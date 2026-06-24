Я хочу подарить вам один по-настоящему хороший день. Сперва мы поедем из Майкопа к Азишской пещере. Прогуливаясь под землёй, вы зарядитесь целебным ионизированным воздухом, заодно узнаете и об истории этих мест. А затем отправимся на Лаго-Наки, где вы сможете увидеть невероятные пейзажи!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 3 чел.

Описание экскурсии

Лесное купание и сказочная пещера

Мы заберём вас из города и по живописной дороге отправимся к Большой Азишской пещере. Это место признано памятником природы. Она спрятана среди буково-пихтового леса в южной части хребта Азиш-Тау — пока мы идем до пещеры и обратно, насладитесь лесным купанием. Пока это не купание в прямом смысле — просто вдыхайте свежий воздух и слушайте музыку природы.

Длина самой пещеры — 690 метров, но оборудовано и доступно для посещения 220 метров. Фонарики и подсветка внутри создают сказочную, почти волшебную атмосферу. Вас ждёт небольшая экскурсия. Вы узнаете об истории этих мест, найдёте многовековые сталагмиты и сталактиты, а ещё зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры.

Плато Лаго-Наки и смотровая площадка

После посещения Азишской пещеры мы поднимемся на высоту 1805 метров над уровнем моря. Здесь вы отдохнёте, подышите свежим воздухом и со смотровой площадки полюбуетесь живописными пейзажами альпийских лугов.

Вы посетите:

смотровые «Остров Любви» и «Парящая беседка»

обзорную площадку на высоте 1770 с видом на нагорье Лаго-Наки

дольмен

Большую Азишскую или Нежную пещеры — по желанию и любую на выбор

Организационные детали

Встречу вас в Майкопе. Трансфер из Белореченска оплачивается отдельно

Поездка пройдёт на автомобиле Opel

Обычно дорога до пещеры занимает 1,5 ч

Дополнительные расходы

Пещера Азишская: дети до 7 лет — бесплатно, с 7 лет — 500 ₽, взрослый — 1000 ₽, ветераны боевых действий — 400 ₽, ветераны ВОВ, инвалиды 1-2 гр., ликвидаторы ЧАЭС — бесплатно

Пещера Нежная: 600 ₽ — взрослый, 300 ₽ — детский

Билеты в Японский сад — 700 ₽

В праздничные дни стоимость входных билетов на объекты может отличаться.