Если вы любите созерцать красоту дикой горной природы, бурные реки, пещеры, вершины гор, горные ущелья, пешком – горная Адыгея познакомит вас с богатой историей этого края, позволит совершить походы в предгорьях, посетить водопады, каньоны, дольмены и смотровые площадки, побывать на выездных экскурсиях на плато Лаго-Наки и в Михайловский монастырь. Тур проходит на территории поселка Каменомостский (Хаджох), расположенном в зоне широколиственных лесов в предгорьях, с резкоконтинентальным климатом: дневные перепады температур в период межсезонья (весна и осень) достигают 15 градусов. Близость к снегам Кавказских гор и высотные отметки, на которых расположен Хаджох делают лето в поселке не жарким, а зиму полной пушистого снега и трескучего мороза.

Программа тура по дням

1 день Заезд. Пешеходная экскурсия к водопадам ручья Руфабго

Заезд в гостевой дом поселка Каменомостский (Хаджох) 12:00. Обед. Знакомство с гидом. Наш тур проходит на пересеченной местности. Вам предстоит ходить по лесным тропам, перед началом программы группа проходит инструктаж по безопасности на маршрутах. 13:00 Отправляемся на пешеходную экскурсию к водопадам ручья Руфабго. Водопады Руфабго – это одна из визитных карточек республики Адыгея. Водный бассейн Руфабго не имеет притоков. Каскады струй скачут по каменным ступеням каньона, образуя глубокие ванны. В летнее время хорошо искупаться в таком басейне, зимой водопады украшены огромными сосульками, словно новогодняя елка, что придает им особенный шарм. Поход-экскурсия к водопадам Руфабго не сложная, проходит под кронами белоствольных буков. Сначала тропа, извиваясь вдоль скал Хаджохской теснины, траверсирует склон. Со смотровых площадок открываются панорамы на склоны хребта Уна-Коз, каньон Белой и живописную дорогу, ведущую на плато Лаго-Наки и поселок Гузерипль. Потом тропинка скрывается в чаще леса и вновь появляется на лесных прогалинках уже около ручья Руфабго. Рядом с устьем ручья (при впадении в реку Белую) располагается священная роща адыгов. Наш путь пройдет между стволами таинственных деревьев вверх по каньону. Тропа вдоль ручья оборудована поручнями, пройти по ней не составит труда. Мы доходим до четвертого водопада «Девичья коса». Привал и отправление в обратный путь. В зависимости от состояния группы, гид может предложить подняться на хребет и вернуться назад через Сквозной грот или пойти обратно по пути подхода.

2 день Экскурсия в Михайловский Монастырь с посещением дольменного комплекса. Вершина Физиабго

Завтрак в гостинице. Выезд на экскурсию в 10:00. Экскурсия в Монастырь с посещением дольменного комплекса занимает 4–5 часов. Отправляемся в поселок Победа. Он находится не далеко от Каменомостского на склонах горы Физиабго. Много лет назад трудолюбивые монахи облюбовали это местечко для обустройства обители. Был заложен монастырский комплекс, монахи в недрах горы сделали себе подземные кельи – целый город, крупное хозяйство монастыря простиралось далеко от склонов Физиабго. В советский период и во время Великой Отечественной войны монастырь пришел в упадок и возродился только в недавнее время. Был облагорожен святой источник на склоне Физиабго, расчищены старые кельи. Посетив Михайловский монастырь, надо обязательно отведать блинов в монастырской трапезной и подняться на вершину Физиабго, где находится колокольня и открывается очаровательный вид на окрестности. В поселке Победа есть конный прокат, желающие могут прокатиться по окрестностям на лошадке (за дополнительную плату). Возвращаемся в поселок Хаджох. Экскурсия данного дня построена на контрасте. Второй этап – погружение в древнюю культуру местного народа. Вы побываете на дольменном городище. Дольмены – это огромные каменные домики-гробницы, чей возраст насчитывает около 4 (четырех) тысяч лет. Дольмены – ровесники Египетских пирамид. Каменные мегалиты – это памятники архитектуры, охраняются государством. Но эти артефакты настолько таинственны и загадочны, что вызывают массу вопросов у экскурсантов. На все Ваши вопросы ответит гид-экскурсовод, он приоткроет тайну дольменов, расскажет как проводились раскопки и какими изотерическими свойствами обладают эти сооружения. Возвращение в отель. Отдых. Желаюшие могут отправиться на факультативную экскурсию к горячим источникам.

3 день Пешая прогулка в ущелье Аминовки

Завтрак в гостинице. Пешая прогулка в ущелье Аминовки. Скромная, словно сонная, Аминовка влюбляется в себя с первого шага. Любители древности и археологии испытают в этой прогулке настоящий экстаз и удовлетворят жажду поиска артефактов юрского периода. В русле речушки, которая, к слову, является объектом, охраняемым государством, прямо под ногами встречаются раковины окаменелых моллюсков, огромные отпечатки древнего папоротника, а склоны густо поросли папортником и плющем – настоящее доисторическое царство. Природа настолько дикая, что после километра пути уже трудно поверить, что где-то есть цивилизация. Маршрут вдоль речки несложный, немного монотонный. Без набора высоты. На целый день. Но если Вы наберетесь терпения, то в конце пути будете вознаграждены двумя каскадами очаровательных водопадов. По состоянию группы, погоде данная экскурсия может быть заменена посещением грота Сквозного или хребта Уна-Коз со смотровой площадкой Чертов Палец.

4 день Пешая прогулка в ущелье Мишоко

Завтрак. Пешая прогулка в ущелье Мишоко. Ущелье Мишоко широкое. Высокие каменные стены разошлись в разные стороны, и поэтому солнечный свет согревает своим теплом его дно. Начало маршрута – слияние Белой и Мишоко. Здесь живописный каскад водопада ниспадает в русле притока Белой и бурунами вливается в главный водоток. Для того чтобы попасть на тропу, ведущую под скалами ущелья, переходим автомобильную дорогу и отправляемся в путь. Тропа тихо-тихо поднимается к огромным гротам. Рядом с ними из скалы вытекает родник, но пить эту воду не рекомендуется – свойства этого источника приравнивают его к «мертвой» воде. Отдыхаем, набираемся сил и идем дальше. Над головой протянуты канаты экстрим-парка Мишоко. Время от времени над пропастью скользят на канате отважные туристы. После окончания маршруты Вы тоже можете остаться в экстрим-парке, чтобы пощекотать нервы полетом на троллее или прыжком с тарзанкой. Но мы продолжаем путешествие по ущелью. Обходя каменные завалы тропа спускается к самой воде. десь мы сделаем очередной привал. Летом в зеленой рамке пушистых папоротников он особенно эффектен, зимой мощная струя разбивается дюжиной брызг, тут же замерзающих на камнях биссером. В русле Мишоко есть залежи кремния. На берегу ручья мы устроим мастер-класс по изготовлению орудий труда древнего человека.

5 день Выездная экскурсия на плато Лаго-Наки с посещением пещеры Азишской

Выездная экскурсия на плато Лаго-Наки с посещением пещеры Азишской. Плато Лаго-Наки – самое низкое плато в Европе. Эта обширная площадь альпийских и субальпийских лугов простирается до подножия массива горы Оштен на западе, на востоке плато ограничено Заудой. Зубчатый край с юга – хребет Нагай-Кош или Каменное море. Словно барашки каменные глыбы «бегут» среди зеленой травы. Во время поездки гид познакомит Вас с природно-климатическими зонами Кавказа, расскажет о явлении карста, образовании Кавказских гор. Мы прогуляемся по горному плато (территория Кавказского Биосферного заповедника), поваляемся в снегу в летнюю жару, а зимой прокатимся на санках со снежных горок. Вы спуститесь в недра земли – Азишскую пещеру, где мир сталактитов, сталагмитов и сталагнатов (натечных образований из кальцита) поразит Ваше воображение объемами и причудливыми формами.

6 день Веревочный курс альпинизма. Свободное время. Хаджохская теснина

Давайте попробуем капельку экстрима? Это совершенно не страшно, а увлекательно и познавательно. Веревочный курс создан для туристов ранее незнакомых с альпинизмом, скалолазанием и горным туризмом. Дипломированный инструктор на учебно-тренировочном скалодроме научит Вас базовым навыкам страховки, самостраховки, спуску дюльфером, научит «жумарить» и вязать морские узлы. Конечно, за один день Вы не станете асом в горном деле, но базовые навыки, полученные в этот день, еще не раз пригодятся Вам в быту и походах. Многие люди с опаской относятся к новым и непонятным вещам, но один раз переборов страх высоты, Вы запомните яркие и эмоциональные моменты этого путешествия надолго. Длительность программы 4-6 часов. В этот день Вы практически не устанете, можно после обеда посетить самостоятельно Хаджохскую теснину.

7 день Смотровая площадка скалы Молоток. Отъезд