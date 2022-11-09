У подножья Абадзехской горы ютится маленькая православная часовенка — часовня, по легенде: в этих местах жила ведьма по имени Данта. В своей злобе она решила погубить весь мир… Чтобы остановить зло, богам пришлось уничтожить ведьму. Но, когда ее прах развеялся по ветру, скалы разбила молния и оттуда потёк кровавый поток.

После того как вы получили незабываемые впечатления, мы возвращаемся в вечерний, сказочный Майкоп, где Вас ожидает мини-экскурсия, банька на дровах в скандинавском стиле и дегустация домашнего, согревающего в этот прекрасный осенний вечер полусладкого, а так-же мангал, шампура к Вашим услугам. Ну и конечно после такого отдыха вас развезут по домам)

Важно знать:

Маршрут подходит для всех возрастов.

У нас можно заказать подарочный сертификат.

Тур состоится при минимальном наборе группы.

Возможны индивидуальные Туры на ваши даты (от 3х человек).

По вашему желанию организую многодневные туры с проживанием.

Даты поездок:

Ноябрь:

05,06,12,13,19,20,26,27.

Декабрь:

03,04,10,11,17,18,24,25.