Мы заберем вас из города и по живописной дороге отправимся к Большой Азишской пещере. Это место признано памятником природы. Она спрятана среди буково-пихтового леса в южной части хребта Азиш-Тау — пока мы идем до пещеры и обратно, насладитесь лесным купанием. Пока это не купание в прямом смысле — просто вдыхайте свежий воздух и слушайте музыку природы.
Длина самой пещеры — 690 метров, но оборудовано и доступно для посещения 220 метров. Фонарики и подсветка внутри создают сказочную, почти волшебную атмосферу. Вас ждет небольшая экскурсия. Вы узнаете об истории этих мест, найдете многовековые сталагмиты и сталактиты, а еще зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры.
Пришло время для бани! В гостевом экокоттедже вас будет ждать уже готовая парная на дровах. Для ощущения абсолютного счастья вы получите дубовый веник в подарок. Кроме того, на территории вам будет предоставлен мангал — можно взять с собой продукты и вкусно пообедать после бани. А чтобы закрепить хорошее настроение, мы угостим вас бокалом домашнего полусладкого из личных запасов.
Вход в пещеру — 600 руб. /взр., 300 руб. — дети 7-14 лет, до 7 лет бесплатно. Для путешественников с астмой вход бесплатный (при наличии справки).