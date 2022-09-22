4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана

Покорить вершину Шалбуздаг, побывать в «селе-призраке» и насладиться национальной кухней

Отправляемся в путешествие по неизведанным местам Южного Дагестана за головокружительными видами, гордыми вершинами, чистым воздухом и тишиной.

Вы совершите восхождение на священную гору, посетите самое высокогорное селение в Европе, познакомитесь с бытом и культурой лезгинов и прогуляетесь по улочкам аула, где проживает всего один человек.

Вас ждут незаезженные места без толп туристов и возможность побыть наедине с природой, чтобы навсегда влюбиться в Кавказ.
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
4 дня в «Стране гор»: необычные места Дагестана
Ближайшие даты:
25
сен
3
окт
10
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: головной убор (платок или кепка), тёплая одежда, портативное зарядное устройство, аптечка, удобная обувь для треккинга, крем от загара, наличные и бутылка для воды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Аэропорт Махачкалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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