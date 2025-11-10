Путешествие начинается в Майкопе и ведет в загадочные уголки Западного Кавказа. Гуамское ущелье, известное как маленькая Швейцария, удивит вас красотой. Узкоколейная железная дорога проведет через живописные скалы, а Орлиная полка
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды Кавказа
- 🚂 Уникальная поездка по узкоколейке
- 🏞️ Посещение водопада Желаний
- 🦅 Прогулка к Орлиной полке
- ♨️ Отдых в термальных источниках
- 🍷 Угощение домашним вином
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Гуамское ущелье
- Орлиная полка
- Водопад Желаний
Описание экскурсии
- Орлиная полка. локация на маршруте — загадочный Мезмай. С адыгского языка название переводится как «Лес диких яблонь». Вас ждёт пешая дорога через лес к Орлиной полке, что на высоте 1000 метров над уровнем моря. По пути вы насладитесь природой, пением птиц, подышите свежим воздухом. А гид расскажет историю Адыгеи — с самых древних времён и до наших дней.
- Термальные источники. После прогулки отправимся на отдых — в горячие бассейны с целебной водой, которая поднимается с глубины почти 1800 метров.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Opel. Мы заберём вас из отеля и после экскурсии отвезём обратно (выезжаем из Майкопа, Апшеронска и ближайших населённых пунктов).
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет. Пеший маршрут несложный — дорога через лес займёт около часа. В некоторых местах нужно подниматься в гору.
- Напитки и еду рекомендуем взять с собой.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Термальные источники — 450 ₽ (1 час).
- Поездка и прогулка к водопаду — 1000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 354 туристов
Гиды по Адыгее, с которыми горы оживают! Мы — маленькая команда с большим сердцем. Я — бывший учитель истории, превращаю экскурсии в захватывающие рассказы. Мои коллеги — эксперты троп, водопадов
