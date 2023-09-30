Посетим один из самых высоких барханов в мире, размер и форма вершин которого постоянно меняются по воле ветров.
Проедем по живописной горной дороге вдоль Ирганайского водохранилища и увидим Ханские водопады, водопад Тобот, Каменную чашу и насладимся невероятными горными пейзажами.
мая
июн
июн
июл
авг
сен
сен
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча. Обзорная экскурсия по городу
Встреча в аэропорту Махачкалы в 16:00.
Переезд в Махачкалу.
Обзорная экскурсия по городу.
Город Махачкала расположен у подножия горного массива Тарки-Тау, на берегу Каспия.
Это третий по численности населения город Северо-Кавказского региона и крупнейший город Северо-Кавказского федерального округа.
Город растет и развивается, однако ее старая часть, маленькая, совсем не нарядная, по-прежнему живет своей жизнью.
Вдоль моря идет одна из самых старых улиц города, а на ней вековые дома, дворы с арочными воротами и нависающими балконами.
Махачкала удивляет своим широким культурным наследием.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Бархан Сарыкум. Сулакский каньон
Завтрак в отеле.
Посещение бархана Сарыкум (входной билет оплачивается дополнительно).
Сам бархан прочно стоит на месте благодаря скудной пустынной растительности, покрывающей склоны.
Водная прогулка на катере по Сулакскому каньону или водная прогулка по Чиркейскому водохранилищу (оплачивается дополнительно).
Посещение смотровых площадок с видом на Сулакский каньон в селе Дубки.
Сулакский каньон — один из самых глубоких каньонов в мире.
Глубина его достигает 1920 метров.
Обед (оплачивается дополнительно).
Переезд в Гуниб.
Переезд по живописной, горной дороге вдоль Ирганайского водохранилища с остановками для фото.
Наш путь будет проходить через Гимринский автодорожный тоннель.
Это самый длинный тоннель на территории России.
Размещение в отеле/турбазе (удобства на этаже).
Гамсутль
Завтрак.
Посещение села Гамсутль.
Пешеходный маршрут около 8 км. Спуск по склону горы.
На вершине горы Амалье, что в Гунибском районе Дагестана, расстилается красивая деревня Гамсутль.
Это село — одно из старейших поселений на территории современного Дагестана.
Поселок находится на вершине горы, на высоте около 1500 метров над уровнем моря, откуда хорошо видны окрестности.
Сегодня поселок Гамсутль является достопримечательностью, которая будоражит.
Гамсутль — это село призрак.
Остановка в селе Чох.
Возвращение в Гуниб.
Время на обед.
Экскурсия по Гунибу.
Селение Гуниб — это прекрасный горный климат, где более 300 дней в году хорошая погода.
Село находится на высоте 1500 метров над уровнем моря, на Гунибском плато, представляющим собой природный ботанический сад с собственным горным микроклиматом.
Наибольшая высота плато составляет 1800 метров.
Свободное время.
Хунзах, водопад Тобот
Завтрак.
Освобождение номеров.
Посещение Салтинского водопада.
Переезд в село Хунзах.
Экскурсия по окрестностям.
Самой привлекательной природной достопримечательностью в окрестностях села называют водопад Тобот, а неподалеку от водопада возвышается Хунзахская крепость, фортификационное сооружение девятнадцатого столетия, ныне являющееся памятником федерального значения.
Недалеко от села Хунзах располагается село Цада, где находится дом-музей Гамзата Цадасы.
Это аварский, советский поэт, государственный деятель, народный поэт Дагестанской АССР и отец Расула Гамзатова.
В ходе поездки мы так же посетим Ханские водопады, водопад Тобот, Каменную чашу и насладимся невероятными горными пейзажами.
Обед (оплачивается дополнительно).
Переезд в Дербент.
Размещение в отеле, в коттеджах (удобства на этаже).
Свободное время.
Дербент
Завтрак в отеле.
Экскурсия по Дербенту.
Дербент — один из древнейших городов мира, город-музей под открытым небом, уникальный архитектурный и исторический памятник, военно-оборонительные сооружения которого по праву стоят в одном ряду с крупнейшими фортификационными сооружениями мира.
Посещение крепости Нарын-Кала (входной билет оплачивается дополнительно).
Крепость была заложена в IV веке до нашей эры.
Эта оборонительная цитадель защищала народы Закавказья от набегов северных кочевников.
Крепость входит в список Всемирного наследия Юнеско.
С цитадели Нарын-кала открывается чудесный вид на город.
Дегустация вин на Дербентском заводе игристых вин или Дербентской винодельческой компании (оплачивается дополнительно).
Посещение Дербентского рынка.
Свободное время.
Ахты
Завтрак в отеле.
Поездка в Ахты.
Ахты — это село, расположенное в южном Дагестане в долине реки Самур на высоте более 1000 метров над уровнем моря.
Оно является древнейшим поселением Дагестана.
С давних времен Ахты славились своими целебными горячими источниками, выходящими на поверхность из глубины сланцевых горных пород.
Старинные кварталы села Ахты расположены на склонах горы и на участке противоположной стороны реки Ахтычай.
Новая часть села расположена в равнинной части, в Самурской долине.
Ахты славится своими мостами: мост Уста Идриса и мост Дебернарди.
Также в селе сохранились остатки старой крепости.
Экскурсия в Ахтынский историко-краеведческий музей (оплачивается дополнительно).
Посещение Старинных Ахтынских бань.
Ахтынские источники (оплачивается дополнительно) — это сероводородные источники горячей природной воды, насыщенные полезными микроэлементами и сероводородом.
Сегодня в основном здесь посещают 3 источника: Солдатский, офицерский, женский.
Температура воды 50-53 градуса.
Возвращение в Дербент.
Свободный день. Экскурсия по Самурскому лесу по желанию
Завтрак в отеле.
Свободный день в Дербенте.
Для желающих экскурсия по Самурскому лесу (доп. плата).
В дельте реки Самура расположена жемчужина Южного Дагестана, единственный в России субтропический лиановый лес.
Флора Самурского заказника насчитывает более 1000 видов, среди которых много реликтовых форм, а также редких и исчезающих видов, занесенных в Красные книги России и Дагестана.
В дельте реки Самур отмечено более 300 видов птиц.
Река Самур очень богата рыбой ценных пород: кефаль, форель, щука, судак.
Самурский лес — это живой природный комплекс: огромные деревья, высокая зеленая трава и вечно зеленые лианы, которые причудливо перевивают всю зелень и деревья.
Для желающих возможна организация пикника за доп. плату.
Возвращение в Дербент.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт к 14:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостиницах.
- 2-местное проживание — 55 500 руб.
- 1-местное проживание — 73 000 руб.
Указанные ниже объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Варианты проживания
Гостиница «Алые Паруса»
Гостиница Алые Паруса располагается на берегу Каспийского моря в зоне отдыха города Дербент. В пользовании проживающих различные номера, ресторан, небольшую кофейню, медицинский центр и частную пляжную зону.
Постояльцам предоставляются 17 номеров, все они оснащены телевизором с плоским экраном, а в некоторых предусмотрен уютный гостиный уголок, тапочки, халаты и бесплатные средства личной гигиены.
В отеле имеется ресторан, предлагающий различные вкусные блюда. Разнообразие изысканной национальной кавказской и европейской кухни помогут Вам в полной мере ощутить прелести отдыха.
Современный конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием, отлично подойдет для организации конференций, семинаров, тренингов и других видов мероприятий.
Отель находится на первой береговой линии в 20 метрах от Каспийского моря, в 110 км от аэропорта и в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала.
Турбаза в с. Гуниб
Размещение в отеле/турбазе в с. Гуниб (удобства на этаже).
Отель «Белые Журавли»
Отель "Белые Журавли" располагается в горном селе Гуниб, Республика Дагестан. Здесь гости смогут отдохнуть в тишине и покое, вдали от суеты и забот. Для личных автомобилей предлагается парковка. По запросу осуществляется трансфер.
Номерной фонд представлен уютными номерами различной вместимости. В каждом доступен бесплатный скоростной интернет. Так же есть функциональная мебель, современный телевизор. Из окон открывается красивый вид на горы. Удобства находятся на этаже.
Отель «Метрополь»
Отель «Метрополь» расположен в Махачкале, в 10 минутах ходьбы от побережья Каспийского моря. К услугам гостей настольный теннис, крытый плавательный бассейн и бесплатный фитнес-центр. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
Отель располагает комфортабельными номерами, оформленными в теплых тонах и оснащенными кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В некоторых номерах в распоряжении гостей балкон.
В отеле «Метрополь» работают бар и ресторан. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут гостям воспользоваться прачечной и гладильными услугами. Автомобиль можно бесплатно оставить на частной парковке.
Отель «Ленинград»
Отель «Ленинград» расположен в Советском районе города, напротив «Русского драматического театра», на проспекте Расула Гамзатова.
К размещению представлены номера категории «Стандарт» и «Люкс». Все они оснащены кондиционером, скоростным Wi-Fi, плазменным телевизором, удобной мебелью, ванной комнатой с душем и феном.
В номерах установлен холодильник и чайный набор. На первом этаже находится ресторан «Tao Fish & Grill» и бар «Vip-lounge».
Гости могут посетить «Аварский театр им. Гамзата Цадасы» - в 550 м, прогуляться в «Городском саду» - в 590 м или на набережной — в 500 м. До железнодорожного вокзала 1,6 км, до аэропорта 23 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер аэропорт - отель - аэропорт под рекомендованные рейсы
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Проживание в отеле/турбазе с завтраком
- Экскурсионная программа
- Услуги гида-сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Махачкала и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Входной билет в крепость Нарын-Кала - 200 руб
- Дегустация вин на Дербентском заводе игристых вин - от 1 200 руб
- Экскурсия с дегустацией в Дербентской винодельческой компании - от 1 000 руб
- Водная прогулка по Сулакскому каньону или Чиркейскому водохранилищу с трансфером - от 1 500 руб
- Входной билет в природный парк бархан Сары-Кум - 150 руб
- Входной билет в музей Расула Гамзатова - 50 руб
- Экологический сбор на территорию Салтинского водопада - 100 руб
- Одноместное проживание
- Дополнительная экскурсия в Самурский лес (от 10 человек), трансфер + экскурсия по Самурскому лесу - уточняется
- Индивидуальный трансфер аэропорт - отель - 3 500 руб
- Входной билет в Ахтынский краеведческий музей - 250 руб:
- Посещение старинных Ахтынских бань - 300 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обязательно удобная одежда и обувь.
В программе предусмотрены пешие прогулки в горах и подъемы по склонам гор.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин — платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе тура объектов может происходить в тёмное время суток.
В программе предусмотрены пешие прогулки в горах (5-10 км) и подъемы по склонам гор.
Туроператор не несет ответственности за очереди на пограничных пунктах, задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Какие есть рекомендуемые рейсы?
Отправление из Санкт-Петербурга:
- Аэрофлот Санкт-Петербург — Махачкала SU6065 11:15-15:15
- Махачкала — Санкт-Петербург SU6066 16:15-20:20.
Отправление из Москвы:
- Москва — Махачкала. Встреча в аэропорту в 16:00. Рекомендуемые рейсы NordStar Y71041 12:15-15:20.
- Махачкала — Москва NordStar Y71042 16:20-19:25.
Туры с ночным переездом могут отправляться накануне (с 21:00 до 24:00) объявленной даты тура.
Приобретать билеты можно только после того, как группа будет гарантирована!
Если прилет/отлет в другое время, то индивидуальный трансфер самостоятельно.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания и питания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!