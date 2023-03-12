Я хочу подарить вам один по-настоящему хороший день. Сперва мы поедем из Майкопа к Азишской пещере. Прогуливаясь под землей, вы зарядитесь целебным ионизированным воздухом, а заодно узнаете об истории этих мест. Затем отправимся к кедровой баньке на дровах. Вы получите дубовый веник, мангал и бокал домашнего полусладкого из личных запасов. Расслабьтесь и наслаждайтесь, вы это заслужили!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Лесное купание и сказочная пещера

Мы заберем вас из города и по живописной дороге отправимся к Большой Азишской пещере. Это место признано памятником природы. Она спрятана среди буково-пихтового леса в южной части хребта Азиш-Тау — пока мы идем до пещеры и обратно, насладитесь лесным купанием. Пока это не купание в прямом смысле — просто вдыхайте свежий воздух и слушайте музыку природы.

Длина самой пещеры — 690 метров, но оборудовано и доступно для посещения 220 метров. Фонарики и подсветка внутри создают сказочную, почти волшебную атмосферу. Вас ждет небольшая экскурсия. Вы узнаете об истории этих мест, найдете многовековые сталагмиты и сталактиты, а еще зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры.

Кедровая банька и домашнее вино

Пришло время для бани! В гостевом экокоттедже вас будет ждать уже готовая парная на дровах. Для ощущения абсолютного счастья вы получите дубовый веник в подарок. Кроме того, на территории вам будет предоставлен мангал — можно взять с собой продукты и вкусно пообедать после бани. А чтобы закрепить хорошее настроение, мы угостим вас бокалом домашнего полусладкого из личных запасов.

Организационные детали

Встречу вас в городе и привезу обратно (Белореченск, Майкоп, Апшеронск)

Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Opel Corsa (внутри есть кондиционер и видеоплеер). Обычно дорога до пещеры занимает 1,5 часа. Есть возможность увеличить количество участников до 10 человек и поехать на мини-автобусе.

Баня, мангал и другие удобства предоставляются на 1 час. Если вы хотите воспользоваться мангалом, возьмите с собой продукты и угли.

Дополнительные расходы

Вход в пещеру — 600 руб. /взр., 300 руб. — дети 7-14 лет, до 7 лет бесплатно. Для путешественников с астмой вход бесплатный (при наличии справки).