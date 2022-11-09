«Дантово Ущелье» - необычное путешествие

Данте Алигьери описал это место в своем произведении

Данте Алигьери описал это место в своем произведении.

Его «Божественная комедия», в которой описано странствие поэта по загробному миру, напоминает описание ущелья. Своего рода «дорога в ад» — именно и есть ущелье. Выход из него и живописная природа следом — есть «чистилище» и вход в «рай».
«Дантово Ущелье» - необычное путешествие
«Дантово Ущелье» - необычное путешествие
«Дантово Ущелье» - необычное путешествие
«Дантово Ущелье» - необычное путешествие
«Дантово Ущелье» - необычное путешествие
«Дантово Ущелье» - необычное путешествие
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

  • Горы
  • Ущелья
  • Пещеры
  • Термальные источники
  • Горные реки
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

У подножья Абадзехской горы ютится маленькая православная часовенка — часовня, по легенде: в этих местах жила ведьма по имени Данта. В своей злобе она решила погубить весь мир… Чтобы остановить зло, богам пришлось уничтожить ведьму. Но, когда ее прах развеялся по ветру, скалы разбила молния и оттуда потёк кровавый поток.
После того как вы получили незабываемые впечатления, мы возвращаемся в вечерний, сказочный Майкоп, где Вас ожидает мини-экскурсия, банька на дровах в скандинавском стиле и дегустация домашнего, согревающего в этот прекрасный осенний вечер полусладкого, а так-же мангал, шампура к Вашим услугам. Ну и конечно после такого отдыха вас развезут по домам)

Важно знать:

  • Маршрут подходит для всех возрастов.
  • У нас можно заказать подарочный сертификат.
  • Тур состоится при минимальном наборе группы.
  • Возможны индивидуальные Туры на ваши даты (от 3х человек).
  • По вашему желанию организую многодневные туры с проживанием.

Даты поездок:

Ноябрь:

05,06,12,13,19,20,26,27.

Декабрь:

03,04,10,11,17,18,24,25.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гида
  • Банька на дровах в городе Майкопе (и мини экскурсия)
  • Трансфер от дома и обратно (Белореченск, Апшеронск, Майкоп)
  • Мангал, шампура (если решите пожарить шашлыки)
  • Дегустация полусладкого домашнего
Что не входит
  • Питание
  • Минеральная вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Майкоп, ул. Российская
Завершение: Майкоп, Апшеронск, Белореченск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • При бронировании тура 50% предоплата.
  • Тур не автобусный, мы поедем на легковом удобном OPEL CORSA
  • Спасибо за понимание!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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