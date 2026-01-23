Пока вы не отправились исследовать Адыгею, я с радостью покажу вам милый зелёный Майкоп.
За пару часов вы узнаете интересные моменты из недолгой, но насыщенной истории города, и поймёте его устремления. Увидите яркую мечеть и по желанию полюбуетесь панорамами с высоты. А еще познакомитесь с адыгской культурой.
Советская, Победы, Ленина, Комсомольская, Краснооктябрьская — мы неспешно прогуляемся по спокойным центральным улицам города, останавливаясь у главных достопримечательностей. Вы увидите здание республиканского правительства и городскую управу, памятник полутысячелетней дружбе русских с черкесами, математический сквер и городской парк. Полюбуетесь соборной мечетью и старинными зданиями.
История и интересные факты
Я расскажу о Майкопе с момента его основания в середине 19 века, поделюсь сюжетами времен ВОВ и современными хрониками. Раскрою, почему в горах Адыгеи осталось так мало аммонитов, в каких апартаментах города ночевал Чехов и с какого балкона агитировал Буденный. Второй темой станет культура Адыгеи: поговорим о традициях края, об отличиях русского и адыгского воина, а также о местной кухне.
Если у вас будет свободное время (+2 часа), то дополнительно можно пройтись к одной смотровой площадке с видом на центр Майкопа, а затем через дубовый лес к другой — с панорамой нагорья Лаго-Наки.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная, но возможно использование транспорта гида (макс. для 3 чел.) для переездов между объектами или встречи на вокзале (доплата 900 ₽)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные опции (по желанию)
Дегустация национальных блюд (200-400 ₽)
Посещение Национального музея или Музея востоковедения (от 100 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На центральной площади им. Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Майкопе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1083 туристов
Представляю команду гидов-единомышленников, увлечённых Майкопом и горами Адыгеи. Мы считаем особо важным сделать отдых гостей интересным и познавательным, за короткий промежуток времени познакомить с основными аспектами истории города и региона, а также подготовить путешественников к дальнейшему путешествию в горы Адыгеи. Уверен, что нам по силам дополнить ваше приятное впечатление о городе своим присутствием. Добро пожаловать!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 94 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
Инна
Дата посещения: 23 янв 2026
Добрый день. Спасибо большое за экскурсию. Интересная информация, самое главное, непохожая, что пишут в инете. Дмитрий- интересно рассказал о г. Майкопе для первого знакомства. Удачи и в дальнейшем
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Кристина
Хотим выразить огромную благодарность Дмитрию за незабываемую экскурсию в Майкопе! Наша группа из пяти человек заказала обзорную экскурсию по городу, и Дмитрий не только провел нас по самым интересным местам, читать дальшеуменьшить
но и разработал дополнительную программу на три дня, учитывая все наши пожелания.
Особое спасибо хочется сказать Андрею, который был нашим водителем на маршруте. Эти два человека подарили нам не только интересные рассказы, но и заботу о нашем комфорте, что сделало каждую экскурсию яркой и запоминающейся.
Мы ежегодно путешествуем по городам России, и с таким искренним отношением к своему делу, как у Дмитрия и Андрея, сталкиваемся пожалуй впервые. Их желание показать родной город и его красивые места действительно впечатляет и оставляет теплые воспоминания!
Четыре дня в компании этих воспитанных, образованных и порядочных людей стали для нас настоящим подарком. Прощаться по окончании экскурсионной программы было грустно. Огромное спасибо вам, Дмитрий и Андрей! Желаем вам успехов! Всем рекомендуем обращаться к Дмитрию и Андрею — вы не пожалеете!
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Н
Наталья
В июне были проездом в Майкопе. Дмитрий провел прекрасная экскурсию по городу. он прекрасно знает историю Адыгеи, интересно рассказывает. маршрут построен так, что позволяет посмотреть самые интересные места. готов ответить на вопросы. спасибо большое
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И
Инесса
Очень понравилась экскурсия от Ольги Борисовны. Заинтересовала и дочку 14 лет и бабушку. Много интересных фактов и рассказов о городе. Рекомендую!
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О
Оксана
Экскурсию нам провела Ольга Борисовна, вся информация подана легко, шли не спеша, нам все понравилось.
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Оксана
Гуляли по Майкопу с прекрасным гидом Ольгой Борисовной. Она нам показала город под разными ракурсами: рассказала об истории основания, об уникальных творческих людях, живших когда-то и живущих сейчас. Мы много узнали о культуре адыгского народа, эпосе, поговорили об архитектуре города в разные исторические периоды, о современных программ развития детей и многом другом.
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