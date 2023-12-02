Индивидуальная экскурсия «Сказочная Адыгея за один день»

Индивидуальная экскурсия в Майкопе
Наша экскурсия — только для вас и ваших близких.

Целый день вы проведете в уютной компании, среди горных ландшафтов и первозданной природы Гуамского ущелья.

Здесь — настоящий райский уголок Краснодарского края! Самшитовые заросли, отвесные скалы… Гуамку не зря считают местом силы. И мы поможем вам это прочувствовать.
Индивидуальная экскурсия «Сказочная Адыгея за один день»
Индивидуальная экскурсия «Сказочная Адыгея за один день»
Индивидуальная экскурсия «Сказочная Адыгея за один день»
Индивидуальная экскурсия «Сказочная Адыгея за один день»
Индивидуальная экскурсия «Сказочная Адыгея за один день»
Ближайшие даты:
2
дек
3
дек
4
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Что вас ожидает:

  • Горы и горные реки
  • Необычные предметы, артефакты древности и древние окаменелости
  • Яйцо динозавра и многое другое, слепок ноги снежного человека

Описание

Мы поедем по "Золотому маршруту Адыгеи", посетим самые необычные и интересные места! Маршрут:

  • Майкоп - Тур.
  • Комплекс "Беловодие"-"Хаджохский Дольмен" –"Долина Аммонитов"- Гузерипль - Михайло-Афонский горный монастырь - Ваше место отдыха Описание тура: Экскурсия начинается из Майкопа, наш гид расскажет историю этого городка от самой древности до наших дней. В туркомплексе "Беловодие" мы посетим: 1. Музей волшебства «Хаджохвортс» где всё оживает по взмаху волшебной палочки 2. Паноптикум - здесь хранятся яйца динозавров, слепок ноги «снежного человека», черепа неизвестных существ, аммониты, каменная цепь «Прометея» и многое другое - По дороге Вас ждёт один из древнейших дольменов отлично сохранившийся (место силы); - Гузерипль: Кавказский заповедник в вольерном комплексе вы увидите животных обитающих в горной Адыгее от огромного зубра до маленького енота - Михайло-Афонский горный монастырь: Вас ждёт прогулка на гору "Фавор" к святому источнику (воду можно набрать с собой) и обзор на древнейший горный монастырь(христианский) на Северо-Западном Кавказе - Чудесные виды на смотровой "Мишоко"; --------------------------------------- - По Вашему желанию мы можем изменить маршрут экскурсии (предварительно обсудив все детали) - У нас можно заказать подарочный сертификат для родных, любимых Вам людей. ---------------------------------------- Организационные детали: - Мы заберём Вас из Майкопа, посёлка Тульского, Апшеронска и Каменномостского (без дополнительной оплаты) - Мы работаем круглый год. - Тур индивидуальный только для вас и ваших близких до 4-х гостей, автомобиль Opel Corsa. - Питание: Вы можете взять покушать с собой, или перекусить в кафе. __________________ С нами выгодно сотрудничать: -У нас нет скрытых платежей, мы работаем честно и дорожим каждым нашим гостем! Мы постараемся сделать этот день максимально комфортным. Приезжайте мы Вас очень ждём🤗 ____________________ Дополнительно оплачивается (ПО ЖЕЛАНИЮ) - Вход в заповедник 300 р. - Посещение музеев 400 р. - Термальный источник 500 р.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия
  • Сопровождение
  • Трансфер от дома и обратно
Что не входит
  • Дополнительно оплачивается (ПО ЖЕЛАНИЮ)
  • Вход в заповедник 300 р.
  • Посещение музеев 400 р.
  • Термальный источник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём Вас из дома (места отдыха)
Завершение: Майкоп
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Для поездки необходимо иметь:
  • Удобная одежда и обувь
  • Воду, продукты в дорогу
  • Купальный костюм (для посещения термальных источников).
  • Для вашего удобства возьмите рюкзак!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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