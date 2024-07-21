июл
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Турстоянка Инструкторская
Группа встречается на вокзале Краснодар-1 в 10.00, откуда заказанный транспорт отвезет до КПП "Лаго-Наки".
Выйдя из машины вы почувствуете свежий горный воздух.
По приезду оформим пропуска в заповедник и распределим общественную нагрузку.
На ночлег остановимся на турстоянке Инструкторская с видом на Оштен и голубые горы на горизонте.
Через поляну протекает горный ручей.
Переход за день 9 км с набором высоты 300 м.
Оштен
Просыпаемся пораньше — горы любят «жаворонков».
У нас ответственное мероприятие — предстоит восхождение на гору Оштен (2804 м).
Осуществим это налегке, оставив вещи в лагере.
Вершина технически несложная, никакого специального снаряжения (ледорубы, кошки) не требуется.
Немного усилий, терпения на крутых каменистых подъемах и вы уже любуетесь восхитительными видами с вершины.
По возвращению в лагерь обедаем и восстанавливаем силы.
Переход от лагеря до вершины Оштен расстояние 6 км в одну сторону, набор высоты - 800 м.
Приют Фишт
В этот день пейзажи впечатлят вас своими видами.
Выйдем на туристическую тропу, которая огибая скалы и перевалы, будем открывать новые удивительные горные ландшафты.
Пройдем два горных перевала Гузерипльский и Армянский.
С последнего перевала открывается вид Фишт с ледниками и долину реки Белой, где находится туристический приют Фишт.
Переход с рюкзаками за день 12 км, перепад высот 500 м.
Малый ледник Фишт
Сегодня возьмем высоту.
Лагерь останется внизу, а мы, взяв все необходимое, совершим трекинг к Малому леднику горы Фишт.
С каждым шагом всё отчетливей будете ощущать мощь Кавказских гор, покоряясь их совершенной красоте.
Внимательно следуя за инструктором, преодолеваем каменный склон.
В награду за старания нам откроется вид на огромный ледник и фантастический горный пейзаж, создающий впечатление инопланетных видов.
Расстояние за день без рюкзака 10 км, набор высоты 500 м.
Приют Бабук Аул
Покидаем приют Фишт с рюкзаками.
От лагеря тропа поведет через лес, мимо высоких сосен с раскидистыми ветвями.
Потом начнет огибать отроги горы Фишт и выведет к Белореченскому перевалу (1782 м).
Это особое место на маршруте.
Здесь, впервые за весь поход, есть возможность выйти на связь.
После отдохнем недолго возле пастушьих домиков, где можно купить айран и сырные лепешки.
Далее подъем на Черкесский перевал.
Потом начинается затяжной, местами даже крутой спуск к приюту Бабук Аул, и многим покажутся непростыми эти финальные километры.
Переход с рюкзаком 20 км, сброс высоты 1500 м.
Река Шахе
Горы остались позади, внизу уже теплее.
Горная река на протяжении всего пути будет дарить нам приятную прохладу.
Маршрут красив и живописен.
Он проходит по долине реки Шахе, уверенно преодолевающей скальные пороги на своем пути.
Сегодня покидаем территорию Кавказского заповедника.
На ночлег остановимся в лесу на берегу реки.
Расстояние за день - 14 км, сброс высоты - 160 м.
Сочи
Сегодня в заключительный день похода отправимся радиально по каньону в поисках красивого и дикого водопада.
После собираем лагерь и переход с рюкзаками до села Солох-Аул, из которого по красивой горной дороге уезжаем в Сочи.
Переход с рюкзаками 4 км, перепад высот 100 м.
Проживание
Будем останавливаться ночевать на турстоянках и приютах с видом на голубые горы на горизонте.
Варианты проживания
Турстоянки и приюты по маршруту
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от Краснодара к началу маршрута
- Пропуск в заповедник на все дни
- Трёхразовое питание
- Групповая аптечка
- Услуги опытного инструктора-гида
- Консультации перед походом и помощь в подготовке
- Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
- Что не входит
- Билеты в Краснодар и обратно — из Сочи
- Личное снаряжение (прокат)
- Медицинская страховка
- Проживание на территории заповедника в домике лесника, баня (по желанию)
- Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, форс-мажор)
- Место начала и завершения?
- Россия, Северо-Кавказская железная дорога, станция Краснодар-1
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
От качества и надёжности экипировки и снаряжения зависит наша с вами уверенность и комфорт при различных погодных условиях и ситуациях походной жизни. Основное снаряжение для походов предоставляем варенду.
Снаряжение:
- рюкзак — для мужчин объемом 70-80 литров, женщинам – 55-65 литров, для детей – до 40 литров. Под рюкзаком постоянно ходить не нужно, но его все равно надо будет поднимать, чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами перегружать себя не стоит;
- рюкзак маленький 20-30 л, чтобы положить все самое необходимое для однодневного треккинга;
- чехол на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком;
- палатка двухслойная, оптимальная по весу и способная выдержать сильный дождь с ветром;
- спальник с температурой комфорта +5⁰с;
- каремат или коврик из пенополиуретана, самонадувающийся походный коврик;
- сидушка — незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь;
- трекинговые палки — снимают нагрузку с коленных суставов при подъеме и спуске;
- трекинговая обувь — удобные ботинки или кроссовки с протекторной подошвой, выполненные из водоотталкивающего материала;
- сменная обувь — шлепки или сандалии, чтобы ножки отдыхали и дышали;
- фонарик— особенно удобен налобный. Обязательно!
Одежда, список самого необходимого, что обычно берут в походы:
- куртка-дождевик (штормовка) с капюшоном, плащ-дождевик для рюкзака и владельца;
- легкая и компактная куртка-пуховик;
- удобные походные штаны (не джинсы!), утепленные штаны и/или термобельё;
- флисовая кофта или джемпер;
- носки из натуральных материалов 2-3 пары, утепленные носки 1 пара;
- несколько футболок с коротким рукавом, легкая рубашка или футболка с длинным рукавом, которая защитит от солнца;
- шорты, плавки, купальник, кепка, шапка, перчатки;
- гамаши на ботинки для предотвращения попадания влаги вовнутрь обуви и защиты низа штанин от загрязнений (не обязательно).
Предметы личной гигиены:
- зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
- туалетная бумага, гигиенические салфетки;
- гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
- легкое небольшое полотенце.
Другое:
- посуда пластиковая термостойкая или металлическая – кружка, ложка, миска, складной нож. никакого стекла;
- аптечка – у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
- репелленты от комаров и клещей;
- бутылка для воды 1-1,5 л;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем от 30 spf;
- фотоаппарат с заряженными аккумуляторами или батарейками;
- влагозащищенная сумка для денег и документов.
- Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору