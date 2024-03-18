Вас ждет захватывающее путешествие по плато Лаго-Наки с персональным гидом и величественными видами
Плато Лаго-Наки привлекает путешественников своей первозданной красотой и множеством тайн.
Во время индивидуальной экскурсии на внедорожнике вы увидите самые живописные уголки этого места: от величественных гор до бурных рек и цветущих долин. Гид расскажет об истории Адыгеи, покажет древние пещеры и альпийские луга.
Вы узнаете, почему Лаго-Наки стало любимым местом для спелеологов и какие секреты хранят старинные леса.
Экскурсия на плато Лаго-Наки - это возможность прикоснуться к древней истории и насладиться уникальными пейзажами.
Вас ожидает комфортная поездка на внедорожнике Skoda Octavia, возможность посещения карстовых пещер и незабываемые впечатления от уединения с природой в одном из самых красивых мест Кавказа
Во время индивидуальной экскурсии на внедорожнике вы увидите самые живописные уголки этого места: от величественных гор до бурных рек и цветущих долин. Гид расскажет об истории Адыгеи, покажет древние пещеры и альпийские луга.
Вы узнаете, почему Лаго-Наки стало любимым местом для спелеологов и какие секреты хранят старинные леса.
Экскурсия на плато Лаго-Наки - это возможность прикоснуться к древней истории и насладиться уникальными пейзажами.
Вас ожидает комфортная поездка на внедорожнике Skoda Octavia, возможность посещения карстовых пещер и незабываемые впечатления от уединения с природой в одном из самых красивых мест Кавказа
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Плато Лаго-Наки
Маршрут проходит по нагорью к высоте 1775 м. По пути — удивительные рощи скалистого дуба, серебряный бор с кристально-чистыми ключами и таинственный дремучий лес. Вы вдохнете аромат горных трав, полюбуетесь альпийскими лугами, реками и реликтовыми лесами. А я поделюсь историями о нашем невероятном крае:
- почему плато называется Лаго-Наки
- как ориентироваться на местности
- когда и как здесь появились казаки
- что можно увидеть на территории Кавказского биосферного заповедника
- почему Лаго-Наки называют Меккой для спелеологов
- как скоро здесь появится горнолыжный и рекреационный комплекс всероссийского масштаба
Карстовая пещера
Лаго-Наки — карстровое плато с огромным количеством подземных полостей и гротов. Здесь расположено несколько пещерных систем. По желанию можем посетить пещеру Большая Азишская с эффектно подсвеченными сталагмитами. Или же я отвезу вас на самые живописные смотровые площадки Кавказского биосферного заповедника.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Skoda Octavia, по запросу предоставляется детское кресло
- Забрать можем в Майкопе, посёлках Тульский или Каменномостский, а также других местах по пути в горы
- Вход в заповедник (при желании его посетить) оплачивается дополнительно на месте, оплата только наличными. За взрослого — 300 руб., за ребёнка в возрасте от 7 до 14 лет — 150 руб., дети до 7 лет — бесплатно. Члены многодетной семьи бесплатно при предъявлении документов.
- Посещение пещер (Азишская или Нежная) при желании оплачивается дополнительно: взрослый — 600 руб., дети 7-14 лет — 300 руб., дети до 7 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите удобную дату из расписанияЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Майкопе
Провели экскурсии для 263 туристов
Здравствуйте! Я Дмитрий! Работаю гидом с недавних пор, однако, подхожу к понравившемуся мне делу старательно) Для себя считаю особо важным сделать отдых моих гостей интересным и познавательным, за короткий промежуток времени познакомить с основными аспектами истории города и региона, стараюсь подготовить путешественников к дальнейшему путешествию в горы Адыгеи! К тому же у нас команда единомышленников. Уверен, что нам по силам дополнить ваше приятное впечатление о городе своим присутствием!
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