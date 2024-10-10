Отправимся на пешеходную экскурсию в природный парк «Хаджохская теснина», где мы увидим всю мощь природной стихии и познакомимся
Программа тура по дням
Прибытие
- 11:00-12:00 Встреча ж/д Краснодар 1.
15:00 Прибытие в объект размещения.
15:00-16:00 Поздний обед.
Свободное время.
18:00 Ужин.
- 15:30 Встреча в Минеральных Водах.
20:00-20:30 Прибытие в объект размещения.
21:00 Поздний ужин.
Хаджохская теснина. Посещение термальных источников
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Хаджохскую теснину.
Здесь мощная река Белая умещается в 3-5 метровом проем. Что тут происходит во время весеннего таяния снегов рассказать нельзя.
14:00 Обед в объекте размещения.
15:00 Посещение термальных источников (2 часа).
19:00 Праздничный ужин знакомств.
Конная прогулка. Посещение термальных источников
9:00 Завтрак.
10:00 Конная прогулка.
Конная прогулка начинается на небольшом ранчо, где у вас по приезду спросят о вашем умении обращаться с лошадьми.
Каждый получит коня в соответствии с опытом и навыком езды.
Все ваши пожелания будут учтены.
После инструктажа группа отправляется по красивейшим местам скального хребта в сопровождении опытного инструктора, который в течение всего маршрута будет внимательно следить за поведением лошадей.
На маршруте будут остановки на смотровых панорамах с захватывающими видами гор.
14:00 Обед.
15:00 Экскурсия по водопадам Руфабго.
Водопады Руфабго по праву занимают почетное место в списке самых впечатляющих достопримечательностей Адыгеи.
Проходя водопад за водопадом, организм наполняется силой природы, буйная растительность и отвесные скалы вокруг добавляют атмосферы в этом небольшом, но запоминающимся путешествии.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 часа).
Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую пустынь. Термальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в Свято-Михайло-Афонскую мужскую общежительную пустынь.
Монастырь и рядом расположенный поселок Победа размещены на Пастбищном хребте, у самой значительной его вершины — горы Физиабго, высота которой 992 м.
Мы рассмотрим удивительную панораму гор, видны нагорье Лаго-Наки с вершинами Оштен и Абадзеш, Тыбгинский и Чугушский хребты.
Здесь крутые склоны, глубокие балки, многочисленные овраги, пещеры, гроты, ущелья рек. Вблизи к монастырю есть истоки рек Псефирь и Камелюк.
Многообразен и животный мир: здесь обитают дикие свиньи, козы, медведи, волки, лисы, шакалы, барсуки, куницы, зайцы, белки.
14:00 Обед.
15:00 Посещение частных музеев «Паноптикум», «Сад камней» — музей, основанный адыгейским отделением Русского географического общества.
Здесь вы узнаете много интересного об ископаемых минералах нашей Республики и много другое.
Так же на данной экскурсии вы познакомитесь с аммонитами и другими жителями древнего океана «Тетис», услышите неординарные исторические рассказы о здешних местах и версии ученых о происхождении дольменов.
18:00 Ужин.
19:00 Термальные источники (2 часа).
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия в город Майкоп. Термальные источники
9:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в город Майкоп один из самых красивых и благоустроенных городов Северного Кавказа.
Майкоп является столицей республики, а название города переводится как «Долина Яблок».
Географическое положение города, чистота природы, воздуха и воды, делают его необычайно привлекательным.
В городе множество интересных мест.
В ходе экскурсии мы посетим национальный музей, музей востока, Соборную мечеть.
Маленький, аккуратный город с ровными улочками не оставит равнодушных гостей Республики.
14:00 Обед в кафе в стиле адыгейской национальной кухни.
Посещение экофермы альпаки NeLama —это возможность познакомиться с различными животными, такими как ламы, альпаки, козы, овцы, ослики и пони.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (2 часа).
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Экскурсия на высокогорное плато Лаго-Наки
08:30 Завтрак.
09:30 Выезд на горное плато Лаго-Наки на Западном Кавказе, высота до 2200 метров.
По пути останавливаемся на панорамных площадках с видами на трехтысячники Главного Кавказского Хребта.
Плато Лаго-Наки известное своими снежными склонами зимой и альпийскими лугами летом, плато входит в состав Кавказского государственного природного биосферного заповедника, являющегося объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, с возможностью катаний на санках, снегоходах, лыжах, на плато есть лавки с местными сувенирами.
Посещение Большой Азишской пещеры, уникального места, памятника природы, который входит в пятерку красивейших пещер, находящихся на территории Европы.
Микроклимат внутри пещеры обладает антибактериальными свойствами и имеет постоянную температуру 4 С° и повышенную влажность.
Азишская пещера идеально оборудована для посещения туристами, проводится экскурсия, есть ступени и ограждения.
15:00 Обед.
16:00Мастер-класс по адыгейскому сыру с последующим ужином с национальной кухней.
19:00 Посещение термальных источников 2 часа.
При выезде на мастер-класс, берем с собой купальники и плавки.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Пос. Гузерипль. Посещение винодела
08:00 Завтрак.
09:30 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Посещение винодела.
С дегустацией домашних местных вин/гастрономическая дегустация от шато ПО и хамышинские дачи.
Что включено: дегустация легких напитков (крафтовое пиво нескольких сортов, в том числе и медовый эль /медовуха), вино красное и белое, дистилляты: граппы, чача, бочковой кальвадос, виски, бурбон; текила из венесуэльской агавы. Дижестив (после всего): наливки вишневая, кизил, черная смородина, ореховый ликер начино.
Дегустация мясной продукции (сыровяленные изделия от 8 месяцев): коппа (свиная шея), ломо (карбонат свиной). Хамон свиной 3 года, хамон бараний 2 года.
19:00 Праздничный ужин с представителем адыгской культуры.
Кушаем шашлык, шурпу, делимся впечатлениями о прекрасно проведенном времени.
Вручение подарков каждому гостю.
Входные билеты на экскурсионные объекты за дополнительную плату.
Входные билеты в объекты показа оплачиваются отдельно.
Отъезд
08:00 Завтрак.
08:30 Отъезд.
Проживание
Тур предусматривает размещение в базе отдыха в пос. Каменномостский в комфортабельных номерах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Обычные даты (размещение б/о Активация/БО «Горная Слобода»)
|2-, 3-местное размещение
|70 000
|Доплата за 1-местное размещение
|20 000
Дети до 3х лет без претензий на проживание.
Варианты проживания
База отдыха «Активация»
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
8 номеров «Бунгало» из них 5 номеров с 2-х местным размещением и 3 номера с 3-х местным размещением.
в 2-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить)
в 3-х местном номере — 2 раздельные кровати (можно объединить) + диван (полуторка)
3 номера «VIP»: 3-х местное размещение — Кровать двуспальная + диван.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
Турбаза Горная
Отель «Турбаза Горная» с общим лаунджем, садом и принадлежностями для барбекю расположен в поселке Каменномостский. Гости могут забронировать семейные номера.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню.
Гости отеля «Турбаза Горная» могут поиграть в теннис и пинг-понг. Среди любителей активного отдыха популярны пешие походы.
Расстояние до плато Лаго-наки составляет 31 км, а до Майкопа — 41 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в день заезда / выезда
- Проживание в комфортабельных номерах
- Вкусное, разнообразное, сытное 3-разовое питание
- Работа инструктора на маршруте
- Все трансферы по программе
- Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки по Адыгее
- Спортивная страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Краснодара / Минеральных вод и обратно
- Доплата за одноместное размещение
- Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках: Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатнопещера "Азишская" - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатнобилеты в музеи - от 300 руб. рафтинг - от 2 000 руб. Гузерипль - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детскийводопады Руфабго - от 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатномонастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детскийпользование бассейном на БО "Активация" купание в бассейне на территории размещения
- Хаджохская теснина - 600 руб. /взрослый, детский (от 7 до 13 лет) - 400 рублей, до 7 лет бесплатно
- Пещера «Азишская» - 800 руб. взрослый, детский (от 7 до 14 лет) - 500 рублей, до 7 лет бесплатно
- Билеты в музеи - от 300 руб
- Рафтинг - от 2 000 руб
- Гузерипль - 300 руб. /взрослый, 150 руб. /детский
- Водопады Руфабго - от 600 руб. взрослый, детский (от 5 до 15 лет) - 400 рублей, до 5 лет бесплатно
- Монастырь - 400 руб. /взрослый, 200 руб. /детский
- Пользование бассейном на БО «Активация»
- Купание в бассейне на территории размещения
- Экстрим парк Мишоко - от 2 000 руб
- Конная прогулка - от 2 000 руб
- Посещение термальных источников сверх программы (по желанию) - от 400 руб. /взрослый, дети (от 6-13 до лет) и пенсионеры - 200 рублей, до 5 лет бесплатно
- Ж/д Краснодар (цены ЯндексТакси), 4 человека и меньше - 8 000 руб., 6 человек - 10 000 руб
- Аэропорт Минеральные Воды, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 6 человек - 13 000 руб
- Аэропорт Ставрополь, 4 человека и меньше - 10 000 руб., 6 человек - 13 000 руб
- Ж/д Майкоп, 4 человека и меньше - 3 000 руб., 6 человек - 5 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- страховой медицинский полис;
- медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцезащитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а так же лекарства, которые принимаете Вы лично);
- легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
- купальник, резиновые тапочки, полотенца;
- куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
- обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве — треккинговая обувь).
Даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли ограничение по весу участника для конной прогулки?
Допустимый вес участника конно-верховой прогулки до 100 кг.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Программа рассчитана так, что при невозможности по погодным условиям в любой из дней купаться и загорать, это время мы займем другой экскурсией, возможной в этот день, не менее интересной и познавательной.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Размещение понравилось, были на Руфабго. Были национальные застолья, изготовление адыгейского сыра. Все супер. Впечатлений море.