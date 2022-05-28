Встреча на Казанском вокзале.
Посадка в поезд по предоставлению оригиналов документов (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
11:00 Отправление туристического поезда № 930 из Москвы.
(Внимание, 14.05.2022, 21.05.2022, 28.05.2022, 04.06.2022 отправление поезда в 10:50).
Свободное время для отдыха в поезде, посещения вагона-ресторана.
Завтрак в поезде.
Свободное время для отдыха, посещения вагона-ресторана.
12:35 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Майкоп, встреча с гидом, организованный проход в автобус.
Отправление в туристический центр «Хаджох» п. Каменномостский, путевая информация.
Посещение памятника природы Хаджохская Теснина с экскурсионным обслуживанием.
Возвращение на автобусе в г. Майкоп. Путевая информация.
Автобусная мини-обзорная экскурсия по Майкопу.
Посещение экспозиции Национального музея Республики Адыгея с Усть-Сахрайским дольменом.
Ужин в кафе / ресторане города из блюд национальной кухни.
Выступление народного коллектива во время ужина в кафе/ресторане города.
Трансфер на ж/д вокзал.
18:40 Отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде.
07:42 Прибытие туристического поезда на ж/д вокзал г. Нальчик, встреча с гидом, организованный проход в автобус.
Трансфер до поляны Азау пройдет по Баксанскому ущелью Приэльбрусья, с остановкой у памятника первовосходителям.
Поляна Азау расположена непосредственно у подножья белоглавого Эльбруса, который является одной из визитных карточек Кавказа и считается высочайшей вершиной России и Европы.
От подножия Эльбруса путешественники поднимутся по самой высокой в России канатной дороге до станции Гарабаши, расположенной на рекордной высоте: 3847 метров.
Виды отсюда открываются просто потрясающие!
Для справки: третья очередь канатной дороги от «Станции Мир» до «Станции Гарабаши» на горе Эльбрус построена АО «Курорты Северного Кавказа» в 2015 г. и введена в эксплуатацию 27 декабря 2021 года. Этот отрезок включен в «Книгу рекордов России» как «Самая высокая канатная дорога в России». Рекордная высота зафиксирована на отметке 3847 метров, где расположена верхняя станция пассажирского подъемника и начинается высокогорная зона катания!
Примечание: страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем по канатной дороге не рекомендуется. Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён!
Спуск на поляну Азау, обед в кафе.
Трансфер до Поляны Нарзанов.
Долина находится в верховьях Баксанского ущелья между поселками Эльбрус и Терскол. С местного языка нарзан (Нарт-санэ) переводится как «богатырь-вода».
Здесь в окружении сосновых и березовых лесов выходят на поверхность несколько минеральных источников. Самый мощный источник нарзана скрывается на краю поляны. Во время прогулки по Поляне можно утолить жажду минеральной водой из природного источника, насладиться целебным горным воздухом, ароматами соснового леса, бурным течением Баксана.
Трансфер на ж/д вокзал.
20:00 Отправление туристического поезда.
06:22 Прибытие поезда на ж/д вокзал г. Грозный.
Завтрак в поезде.
08:00 Встреча с гидом на платформе.
Обзорная автобусно-пешеходная экскурсия по городу, во время которой вы узнаете про крепость Грозную, которую возвели в начале XIX века, поднимитесь на одну из башен высотного комплекса «Грозный-Сити», со смотровой площадки одной из башен комплекса с высоты птичьего полета город виден как на ладони, посетим Цветочный парк, и увидим Храм Михаила Архангела.
Посещение и осмотр мечети «Сердце Чечни».
Трансфер на Нихалойские водопады по Аргунскому ущелью. Путевая информация.
Прогулка к водопадам.
Обед в кафе.
Далее по Аргунскому ущелью отправление к Ушкалойским башням XII века.
В живописном Аргунском ущелье Чечни, у селения Ушкалой, можно увидеть башни -близнецы, чудо от древних вайнахских мастеров. Обе башни датируются примерно XI-XII веками. То есть им около тысячи лет! Рядом с башнями проносится поток реки Чанти-Аргун. Это одно из самых узких мест дороги-ущелья (37 метров), где легко задержать и остановить любого неприятеля. По преданию, в этих башнях стража охраняла въезд в горную Чечню. Здесь же заседал Совет мудрецов, куда обращались все искавшие правды и справедливости вайнахи.
Экскурсия в этнографический комплекс Пхакоч.
В южной части Итум-Калинского района размещен еще один памятник средневекового зодчества – архитектурный комплекс Пхакоч.
Необычное, по-своему привлекательное место с каменным экстерьером. Перешагнув ворота, вы перенесетесь во времена Средневековья. Вероятно, поэтому Пхакоч стал любимой достопримечательностью туристов. Точную дату возведения замка никто не знает. Его появление архитекторы относят к XI-XII векам, утверждая, что комплекс построили предки современных чеченцев. Это необычное, живописное место стоит посетить не только ради замка, но и для знакомства с местными красотами и удивительным местным населением, проживающим в хуторах, раскиданных вокруг ущелья.
Выезд в г. Шали. Путевая информация.
Экскурсия в мечеть «Гордость мусульман».
Трансфер в г. Аргун.
Посещение мечети «Сердце матери».
Трансфер в Грозный.
Ужин в кафе города.
Трансфер на ж/д вокзал в Грозном.
23:00 Отправления туристического поезда.
Завтрак в поезде.
10:42 Встреча на перроне вокзала г. Дербент с гидом, посадка в автобус.
Трансфер в цитадель Нарын-Кала.
Дербент – славный и древнейший город России.
Его главная достопримечательность – цитадель Нарын-Кала.
Экскурсия в цитадель Нарын-Кала.
Это древняя крепость в высокой части Дербента, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, предназначенными для блокирования Каспийских ворот в Персию. Морская часть стены уходит на 500 метров в море, запирая таким образом вход в гавань. Нарын-Кала внесена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Обед в кафе города.
Кухня южного Дагестана – неповторима и органична!
А еще на нашем обеде для Вас будет организована дегустация местных напитков!
Трансфер к поезду.
16:00 Отправление поезда.
Завтрак в поезде.
07:10 Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус.
Начало экскурсионной программы по Кисловодску.
Подобно аристократам XIX века мы совершим променад от Каскадной лестницы до кисловодской Колоннады.
По пути мы осмотрим «Дачу Шаляпина», памятник А. Солженицыну, Кисловодский поющий фонтан, пройдемся по Курортному бульвару, посетим Нарзанную Галерею с ее Кисловодским Нарзаном, заглянем в Национальный парк «Кисловодский», осмотрим «Зеркальный пруд», мостик «Дамский Каприз» и белоснежную Колоннаду.
Свободное время для прогулок и покупки сувениров.
Обед в кафе/ресторане города.
Наше знакомство с Кавказскими Минеральными Водами продолжится с посещения «Провала» в горе Машук.
Мы совершим пешую прогулку к месту зарождения города курорта Пятигорск.
Полюбуемся городом с высоты панорамной площадки у Эоловой Арфы, осмотрим «Грот Лермонтова», «Академическую галерею», спустимся к парку «Цветник» – историческому месту, являющемуся сердцем города.
Он расположен там, где курортная зона спускается с отрогов Машука и начинается прогулочная улица – проспект Кирова. В парке «Цветник» назначают свидания, стартуют экскурсии, любят прогуливаться жители и гости города. В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» этому месту посвящена целая глава. На горе находится один из символов региона – бронзовая скульптура орла, сжимающего в когтях змею. Скульптура установлена в 1973 году на месте открытия первого источника целебной воды в Пятигорске.
По завершению нашего путешествия по Пятигорску мы пройдемся к «Первому памятнику М. Ю. Лермонтова» и месту дуэли М. Ю. Лермонтова.
17:15 Отправление к железнодорожному вокзалу г. Минеральные Воды.
18:30 Отправление туристического поезда.
Завтрак в поезде.
Свободное время для отдыха в поезде, посещения вагона-ресторана.
23:48 Прибытие поезда в Москву на Казанский вокзал.
(28.05.2022 прибытие поезда в 00:05).
Тур предусматривает проживание в комфортабельном вагоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория
|Взрослые
Школьники
с 10 до 16 лет
|Дети до 9 лет включительно
|Купе (нижняя полка)
|64 700
|60 700
|58 200
|Купе (верхняя полка)
|58 700
|58 700
|56 200
|СВ с душем (в купе 1 верхняя и 1 нижняя полка)
|79 200
|79 200
|76 200
|Одноместное размещение в СВ с душем (в купе 1 верхняя и 1 нижняя полка)
|126 200
|-
|-
|СВ (2 нижние полки в купе)
|76 200
|76 200
|73 200
|Одноместное размещение в СВ (2 нижние полки в купе)
|118 200
|-
|-
|Люкс
|120 700
|120 700
|57 200*
|Одноместное размещение в Люксе
|199 200
|-
|-
*стоимость на ребенка до 10 лет в вагоне категории «люкс» указана при размещении с 2умя взрослыми.
Проживание в комфортабельном вагоне типа СВ.
В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте;
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В летний период взять с собой сменную обувь, купальники, полотенце для купания в море в Дербенте;
Нахождение на больших высотах может вызвать кислородное голодание, изменение сердечно-сосудистого давления и другие острые состояния. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также детям до 3 лет подъем на канатной дороге не рекомендуется.
Подъем на канатной дороге в состоянии алкогольного или наркотического опьянения запрещён.
График питания по программе тура
|рафик питания по программе тура
|1 день. Москва
|Не включено
|2 день. Майкоп, Республика Адыгея
|Завтрак и ужин
|3 день. Нальчик и окрестности, Кабардино-Балкарская Республика
|Завтрак и обед
|4 день. Грозный, Чеченская Республика
|Завтрак, обед и ужин
|5 день. Дербент, Республика Дагестан
|Завтрак и обед
|6 день. Кисловодск
|Завтрак и обед
|7 день. Москва
|Завтрак