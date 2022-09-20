10 дней мультиактива в горах Адыгеи

Каждый день Вас ждёт новое приключение

5
3 отзыва
Каждый день Вас ждёт новое приключение.

Посещение Хаджохской теснины, экскурсия на высокогорное плато Лаго-Наки, а также маршрут по горным ущельям Мешоко, Руфабго и Гуамскому ущелью, сплав на рафтах по бурлящей горной реке Белой наполнят впечатлениями и обеспечат надолго заряд энергии!
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
10 дней мультиактива в горах Адыгеи
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день

Природный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное

14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Обед. Знакомство с инструктором.

15:00 Инструктаж. Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» (входные билеты оплачиваются отдельно).

Прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Природный парк «Хаджохская теснина», озеро КрасноеПриродный парк «Хаджохская теснина», озеро КрасноеПриродный парк «Хаджохская теснина», озеро Красное
2 день

Экскурсия «Сад камней». Конная прогулка (по желанию)

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в частные музеи: «Паноптикум», «Сад камней» (входные билеты оплачиваются отдельно).

14:00 Обед.

15:00 Конная прогулка (по желанию, оплачивается отдельно).

Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.

Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.

Все ваши пожелания будут учтены.

После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.

На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

3 день

Трекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью Руфабго

09:00 Завтрак.

10:00 Выход на маршрут.

Трекинг с скале «Парус», спуск дюльфером к 7-му водопаду Руфабго. Каньонинг по реликтовому ущелью Руфабго по 7-ми водопадам.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Трекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью РуфабгоТрекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью РуфабгоТрекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью РуфабгоТрекинг с скале «Парус». Каньонинг по ущелью Руфабго
4 день

Рафтинг по реке Белая. Скалодром "Копилка". Экстрим-парка "Мишоко" (по желанию)

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на сплав по реке Белая на рафтах (по желанию, оплачивается отдельно).

14:00 Обед.

15:00 Выход на скалодром «Копилка».

Спуск со скалы 50 м методом Дюльфера.

По желанию посещение экстрим-парка «Мишоко» (троллей, Виа-феррата) – оплачивается самостоятельно.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Рафтинг по реке Белая. Скалодром "Копилка". Экстрим-парка "Мишоко" (по желанию)Рафтинг по реке Белая. Скалодром "Копилка". Экстрим-парка "Мишоко" (по желанию)
5 день

Плато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедник

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.

Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта. Скала «Утюг» – 1850 м над уровнем моря.

Посещение Кавказского природного биосферного заповедника.

Посещение дикой необорудованной пещеры.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Плато Лаго-Наки. Кавказский природный биосферный заповедник
6 день

Поселок Мезмай. Орлиная полка, водопад Исиченко

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в п. Мезмай.

Посещение орлиной полки и водопада Исиченко.

Обед на маршруте, с собой берем ланч-боксы.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Поселок Мезмай. Орлиная полка, водопад Исиченко
7 день

Скала Чертов палец

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд в станицу Даховская.

Подъем почти на 1 километр над уровнем моря на хребет Уна-Коз и по несложной тропе прогуляемся к скале Чертов палец, на высоту 1021 метр над уровнем моря, с которого откроются красивейшие виды на Лаго-Накское нагорье, хребет Азиш-Тау, гору Большой Тхач.

Место живописное и богато не только панорамами.

Имеет много оригинальных гротов, пещер, скальных образований.

Обед на маршруте.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Скала Чертов палец
8 день

Трекинг по красивейшим местам горной Адыгеи

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут.

Мы увидим красивейшие места горной Адыгеи, а именно: Большой гранитный каньон, гора «Монах», поселок Гузерипль, Партизанская поляна, Яворова поляна, трекинг через Инструкторскую щель, перевал Узуруп, «Змеиное» озеро, прогулка по субальпийским лугам.

Возвращаемся на Яворову поляну, откуда на транспорте возвращаемся на базу.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

9 день

Ущелье Мешоко. Красное озеро

9:00 Завтрак.

10:00 Реликтовое ущелье Мешоко с его водопадами.

Одним из прекраснейших мест, является следующий объект нашей программы – смотровая площадка «Копилка» и ущелье Мешоко.

Это памятник природы, откуда открывается прекрасный вид на долину реки Белой с ее каменными берегами, порогами и скальными хребтами.

Река прорезает горно-лесной массив хребта Уна-коз.

Здесь много интересных скал, гигантских камней-останцев, разнообразных гротов, которые были обжиты человеком несколько тысячелетий назад.

На протяжении нескольких километров река образует множество красивых водопадов.

Пеший маршрут прост и доступен для всех возрастов.

Протяженность маршрута 3,5 км.

По желанию можно прокатиться на троллее (доп. оплата на объекте)

15:00 Экскурсия к «Красному озеру» купаемся, загораем, фотографируемся.

18:00 Ужин.

20:00 Посиделки у костра.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Ущелье Мешоко. Красное озероУщелье Мешоко. Красное озероУщелье Мешоко. Красное озероУщелье Мешоко. Красное озеро
10 день

Отъезд

09:00 Завтрак. Вручение подарков каждому гостю.

10:00 Отъезд.

Обратные билеты можно брать из Краснодара не ранее 15:00.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеБаза отдыха “Активация”/БО «Горная Слобода»/ ТБ “Горная” Акция РБ до 1.01.23
2-х,3-х, 4-хместное размещение60 50055 000

Доплата за одноместное размещение 12 000 рублей.

Заявки на тур принимаются от 2-х человек. Тур не предусматривает подселение.

Варианты проживания

База отдыха «Активация»

9 ночей

Расчетное время заселения - 14-30, выселения - 10-00.

Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.

К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.

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Турбаза «Горная»

9 ночей

Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.

Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»Турбаза «Горная»

БО «Горная Слобода»

9 ночей

База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.

Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.

Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.

Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.

БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер в день заезда и в день выезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Трехразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные экскурсии, прогулки, походы-восхождения по Горной Адыгее
  • Посещение геотермальных источников по программе
  • Баня (по предварительной записи на месте)
Что не входит
  • Ж/д, авиа- и автобусные билеты
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детскиймузей «Сад камней» – 100 руб. музей «Паноптикум» – 150 руб. пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (льготникам скидка)Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Хаджохская теснина – 500 руб. взрослый, 250 руб. детский
  • Музей «Сад камней» – 100 руб.
  • Музей «Паноптикум» – 150 руб.
  • Пещера «Азишская» – 600 руб. взрослый, 300 руб. детский (льготникам скидка)
  • Гузерипль (вход в заповедник) – 300 руб. взрослый, 150 руб. детский
  • Канатная дорога – 600 руб.
  • Конная прогулка: 2-х часовая – 1 500 руб.
  • Сплав на рафте – 1 500 руб.
  • Экстрим-парк Мишоко (троллей Виа-феррата) – 1 500 руб.
  • Посещение термальных источников сверх программы – 400 руб. взрослый, 200 руб. детский (оплачивается самостоятельно, трансфер к источникам и обратно бесплатный)
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • теплая одежда (куртка, свитер, теплые брюки, шапка, перчатки);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки, полотенца;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • налобный фонарик;
  • рюкзак на 20-25 литров.

Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия!

Какие скидки есть в туре?

Для детей до 5-ти лет – бесплатно, без претензий на услуги.

детям до 14 лет – скидка 10 % при размещении на базе отдыха "Активация".

Включен ли трансфер в стоимость тура?

В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:

Ж/Д вокзал в г. Краснодар:

Каждое воскресенье с 10:00 до 11:00;

Аэропорт в г. Минеральные воды:

Каждое воскресенье с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00;

Каждая суббота с 15:00 до 16:00.

Аэропорт в г. Ставрополь:

Каждое воскресенье с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30;

Каждая суббота с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30.

Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется.

Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу до 4-х чел:

  • 4000 руб. с/до ж/д вокзала Краснодара;
  • 1500 руб. с/до вокзала Майкопа;
  • 6000 руб. с/до Аэропорта Ставрополь;
  • 7500 руб. с/до Аэропорта Минеральные воды.

Обратный групповой трансфер в день выезда организуется бесплатно на ж/д г. Краснодара, аэропорт г. Минеральные Воды и г. Ставрополь.

Какие документы нужны при заселении?

Заселение в гостевой дом граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей.

Для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана,Армении и Грузии – по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты.

Для иностранных граждан – загранпаспорта, визы, миграционной карты.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?

Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
20 сен 2022
С "Большой страной" мы отдыхаем уже в третий раз. В этом году нас с мужем был тур "Мультиактив в горах Адыгеи" на 10 дней.
Тур отличный, очень насыщенный, активный, получили огромный заряд позитива и энергии! Организация этого тура была достойная (как и всех предыдущих). Менеджеры из "Большой страны" предоставили всю необходимую информацию перед туром, помогли с билетами, оформили документы, спасибо им огромное!
Обязательно буду рекомендовать этот тур своим друзьям, кто любит активный отдых и при его организации посоветую обратиться в "Большую страну".
Т
22 сен 2022
Тур мне очень понравился. Я впервые покатался на конях, сплавился в рафте, спустился дюльфером, тем более с 45 м. А затем лез по отвесной скале вверх 45 м, летал над пропастью на троллее. Тур, к слову, действительно мультиактивный! Виды отпадные, люди добрейшие, инструкторы превосходные!
К слову, повезло и с людьми, которые приехали вместе со мной (11.09.22). Благодаря им, все мероприятия вышли на совершенно новый уровень. Воистину хорошая компания, много новых знакомых, в будущем, верю, близких друзей - в разных городах. Всем желаю того же! =)
А
21 сен 2022
Мы никогда не были в Адыгее. И этот тур дал нам возможность познакомиться с этой прекрасной республикой. Чистейший горный воздух, незабываемые виды на горы и речные долины и, конечно, прекрасные люди, которые там живут. Кроме всего этого тур даёт возможность приобрести некоторые навыки и, немного, проверить себя.

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