Рад знакомству, город Майкоп!

Открыть уютную столицу самой маленькой российской республики

Пока вы не отправились исследовать Адыгею, я с радостью покажу вам милый зеленый Майкоп.

За пару часов вы узнаете интересные моменты из недолгой, но насыщенной истории города, и поймете его устремления.

Увидите яркую мечеть и по желанию полюбуетесь панорамами с высоты.

А еще познакомитесь с адыгской культурой.
Рад знакомству, город Майкоп!
Рад знакомству, город Майкоп!
Рад знакомству, город Майкоп!
Рад знакомству, город Майкоп!
Рад знакомству, город Майкоп!
Рад знакомству, город Майкоп!
Рад знакомству, город Майкоп!
Рад знакомству, город Майкоп!
Рад знакомству, город Майкоп!
Рад знакомству, город Майкоп!

Что вас ожидает

Что нельзя пропустить в Майкопе

Советская, Победы, Ленина, Комсомольская, Краснооктябрьская — мы неспешно прогуляемся по спокойным центральным улицам города, останавливаясь у главных достопримечательностей. Вы увидите здание республиканского правительства и городскую управу, памятник полувековой дружбе русских с черкесами, математический сквер и городской парк. Полюбуетесь соборной мечетью и старинными зданиями.

История и интересные факты

Я расскажу о Майкопе с момента его основания в середине 19 века, поделюсь сюжетами времен ВОВ и современными хрониками. Раскрою, почему в горах Адыгеи осталось так мало аммонитов, в каких апартаментах города ночевал Чехов и с какого балкона агитировал Буденный. Второй темой станет культура Адыгеи: поговорим о традициях края, об отличиях русского и адыгского воина, а также о местной кухне.

Если у вас будет свободное время (+2 часа), то дополнительно можно пройтись к одной смотровой площадке с видом на центр Майкопа, а затем через дубовый лес к другой — с панорамой нагорья Лаго-Наки.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, но возможно использование транспорта гида (макс. для 3 чел. ) для переездов между объектами или встречи на вокзале (доплата + 900 руб. )
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные опции (по желанию)

  • Дегустация национальных блюд (200-400 руб. )
  • Посещение Национального музея или Музея востоковедения (от 100 руб. )
  • Экскурсия по пивоваренному заводу, который недавно реконструировали (900 руб. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на центральной площади им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Дмитрий
Дмитрий
Здравствуйте! Я Дмитрий! Начал работать гидом недавно, однако, подхожу к понравившемуся мне делу старательно) Для себя считаю особо важным сделать отдых моих гостей интересным и познавательным! К тому же у нас команда единомышленников. Уверен, что нам по силам дополнить ваше приятное впечатление о городе своим присутствием!
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