Поход на озеро Псенодах

Групповой тур на плато Лаго-наки и озеро Псенодах в Майкопе
Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах, расположенное на плато Лаго-наки на территории Кавказского заповедника в Адыгее.
Поход на озеро Псенодах
Поход на озеро Псенодах
Поход на озеро Псенодах
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Описание тура

Уникальная экскурсия на озеро Псенодах

Приглашаем вас насладиться теплом ласкового солнца и умиротворением души, созерцая красоту высокогорного водоема. Озеро Псенодах — это место, где природа удивляет своими особенностями и красотой.

Фантастическая особенность озера

Одной из самых интересных особенностей озера является то, что родники, впадающие в него, обладают разным вкусом. Это делает экскурсию не только познавательной, но и увлекательной для всех любителей природы.

Купание в озере

Для тех, кто ищет новые ощущения, у нас есть возможность искупаться в озере. Температура воды в среднем составляет около 6°C, и только самые закаленные смогут насладиться этой прохладой.

Что вас ждет на экскурсии

  • Уникальные природные ландшафты
  • Чистый воздух и умиротворение
  • Возможность попробовать воду из разных родников
  • Незабываемые впечатления от купания

Не упустите шанс окунуться в атмосферу красоты и спокойствия, которые дарит озеро Псенодах. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и создайте незабываемые воспоминания!

26 – 27 августа. Выезд в 26.08 в 09:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Хребет Каменное море
  • Гора Оштен
  • Озеро Псенодах
  • Лагонакское нагорье
Что включено
  • Гид
  • Трансфер от станицы Даховской до старта маршрута и обратно
  • Костровое снаряжение на группу
  • Питание
  • Входные билеты
  • Помощь в подборе снаряжения.
Что не входит в цену
  • Личное снаряжение, при необходимости имеется прокат
  • Проживание в отеле.
Место начала и завершения?
Улица Мира, 7А, станица Даховская
Когда и сколько длится?
Когда: 26 – 27 августа. Выезд в 26.08 в 09:00.
Экскурсия длится около 1.5 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Для подтверждения бронирования необходимо связаться с куратором по следующим телефонам: 8-989-816-60-18 8-918-435-05-46
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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