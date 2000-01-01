Все экскурсии в Майкопе
Доступно 3 экскурсии 🚌 в Майкопе на 2021 год, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
2д
7 750₽
за 1 чел.
Поход на озеро Псенодах
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах, расположенное на плато Лаго-наки на...
26 – 27 августа. Выезд в 26.08 в 09:00.
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 800₽
за 1-8 чел.
Рад знакомству, город Майкоп!
Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики
Индивидуальная экскурсия
8ч
5 000₽
за 1-4 чел.
Большое путешествие по горной Адыгее
Плато Лаго-Наки, Хаджохская теснина и пещера Большая Азишская на авто-пешеходной экскурсии