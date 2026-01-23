Пока вы не отправились исследовать Адыгею, я с радостью покажу вам милый зелёный Майкоп. За пару часов вы узнаете интересные моменты из недолгой, но насыщенной истории города, и поймёте его устремления. Увидите яркую мечеть и по желанию полюбуетесь панорамами с высоты. А еще познакомитесь с адыгской культурой.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Что нельзя пропустить в Майкопе

Советская, Победы, Ленина, Комсомольская, Краснооктябрьская — мы неспешно прогуляемся по спокойным центральным улицам города, останавливаясь у главных достопримечательностей. Вы увидите здание республиканского правительства и городскую управу, памятник полутысячелетней дружбе русских с черкесами, математический сквер и городской парк. Полюбуетесь соборной мечетью и старинными зданиями.

История и интересные факты

Я расскажу о Майкопе с момента его основания в середине 19 века, поделюсь сюжетами времен ВОВ и современными хрониками. Раскрою, почему в горах Адыгеи осталось так мало аммонитов, в каких апартаментах города ночевал Чехов и с какого балкона агитировал Буденный. Второй темой станет культура Адыгеи: поговорим о традициях края, об отличиях русского и адыгского воина, а также о местной кухне.

Если у вас будет свободное время (+2 часа), то дополнительно можно пройтись к одной смотровой площадке с видом на центр Майкопа, а затем через дубовый лес к другой — с панорамой нагорья Лаго-Наки.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная, но возможно использование транспорта гида (макс. для 3 чел.) для переездов между объектами или встречи на вокзале (доплата 900 ₽)

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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