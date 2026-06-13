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продуман до мелочей: мы посетили ключевые достопримечательности, насладились живописными видами и узнали много нового о традициях и быте адыгейцев. Алексей был очень внимателен к каждому из нас, отвечал на все вопросы и делал экскурсию максимально интересной и комфортной.



Особенно хочу отметить его энтузиазм и любовь к своему делу. Алексей не просто гид, он настоящий проводник в мир Адыгеи. Мы получили массу положительных эмоций и новых знаний, и теперь с нетерпением жду возможности вернуться сюда снова.



Спасибо Алексею за отличную экскурсию! Рекомендую всем, кто хочет узнать больше об Адыгее, обратиться к нему.