Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»

Групповой тур в Майкопе
Приглашаем в легендарный маршрут «Через горы к морю», проложенный по горным тропам Кавказского заповедника! Сменим несколько климатических зон, увидим суровые вершины гор Фишт и Оштен и цветущие луга плато Лаго-Наки, попробуем сыр и айран от коров, которые пасутся на высоте 1500 м. И наконец очистим мысли от бытовых проблем и всего, что не давало вдохнуть воздух полной грудью!
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Поход по Кавказу 30-ка «Через горы к морю»
Ближайшие даты:
21
июл
18
авг

Что вас ожидает:

Восхождение на гору Оштен
Восхождение на гору Оштен
Узнаем, как отличаются панорамы у склона горы и на высоте 2804 м
Обед с видом на горы
Обед с видом на горы
Настоящая перезагрузка — обедать в окружении зелёных склонов и белоснежных горных пиков
Горные перевалы
Горные перевалы
Пройдем перевалы Гузерипльский и Армянский, откуда открывается вид на долину реки Белая
Большой ледник Фишт
Большой ледник Фишт
Немного терпения и упорства — и мы уже на огромном леднике среди фантастических пейзажей
Тёплая компания
Тёплая компания
Замечено — во время похода люди всегда становятся ближе, а вечера душевней
В поисках водопада
В поисках водопада
Через урочище Бзыч пройдём по долине реки Шахе, чтобы посетить ещё одну красивую локацию

Программа тура по дням

1 день

Турстоянка Инструкторская

Группа встречается на вокзале Краснодар-1 в 10.00, откуда заказанный транспорт отвезет до КПП "Лаго-Наки".

Выйдя из машины вы почувствуете свежий горный воздух.

По приезду оформим пропуска в заповедник и распределим общественную нагрузку.

На ночлег остановимся на турстоянке Инструкторская с видом на Оштен и голубые горы на горизонте.

Через поляну протекает горный ручей.

Переход за день 9 км с набором высоты 300 м.

Турстоянка ИнструкторскаяТурстоянка ИнструкторскаяТурстоянка Инструкторская
2 день

Оштен

Просыпаемся пораньше — горы любят «жаворонков».

У нас ответственное мероприятие — предстоит восхождение на гору Оштен (2804 м).

Осуществим это налегке, оставив вещи в лагере.

Вершина технически несложная, никакого специального снаряжения (ледорубы, кошки) не требуется.

Немного усилий, терпения на крутых каменистых подъемах и вы уже любуетесь восхитительными видами с вершины.

По возвращению в лагерь обедаем и восстанавливаем силы.

Переход от лагеря до вершины Оштен расстояние 6 км в одну сторону, набор высоты - 800 м.

ОштенОштенОштен
3 день

Приют Фишт

В этот день пейзажи впечатлят вас своими видами.

Выйдем на туристическую тропу, которая огибая скалы и перевалы, будем открывать новые удивительные горные ландшафты.

Пройдем два горных перевала Гузерипльский и Армянский.

С последнего перевала открывается вид Фишт с ледниками и долину реки Белой, где находится туристический приют Фишт.

Переход с рюкзаками за день 12 км, перепад высот 500 м.

Приют ФиштПриют ФиштПриют Фишт
4 день

Малый ледник Фишт

Сегодня возьмем высоту.

Лагерь останется внизу, а мы, взяв все необходимое, совершим трекинг к Малому леднику горы Фишт.

С каждым шагом всё отчетливей будете ощущать мощь Кавказских гор, покоряясь их совершенной красоте.

Внимательно следуя за инструктором, преодолеваем каменный склон.

В награду за старания нам откроется вид на огромный ледник и фантастический горный пейзаж, создающий впечатление инопланетных видов.

Расстояние за день без рюкзака 10 км, набор высоты 500 м.

Малый ледник ФиштМалый ледник ФиштМалый ледник Фишт
5 день

Приют Бабук Аул

Покидаем приют Фишт с рюкзаками.

От лагеря тропа поведет через лес, мимо высоких сосен с раскидистыми ветвями.

Потом начнет огибать отроги горы Фишт и выведет к Белореченскому перевалу (1782 м).

Это особое место на маршруте.

Здесь, впервые за весь поход, есть возможность выйти на связь.

После отдохнем недолго возле пастушьих домиков, где можно купить айран и сырные лепешки.

Далее подъем на Черкесский перевал.

Потом начинается затяжной, местами даже крутой спуск к приюту Бабук Аул, и многим покажутся непростыми эти финальные километры.

Переход с рюкзаком 20 км, сброс высоты 1500 м.

Приют Бабук АулПриют Бабук АулПриют Бабук Аул
6 день

Река Шахе

Горы остались позади, внизу уже теплее.

Горная река на протяжении всего пути будет дарить нам приятную прохладу.

Маршрут красив и живописен.

Он проходит по долине реки Шахе, уверенно преодолевающей скальные пороги на своем пути.

Сегодня покидаем территорию Кавказского заповедника.

На ночлег остановимся в лесу на берегу реки.

Расстояние за день - 14 км, сброс высоты - 160 м.

Река ШахеРека ШахеРека Шахе
7 день

Сочи

Сегодня в заключительный день похода отправимся радиально по каньону в поисках красивого и дикого водопада.

После собираем лагерь и переход с рюкзаками до села Солох-Аул, из которого по красивой горной дороге уезжаем в Сочи.

Переход с рюкзаками 4 км, перепад высот 100 м.

СочиСочиСочи

Проживание

Будем останавливаться ночевать на турстоянках и приютах с видом на голубые горы на горизонте.

Фото проживания

Варианты проживания

Турстоянки и приюты по маршруту

6 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от Краснодара к началу маршрута
  • Пропуск в заповедник на все дни
  • Трёхразовое питание
  • Групповая аптечка
  • Услуги опытного инструктора-гида
  • Консультации перед походом и помощь в подготовке
  • Коллективное групповое снаряжение (котлы, костровое, газ)
Что не входит
  • Билеты в Краснодар и обратно — из Сочи
  • Личное снаряжение (прокат)
  • Медицинская страховка
  • Проживание на территории заповедника в домике лесника, баня (по желанию)
  • Расходы, не указанные в программе (кафе, сувениры, форс-мажор)
Место начала и завершения?
Россия, Северо-Кавказская железная дорога, станция Краснодар-1
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

От качества и надёжности экипировки и снаряжения зависит наша с вами уверенность и комфорт при различных погодных условиях и ситуациях походной жизни. Основное снаряжение для походов предоставляем варенду.

Снаряжение:

  • рюкзак — для мужчин объемом 70-80 литров, женщинам – 55-65 литров, для детей – до 40 литров. Под рюкзаком постоянно ходить не нужно, но его все равно надо будет поднимать, чтобы донести до машины или места стоянки, поэтому лишними вещами перегружать себя не стоит;
  • рюкзак маленький 20-30 л, чтобы положить все самое необходимое для однодневного треккинга;
  • чехол на рюкзак на случай дождя или дождевик-пончо, который укроет от непогоды вас вместе с рюкзаком;
  • палатка двухслойная, оптимальная по весу и способная выдержать сильный дождь с ветром;
  • спальник с температурой комфорта +5⁰с;
  • каремат или коврик из пенополиуретана, самонадувающийся походный коврик;
  • сидушка — незаменимая вещь в походе: сиди где хочешь и на чём хочешь;
  • трекинговые палки — снимают нагрузку с коленных суставов при подъеме и спуске;
  • трекинговая обувь — удобные ботинки или кроссовки с протекторной подошвой, выполненные из водоотталкивающего материала;
  • сменная обувь — шлепки или сандалии, чтобы ножки отдыхали и дышали;
  • фонарик— особенно удобен налобный. Обязательно!

Одежда, список самого необходимого, что обычно берут в походы:

  • куртка-дождевик (штормовка) с капюшоном, плащ-дождевик для рюкзака и владельца;
  • легкая и компактная куртка-пуховик;
  • удобные походные штаны (не джинсы!), утепленные штаны и/или термобельё;
  • флисовая кофта или джемпер;
  • носки из натуральных материалов 2-3 пары, утепленные носки 1 пара;
  • несколько футболок с коротким рукавом, легкая рубашка или футболка с длинным рукавом, которая защитит от солнца;
  • шорты, плавки, купальник, кепка, шапка, перчатки;
  • гамаши на ботинки для предотвращения попадания влаги вовнутрь обуви и защиты низа штанин от загрязнений (не обязательно).

Предметы личной гигиены:

  • зубная паста и щетка, мыло твердое или маленький флакон жидкого, шампунь;
  • туалетная бумага, гигиенические салфетки;
  • гигиеническая губная помада (пригодится даже мужчинам);
  • легкое небольшое полотенце.

Другое:

  • посуда пластиковая термостойкая или металлическая – кружка, ложка, миска, складной нож. никакого стекла;
  • аптечка – у инструктора всегда есть с собой групповая аптечка, но обязательно возьмите с собой лекарственные препараты с учетом личных особенностей организма;
  • репелленты от комаров и клещей;
  • бутылка для воды 1-1,5 л;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем от 30 spf;
  • фотоаппарат с заряженными аккумуляторами или батарейками;
  • влагозащищенная сумка для денег и документов.
Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость тура не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору

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