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Описание
У подножья Абадзехской горы ютится маленькая православная часовенка — часовня, по легенде: в этих местах жила ведьма по имени Данта. В своей злобе она решила погубить весь мир… Чтобы остановить зло, богам пришлось уничтожить ведьму. Но, когда ее прах развеялся по ветру, скалы разбила молния и оттуда потёк кровавый поток.
После того как вы получили незабываемые впечатления, мы возвращаемся в вечерний, сказочный Майкоп, где Вас ожидает мини-экскурсия, банька на дровах в скандинавском стиле и дегустация домашнего, согревающего в этот прекрасный осенний вечер полусладкого, а так-же мангал, шампура к Вашим услугам. Ну и конечно после такого отдыха вас развезут по домам)
Важно знать:
Маршрут подходит для всех возрастов.
У нас можно заказать подарочный сертификат.
Тур состоится при минимальном наборе группы.
Возможны индивидуальные Туры на ваши даты (от 3х человек).
По вашему желанию организую многодневные туры с проживанием.
Даты поездок:
Ноябрь:
05,06,12,13,19,20,26,27.
Декабрь:
03,04,10,11,17,18,24,25.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что входит
Сопровождение гида
Банька на дровах в городе Майкопе (и мини экскурсия)
Трансфер от дома и обратно (Белореченск, Апшеронск, Майкоп)
Мангал, шампура (если решите пожарить шашлыки)
Дегустация полусладкого домашнего
Что не входит
Питание
Минеральная вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: Майкоп, ул. Российская
Завершение: Майкоп, Апшеронск, Белореченск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
При бронировании тура 50% предоплата.
Тур не автобусный, мы поедем на легковом удобном OPEL CORSA
Спасибо за понимание!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.