14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.
Обед.
Знакомство с инструктором.
15:00 Инструктаж.
Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» (входные билеты доп. плата), прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.
Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.
Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.
Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.
Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.
Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.
Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком.
Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.
Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.
Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.
Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.
Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.
Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.
Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.
Протяженность маршрута 4 км.
18:00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
09:00 Завтрак.
10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.
Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.
В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.
14:00 Обед на маршруте.
Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.
18.00 Ужин.
19:00 Посещение термальных источников (1 час).
Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.
Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).
09:00 Завтрак.
10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.
Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта.
Скала «Утюг» – 1850 м. над уровнем моря.
Посещение Кавказского природного биосферного заповедника, заезд на смотровую площадку туркомплекса «Горное настроение», где открывается великолепный вид на Лагонакское нагорье и трехтысячники Главного Кавказского хребта.
Посещение дикой необорудованной пещеры.
Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
9:00 Завтрак.
10:00 Выезд на сплав по реке Белая (доп плата).
Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!
Сплав начинается в районе Гранитного каньона.
На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.
На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы.
Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!
14:00 Обед.
15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем.
18:00 Ужин.
Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.
6:30 Подъем, завтрак, выезд к Черному морю.
11:00 Расселение в гостинице.
12:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.
14:00 Обед.
15:00 Посещение дельфинария (шоу с дельфинами, доп. плата).
Получим незабываемое удовольствие и возможность, как можно ближе познакомиться с миром морских млекопитающих.
18:00 Ужин.
19:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.
9:00 Завтрак.
10:00 Посещение аквапарка (доп. плата).
Водные аттракционы аквапарка – настоящий подарок для любителей экстрима или более спокойных спусков.
Некоторые горки являются уникальными и не представлены в других аквапарках, есть здесь и знаменитые мировые аттракционы с различным уровнем сложности.
В аквапарке каждый найдет себе развлечение по настроениюи возрасту: «Королевская кобра», горка «Space Boat», «Цунами», горка «Wide Slide», горка «Камикадзе», аттракцион «Биг холл» и другие.
14:00 Обед.
15:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.
18:00 Ужин.
19:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.
9:00 Завтрак.
10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.
Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский и в гостинице в пос. Джубга в комфортабельных номерах со всеми удобствами.
Одноместного размещения нет.
Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.
К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.
По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.
База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.
Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.
Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.
Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.
Отель «Лето» расположен в поселке Джубга, менее чем в 1 км от пляжа Морская волна. К услугам гостей сезонный открытый бассейн, сад и бар. Гости могут воспользоваться бесплатной частной парковкой. В отеле можно забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В числе удобств — общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля «Лето» установлен шкаф для одежды и рабочий стол, в распоряжении гостей собственная ванная комната. Номера оснащены телевизором с плоским экраном.
По утрам гостям предлагают завтрак по меню или континентальный завтрак.
В отеле «Лето» предоставляются принадлежности для барбекю.
Расстояние от отеля до аэропорта Геленджик составляет 61 км.
Собираясь к нам имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.
Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:
Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия!
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:
Ж/Д вокзал в г. Краснодар:
Каждое воскресенье с 10:00 до 11:00;
Аэропорт в г. Минеральные воды:
Каждое воскресенье с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00;
Каждая суббота с 15:00 до 16:00.
Аэропорт в г. Ставрополь:
Каждое воскресенье с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30;
Каждая суббота с 14:00 до 15:30;
Обратный трансфер с отеля Лето в Джубге бесплатный групповой до Краснодара, до Ставрополя и Минвод — индивидуальный трансфер за отдельную плату.
Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).
Примерное меню:
Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».