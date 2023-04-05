Экскурсия: Азишская пещера + Термальные источники

Индивидуальная экскурсия по Азишской пещере и термальным источникам в Майкопе

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Большая Азишская пещера оборудована для посещения на значительное расстояние — 220 метров. Фонарики и подсветка внутри создают сказочную, почти волшебную атмосферу.

Вы узнаете об истории этого места, найдете многовековые сталагмиты и сталактиты, а еще зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры и очень полезен!
Экскурсия: Азишская пещера + Термальные источники
Экскурсия: Азишская пещера + Термальные источники
Экскурсия: Азишская пещера + Термальные источники
Экскурсия: Азишская пещера + Термальные источники
Экскурсия: Азишская пещера + Термальные источники
Ближайшие даты:
5
апр
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Длина самой пещеры — 690 метров, но оборудовано и доступно для посещения 220 метров. Фонарики и подсветка внутри создают сказочную, почти волшебную атмосферу. Вас ждет экскурсия. Вы узнаете об истории этих мест, найдете многовековые сталагмиты и сталактиты, а еще зарядитесь целебным ионизированным воздухом, который образуется внутри пещеры и очень полезен!

Ежедневно, кроме вторника и пятницы

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Сопровождение гидом
  • Посещение бани с веником
  • Угощения
Что не входит
  • Вход в пещеру — 600 руб. /взр., 300 руб. — дети 7-14 лет (до 7 лет бесплатно). Для путешественников с астмой вход в пещеру также бесплатный (при наличии справки)
  • Личные расходы
  • Термальный источник:
  • Взрослый 400 рублей
  • Детский (от 5 до 11) 200 рублей, дети до 4-х лет бесплатно
Место начала и завершения?
Майкоп, Апшеронск, Белореченск
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме вторника и пятницы
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Гид свяжется с Вами для согласования встречи после бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Майкопа

Индивидуальные
SPA
Термальные источники
Природа и пейзажи

Похожие туры из Майкопа

День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
День для себя: прогулка к Азишской пещере и экобанька
Сначала отдохнуть душой, гуляя по лесной пещере, потом телом - в кедровой бане
Завтра
6 апр
8 апр
9 апр
от 6 000 за всё до 3 чел.
Relax Тур: «Горы + термальные источники»
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Очень популярно сейчас
Relax Тур: «Горы + термальные источники»
Майкоп, ул. Российская
Завтра
6 апр
7 апр
8 апр
2 000 за человека
Мульти-Тур: Тайны старинного монастыря в Адыгее
5 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Александр
Александр
Нет отзывов
Мульти-Тур: Тайны старинного монастыря в Адыгее
Майкоп, Апшеронск, Белореченск
Завтра
6 апр
8 апр
9 апр
2 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Майкопе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Майкопе
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ