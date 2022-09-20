Природный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное

14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Обед. Знакомство с инструктором.
15:00 Инструктаж. Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» (входные билеты оплачиваются отдельно).
Прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в частные музеи: «Паноптикум», «Сад камней» (входные билеты оплачиваются отдельно).
14:00 Обед.
15:00 Конная прогулка (по желанию, оплачивается отдельно).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут.
Трекинг с скале «Парус», спуск дюльфером к 7-му водопаду Руфабго. Каньонинг по реликтовому ущелью Руфабго по 7-ми водопадам.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая на рафтах (по желанию, оплачивается отдельно).
14:00 Обед.
15:00 Выход на скалодром «Копилка».
Спуск со скалы 50 м методом Дюльфера.
По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей, Виа-феррата) – оплачивается самостоятельно.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.
Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта. Скала «Утюг» – 1850 м над уровнем моря.
Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.
Посещение дикой необорудованной пещеры.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в п. Мезмай.
Посещение орлиной полки и водопада Исиченко.
Обед на маршруте, с собой берем ланч-боксы.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд в станицу Даховская.
Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.
Место живописное и богато не только панорамами.
Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.
Обед на маршруте.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут.
Мы увидим красивейшие места горной Адыгеи, а именно: Большой гранитный каньон, гора «Монах», поселок Гузерипль, Партизанская поляна, Яворова поляна, трекинг через Инструкторскую щель, перевал Узуруп, «Змеиное» озеро, прогулка по субальпийским лугам.
Возвращаемся на Яворову поляну, откуда на транспорте возвращаемся на базу.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами.
Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы – смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мешоко.
Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.
Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз.
Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад.
На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов.
Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов.
Протяженность маршрута 3,5 км.
По желанию можно прокатиться на троллее (доп. оплата на объекте)
15:00 Экскурсия к «Красному озеру» купаемся, загораем, фотографируемся.
18:00 Ужин.
20:00 Посиделки у костра.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
09:00 Завтрак. Вручение подарков каждому гостю.
10:00 Отъезд.
Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|База отдыха “Активация”/БО «Горная Слобода»/ ТБ “Горная”
|Акция РБ до 1.01.23
|2-х,3-х, 4-хместное размещение
|60 500
|55 000
Доплата за одноместное размещение 12 000 рублей.
Заявки на тур принимаются от 2-х человек. Тур не предусматривает подселение.
Расчетное время заселения - 14-30, выселения - 10-00.
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия!
Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.
детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье с 10:00 до 11:00;
Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00;
Каждая суббота с 15:00 до 16:00.
Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30;
Каждая суббота с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.
Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:
Обратный групповой трансфер в день выезда организуется бесплатно на ж/д г. Краснодара, аэропорт г. Минеральные Воды и г. Ставрополь.
Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.
Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.
Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».