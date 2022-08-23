Горы Адыгеи и отдых на Черном море

Программа тура совмещает активный отдых и увлекательные экскурсии

4.7
3 отзыва
Программа тура совмещает активный отдых и увлекательные экскурсии. Загадками природы овеяны места предстоящих маршрутов. Вас ждут туристические маршруты в высокогорное плато Лаго-Наки, посещение Кавказского биосферного заповедника, экскурсия в п. Мезмай, посещение орлиной полки и водопада Исиченко и многое другое. Вы насладитесь красотами природных ландшафтов, чистым горным воздухом. После чего вы сможете отдохнуть на берегу Черного моря.

Непосредственная близость моря с чистым галечным пляжем, гор с буково-пихтовыми лесами, альпийскими лугами, скал и пещер делает исключительным местом отдыха для любителей разных видов туризма.
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Горы Адыгеи и отдых на Черном море
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Всплеск адреналина от сплава
Всплеск адреналина от сплава
По желанию сплавимся по реке Белая в районе впечатляющего Гранитного каньона, нас ждет скорость и алмазные брызги бурной реки
Релакс в термальных источниках
Релакс в термальных источниках
Будем купаться в открытых бассейнах с проточной горячей водой, насыщенной минералами природных недр
Пляжный отдых на Черном море
Пляжный отдых на Черном море
Будем купаться и загорать, а по желанию посетим дельфинарий и аквапарк
Хаджохская теснина
Хаджохская теснина
Посетим природный парк, который создала река миллионы лет тому назад
Древний дольмен
Древний дольмен
Увидим один из сохранившихся дольменов в пос. Гузерипль

Программа тура по дням

1 день

Заезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источниках

14:30 Заезд, размещение в номерах со всеми удобствами.

Обед.

Знакомство с инструктором.

15:00 Инструктаж.

Экскурсия в природный парк «Хаджохская теснина» (входные билеты доп. плата), прогулка на озеро Красное и по его окрестностям.

Это памятник природы, который создала река миллионы лет тому назад.

Это место не оставит равнодушным ни одного посетителя.

Здесь мы увидим всю мощь природной стихии.

Свирепство реки с одной стороны, и, в то же время, усмиренную водную гладь с другой стороны.

Также познакомимся с некоторыми представителями животного мира Кавказа, эндемиками и краснокнижными животными.

Отвесные серые с прожилками мрачные стены каньона изобилуют котлами и нишами, вымытыми в каменной толще неистовым водным потоком.

Венчает теснину природный каменный мост, который и дал название поселку.

Отсюда начинаются практически все маршруты в горную часть Адыгеи.

Дикий пляж и хребет Азиш-Тау впечатлят даже бывалого туриста.

Дикий пляж расположен в ущелье Руфабго, скрытый от глаз любопытных туристов, он привлекает своей загадочностью и уединенностью.

Горный хребет Азиш-Тау замыкает собой северно-восточную часть плато Лаго-Наки.

Начинаясь у места впадения ручья Руфабго в реку Белую, он протянулся на двадцать пять километров к юго-западу.

Хребет покрыт сосновыми и пихтовыми лесами, встречаются здесь также тис и самшит.

Протяженность маршрута 4 км.

18:00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Заезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источникахЗаезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источникахЗаезд, Хаджохская теснина и купание в геотермальных источниках
2 день

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль, геотермальные источники

09:00 Завтрак.

10:00 Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль.

Перед въездом в сам поселок вы увидите Гранитный каньон, гору Монах, поселок Хамышки.

В поселке Гузерипль, Вам удастся увидеть один из сохранившихся дольменов, посетить интерактивный музей заповедника (входные билеты за доп. плату) и подышать свежим горным воздухом.

14:00 Обед на маршруте.

Выезд на Партизанскую поляну на берегу Каменного Моря, инструктор познакомит Вас с вершинами коралловых рифов древнего океана Тетис.

18.00 Ужин.

19:00 Посещение термальных источников (1 час).

Центр отдыха «Термальный парк-отель ПСЫГУПС» расположен вдали от шума и суеты больших городов в тихом и зеленом поселке Тульском в Республике Адыгея.

Температура воды в бассейнах регулируется автоматически в зависимости от погоды на улице и всегда является комфортной для купания (от 30 до 37°С).

Экскурсия в высокогорный поселок Гузерипль, геотермальные источникиЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль, геотермальные источникиЭкскурсия в высокогорный поселок Гузерипль, геотермальные источники
3 день

Плато Лаго-Наки, дикая пещера

09:00 Завтрак.

10:00 Выезд на маршрут – высокогорное плато Лаго-Наки.

Посещение смотровых площадок с живописными видами на горы главного Кавказского хребта.

Скала «Утюг» – 1850 м. над уровнем моря.

Посещение Кавказского природного биосферного заповедника, заезд на смотровую площадку туркомплекса «Горное настроение», где открывается великолепный вид на Лагонакское нагорье и трехтысячники Главного Кавказского хребта.

Посещение дикой необорудованной пещеры.

Обед на маршруте, берем с собой ланч-боксы.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Плато Лаго-Наки, дикая пещераПлато Лаго-Наки, дикая пещераПлато Лаго-Наки, дикая пещера
4 день

Сплав по реке Белая, геотермальные источники

9:00 Завтрак.

10:00 Выезд на сплав по реке Белая (доп плата).

Рафтинг — это настоящая находка для проверки команды!

Сплав начинается в районе Гранитного каньона.

На старте выдается все необходимое снаряжение и проводится подробный инструктаж.

На всем маршруте Вас сопровождают опытные инструкторы.

Скорость и алмазные брызги бурной реки не оставят никого равнодушными!

14:00 Обед.

15:00 Купаемся на слиянии двух рек «Белая» и «Дах», загораем.

18:00 Ужин.

Для желающих посетить термальные источники – бесплатный трансфер.

Сплав по реке Белая, геотермальные источникиСплав по реке Белая, геотермальные источникиСплав по реке Белая, геотермальные источники
5 день

Отдых на Черном море, дельфинарий

6:30 Подъем, завтрак, выезд к Черному морю.

11:00 Расселение в гостинице.

12:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.

14:00 Обед.

15:00 Посещение дельфинария (шоу с дельфинами, доп. плата).

Получим незабываемое удовольствие и возможность, как можно ближе познакомиться с миром морских млекопитающих.

18:00 Ужин.

19:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.

Отдых на Черном море, дельфинарийОтдых на Черном море, дельфинарийОтдых на Черном море, дельфинарий
6 день

Аквапарк, отдых на Черном море

9:00 Завтрак.

10:00 Посещение аквапарка (доп. плата).

Водные аттракционы аквапарка – настоящий подарок для любителей экстрима или более спокойных спусков.

Некоторые горки являются уникальными и не представлены в других аквапарках, есть здесь и знаменитые мировые аттракционы с различным уровнем сложности.

В аквапарке каждый найдет себе развлечение по настроениюи возрасту: «Королевская кобра», горка «Space Boat», «Цунами», горка «Wide Slide», горка «Камикадзе», аттракцион «Биг холл» и другие.

14:00 Обед.

15:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.

18:00 Ужин.

19:00 Выходим на пляж, купаемся и загораем.

Аквапарк, отдых на Черном мореАквапарк, отдых на Черном море
7 день

Отъезд

9:00 Завтрак.

10:00 Уезжаем, чтобы обязательно вернуться.

Проживание

Тур предусматривает размещение на базе отдыха в пос. Каменномостский и в гостинице в пос. Джубга в комфортабельных номерах со всеми удобствами.

Одноместного размещения нет.

Варианты проживания

База отдыха «Активация»

4 ночи

Расположена в живописном и экологически чистом месте Республики Адыгея – поселке Каменномостский. От автостанции поселка до базы отдыха около 700 м. В шаговой доступности Хаджохская теснина, скала Копилка, ущелье Мишоко, Красное озеро, бурлящая река Белая. Гостям предоставляются бесплатный Wi-Fi и услуги билетной кассы.

К размещению предлагаются номера для проживания парами или большими компаниями. В комнатах есть раскладные диваны, прикроватные тумбочки для хранения вещей, а также стол со стульями, шкаф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате с ванной предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Номера оснащены холодильником.

По утрам для гостей сотрудники сервируют завтрак, а вечером, после прогулок, можно приготовить ароматный шашлык или овощи на гриле. Принадлежности для барбекю предоставляются. Недалеко от турбазы расположены термальные источники, лечебные свойства которых давно известны. Также можно посетить живописные водопады и пещеры.

База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»База отдыха «Активация»

БО «Горная Слобода»

4 ночи

База отдыха «Горная Слобода» находится в станице Даховская, в живописном зелёном уголке, неподалёку от реки Белая. Для удобства гостей предоставляется частная парковка, услуга вызова трансфера.

Каждый номер оборудован современными спальнями, техникой, индивидуальной ванной комнатой. На территории комплекса установлена настоящая русская баня с просторной парилкой, детская игровая площадка и деревянные беседки. В свободное время отдыхающие смогут совершить пешую прогулку по окрестностям, посетить собственный пруд и местные достопримечательности.

Неподалеку от комплекса находятся рестораны традиционной кухни, в которых можно заказать комплексные обеды и лёгкие ужины.

Рядом с базой отдыха «Горная Слобода» находится известная скала Чёртов Палец, Старый каменный мост, несколько пещер и смотровая площадка.

БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»БО «Горная Слобода»

Отель «Лето»

2 ночи

Отель «Лето» расположен в поселке Джубга, менее чем в 1 км от пляжа Морская волна. К услугам гостей сезонный открытый бассейн, сад и бар. Гости могут воспользоваться бесплатной частной парковкой. В отеле можно забронировать семейные номера. На территории обустроена детская игровая площадка. Стойка регистрации открыта круглосуточно. В числе удобств — общая кухня и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

В номерах отеля «Лето» установлен шкаф для одежды и рабочий стол, в распоряжении гостей собственная ванная комната. Номера оснащены телевизором с плоским экраном.

По утрам гостям предлагают завтрак по меню или континентальный завтрак.

В отеле «Лето» предоставляются принадлежности для барбекю.

Расстояние от отеля до аэропорта Геленджик составляет 61 км.

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в день заезда
  • Проживание в комфортабельных номерах
  • Вкусное, разнообразное, сытное 3-хразовое питание
  • Работа инструкторов на маршрутах
  • Все трансферы по программе
  • Ежедневные насыщенные экскурсии, незабываемые прогулки
  • Посещение геотермальных источников по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Краснодар и обратно
  • Входные билеты на экскурсиях, в походах и поездках:рафтинг – 1 500 рублейпещера «Азишская»:взрослый – 600 руб. детский – 300 руб. Хаджохская теснина:взрослый – 500 руб. детский – 250 руб. дельфинарий – 850 руб. Дети до 5 лет бесплатноаквапарк:билет на весь день с 10:00 до 19:00: взрослый — 1 500 руб. детский – 800 руб. билет с 14:00 до 18:00: взрослый – 1 400 руб. детский – 700 руб. детям до 106 см ростом – бесплатно.
  • Рафтинг – 1 500 рублей
  • Пещера «Азишская»:взрослый – 600 руб. детский – 300 руб.
  • Взрослый – 600 руб.
  • Детский – 300 руб.
  • Хаджохская теснина:взрослый – 500 руб. детский – 250 руб.
  • Взрослый – 500 руб.
  • Детский – 250 руб.
  • Дельфинарий – 850 руб. Дети до 5 лет бесплатно
  • Аквапарк:билет на весь день с 10:00 до 19:00: взрослый — 1 500 руб. детский – 800 руб. билет с 14:00 до 18:00: взрослый – 1 400 руб. детский – 700 руб. детям до 106 см ростом – бесплатно.
  • Билет на весь день с 10:00 до 19:00: взрослый — 1 500 руб. детский – 800 руб.
  • Взрослый — 1 500 руб.
  • Детский – 800 руб.
  • Билет с 14:00 до 18:00: взрослый – 1 400 руб. детский – 700 руб.
  • Взрослый – 1 400 руб.
  • Детский – 700 руб.
  • Детям до 106 см ростом – бесплатно
Место начала и завершения?
г. Краснодар
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Собираясь к нам имейте в виду, что даже летом стоит взять теплые вещи, так как перепады температур в горах могут быть значительными, особенно ночью. Желательно, что бы одежда была функциональной, то есть один слой отталкивает влагу, второй защищает от ветра. Важно, чтобы одежда не доставляла неудобств.

Вот список вещей, которые совершенно необходимо взять с собой каждому туристу:

  • страховой медицинский полис;
  • медицинские препараты для собственных нужд (обезболивающие препараты, солнцеза-щитные средства с высоким фактором защиты, средства от укусов насекомых и пищевых отравлений, а также лекарства, которые принимаете Вы лично);
  • легкая одежда (шорты, футболка, кепка);
  • купальник, резиновые тапочки;
  • куртка-ветровка, плащ или накидка от дождя;
  • обувь (туристические ботинки или кроссовки, обязательно на ребристой и не скользкой подошве – трекинговая обувь!);
  • рюкзак на 10-15 литров.

Просьба уточнять перечень необходимых вещей перед выездом к нам, чтобы учесть погодные условия!

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Как организован трансфер до базы?

В указанные ниже даты, Вас встретят представители нашей базы:

Ж/Д вокзал в г. Краснодар:

Каждое воскресенье с 10:00 до 11:00;

Аэропорт в г. Минеральные воды:

Каждое воскресенье с 10:00 до 12:00, с 15:00 до 16:00;

Каждая суббота с 15:00 до 16:00.

Аэропорт в г. Ставрополь:

Каждое воскресенье с 14:00 до 15:30, с 16:00 до 17:30;

Каждая суббота с 14:00 до 15:30;

Обратный трансфер с отеля Лето в Джубге бесплатный групповой до Краснодара, до Ставрополя и Минвод — индивидуальный трансфер за отдельную плату.

Как организовано питание в туре?

Питание комплексное, вкусная домашняя кухня, единое меню для всех участников (возможность выбора блюд в туре не предусматривается).

Примерное меню:

  • Завтрак: каша, яичница, выпечка, масло/сыр, чай, кофе;
  • Обед: первое блюдо борщ/солянка /суп куриный/суп фасолевый/суп гороховый/шулюм/окрошка/рассольник, второе блюдо мясо, гарнир пюре/гречка/ рис/макароны/овощное рагу, салат, чай, кофе, компот;
  • Ужин: второе блюдо, выпечка, чай, кофе.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка включена в стоимость тура, выплаты до 100 000 руб. Страховая компания «Согласие».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
С
23 авг 2022
Тур «Горы, море» составлен очень удачно: прекрасная возможность увидеть красоты Адыгейских гор с замечательной принимающей стороной и переместиться на море, отдохнуть от активных экскурсий. Только возникла большая проблема в отеле «Лето» (Джубга), в течение двух дней мы проживали без света, воды. Отключение было по всему посёлку, но другие отели спасали своих туристов генераторами, а в этом отеле такой возможности нам не предоставили.
Л
27 июля 2022
Это была одна из самых лучших поездок в моей жизни!
Пишу для тех, кому надоело лежать на пляже турецкого отеля. Адыгея для тех, кто любит наслаждаться красотами природы, кто хочет внести немного экстрима в свою жизнь (даже если никогда не подозревал, что готов к экстриму). А ещё Адыгея - это люди, радушные, стремящиеся показать свой край с самой лучшей стороны.
Спасибо "Большой стране" и турбазе "Активация" за то, что наш отдых получился таким разнообразным: мы лазали по горам, спускались на рафте по реке Белая, купались в бассейнах с минеральной водой, ели вкуснейший адыгейский сыр, и, конечно, сделали сотни фото и видео, чтобы пересматривать их и вспоминать наш отпуск.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Любовь!
Спасибо за то что доверили нам организацию своего отдыха и за такой подробный отзыв! Он будет очень полезен для будущих туристов! Будем рады в будущем организовать для Вас путешествие и в другие регионы России, у нас в запасе еще много туров на любой вкус!
A
25 июля 2022
Хороший тур

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