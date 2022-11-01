8 дней на термальных источниках в Адыгее

Проведите лето всей семьей на термальных источниках в Адыгее

4.4
3 отзыва
Проведите лето всей семьей на термальных источниках в Адыгее.

Кроме купания в бассейнах с геотермальной водой, вас ждут легкие прогулки по живописной горной местности и интересные экскурсии.

Вы посетите водопады «Руфабго», Свято-Михайловский монастырь и знаменитое плато Лаго-Наки, а также по желанию совершите конную прогулку, увидите загадочные сооружения – дольмены и спуститесь в настоящую пещеру.
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
8 дней на термальных источниках в Адыгее
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Программа тура по дням

1 день

Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках

Прибываем в один из курортных поселков, расположенных на реке Белой (пос. Каменномостский, ст. Даховская).

14:30 Размещение в комфортабельных коттеджах или в номерах со всеми удобствами в каждом номере.

15:00 Обедаем и отдыхаем.

18:00-19:00 Ужинаем и после ужина отправляемся на геотермальный источник.

В вашем распоряжении будет 4 больших бассейна с проточной водой из геотермального источника, ещё один детский и один бассейн с холодной водой.

Активированная кремнием вода расслабляет тело, помогает в лечении ряда заболеваний, и используется в косметических целях, кожа становится гладкой и красивой.

Для тех, кто прибывает из г. Сочи поездка на геотермальный источник переносится на вечер, в день, когда будет проводится экскурсия на плато Лаго-наки.

Пос. Каменномостский. Купание в геотермальных источникахПос. Каменномостский. Купание в геотермальных источникахПос. Каменномостский. Купание в геотермальных источниках
2 день

Водопады горного ущелья «Руфабго»

08:00-09:00 Завтрак.

10:00 Легкая прогулка: знакомство с природной архитектурой горного ущелья «Руфабго», с его водной феерией – водопадами «Шум», «Малыш», «Сердце Руфабго», «Шнурок» (входные билеты оплачиваются отдельно).

14:00 Обед.

После обеда едем купаться на геотермальный источник.

18:00-19:00 Ужинаем и отдыхаем после насыщенного дня.

Водопады горного ущелья «Руфабго»Водопады горного ущелья «Руфабго»Водопады горного ущелья «Руфабго»Водопады горного ущелья «Руфабго»
3 день

Свято-Михайловский монастырь и святой источник Пантелемона

09:00 Завтрак.

10:00 Выезжаем в пос. Победа на экскурсию в Свято–Михайловский монастырь.

Существует легенда, что в подземной части монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.

Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер – келий (входные билеты оплачиваются отдельно).

Мы также сможем посетить, находящийся недалеко от монастыря, на горе Физиабго, целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию излечивающий страждущих от болезней.

14:00 Обед.

Во второй половине дня едем на геотермальный источник.

19:00 Ужин.

Свято-Михайловский монастырь и святой источник ПантелемонаСвято-Михайловский монастырь и святой источник ПантелемонаСвято-Михайловский монастырь и святой источник ПантелемонаСвято-Михайловский монастырь и святой источник Пантелемона
4 день

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка

09:00 Завтракаем и отправляемся изучать частную историческую и палеонтологическую коллекцию «Беловодье» (входные билеты оплачиваются отдельно).

После этого гуляем по живописным окрестностям ущелья реки Мишоко, любуемся видами на Хаджох и бурлящую горную реку

Альтернативный маршрут – конная прогулка (оплачивается отдельно).

Вместо прогулки есть возможность прокатиться верхом на лошади по урочищу Мишоко (1-2 часа в седле) и испытать удовольствие от общения с этим красивым и сильным животным!

14:00 Обед.

Купание в бассейне с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Пешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулкаПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулкаПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулкаПешеходная экскурсия в каньон реки Мишоко либо конная прогулка
5 день

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь)

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня ваш гид поведет вас по живописным окрестностям поселка Каменномостский.

Вы посетите уникальный природный объект, который был назван “Хаджохская теснина” (входные билеты оплачиваются отдельно).

Это грандиозное четырехсотметровое ущелье было создано горной рекой, которая прорезала в скале очень глубокий коридор.

Глубина ущелье достигает 40 метров!

В "Хаджохкую теснину" даже в самый ясный день не всегда попадают солнечные лучи!

Находясь в ущелье видишь и чувствуешь невероятную мощь и силу воды – зажатый в узком коридоре, водный поток с грохотом проносится с обзорными площадками.

С июня по сентябрь вместо экскурсии в Хаджохскую теснину проводится автоэкскурсия в Гуамское ущелье.

14:00 Обедаем и отправляемся на геотермальный источник.

19:00 Ужинаем и отдыхаем.

Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь)Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь)Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь)Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь)Пешеходная экскурсия в каньон «Хаджохская теснина» или Гуамское ущелье (с июня по сентябрь)
6 день

Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»

09:00 Завтрак.

10:00 Сегодня посетим частную палеонтологическую коллекцию “Сад камней” (входные билеты оплачиваются отдельно).

На этой экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.

После осмотра коллекции и древнего мегалита – дольмена, выезжаем к горному плато Лаго-Наки.

Высота плато достигает 2000 метров над уровнем моря.

Его рельеф с отвесными скалами, просторными альпийскими лугами и многочисленными пещерами, сформировался 300 миллионов лет назад древним океаном, который был здесь раньше.

Вдыхаем невероятно чистый и прозрачный горный воздух альпики, наслаждаемся первозданной природой!

Когда будете идти по маршруту, смотрите под ноги – запросто можно найти окаменелую ракушку – отличный сувенир на память об Адыгее!

По пути на плато сделаем несколько остановок на панорамных площадках с сувенирными лавками.

Будет время осмотреться и сфотографироваться на фоне гор-трехтысячников.

Обедаем (ланч-бокс выдается за завтраком).

На обратном пути заезжаем в оборудованную пещеру: “Большая Азишская” (входные билеты оплачиваются отдельно).

Возвращаемся на базу довольные и с сотнями отличных фотографий.

18:00 Встречаемся за ужином.

Общаемся, делимся впечатлениями, едим приготовленный на огне шашлык.

Получаем в подарок вкусный адыгейский сыр (акция действует с октября по май).

Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»Горное плато Лаго-Наки и пещера «Азишская»
7 день

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник

9:00 Завтрак.

10:00 Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз, доходим к памятнику природы скале Чертов Палец (входные билеты оплачиваются отдельно).

С вершин хребта Уна-Коз открывается впечатляющий вид на Лаго-Накское плоскогорье и долину реки Белой, открывающаяся взору панорама зачаровывает.

14:00 Обед.

15:00 Купание в бассейнах с геотермальной водой.

19:00 Ужин.

Подъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источникПодъем по канатной дороге на хребет Уна-Коз. Пешеходная экскурсия. Геотермальный источник
8 день

Отъезд

Завтрак.

06:30-8:00 Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека при размещении в двух- или трехместных номерах со всеми удобствами:

  • Замок Грез (двухуровневый коттедж на берегу горной реки, в замковом стиле с настоящим камином, уникальный дизайн) – 43 000 рублей;
  • гостевой дом “Эдельвейс” (просторные номера с камином, уникальный дизайн) – 43 000 рублей;
  • Коттедж “Аквариум” (отдельный коттедж на берегу горной реки):
    • номер на 2 этаже (двухкомнатный номер в замковом стиле с настоящим камином и большими окнами, площ. 44 кв. м.) – 43 000 рублей;
    • 2 номера на 1 этаже (двухкомнатные номера в замковом стиле с настоящим камином) – 41 200 рублей;
  • гостевой дом «У горы» (деревянный сруб в старинном русском стиле, с бассейном (вода не термальная). Номера со всеми удобствами) – 39 900 рублей, доплата за одноместное размещение – 7 500 рублей;
  • гостиница "Графская поляна. Улучшенный" (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) – 38 800 рублей, доплата за одноместное размещение – 9 500 рублей;
  • гостиница "Графство Хаджох. Улучшенный" – номера со всеми удобствами, ТВ, холодильник – 37 700 рублей;
  • гостевой дом "Горная Лаванда" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 37 700 рублей, доплата за одноместное размещение – 7 500 рублей;
  • гостевой дом “1001 ночь” (номера со всеми удоствами. В номере: ТВ, холодильник) – 37 700 рублей;
  • гостиница “Графство Хаджох. Стандарт” (номера со всеми удобствами, в номере: ТВ, холодильник) – 34 000 рублей, доплата за одноместное размещение – 7 500 рублей;
  • гостевой дом "У Сергея" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 34 000 рублей;
  • гостевой дом "На Аминовской" (номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник) – 32 300 рублей;

Стоимость на 1 человека при размещение в номерах от 4 человек в номере:

  • Номер коттеджа "Аквариум" на 2 этаже, Замок Грез – 34 200 рублей;
  • в гостевом доме "Деревянные коттеджи","У Сергея" – 32 300 рублей.

Коттеджи Замок Грез и Аквариум на втором этаже, а также гостевой дом “Эдельвейс” не предлагаем для одноместного размещения.

Варианты проживания

Гостевой дом «У Сергея»

7 ночей

Номера со всеми удобствами. В номере: ТВ, холодильник.

Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»Гостевой дом «У Сергея»

Коттедж «Замок Грёз»

7 ночей

Двухуровневый коттедж, выполненный в стиле замка 16-го века, внутри единое пространство без деления на комнаты. На внутреннем балконе находится огромная кровать, украшенная коваными виноградными лозами и кресло-кровать, внизу камин, диван и все необходимое для жизни современного человека.

В Замке: настоящий камин на дровах, фигурные оконные ниши, закрытые гобеленовыми шторами, круглая люстра, свисающая на цепи с высоты 8 м, центральное окно высотой 4 м. Возможность размещения до 5 человек.

В Замке: 2-спальная кровать (на внутреннем балконе), кресло-кровать (на внутреннем балконе), 2-спальный диван (около камина), санузел с душевой кабинкой, спутниковое TV, DVD-плеер, кондиционер, теплые полы (в осенне-зимний период), камин, холодильник, фен.

Коттедж «Замок Грёз»Коттедж «Замок Грёз»Коттедж «Замок Грёз»Коттедж «Замок Грёз»

Гостевой дом «На Аминовке»

7 ночей

Находится в 6 мин ходьбы от основной территории базы. К размещению предлагаются 6 двух- и трехместных номеров со всеми удобствами: санузел с душем в номере, TV, холодильник, электрочайник.

Гостевой дом «На Аминовке»Гостевой дом «На Аминовке»

Гостевой дом «Деревянный коттедж»

7 ночей

Однокомнатный коттедж: одна комната, холл, санузел с душевой кабиной, холодильник.

Два двухкомнатных коттеджа, в каждом: две комнаты, холл, санузел с душевой кабиной, в каждой комнате 2 односпальных кровати, спутниковое ТВ, электрический чайник.

Гостевой дом «Деревянный коттедж»Гостевой дом «Деревянный коттедж»Гостевой дом «Деревянный коттедж»Гостевой дом «Деревянный коттедж»

Гостевой дом «У горы»

7 ночей

Расположен в 15 мин ходьбы от основной территории базы на окраине поселка, рядом лес. Для размещения предоставляются двух-, трех-, и четырехместные номера. Все удобства в номере. В номере: ТВ, холодильник, эл. чайник. Питание на территории гостевого дома в просторной столовой.

Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»Гостевой дом «У горы»

Коттедж «Аквариум»

7 ночей

Имеет 3 номера, с отдельным входом, двухкомнатные, выполнены в замковом стиле, с камином в каждом номере.

  • Номер «С бабочками», 1-й этаж, 27 кв. м, с видом на реку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозами. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
  • Номер «С оленями», 1-й этаж, 27 кв. м, с видом на деревья и зеленую лужайку. В спальне – большая двуспальная кровать с коваными виноградными лозам. В каминном зале – односпальная кровать. В номере: санузел с душевой кабинкой, камин, холодильник, спутниковое ТВ, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 3 человек.
  • Номер «Аквариум», 2-й этаж, 44 кв. м, с большими окнами в крыше, из которых можно наблюдать звезды. В первой проходной комнате: два односпальных дивана, во второй комнате с камином – три двуспальных дивана. В номере: санузел с душевой кабинкой,мини-кухня без плиты, сплит-система, холодильник, фен, теплые полы (работают в осенне-зимний период). Возможность проживания до 6 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Групповой трансфер до пос. Каменномостский
  • Проживание в комфортабельных коттеджах
  • Трехразовое питание
  • Работа гидов-инструкторов по программе тура
  • Трансферы по программе
  • Купание в геотермальном источнике (в соответствии с программой)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Обратный трансфер до г. Краснодар – 500 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до г. Минеральные Воды – 600 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до Майкопа – 300 руб. /чел.
  • Обратный трансфер до Армавира – 400 руб. /чел.
  • Билеты на экскурсионные объекты (оплачиваются самостоятельно на месте):«Хаджохская Теснина» – 600 руб. пещера «Большая Азишская» – 600 руб. частная коллекция «Сад камней» – 200 руб. музей "Беловодье" – 200 руб. национальный музей – 300 руб. посещение древних пещер – келий монахов – 400 руб. «Водопады Руфабго» – 500 руб. «Музей природы» – 300 руб.
  • «Хаджохская Теснина» – 600 руб.
  • Пещера «Большая Азишская» – 600 руб.
  • Частная коллекция «Сад камней» – 200 руб.
  • Музей "Беловодье" – 200 руб.
  • Национальный музей – 300 руб.
  • Посещение древних пещер – келий монахов – 400 руб.
  • «Водопады Руфабго» – 500 руб.
  • «Музей природы» – 300 руб.
  • Конная прогулка – от 700 руб. (35 мин.) до 1 800 руб. (2 часа)
  • Страховка
  • По запросу: спортивная страховка
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • страховой медицинский полис;
  • мед. препараты для собственных нужд;
  • небольшой рюкзак на 20-30 л, чтобы положить туда фотоаппарат, ланч-бокс и необходимые вам мелочи;
  • купальник и необходимые вам купальные принадлежности (тапочки, шапочка, халат);
  • куртка-ветровка;
  • плащ-дождевик или накидка;
  • обувь на нескользящей подошве, лучше 2 пары (на смену);
  • фото- и/или видеоаппаратура (в непромокаемой упаковке);
  • треккинговые палки (по желанию).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Как организован трансфер в туре?

Трансфер осуществляется в день заезда.

  • Перелет в Минеральные воды. Трансфер из г. Минеральные воды до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Минеральные воды 12:40
  • Перелет в Сочи и трансфер из г. Майкоп в 22:00. Добраться до г. Майкоп можно на электричке "Ласточка" Сочи-Майкоп. Из Адлера электричка отправляется в 16:18
  • Трансфер из г. Армавир - 15:00-15:20.
  • Трансфер из г. Краснодара до пос. Каменномостский. Время отправления автобуса из г. Краснодара - не позднее 12:00. Туристам необходимо прибыть на ж/д вокзал г. Краснодара не позднее 11.30,. а в аэропорт г. Краснодара до 12.00.

Трансфер до п. Каменномостский входит в стоимость. Стоимость трансфера не компенсируется, если вы добираетесь до базы самостоятельно.

Обратный трансфер осуществляется и в Минеральные воды, Краснодар, Армавира и Сочи (оплачивается отдельно).

В воскресенье:

Автобус из п. Каменномостский в г. Минеральные воды и в г. Армавир отправляется в 06:30-7:00.

Автобус из п. Каменномостский в г. Краснодар отправляется в 08:00.

Трансфер из п. Каменномостский до Майкопа в субботу, воскресенье и среду в г. Майкоп в 5:45 утра. Электричка отправляется из г. Майкоп в 07:00 до Сочи.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Минеральные воды - 600 руб.

Стоимость обратного трансфера в субботу, воскресенье и среду в г. Краснодар - 500 руб. с чел.

Стоимость обратного трансфера в субботу и воскресенье в г. Армавир - 400 руб.

Для тех кто едет до Сочи, трансфер до Майкопа стоимость - 300 рублей и далее стоимость Ласточки до Адлера оплачивается самостоятельно, стоимость необходимо уточнять на сайте, исходя из того какая стоимость в желаемый день отъезда (в среднем это 800 рублей).

Как самостоятельно добраться до места сбора?
  • Добраться из аэропорта Краснодара или ж\д вокзала Краснодара до п. Каменномостский или из п. Каменномостский до аэропорта или на ж/д вокзал Краснодара можно самостоятельно, заказав автобус или легковой автомобиль. Стоимость уточняйте у менеджера
  • У нас можно заказть индивидуальные и групповые трансферы: Минводы - п. Каменномостский, г. Архыз - п. Каменномостский, Белореченск - п. Каменномостский. г. Майкоп – п. Каменномостскийй, п. Каменномостский - п. Бетта и др. Стоимость уточняйте у менеджера.
  • Из Москвы до Майкопа можно добраться на автобусе, оборудованном кондиционером, холодильником, туалетом., Сайт http://www.neoplantur.ru
  • От Майкопа до пос. Каменномостский также можно добраться на автобусе или на маршрутном такси. Остановка в Майкопе на центральном рынке;
  • Доехать можно на личном автотранспорте. В настоящее время автомобильная дорога М4 «Дон»-это современная автомагистраль в 4 полосы, по две в каждом направлении. Чистого времени в пути, не нарушая правил, при нормальном движении -17 часов
Как организовано питание в туре?

В туре предусморено полноценное трехразовое питание. В случае, если программа дня тура предполагает возвращение на базу только вечером, то выдается ланч-бокс на обед, а ужин в этот день включает, в том числе суп.

Каковы требования к здоровью участников тура?

В программе не могут участвовать люди, которым противопоказаны физические нагрузки, а также имеются какие-либо противопоказания, связанные с нахождением в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой.

Турист гарантирует, что физические нагрузки, а также нахождение в бассейнах с геотермальной горячей или холодной водой ему не противопоказаны, состояние его здоровья позволяет ему участвовать в программе тура. Исполнитель освобождается от любой ответственности, если турист знал или мог знать о том, что его состояние здоровья не позволяет ему участвовать в программе тура.

Какие скидки есть в туре?

Для пенсионеров - 15% с октября по май включительно и 10% с июня по сентябрь включительно;

Скидки на детей:

  • 50% - Для детей от 3 до 5 лет.
  • 30% - Для детей от 5 до 7 лет.
  • 15% - Для детей от 7 до 12 лет.
  • 10% - Для детей с 12 до 16 лет.

Скидки суммируются!

Каковы особенности геотермальных кремниевых источников?

Термальная вода, которая добывается из скважины №12-Т имеет постоянный химический состав, ее можно использовать в лечебно-питьевых целях. Воду относят к минеральным водам, которые имеют маломинерализованный гидрокарбонатно-хлоридный натриевый состав, с увеличенным содержанием кремниевой кислоты.

Кремниевая вода сочетает в себе вкус и свежесть родниковой, чистоту и структуру талой и бактерицидные свойства серебряной воды. В активированной кремниевой воде происходит активное осаждение тяжелых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие лечебные качества.

Кремниевая вода практически не имеет противопоказаний для употребления. Согласно мнениям ученых кремний – мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается.

Лечебные, оздоровительные свойства воды подтверждены бальнеологическими и медицинскими заключениями ФГУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию».

Глубина скважины №12-Т – 1595 м, температура воды 86 С. Газы растворенные: СО2, СН4, N2. Относится к маломинеральным водам гидрокарбонатно-хлоридного натриевого состава с повышенным содержанием кремниевой кислоты (базовый аналог воды 23 и 22 групп, типы «Айвазовсккий» и «Крымский» ГОСТ 13273-88).

Температура воды в бассейнах-37-39 градусов. Ограничений по наружному применению нет.

Лечебные услуги не предоставляются. С целью использования воды в лечебных целях проконсультируйтесь со специалистом.

Как добраться на своем автомобиле до пос. Каменномостский?

Москва Воронеж Ростов.

Перед Ростовом налево по объездной на Краснодар (Сочи, Баку) до ст. Павловской.

У поста ГАИ поворот направо на Краснодар, через 54 км через виадук на Выселки, через 12 км на кольце налево.

Через ~ 1,5 км после заправки "Юкос" направо на виадук через ж/д, далее по главной на Усть-Лабинск (12 км – Бейсужек, 11 км – Кирпильская).

Далее налево 14 км до кольца, на кольце направо ~ 6 км до конца (ГАИ).

Далее на Майкоп – 78 км. В Майкопе после заправки "ТНК" (справа) через 200-250 м – налево, затем направо на ул. Хакурате и далее прямо до ж/д переезда.

За переездом направо – это прямая дорога (40 км) в поселок.

Могут ли произойти изменения в программе?

Окончательное формирование маршрутов дня и определение времени начала и окончания мероприятий на туре происходит в день заезда. При проведении программы тура возможен перенос экскурсий по дням и времени начала экскурсий при полном выполнении всех пунктов программы.

В летний период выезжаем на геотермальные источники, в основном, в первой половине дня.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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В
1 ноя 2022
Здравствуйте! Отдыхал в Графской поляне с 23.10.2022. по 30.10.2022

Что о Графской поляне Все хорошо. Питание на крепкую четверку. Место замечательное. Тишина. Есть канатная дорога. Рядом в 20 метрах река Белая.

Минус только один. В школьные каникулы лучше не приезжать, сдают несколько домиков для детей. Ну и делайте выводы =)))
Г
24 окт 2022
Наша поездка прошла замечательно, всё было на хорошем уровне: проживание, экскурсии, питание, особая благодарность Мадине (Графство Хаджох). Были недочёты в организации, но без этого не бывает. От вечера Адыгеи ожидали большего, хотелось праздника с национальными танцами и чаепитием, общения с другими людьми. В целом мы туром довольны, спасибо!
О
21 окт 2022
Тур супер. Всем очень довольны. Гиды были на высоте. Проживали в гостевом доме у Сергея. Очень рекомендую.

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🧒Можно с детьмиВодные развлечения🧳Многодневные туры🧖SPAТермальные источники🍀Природа и пейзажи

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