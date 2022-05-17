В горах уже тепло и солнечно, и ваше желание провести время со смыслом, окунувшись в активные приключения, будет с лихвой оправдано.
Вас ожидают дни, полные исключительно качественного отдыха, не требующие дополнительных плат – всё включено!
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать в горную Адыгею
Размещаемся в уютных номерах нашей базы, отдыхаем, вкусно ужинаем.
В 20:00 ждем всех в нашем кафе около камина, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах, петь песни под гитару – в общем, наслаждаться вечером в горах!
Маршрут в ущелье р. Руфабго (каньонинг по желанию)
После завтрака выезжаем к началу маршрута на открытом вездеходе – ГАЗ 66.
Вас ждет короткий, но запоминающийся заброс к объекту.
Локация нашей горной базы и заброска на вездеходах позволяет начать с самого интересного – с диких мест водопадов Руфабго. Невероятно живописное место!
Здесь вы увидите водопады в окружении крутых склонов и каменных террас, гроты, отвесные скальные коридоры высотой до 150 м. и, пройдя через «каменные лабиринты», посетите исторические объекты – «зиндан» средневековой крепости, древний жертвенник и менгиры.
На маршруте устроим пикник.
Хаджохская Теснина и Черный Шум завершают маршрут полного дня.
По желанию и исходя из погодных условий возможен проход по каньону с элементами каньонинга (4 водопада по воде с использованием спец. снаряжения) или пеший маршрут вдоль каньона реки.
Ближе к вечеру возвращаемся на базу, где нас ждет вкусный ужин, натуральная домашняя кухня, посиделки в теплой компании.
Пешая прогулка в верховья р. Курджипс, скалолазание
После завтрака выезжаем в направлении плато Лаго-Наки (20 км.).
Добравшись доущелья Желоб(1700 метров над уровнем моря), поднимаемся на смотровую точку. Отсюда открывается роскошные панорамные виды на плато, скальные сбросы высотой до 100 метров. От всего этого захватывает дух…
Дальше нам предстоит прогулка по лесу над Курджипским урочищем. Добравшись до самых диких и красивейших мест, устраиваемпривальный перекус. Он окажется необыкновенно вкусным и желанным. Маршрут кольцевой, поэтому мы успеваем забраться всамые интересные места.
Далее продолжаем настоящие приключения в пределах безопасности! Учимся подниматься свободным лазаньем и спускаться дюльфером. Занятие проходит на натуральном скальном рельефе. Маршрут разработан для начинающих скалолазов на специально подготовленных трассах (отвесные стены от 10 до 25 метров).
В 20.00 ч. ждём вас у костра, будем вместе жарить шашлык, дегустировать адыгейские сыры и местное горячительное.
Гранитный каньон, Гузерипльский дольмен, термальные источники
Сегодня отправляемся исследовать Гранитный каньон. Делаем удачные снимки в живописных точках, подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски. Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции!
Затем едем к самому большому дольмену Западного Кавказа. Этот «гигант» производит довольно сильное впечатление. Мы поговорим об удивительных загадках дольменов, о времени возникновения и исчезновения древней культуры.
Изучим экспонаты музея природы, понаблюдаем за животными вольерного комплекса, далее прогуляемся по лесным тропам среди пихтовых гигантов.
На этом наше приключение не заканчивается! Мы едем на горячие источники.
Мягкое расслабляющее действие воды термального источника, поднимающийся над гладью бассейна рассеянный теплый пар, звезды ночного неба, игра света и звука– всё это отличное завершение хорошего дня!
Маршрут по плато Лаго-Наки
После завтрака автотранспортом нас доставят на КПП заповедника, откуда и начнется маршрут.
В этот день идём в настоящий поход. Он пройдет по территории заповедника, в зонеальпийских лугов.
Наш путь лежит через Каменное море.
Впереди – бескрайний простор плато с карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников, захватывающая панорама с высоты более двух километров на вершины седого Оштена, г. Фишт и многое другое.
Маршрут не требует специальной подготовки – это несложный треккинг.
После ужина ждём вас в нашем уютном кафе, где можно провести вечер в легкой игровой атмосфере или посмотреть тематический фильм.
На внедорожнике к водопадам Чинарский, Университетский, хребет Гуама и выход на Орлиную полочку
На вездеходе с открытым кузовом движемся по старому лесному волоку, эта фронтовая дорога пролегает через пихтовый бор – это уже само по себе здорово. Наша первая цель – пройти по каньону от водопада Университетского к Чинарскому.
По пути будет интересно узнать историю лежащих над каньоном руин древней крепости. Изучаем геологический ландшафт, мир реликтовых растений, при желаниикупаемся.
Оставив каньон позади, мы продолжаем движение на нашем вездеходе. Проезжаем Старорусский хутор с его самобытными околицами и скитами монахов. Далее поселокМезмай.
В семи километрах от поселка, а точнее над ним, нависает отвесная скала на высоте птичьего полета, в которой будто специально оставлена бороздка в человеческий рост, чтобы ходили и впечатлялись.
Набираем высоту. Внизу извивается река Курджипс, а вдоль нее узкоколейка, уходящая в знаменитое Гуамское ущелье.
Долина, горы, скалы – место неимоверно красивое. Обратный путь – это подъем по дороге на высоту птичьего полета и захватывающий дух «offroad».
Возвращение на базу, ужин.
Маршрут в дикие пещеры
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира – в дикие пещеры.
В путь отправляемся на внедорожнике. Следуя к диким пещерам, делам остановку у грота (стоянка первобытного человека). Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера — одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом – от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент - «волшебные звуки музыки» в полной темноте.
Вечером ждём всех в нашем уютном кафе. Будем наслаждаться общением и хорошей музыкой, делиться впечатлениями – отличное завершение майских праздников!
Отъезд
9:00 Завтрак.
10:00 Трансфер в Краснодар.
Приключения объединяют и поэтому расставаться нелегко.
До новых встреч!
Проживание
База в горах "Формула активного отдыха".
GPS: 44.204653, 40.084384
Весомое отличие от других мест размещения, о котором должны знать гости — это местоположение. Наша база в горах – это новенькие коттеджи скандинавского типа в окружении горного леса на высоте чуть более 1000 м над уровнем моря. Ближайший населённый пункт расположен в 15-ти км. Столько же до КПП Заповедника. Двести метров от асфальтированной дороги ни в коем случае не нарушают безмятежность лесной заимки.
Наши гости говорят об особой атмосфере, царящей на базе отдыха. В просторных (25 кв. м) номерах тепло и уютно. Стандартные условия двух-, трехместного размещения, а также у нас есть пара семейных двухкомнатных апартаментов. Наша горная база небольшая, рассчитана на 25-30 человек, этим обусловлен индивидуальный подход и особое внимание к каждому.
База в горах принадлежит туроператору, проводящему все активные мероприятия. Более того, все составляющие элементы активной программы: рафты, велосипеды, джипы, автобусы, снаряжение, горные приюты — собственность принимающего туроператора. Для наших гостей это означает отсутствие проблем, ожиданий, нестыковок, недопонимания, а также то, что вашим приключениям ничто не помешает!
Наша вкусная кухня — натуральная, свежая, разнообразная, приготовленная от души.
Гости вовлечены в калейдоскоп приключений с утра и до позднего вечера. Что это будет: банька на дровах, гитара у костра или вино с шашлыками на уютной веранде кафе — решать Вам. Организовать приятное времяпрепровождение поможет инструкторский состав, который так же как и гости, проживает на базе.
Варианты проживания
Формула активного отдыха
База отдыха “Формула активного отдыха” – это четыре новых благоустроенных коттеджа, оформленных в скандинавском стиле. Они отлично вписываются в лесной пейзаж среднегорья Азишского хребта.
Светлые номера, отделанные натуральным деревом, со всеми удобствами, уютными верандами и пикниковыми зонами.
На территории обустроена парковка, есть отличная банька на дровах и кухня для общего пользования (2 газовых плиты, кухонная посуда, столовые приборы).
Условия размещения:
Коттеджи № 1, 2, 3. В 1 и 2 коттеджах расположено по 3 удобных двухместных номера (два нижних с крытыми верандами и один мансардный) с возможностью размещения доп. места (удобная раскладная кровать). В 3 коттедже расположены два номера: двухместный (с возможностью размещению доп. места) и трехместный с тремя стационарными кроватями. Номера имеют отдельный вход, в каждом номере санузел, ЖК телевизор, удобные кровати, шкаф, стол, стулья. Нижние номера имеют просторную крытую веранду, рядом с которой располагаются мангалы.
Коттедж №4. В коттедже расположено 3 номера: на первом этаже два двухкомнатных, вместимостью до 4 человек каждый, на втором этаже — один просторный однокомнатный 4-местный номер. Двухкомнатные номера имеют отдельный вход, спальню (двухместная кровать, шкаф, тумбочки), зал (ЖК телевизор, диван, кресло, комод, стол, стулья), санузел. Мансардный номер: 2 кровати, двухместный раскладной диван, ЖК телевизор, шкаф, тумбочки, стол, стулья, санузел. Рядом с коттеджем есть большая беседка для отдыха и мангал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трехразовое комплексное питание (1-й день - ужин, 2-й-7-й день-трёхразовое питание, 8-й день - завтрак), пикник на природе (шашлык, дегустация адыгейского сыра)
- Активная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Посещение термальных источников (в рекомендованный в туре день, либо в любой из дней, по согласованию с группой)
- Услуги инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Краснодара/Минеральные Воды и обратно
- Трансфер из г. Краснодара ж/д / аэропорта Минеральных Вод и обратно
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы:
- паспорт РФ (внутренний);
- свидетельство о рождении;
- страховой полис медицинский;
- банковская карта (в магазинах есть оплата картой, многие сувенирные лавки принимают переводы);
- наличные деньги (для оплаты трансфера, доп. услуг в виде бани и массажа, для покупки сувениров и подарков). В поселке есть банкоматы.
Медицинские препараты:
- все, которые вам назначены врачом. Дополнительно берем: «от головы», «от живота», спазмолитики, от аллергии.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак (20-30 л) – в него удобно брать вещи с собой на прогулку;
- сидушка туристическая (хоба, подпопник) с фольгой и на резинке. Цена от 250 руб.;
- солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию;
- дождевик–пончо плотный (обязательно!): целлофановые за 100-200 руб. не прослужат и дня;
- плавки/купальник и шлепанцы – для термальных источников;
- туристические гамаши или фонарики на ноги: от грязи, дождя и снега;
- гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя);
- многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл (по желанию);
- треккинговые палки (по желанию). Если есть проблема с коленями, тазобедренными суставами, голеностопами – очень помогут. Если не помещаются ваши палочки в багаж, не расстраивайтесь – мы вам выдадим палки на базе на всю неделю вашего отдыха;
- гигиеническая помада или бальзам для губ (обязательно! и мальчикам, и девочкам – от ветра и солнца);
- солнцезащитный крем SPF 50+ (от снега на солнце можно загореть и даже обгореть).
Обувь
- удобная спортивная обувь. Обязательно две пары с нескользкой подошвой;
- первая пара — высокие непромокаемые ботинки (если есть треккинговые ботинки, лучше взять их);
- вторая пара – кроссовки с нескользкой подошвой;
- резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
Одежда:
- весной берите спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды;
- для прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- жилетка пуховая или флисовая – по желанию (для ранней весны)
- дождевик (пончо плотный);
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- флисовая кофта (обязательно! — на все случаи погоды);
- комплект термобелья (если есть, можно использовать как нижний слой) для ранней весны очень актуально!
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом 2-3 шт.;
- брюки спортивные легкие (обязательно!), можно взять и шорты (если погода позволяет);
- носки (1 термоноски и 2-3 пары обычных);
- головной убор:
- для ранней весны рекомендуем взять шапку, а также шарф или флисовый гейтер (баффик) – закрыть горло и шею, перчатки;
- на солнечную погоду – кепка/панама (обязательно с козырьком!);
- купальный костюм (плавки или купальник) – для термальных источников.
Какие скидки есть в туре?
Детям до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка от несчастного случая?
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как организован трансфер к месту начала тура?
Воспользуйтесь нашим объединённым трансфером за дополнительную плату (комфортабельный минивэн, автобус):
- Ж/д вокзал Краснодар–1 – база в горах – ж/д вокзал Краснодар-1.
Сбор группы в 15:00 на ж/д вокзале Краснодар-1.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с отправлением после 15:00).
- Аэропорт г. Минеральные Воды – база в горах – аэропорт г. Минеральные Воды.
Сбор группы в 15:00 на парковке аэропорта.
Обратный трансфер - отправление с базы размещения в 10:00 (обратные билеты брать с вылетом после 16:00).
Дополнительные услуги
Групповые трансферы:
1) ж/д вокзал Краснодар-1 – база размещения – ж/д вокзал Краснодар-1.
1-й день тура: сбор группы в 15:00 ч. на ж/д вокзале Краснодар-1.
8-й день тура: отправление с базы размещения в 10.00 ч. (обратные билеты брать с отправлением после 15.00 ч).
Стоимость группового трансфера - 3000 руб/чел в обе стороны;
2) аэропорт г. Минеральные Воды – база размещения – аэропорт г. Минеральные Воды.
1-й день тура: сбор группы в 15:00 ч. на парковке аэропорта.
8-й день тура: отправление с базы размещения в 10.00 ч. (обратные билеты брать с вылетом после 16.00 ч).
Стоимость группового трансфера - 4000 руб/чел в обе стороны.
Индивидуальный трансфер ко времени прибытия / отправления:
- встреча в аэропорту г. Минеральные Воды - 9000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Краснодар - 6000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Армавир - 6000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Белореченск - 3000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек);
- встреча в г. Майкоп - 2000 руб за машину в одну сторону (легковой автомобиль, до 3 человек).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Погода внесла свои коррективы и поэтому некоторые пунуты программы тура были заменены. И замена была очень дрстойной) Очень вкусно кормили, по домашнему))
Вообще от тура получили массу положительных эмоций.