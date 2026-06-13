Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборДжиппинг в Адыгее: экстрим и природа
Проследовать по внедорожному маршруту из Майкопа по горам, водопадам и плато Лаго-Наки
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборО Майкопе - с интересом и любовью
Собираем цельный образ города из знаковых мест и городских деталей
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 3800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лаго-Наки: жемчужина Кавказских гор Адыгеи
Азишская пещера, Хаджохская теснина, экстрим-парк, канатная дорога, водопады и лучшие виды Кавказа
Сегодня в 09:00
13 авг в 09:00
от 13 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
А поехали в Лаго-Наки?
Познакомиться с уникальным уголком горной республики и его природным наследием в поездке из Майкопа
10 авг в 17:00
12 авг в 17:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Адыгея: горы, легенды и чай у костра
Из Майкопа - за сказаниями о прошлом, свежим горным воздухом и вкусам, которые запомнятся надолго
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
Вековой «Питейный дом Российской монополии» в Майкопе
Посетите водочный завод «Питейный дом» в Майкопе и узнайте секреты производства крепких напитков. История и интерактив ждут вас
Начало: На улице Пушкина
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
700 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Майкоп: встреча с горами
Погрузитесь в атмосферу Адыгеи, сменив городской шум на горные пейзажи и свежий воздух. Простая прогулка с видами на Лаго-Наки и реку Белую
Начало: В городском парке
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:30
1400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Горная Адыгея: от земли до неба и обратно
Побывать в местах первозданной красоты, где каждый шаг открывает величие Кавказа (из Майкопа)
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Рад знакомству, город Майкоп
Открыть уютную столицу Адыгеи
Начало: На центральной площади им. Ленина
Завтра в 10:00
10 авг в 09:00
от 5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Майкопа - в Гуамское ущелье
Побывать в затерянном мире, прокатиться на тепловозе сквозь реликтовый лес и увидеть водопад Желаний
Начало: В вашем отеле
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В царство ветров, пещер и альпийских лугов - из Майкопа
Посетить Азишскую пещеру, полюбоваться пейзажами на плато Лаго-Наки и открыть предания Адыгеи
21 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Встречаем рассвет в горах! Сказочная Адыгея
Понаблюдать за восходом солнца, посетить несколько обзорных площадок и восхититься горными пейзажами
Начало: В Майкопе
Сегодня в 09:00
10 авг в 07:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Места силы Адыгеи - автопутешествие из Майкопа
Узнать о верованиях адыгов, побывать у дольменов, на плато Лаго-Наки и в буковом лесу
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лаго-Наки: к вершине - на машине
Увидеть горные ландшафты, смотровые площадки и пещеры на авто-пешеходной экскурсии из Майкопа
Завтра в 10:00
10 авг в 08:00
от 14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Хаджохская теснина и горный монастырь (из Майкопа)
Полюбоваться горной природой Адыгеи, увидеть загадочные дольмены и руины древней крепости
21 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Утолить тоску по горизонту на хребте Азиш-Тау
В медитативном путешествии по красотам Адыгеи из Майкопа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Фишт и водопады Адыгеи - из Майкопа туда, где начинается Кавказ
Оказаться в горах, где пахнет самшитом и шумит самый высокий водопад края
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Адыгея: всё самое яркое за один день
Отправиться в путешествие к природным чудесам республики - из Майкопа
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Питейный дом Российской монополии»: экскурсия с дегустацией (18+)
Знакомство с действующим алкогольным заводом, основанном в Майкопе в 1902 году
Начало: У главного входа в Питейный дом
Расписание: ежедневно в 12:00, 15:00 и 18:00
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по исторической части Майкопа
Погрузитесь в историю Майкопа, где древние артефакты соседствуют с современной архитектурой. Узнайте о культурном наследии и жизни горожан
Начало: У Национального музея Республики Адыгея
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Живописной дорогой в Гузерипль - из Майкопа
Горы, бурные реки, дольмены и редкие животные - без утомительных переходов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Фотосессия с пикником в горах Адыгеи: ваша история в деталях
Шикарные виды, неспешное чаепитие и профессиональная съёмка на всём маршруте из Майкопа
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от 12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
В сердце гор: путешествие в Гузерипль из Майкопа
Древние каньоны, реликтовый лес и слияние великих рек - за один день
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие к Священному Фишту - из Майкопа
Эксклюзивное «свидание» с Фиштом и Пшехским водопадом в сердце Кавказских гор
21 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 13 400 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Треккинг в мини-группе по сказочным ущельям Адыгеи в поисках весны
От живописного Каменномостского посёлка пройти по красивым природным локациям
Начало: В посёлке Каменномостский
Расписание: в субботу в 10:00
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
Треккинг к водопадам Адыгеи в поисках весны
Вдохновиться весенними красками первоцветов сказочного леса после зимней спячки
Начало: В посёлке Каменномостский
17 авг в 09:00
23 авг в 09:00
от 8000 ₽ за человека
Индивидуальная
Сап-приключение в Адыгее (из Майкопа)
По озёрам, вдоль карьеров по живописным рекам - безопасно и неспешно
Начало: По договорённости
Сегодня в 12:30
13 авг в 08:00
от 3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
К Университетскому и Чинарскому водопадам из Майкопа
Прогуляться по хвойному лесу к бушующим каскадам
Начало: В Майкопе
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие в прошлое: гроты, пещера и живой источник
Прикоснуться к эпохе первых людей среди гор и пещер Кавказа
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По диким пляжам Чёрного моря на сапборде (из Майкопа)
Проехать от предгорий Кавказа до побережья, поплавать на доске и полюбоваться закатом с воды
Начало: По договорённости
13 авг в 05:00
14 авг в 21:00
от 19 000 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Дата посещения: 11 июн 2026
Экскурсия организована замечательно от самой встречи в Майкопе до последней минуты. Приятный, воспитанный, образованный и знающий своё дело Азамат покорил
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И
Дата посещения: 1 апр 2026
Сегодня я посетили экскурсию по Адыгее с Алексеем. Это было незабываемое приключение! Алексей — настоящий профессионал своего дела.
Маршрут экскурсии был
Маршрут экскурсии был
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А
Дата посещения: 3 мар 2026
Большое спасибо Эдуарду за экскурсию. Было всё интересно и познавательно. Первый раз в Майкопе. Теперь имеем представление о городе и его истории. А также об истории этого края и населяющих его народов.
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И
Дата посещения: 23 янв 2026
Добрый день.
Спасибо большое за экскурсию. Интересная информация, самое главное, непохожая, что пишут в инете. Дмитрий- интересно рассказал о г. Майкопе для первого знакомства.
Удачи и в дальнейшем
Спасибо большое за экскурсию. Интересная информация, самое главное, непохожая, что пишут в инете. Дмитрий- интересно рассказал о г. Майкопе для первого знакомства.
Удачи и в дальнейшем
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Л
Дата посещения: 24 ноя 2025
Прекрасное путешествие солнечной осенью: ожерелье гор, слегка припорошенных снегом, не заслоняемое летней буйной растительностью, вдоль которого петляет вверх лента дороги;
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Л
Дата посещения: 22 ноя 2025
Прекрасная экскурсия. Дмитрий знает и любит свой родной край, очень интересно рассказывает о местах, где мы проезжали и побывали. Тем
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Л
Дата посещения: 19 ноя 2025
Спасибо организатору Юлии и гиду Азамату за отлично проведенное время, душевную и познавательную экскурсию, позволившую нам увидеть природные достопримечательности, узнать
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С
Дата посещения: 16 апр 2025
Экскурсия нам очень понравилась, всё прошло отлично, ритмично и комфортно. Получили много полезной, увлекательной информации, море впечатлений🌊 Огромное спасибо Азамату, за качественную работу, за отлично проведённое время и наши новые вкусные мечты🔥
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Г
Дата посещения: 25 мар 2025
Добрый день! Хотим поделиться впечатлениями о поездке в горы под названием "А поехали в Лаго-Наки". Мы взяли индивидуальный тур на
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М
Ездили на водопады 30.07.2026 с Александром в компании с пятью детьми (четверо подростков и один 6 лет). Все остались в
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Всего 391 отзыв в Майкопе
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Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу
Самые популярные экскурсии в Майкопе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Майкопе
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Майкопу в августе 2026
Сейчас в Майкопе можно забронировать 32 экскурсии от 700 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 391 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Майкоп, столица Республики Адыгея, привлекает путешественников своими уникальными экскурсиями. Здесь вы найдете увлекательные экскурсии по городу Майкоп, которые раскроют его историческое наследие, культурные традиции и природные красоты. Мы предлагаем вам разнообразные экскурсии из Майкопа, чтобы каждый смог выбрать путешествие по своему вкусу. Узнайте, куда можно поехать на экскурсию по Майкопу, читайте отзывы других путешественников, и бронируйте своё незабываемое приключение уже сегодня!