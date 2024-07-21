1 день

Турстоянка Инструкторская

Группа встречается на вокзале Краснодар-1 в 10.00, откуда заказанный транспорт отвезет до КПП "Лаго-Наки".

Выйдя из машины вы почувствуете свежий горный воздух.

По приезду оформим пропуска в заповедник и распределим общественную нагрузку.

На ночлег остановимся на турстоянке Инструкторская с видом на Оштен и голубые горы на горизонте.

Через поляну протекает горный ручей.

Переход за день 9 км с набором высоты 300 м.