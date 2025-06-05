От небольшого ранчо
Программа тура по дням
Прибытие. Хаджохская теснина. Посещение термальных источников
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
1. Ж/д вокзал в г. Краснодар: каждое воскресенье в 11:00-12:00.
2. Аэропорт Краснодара: 12:00-13:00
3. Аэропорт в г. Минеральные Воды: каждое воскресенье в 15:30.
14:30 Заезд для туристов прибывших из города Краснодар.
Обед, знакомство с инструктором.
15:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель Псыгупс» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
Купание в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр.
Гости из г. Минеральные Воды пропускают экскурсионный день, так как в стоимость тура входит трансфер из Минеральных Вод и компенсирует один день экскурсии.
Конная прогулка. Экскурсия по ущелью Мешоко. Посещение термальных источников
9:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка (по желанию, доп. плата).
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед на базе размещения.
15:00 Экскурсия по ущелью Мешоко. Четыре водопада и троллей. Небесные качели.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия к реликтовому ущелью Руфабго с его водопадами.
От первого водопада, называемого «Шум» до второго — «Каскадный» — около 750 м.
Самым красивым признан третий водопад «Сердце Руфабго».
Узкий поток воды, обтекая громадную каменную глыбу, обрывается в живописное глубокое ущелье.
Скалы ущелья, сложенные горизонтально залегающими плитами известняка, наполняют пространство загадочными звуками эхо.
«Сердцем Великана» зовут люди этот камень и рассказывают древнюю легенду
14:00 Обед на базе размещения.
15:00 Посещение термальных источников (2 часа).
18:00 Ужин.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия в Свято-Михайло-Михайловский монастырь. Термальные источники
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд в пос. Победа на экскурсию в Свято-Михайловский монастырь.
Считается, что эти загадочные сооружения древности, о происхождении которых «сломали копья многие ученые мужи», имеют общие корни со знаменитыми мегалитическими сооружениям на других континентах, такими как Стоунхендж и каменные статуи острова Пасхи.
Существует легенда, что в подземной части Свято-Михайловского монастыря, большинство входов в который были завалены в 1954 году, хранятся сокровища византийских монахов.
Вы сможете посетить доступную часть подземного монастыря: часовню и несколько пещер — келий монахов.
Недалеко от монастыря, на горе Физиабго, находится целебный источник святого великомученика и целителя Пантелеймона, по преданию, излечивающий страждущих от болезней.
Вы сможете искупаться в святом источнике.
Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.
14:00 Обед на базе размещения.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей республики и много другое.
Также на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
Экскурсия на форелевую ферму.
18:00 Ужин.
19.00 Посещение термальных источников (1 час).
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия на высокогорное плато Лаго-Наки
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры, уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
Обед на маршруте.
16:00 История создания адыгейских сыров, сырная дегустация.
18:00 Ужин.
19:00 Для желающих посетить термальные источники — бесплатный трансфер.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18:00 Возвращаемся на базу.
19:00 Ужин.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Отъезд
08:00 Завтрак.
08:30 Отъезд.
Трансфер в аэропорт или на вокзал.
Проживание
Тур предусматривает размещение в базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Б/о Активация
|2-, 3-местное размещение
|57 500
|Доплата за 1-местное размещение
|20 000
Скидки:
- для детей до 3х лет — бесплатно, без претензий на услуги;
- скидка детям до 10 лет — 10%;
- пенсионерам — 5%.
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-местным размещением и 3 номера с 3-местным размещением.
- в 2-местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить);
- в 3-местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка);
- 3 номера «VIP»: 3-местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных номерах
- 3-разовое питание
- Работа инструкторов на маршрутах
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии
- Посещение геотермальных источников по программе. Трансфер к источникам и обратно
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных вод и обратно
- Доплата за 1-местное размещение
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатнопещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатнобилеты в музеи - от 300 руб. рафтинг - от 2 000 руб. Гузерипль - от 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийводопады Руфабго - от 600 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатномонастырь - от 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатно
- Пещера «Азишская» - 800 руб. /взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно
- Билеты в музеи - от 300 руб
- Рафтинг - от 2 000 руб
- Гузерипль - от 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Водопады Руфабго - от 600 руб. /взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
- Монастырь - от 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Конная прогулка - от 2 000 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
- Ж/д Краснодар, 4 человека и меньше - 6 000 руб., 5 человек - 8 000 руб
- Аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 12 000 руб
- Аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 5 человек - 13 000 руб
- Ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- наличные деньги;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь);
- рюкзак для личных вещей 25-30 л.
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.
Что нужно для заселения?
Заселение на базу граждан России осуществляется по предъявлении ими оригиналов паспорта РФ и свидетельства о рождении для детей, для жителей Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Грузии — по предъявлении ими внутреннего или загранпаспорта, миграционной карты, для иностранных граждан — загранпаспорта, визы, миграционной карты.
Какие скидки есть в туре?
Скидки:
- для детей до 3х лет — бесплатно, без претензий на услуги;
- скидка детям до 10 лет — 10%;
- пенсионерам — 5%.
В какое время будет трансфер?
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
1. Ж/д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье в 11:00-12:00.
2. Аэропорт в г. Минеральные Воды:
Каждое воскресенье в 15:30.
Трансфер в день заезда позже указанного времени оплачивается отдыхающими самостоятельно и не компенсируется. Стоимость индивидуального трансфера по предварительному заказу.
Индивидуальный трансфер (цены ЯндексТакси):
- ж/д Краснодар, 4 человека и меньше — 6 000 руб., 5 человек — 8 000 руб.;
- аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше — 10 000 руб., 5 человек — 12 000 руб.;
- аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше — 10 000 руб., 5 человек —13 000 руб.;
- ж/д Майкоп, 4 человека и меньше — 3 000 руб., 6 человек — 5 000 руб.
Сколько человек будет в заезде?
Мы не ограничиваем количество гостей на дату заезд. Если группа получается большая, то ставим еще одного гида.
На одного гида в среднем 16 гостей.