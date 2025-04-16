Плато Лаго-Наки в Адыгее - это настоящий музей под открытым небом. На каждом шагу вас ждут памятники природы и истории. В рамках экскурсии вы посетите Девичий камень, Большую Азишскую пещеру и множество других уникальных мест. Погрузитесь в культуру и традиции адыгов, узнайте о местных легендах и насладитесь потрясающими видами. Эта экскурсия - отличный способ открыть для себя красоту и уникальность горной Адыгеи

Описание экскурсии

Если вы впервые в Адыгее или только собираетесь поехать туда, это лучший вариант обзорной экскурсии по республике. В путешествии из Майкопа по обширным просторам плато Лаго-Наки вы увидите его главные визитные карточки, среди которых:

Памятник природы «Девичий камень»

Смотровая площадка «Даховская»

Смотровая площадка «Парящая беседка»

Смотровая площадка «Остров любви»

Большая Азишская пещера

Смотровая площадка на скале Утюг

Кавказский Биосферный заповедник (по возможности и желанию)

БОНУС: секретная локация, куда не заезжают 90% путешественников

В ходе экскурсии мы поговорим об истории нашего края, быте, традициях и культуре адыгов. Обсудим, чем привлекательна и уникальна республика. Исследуем флору и фауну Кавказского биосферного заповедника. Ну и конечно, не обойдём стороной местные легенды и сказания.

