Вернулись из поездки, проходившей с 1 по 8 мая. Впечатлений куча, программа более,чем насыщенная и охватывает все красоты Адыгеи. В день приезда и сбора в аэропорту нашу большую группу в 30 человек почему-то никто не встретил. Был каждому туристу выслан телефон встречающего, но он оказался водителем автобуса. В группе никто не подозревал, что координатора не будет, поэтому после условленного времени сами созвонились с водителем и поехали на базу. Честно говоря, хотелось бы конкретики, чтобы туристы были к этому готовы, а не гадали, как им быть по прилету. Дорога до базы занимает 3 часа. Поездка была комфортной. Водитель сделал санитарную остановку. Туристы очень просили также сделать остановку у магазина, но она была не предусмотрена. Очень жаль. Такую остановку сделали на следующий день, когда возвращались с первой экскурсии. Жилье на базе Зеленый Гай очень комфортное. В номерах по три кровати, шкаф, стол, стулья, тумбочки с настольными лампами, много розеток, и конечно санузел с душем, много полотенец. Комфортнейшая терраса, где вечером удобно посидеть отдохнуть на свежем воздухе - есть два кресли и раскладной столик. Рядом с каждым домиком - мангал и скамейка. Территория очень чистая и красивая. Питание очень понравилось, готовят вкусно. Завтрак достаточно плотный, обед - в походе, это шаурма или сэндвич, а ужин с супом и вторым блюдом, и обязательно десерт. Дополнительное питание не потребовалось вообще. Нашу группу в 30 чел очень грамотно разделили на 3 маленькие группы в 10 человек каждая. Делили по принципу: 30-, 40+, родители и дети. Турпоходы для офисных работников и в возрасте 40+ конечно сложноваты, но инструкторы помогают и страхуют, дают передохнуть по первой просьбе. Инструкторов всегда двое. К подобным турпоходам конечно надо готовиться, спуски и подъемы требуют большой сноровки, здоровых коленей и стоп. А пещеры - гибкости и также сильных рук. Не посоветовала бы людям с лишним весом. В целом поездка стоит затраченных сил, понимаешь главное - путешествуя самостоятельно, не увидишь и половины всех красот дикой природы, которые покажет инструктор. И каждая достопримечательность требует крутых спусков и подъемов, больших сил, чтобы потом вознаградить туриста своей неповторимостью. Желаю всем не раздумывать, а побывать в Адыгее, попробовать обязательно вкуснейшие сыры и Майкопское пиво.