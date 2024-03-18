Плато Лаго-Наки привлекает путешественников своей первозданной красотой и множеством тайн. Во время индивидуальной экскурсии на внедорожнике вы увидите самые живописные уголки этого места: от величественных гор до бурных рек и цветущих долин. Гид расскажет об истории Адыгеи, покажет древние пещеры и альпийские луга. Вы узнаете, почему Лаго-Наки стало любимым местом для спелеологов и какие секреты хранят старинные леса. Экскурсия на плато Лаго-Наки - это возможность прикоснуться к древней истории и насладиться уникальными пейзажами. Вас ожидает комфортная поездка на внедорожнике Skoda Octavia, возможность посещения карстовых пещер и незабываемые впечатления от уединения с природой в одном из самых красивых мест Кавказа

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Описание

Что вас ожидает

Плато Лаго-Наки

Маршрут проходит по нагорью к высоте 1775 м. По пути — удивительные рощи скалистого дуба, серебряный бор с кристально-чистыми ключами и таинственный дремучий лес. Вы вдохнете аромат горных трав, полюбуетесь альпийскими лугами, реками и реликтовыми лесами. А я поделюсь историями о нашем невероятном крае:

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что можно увидеть на территории Кавказского биосферного заповедника

почему Лаго-Наки называют Меккой для спелеологов

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Карстовая пещера

Лаго-Наки — карстровое плато с огромным количеством подземных полостей и гротов. Здесь расположено несколько пещерных систем. По желанию можем посетить пещеру Большая Азишская с эффектно подсвеченными сталагмитами. Или же я отвезу вас на самые живописные смотровые площадки Кавказского биосферного заповедника.

Организационные детали