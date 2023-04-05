Индивидуальная экскурсия по Азишской пещере и термальным источникам в Майкопе
Большая Азишская пещера оборудована для посещения на значительное расстояние — 220 метров. Фонарики и подсветка внутри создают сказочную, почти волшебную атмосферу.
Вы узнаете об истории этого места, найдете многовековые сталагмиты и сталактиты, а еще зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры и очень полезен!
Вы узнаете об истории этого места, найдете многовековые сталагмиты и сталактиты, а еще зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры и очень полезен!
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Длина самой пещеры — 690 метров, но оборудовано и доступно для посещения 220 метров. Фонарики и подсветка внутри создают сказочную, почти волшебную атмосферу. Вас ждет экскурсия. Вы узнаете об истории этих мест, найдете многовековые сталагмиты и сталактиты, а еще зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры и очень полезен!
Ежедневно, кроме вторника и пятницы
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Сопровождение гидом
- Посещение бани с веником
- Угощения
- Что не входит
- Вход в пещеру — 600 руб. /взр., 300 руб. — дети 7-14 лет (до 7 лет бесплатно). Для путешественников с астмой вход в пещеру также бесплатный (при наличии справки)
- Личные расходы
- Термальный источник:
- Взрослый 400 рублей
- Детский (от 5 до 11) 200 рублей, дети до 4-х лет бесплатно
- Место начала и завершения?
- Майкоп, Апшеронск, Белореченск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, кроме вторника и пятницыЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Гид свяжется с Вами для согласования встречи после бронирования
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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