День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька

Сначала отдохнуть душой, гуляя по лесной пещере, потом телом - в кедровой бане

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Я хочу подарить вам один по-настоящему хороший день. Сперва мы поедем из Майкопа к Азишской пещере.

Прогуливаясь под землей, вы зарядитесь целебным ионизированным воздухом, а заодно узнаете об истории этих мест. Затем отправимся к кедровой баньке на дровах. Вы получите дубовый веник, мангал и бокал домашнего полусладкого из личных запасов. Расслабьтесь и наслаждайтесь, вы это заслужили!
День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька
День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька
День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька
День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька
День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька
День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька
День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька
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Описание

Что вас ожидает

Лесное купание и сказочная пещера

Мы заберем вас из города и по живописной дороге отправимся к Большой Азишской пещере. Это место признано памятником природы. Она спрятана среди буково-пихтового леса в южной части хребта Азиш-Тау — пока мы идем до пещеры и обратно, насладитесь лесным купанием. Пока это не купание в прямом смысле — просто вдыхайте свежий воздух и слушайте музыку природы.
Длина самой пещеры — 690 метров, но оборудовано и доступно для посещения 220 метров. Фонарики и подсветка внутри создают сказочную, почти волшебную атмосферу. Вас ждет небольшая экскурсия. Вы узнаете об истории этих мест, найдете многовековые сталагмиты и сталактиты, а еще зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры.

Кедровая банька и домашнее вино

Пришло время для бани! В гостевом экокоттедже вас будет ждать уже готовая парная на дровах. Для ощущения абсолютного счастья вы получите дубовый веник в подарок. Кроме того, на территории вам будет предоставлен мангал — можно взять с собой продукты и вкусно пообедать после бани. А чтобы закрепить хорошее настроение, мы угостим вас бокалом домашнего полусладкого из личных запасов.

Организационные детали

  • Встречу вас в городе и привезу обратно (Белореченск, Майкоп, Апшеронск)
  • Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Opel Corsa (внутри есть кондиционер и видеоплеер). Обычно дорога до пещеры занимает 1,5 часа. Есть возможность увеличить количество участников до 10 человек и поехать на мини-автобусе.
  • Баня, мангал и другие удобства предоставляются на 1 час. Если вы хотите воспользоваться мангалом, возьмите с собой продукты и угли.

Дополнительные расходы

Вход в пещеру — 600 руб. /взр., 300 руб. — дети 7-14 лет, до 7 лет бесплатно. Для путешественников с астмой вход бесплатный (при наличии справки).

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
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Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
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задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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