А поехали в Лаго-Наки?

Индивидуальная экскурсия по плато Лаго-Наки: смотровые площадки, пещеры и тайные места ждут вас! Погрузитесь в атмосферу горной Адыгеи
Плато Лаго-Наки в Адыгее - это настоящий музей под открытым небом. На каждом шагу вас ждут памятники природы и истории.

В рамках экскурсии вы посетите Девичий камень, Большую Азишскую пещеру и множество других уникальных мест.

Погрузитесь в культуру и традиции адыгов, узнайте о местных легендах и насладитесь потрясающими видами. Эта экскурсия - отличный способ открыть для себя красоту и уникальность горной Адыгеи
32 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🗺️ Индивидуальный маршрут
  • 🕵️‍♂️ Тайные локации
  • 🗣️ Интересные рассказы о культуре
  • 🚗 Комфортное путешествие
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Девичий камень
  • Смотровая площадка Даховская
  • Смотровая площадка Парящая беседка
  • Смотровая площадка Остров любви
  • Большая Азишская пещера
  • Смотровая площадка на скале Утюг
  • Кавказский Биосферный заповедник

Описание экскурсии

Если вы впервые в Адыгее или только собираетесь поехать туда, это лучший вариант обзорной экскурсии по республике. В путешествии из Майкопа по обширным просторам плато Лаго-Наки вы увидите его главные визитные карточки, среди которых:

  • Памятник природы «Девичий камень»
  • Смотровая площадка «Даховская»
  • Смотровая площадка «Парящая беседка»
  • Смотровая площадка «Остров любви»
  • Большая Азишская пещера
  • Смотровая площадка на скале Утюг
  • Кавказский Биосферный заповедник (по возможности и желанию)
  • БОНУС: секретная локация, куда не заезжают 90% путешественников

В ходе экскурсии мы поговорим об истории нашего края, быте, традициях и культуре адыгов. Обсудим, чем привлекательна и уникальна республика. Исследуем флору и фауну Кавказского биосферного заповедника. Ну и конечно, не обойдём стороной местные легенды и сказания.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Для 1-4 человек экскурсия проводится на легковом автомобиле. Если в вашей группе от 5 человек, поедем на минивэне
  • Обед и входные билеты на экскурсионных объектах оплачиваются отдельно:
    — Большая Азишская пещера — 800 ₽ взрослый/400 ₽ детский (с 7 до 14 лет), до 7 лет — бесплатно
    — Кавказский биосферный заповедник (по желанию) — 300 ₽ взрослый/150 ₽ детский (с 7 до 14 лет), до 7 лет — бесплатно
    — Обед в кафе — по меню (от 700 ₽)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 216 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Юлия, и я буду очень рада нашему с вами знакомству. В туризме я работаю с 2017 года вместе с командой увлечённых своим делом гидов.
читать дальше

Провожу экскурсии, походы. Я очень люблю природу и горы. Всей душой люблю Адыгею и буду очень рада познакомить и вас с нашей солнечной республикой, показать невероятно красивые пейзажи, рассказать интересные истории и легенды. Показать всё то, что так люблю сама, чтобы вы обязательно захотели вернуться!

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

С
Сергей
16 апр 2025
Экскурсия нам очень понравилась, всё прошло отлично, ритмично и комфортно. Получили много полезной, увлекательной информации, море впечатлений🌊 Огромное спасибо Азамату, за качественную работу, за отлично проведённое время и наши новые вкусные мечты🔥
Дата посещения: 16 апреля 2025
Г
Галикбарова
26 мар 2025
Добрый день! Хотим поделиться впечатлениями о поездке в горы под названием "А поехали в Лаго-Наки". Мы взяли индивидуальный тур на двоих с мужем и были в полном восторге от удивительной
читать дальше

красоты природы, величественности гор, уникальности подземной пещеры. Тур мы взяли у Юли и Азамата. Прекрасная семейная пара, которая занимается туризмом уже более 10 лет. Азамат прекрасный экскурсовод, который рассказал нам историю Адыгеи, показал много потрясающих мест, а на вершине горы сварил нам вкуснейший кофе. Спасибо огромное ему за незабываемые эмоции. Мы просто влюбились в это потрясающее место в нашей огромной стране. Обязательно вернёмся в Адыгею на новые приключения с Азаматом и Юлей!!!

Дата посещения: 25 марта 2025
Евгения
Евгения
31 окт 2025
Спасибо нашему гиду Екатерине. Очень классно провела экскурсию. Интересно рассказывает про Адыгею и Кавказ. Показала отличные локации, природа и понарамные виды, это просто супер. Помогала в пути и сделала отличные фотограции. Очень советую, профессионал своего дела.
Ю
Юрий
29 окт 2025
Большое спасибо нашему замечательному гиду Азамату! Интересные рассказы и пояснения. Азамат хорошо знает не только основные, но и не основные и не всегда стандартные места по пути - зато в
читать дальше

основных местах его хорошо знают). Всё это позволяет увидеть картины, которые при самостоятельной поездке остались бы неизвестны. Несмотря на не лучшую погоду в горах, мы получили большое удовольствие.
Отдельное спасибо организатору Юлии, которая несмотря на технические сложности успешно смогла перенести нашу поездку чуть ли не в последний момент.

С
Сергей
21 окт 2025
Ездили на эту экскурсию с Азаматом. Погода немного подкачала, было пасмурно и местами дождь.
Но Кавказ все равно прекрасен в любую погоду. Наш гид скорректировал программу, мы увидели красивые локации, посетили Азишскую пещеру (очень понравилось, атмосферно и очень красиво). Азамат отличный гид, эрудированный и корректный. Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
Ольга
Ольга
11 окт 2025
Отзыв пишу через неделю после поездки. Живём с мужем в Майкопе, любим горы, природу Адыгеи, поездили, посмотрели,походили и видели почти все интересные локации нашей республики и хотели показать всё это
читать дальше

своим подругам из Москвы. Всем гостям нашей солнечной Адыгеи рекомендуем Азамата за профессионализм, эрудицию,за интересные истории,за комфорт и безопасность в поездке! За чай и кофе с вкусняшками! А от меня лично огромное спасибо за "Солнечный грот", я раньше не решалась спуститься, боялась.
Всего наилучшего вашей семье!

Светлана
Светлана
29 сен 2025
Наша цель была насладиться и зарядиться красотой, тишиной и спокойствием и всё удалось мы отлично релакснули. Азамат - отличный гид и интересно поведал о своем крае и находил места и
читать дальше

тропы подальше от шумных туристов (чего нам в большей степени и хотелось, а была суббота и желающих посмотреть красоту было много)))) и напоил прекрасным кофе на скале с прекрасным видом на плато. Азишская пещера произвела огромное впечатление. Предгорье Кавказских гор прекрасно, местами скалы и хвойные леса очень напоминают природу Карелии и Ленинградской области))) Поездка удалась! Азамат - большое спасибо!

л
лора
7 сен 2025
Наша поездка больше про людей, а не про природу. Мне показалось, что я выздоровела, и после месяцев ограниченной активности захотелось простора, чтоб ветер в волосах и облака под ногами.
Пока шли
читать дальше

по относительно ровному плато, все было ок. Но как только двинулись по лесной тропе, где скользкие камни и поваленные деревья, я поняла, что боль невыносима. Злилась, что переоценила себя, было обидно, что испорчу впечатления дочери.
Наш гид напрягся. Наверное, не понимал, что делать. В итоге в пещеру ему пришлось спускать меня на руках. А кофе варить в напряженной тишине.
Но за кофе разговорились. Слушали бренчащие колокольчики коней, пасущихся далеко внизу, в долине. Выдохнули. Контакт пошел.
Мы видели не все, что есть на фото других туристов. Но я и не жалею. Наверное, я физически не осилила бы эти локации. Хотя дочка сожалела, что не увидела медведей.
Но мы гуляли на высоте птичьего полета, качались на качелях над чашей мира, видели прекрасные пейзажи, спускались в небольшую, но очень насыщенную подземными красотами пещеру. И даже исполнили мое желание - посмотрели, что такое глэмпинг.
На обратном пути все весело играли в слова. Получился очень хороший антистрессовый трип. Спасибо Азамату за бережное отношение, умение понять ситуацию и адаптироваться под нее. До сих пор с дочкой вспоминаем его.

И
Инна
5 сен 2025
Замечательная экскурсия! Превзошла все ожидания! Наш гид, Азамат, помимо колосальных знаний, обладатель великолепного чувства юмора и очень душевный человек! Очень рады, что именно он был с нами! Время пролетело мгновенно… к сожалению,,,но оставило необыкновенное послевкусие!
Сюрприз в Гроте, лирическая пауза на обратном пути, шикарные виды! Рекомендуем Всем и обязательно будем дальше влюбляться в Адыгею только с Азаматом!
Ирина
Ирина
2 сен 2025
Прекрасно проведенный день с экскурсоводом Азаматом. Интересный рассказ был дополнен неожиданным и приятным сюрпризом. Цирковое представление выше всяких похвал. Весёлый и находчивый проводник показал нам красоты Адыгеи. Спасибо, спасибо, спасибо.
Д
Дмитрий
30 авг 2025
Поездка получилась замечательной, потому что мы много замечали, двигались в своем темпе, останавливались, пили чай и кофе в красивых местах.
Спасибо Азамату за теплый прием, доброжелательность, широкую простоту, шутки и рассказы.
читать дальше

Множество исторических фактов, хоть и не все сохранились в памяти, но эта энергия увлеченности точно отпечаталась.
Спасибо за внимательность к нашему состоянию, заботу в разных мелочах и готовность подстроиться.
Советы, куда сходить и много красивых кадров! Фотографируешь супер!

Радостно, что ты, Азамат, стал нашим проводником в эту природную красоту.
Впечатления приятные и наполненные, хочется это рисовать и еще вернуться:)

Юлия
Юлия
26 авг 2025
И всё же нигде так привольно и вдохновенно не чувствуешь себя как в горах!
Всё зелёное - зелёное на максималках! Всё голубое - истинно голубое!

Каждое дерево кривое по-особенному, художественно кривое. А
читать дальше

задних планов не счесть - гряда за грядой, всё дальше устремляются склоны погружаясь в цвета грозовых туч.

И нестерпимо не хватает ограниченного человеческого зрения, хочется увидеть так далеко, как на самом деле простираются восхитительные пейзажи!

И пусть говорят, что нужно приезжать осенью /зимой - ведь летом испаряющаяся влага дымкой прячет всю красоту, нам,"жителям долины", эстетики хватило с лихвой!

Нашим гидом был Азамат, сопроводивший к самым прекрасным локациям горной Адыгеи и сделавший на память отличные фотографии и видео!

Азамат - настоящий знаток местности, рассказывает про каждый склон и каждую вершину, делится уникальными знаниями о родных землях и людях, которые на них живут. Точно маленькие разноцветные бусины нанизываются увлекательные факты на нить повествования, собираясь в прекрасное самобытное ожерелье!

Всё было на высоте! Самые лучшие рекомендации!

Елена
Елена
20 авг 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Согласовали ранний выезд. Гид - Азамат,профессионал своего дела. А если человек на своем месте, любит то-чем занимается, то это конечно для нас путешественников,просто находка. Даже
читать дальше

не задумывайтесь и не выбирайте к кому обращаться! Во всяком случае это надо испытать на себе. Спасибо Азамат за Ваш труд. Творческого процветания и хороших путешественников Вам!!!! В следующий раз- только к Вам!

Марина
Марина
20 авг 2025
Спасибо Кириллу. очень классно!!!!
Александра
Александра
20 авг 2025
Отличный маршрут с посещением тайных троп по горам Адыгеи и замечательный гид Азамат, умеющий шутить и прекрасно рассказывать! Кофе на вершине горы был бомбический! Большая Азишская пещера производит неизгладимое впечатление.
Индивидуальный
читать дальше

подход: Азамат учитывал все наши пожелания: больше активности. Успели посетить и Хаджокскую теснину, мишка Тимофей - красавец!
Единственный минус, может для кого совсем не будет иметь значения, это размер машины. В описании - экскурсия на четверых, но у меня два подростка-"качка" и муж, впихнулись в машину с трудом. Машина ухоженная, но для нас оказалась маловата.

