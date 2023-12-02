Наша экскурсия — только для вас и ваших близких.
Целый день вы проведете в уютной компании, среди горных ландшафтов и первозданной природы Гуамского ущелья.
Здесь — настоящий райский уголок Краснодарского края! Самшитовые заросли, отвесные скалы… Гуамку не зря считают местом силы. И мы поможем вам это прочувствовать.
Целый день вы проведете в уютной компании, среди горных ландшафтов и первозданной природы Гуамского ущелья.
Здесь — настоящий райский уголок Краснодарского края! Самшитовые заросли, отвесные скалы… Гуамку не зря считают местом силы. И мы поможем вам это прочувствовать.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Горы и горные реки
- Необычные предметы, артефакты древности и древние окаменелости
- Яйцо динозавра и многое другое, слепок ноги снежного человека
Описание
Мы поедем по "Золотому маршруту Адыгеи", посетим самые необычные и интересные места! Маршрут:
- Майкоп - Тур.
- Комплекс "Беловодие"-"Хаджохский Дольмен" –"Долина Аммонитов"- Гузерипль - Михайло-Афонский горный монастырь - Ваше место отдыха Описание тура: Экскурсия начинается из Майкопа, наш гид расскажет историю этого городка от самой древности до наших дней. В туркомплексе "Беловодие" мы посетим: 1. Музей волшебства «Хаджохвортс» где всё оживает по взмаху волшебной палочки 2. Паноптикум - здесь хранятся яйца динозавров, слепок ноги «снежного человека», черепа неизвестных существ, аммониты, каменная цепь «Прометея» и многое другое - По дороге Вас ждёт один из древнейших дольменов отлично сохранившийся (место силы); - Гузерипль: Кавказский заповедник в вольерном комплексе вы увидите животных обитающих в горной Адыгее от огромного зубра до маленького енота - Михайло-Афонский горный монастырь: Вас ждёт прогулка на гору "Фавор" к святому источнику (воду можно набрать с собой) и обзор на древнейший горный монастырь(христианский) на Северо-Западном Кавказе - Чудесные виды на смотровой "Мишоко"; --------------------------------------- - По Вашему желанию мы можем изменить маршрут экскурсии (предварительно обсудив все детали) - У нас можно заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей. ---------------------------------------- Организационные детали: - Мы заберём Вас из Майкопа, посёлка Тульского, Апшеронска и Каменномостского (без дополнительной оплаты) - Мы работаем круглый год. - Тур индивидуальный только для вас и ваших близких до 4-х гостей, автомобиль Opel Corsa. - Питание: Вы можете взять покушать с собой, или перекусить в кафе. __________________ С нами выгодно сотрудничать: -У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем! Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным. Приезжайте мы Вас очень ждём🤗 ____________________ Дополнительно оплачивается (ПО ЖЕЛАНИЮ) - Вход в заповедник 300 р. - Посещение музеев 400 р. - Термальный источник 500 р.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия
- Сопровождение
- Трансфер от дома и обратно
- Что не входит
- Дополнительно оплачивается (ПО ЖЕЛАНИЮ)
- Вход в заповедник 300 р.
- Посещение музеев 400 р.
- Термальный источник
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберём Вас из дома (места отдыха)Завершение: Майкоп
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Для поездки необходимо иметь:
- Удобная одежда и обувь
- Воду, продукты в дорогу
- Купальный костюм (для посещения термальных источников).
- Для вашего удобства возьмите рюкзак!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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