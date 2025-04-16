Плато Лаго-Наки в Адыгее - это настоящий музей под открытым небом. На каждом шагу вас ждут памятники природы и истории.
В рамках экскурсии вы посетите Девичий камень, Большую Азишскую пещеру и множество других уникальных мест.
Погрузитесь в культуру и традиции адыгов, узнайте о местных легендах и насладитесь потрясающими видами. Эта экскурсия - отличный способ открыть для себя красоту и уникальность горной Адыгеи
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 🗺️ Индивидуальный маршрут
- 🕵️♂️ Тайные локации
- 🗣️ Интересные рассказы о культуре
- 🚗 Комфортное путешествие
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Если вы впервые в Адыгее или только собираетесь поехать туда, это лучший вариант обзорной экскурсии по республике. В путешествии из Майкопа по обширным просторам плато Лаго-Наки вы увидите его главные визитные карточки, среди которых:
- Памятник природы «Девичий камень»
- Смотровая площадка «Даховская»
- Смотровая площадка «Парящая беседка»
- Смотровая площадка «Остров любви»
- Большая Азишская пещера
- Смотровая площадка на скале Утюг
- Кавказский Биосферный заповедник (по возможности и желанию)
- БОНУС: секретная локация, куда не заезжают 90% путешественников
В ходе экскурсии мы поговорим об истории нашего края, быте, традициях и культуре адыгов. Обсудим, чем привлекательна и уникальна республика. Исследуем флору и фауну Кавказского биосферного заповедника. Ну и конечно, не обойдём стороной местные легенды и сказания.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Для 1-4 человек экскурсия проводится на легковом автомобиле. Если в вашей группе от 5 человек, поедем на минивэне
- Обед и входные билеты на экскурсионных объектах оплачиваются отдельно:
— Большая Азишская пещера — 800 ₽ взрослый/400 ₽ детский (с 7 до 14 лет), до 7 лет — бесплатно
— Кавказский биосферный заповедник (по желанию) — 300 ₽ взрослый/150 ₽ детский (с 7 до 14 лет), до 7 лет — бесплатно
— Обед в кафе — по меню (от 700 ₽)
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 216 туристов
Приветствую вас, дорогие друзья! Меня зовут Юлия, и я буду очень рада нашему с вами знакомству. В туризме я работаю с 2017 года вместе с командой увлечённых своим делом гидов.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
С
Сергей
16 апр 2025
Экскурсия нам очень понравилась, всё прошло отлично, ритмично и комфортно. Получили много полезной, увлекательной информации, море впечатлений🌊 Огромное спасибо Азамату, за качественную работу, за отлично проведённое время и наши новые вкусные мечты🔥
Дата посещения: 16 апреля 2025
Г
Галикбарова
26 мар 2025
Добрый день! Хотим поделиться впечатлениями о поездке в горы под названием "А поехали в Лаго-Наки". Мы взяли индивидуальный тур на двоих с мужем и были в полном восторге от удивительной
Дата посещения: 25 марта 2025
Евгения
31 окт 2025
Спасибо нашему гиду Екатерине. Очень классно провела экскурсию. Интересно рассказывает про Адыгею и Кавказ. Показала отличные локации, природа и понарамные виды, это просто супер. Помогала в пути и сделала отличные фотограции. Очень советую, профессионал своего дела.
Ю
Юрий
29 окт 2025
Большое спасибо нашему замечательному гиду Азамату! Интересные рассказы и пояснения. Азамат хорошо знает не только основные, но и не основные и не всегда стандартные места по пути - зато в
С
Сергей
21 окт 2025
Ездили на эту экскурсию с Азаматом. Погода немного подкачала, было пасмурно и местами дождь.
Но Кавказ все равно прекрасен в любую погоду. Наш гид скорректировал программу, мы увидели красивые локации, посетили Азишскую пещеру (очень понравилось, атмосферно и очень красиво). Азамат отличный гид, эрудированный и корректный. Экскурсия очень понравилась, рекомендую!
Ольга
11 окт 2025
Отзыв пишу через неделю после поездки. Живём с мужем в Майкопе, любим горы, природу Адыгеи, поездили, посмотрели,походили и видели почти все интересные локации нашей республики и хотели показать всё это
Светлана
29 сен 2025
Наша цель была насладиться и зарядиться красотой, тишиной и спокойствием и всё удалось мы отлично релакснули. Азамат - отличный гид и интересно поведал о своем крае и находил места и
л
лора
7 сен 2025
Наша поездка больше про людей, а не про природу. Мне показалось, что я выздоровела, и после месяцев ограниченной активности захотелось простора, чтоб ветер в волосах и облака под ногами.
Пока шли
И
Инна
5 сен 2025
Замечательная экскурсия! Превзошла все ожидания! Наш гид, Азамат, помимо колосальных знаний, обладатель великолепного чувства юмора и очень душевный человек! Очень рады, что именно он был с нами! Время пролетело мгновенно… к сожалению,,,но оставило необыкновенное послевкусие!
Сюрприз в Гроте, лирическая пауза на обратном пути, шикарные виды! Рекомендуем Всем и обязательно будем дальше влюбляться в Адыгею только с Азаматом!
Ирина
2 сен 2025
Прекрасно проведенный день с экскурсоводом Азаматом. Интересный рассказ был дополнен неожиданным и приятным сюрпризом. Цирковое представление выше всяких похвал. Весёлый и находчивый проводник показал нам красоты Адыгеи. Спасибо, спасибо, спасибо.
Д
Дмитрий
30 авг 2025
Поездка получилась замечательной, потому что мы много замечали, двигались в своем темпе, останавливались, пили чай и кофе в красивых местах.
Спасибо Азамату за теплый прием, доброжелательность, широкую простоту, шутки и рассказы.
Юлия
26 авг 2025
И всё же нигде так привольно и вдохновенно не чувствуешь себя как в горах!
Всё зелёное - зелёное на максималках! Всё голубое - истинно голубое!
Каждое дерево кривое по-особенному, художественно кривое. А
Елена
20 авг 2025
Экскурсия прошла на одном дыхании! Согласовали ранний выезд. Гид - Азамат,профессионал своего дела. А если человек на своем месте, любит то-чем занимается, то это конечно для нас путешественников,просто находка. Даже
Марина
20 авг 2025
Спасибо Кириллу. очень классно!!!!
Александра
20 авг 2025
Отличный маршрут с посещением тайных троп по горам Адыгеи и замечательный гид Азамат, умеющий шутить и прекрасно рассказывать! Кофе на вершине горы был бомбический! Большая Азишская пещера производит неизгладимое впечатление.
Индивидуальный
