Природный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное

2 день

Экскурсия «Сад камней». Конная прогулка (по желанию)

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в частные музеи: «Паноптикум», «Сад камней» (входные билеты оплачиваются отдельно).

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка (по желанию, оплачивается отдельно).

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.