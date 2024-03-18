Лаго-Наки: к вершине - на машине
Индивидуальная экскурсия в Майкопе

Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами

Плато Лаго-Наки привлекает путешественников своей первозданной красотой и множеством тайн.

Во время индивидуальной экскурсии на внедорожнике вы увидите самые живописные уголки этого места: от величественных гор до бурных рек и цветущих долин. Гид расскажет об истории Адыгеи, покажет древние пещеры и альпийские луга.

Вы узнаете, почему Лаго-Наки стало любимым местом для спелеологов и какие секреты хранят старинные леса.

Экскурсия на плато Лаго-Наки - это возможность прикоснуться к древней истории и насладиться уникальными пейзажами.

Вас ожидает комфортная поездка на внедорожнике Skoda Octavia, возможность посещения карстовых пещер и незабываемые впечатления от уединения с природой в одном из самых красивых мест Кавказа
Лаго-Наки: к вершине - на машине
Лаго-Наки: к вершине - на машине
Лаго-Наки: к вершине - на машине
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Описание

Что вас ожидает

Плато Лаго-Наки

Маршрут проходит по нагорью к высоте 1775 м. По пути — удивительные рощи скалистого дуба, серебряный бор с кристально-чистыми ключами и таинственный дремучий лес. Вы вдохнете аромат горных трав, полюбуетесь альпийскими лугами, реками и реликтовыми лесами. А я поделюсь историями о нашем невероятном крае:

  • почему плато называется Лаго-Наки
  • как ориентироваться на местности
  • когда и как здесь появились казаки
  • что можно увидеть на территории Кавказского биосферного заповедника
  • почему Лаго-Наки называют Меккой для спелеологов
  • как скоро здесь появится горнолыжный и рекреационный комплекс всероссийского масштаба

Карстовая пещера

Лаго-Наки — карстровое плато с огромным количеством подземных полостей и гротов. Здесь расположено несколько пещерных систем. По желанию можем посетить пещеру Большая Азишская с эффектно подсвеченными сталагмитами. Или же я отвезу вас на самые живописные смотровые площадки Кавказского биосферного заповедника.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Skoda Octavia, по запросу предоставляется детское кресло
  • Забрать можем в Майкопе, посёлках Тульский или Каменномостский, а также других местах по пути в горы
  • Вход в заповедник (при желании его посетить) оплачивается дополнительно на месте, оплата только наличными. За взрослого — 300 руб., за ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно. Члены многодетной семьи бесплатно при предъявлении документов.
  • Посещение пещер (Азишская или Нежная) при желании оплачивается дополнительно: взрослый — 600 руб., дети 7-14 лет — 300 руб., дети до 7 лет бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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