Мы заберём вас из города и по живописной дороге отправимся к Большой Азишской пещере. Это место признано памятником природы. Она спрятана среди буково-пихтового леса в южной части хребта Азиш-Тау — пока мы идем до пещеры и обратно, насладитесь лесным купанием. Пока это не купание в прямом смысле — просто вдыхайте свежий воздух и слушайте музыку природы. Длина самой пещеры — 690 метров, но оборудовано и доступно для посещения 220 метров. Фонарики и подсветка внутри создают сказочную, почти волшебную атмосферу. Вас ждёт небольшая экскурсия. Вы узнаете об истории этих мест, найдёте многовековые сталагмиты и сталактиты, а ещё зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры.
Плато Лаго-Наки и смотровая площадка
После посещения Азишской пещеры мы поднимемся на высоту 1805 метров над уровнем моря. Здесь вы отдохнёте, подышите свежим воздухом и со смотровой площадки полюбуетесь живописными пейзажами альпийских лугов.
Вы посетите:
смотровые «Остров Любви» и «Парящая беседка»
обзорную площадку на высоте 1770 с видом на нагорье Лаго-Наки
дольмен
Большую Азишскую или Нежную пещеры — по желанию и любую на выбор
Организационные детали
Встречу вас в Майкопе. Трансфер из Белореченска оплачивается отдельно
Поездка пройдёт на автомобиле Opel
Обычно дорога до пещеры занимает 1,5 ч
Дополнительные расходы
Пещера Азишская: дети до 7 лет — бесплатно, с 7 лет — 500 ₽, взрослый — 1000 ₽, ветераны боевых действий — 400 ₽, ветераны ВОВ, инвалиды 1-2 гр., ликвидаторы ЧАЭС — бесплатно
Пещера Нежная: 600 ₽ — взрослый, 300 ₽ — детский
Билеты в Японский сад — 700 ₽
В праздничные дни стоимость входных билетов на объекты может отличаться.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 434 туристов
Когда-то я преподавал историю в школе, но однажды ушёл в дорогу, чтобы учиться самому.
Я добрался до Магадана, Оймякона и Верхоянска, несколько раз пересёк Колыму — с удочкой, с мечтой и читать дальшеуменьшить
с желанием понять, что такое настоящая жизнь.
Нырял в ледяную Индигирку, находил кости мамонтов, подружился с евражками и слушал людей, чьи истории звучали громче любых ветров.
Там, среди вечной мерзлоты, я понял: главное в путешествии — это люди. Именно они делают любое место по-настоящему тёплым.
Теперь я провожу экскурсии по родной Адыгее и Кубани. Хочу, чтобы здесь вы почувствовали себя не гостем, а своим.
Поехали, покажу!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 37 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Приехали в Майкоп на Жемчужине Кавказа и ни разу не пожалели, что взяли индивидуальную экскурсию. Александр - очень вежливый, галантный и позитивный гид. С ним было очень комфортно и интересно! читать дальшеуменьшить
Рассказал много интересного и о городе, и о природных достопримечательностях. Плато Лаго-наки впечатляет, Азишская пещера восхищает, дольмен завораживает) Были в Волшебной комнате, всем поклонникам Гарри Поттера и тем кто верит в чудеса, очень рекомендую, возраст не имеет значения. А еще Александр знает где купить самый вкусный сыр и вино;)
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О
Ольга
Ездили на экскурсию на плато Лаго-Наки. Несмотря на небольшой дождик, который не испортил нисколько впечатление от поездки. Александр рассказывал по пути истории о местах, куда ехали. Заварил нам горный чай. Рассказал куда ещё можно съездить самим. День пролетел незаметно в теплой обстановке!
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Д
Дарья
Очень красивый маршрут, за день увидели столько невероятных мест) очень повезло с гидом, так как Александр очень любит историю своей земли и охотно показывает самые лучшие места и рассказывает необыкновенные истории. Провели два незабываемых дня, захотелось снова вернуться и увидеть и узнать еще больше.
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