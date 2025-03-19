Вас ждет поход на живописное ледниково-карстовое озеро Псенодах, расположенное на плато Лаго-наки на территории Кавказского заповедника в Адыгее.

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Описание тура

Уникальная экскурсия на озеро Псенодах

Приглашаем вас насладиться теплом ласкового солнца и умиротворением души, созерцая красоту высокогорного водоема. Озеро Псенодах — это место, где природа удивляет своими особенностями и красотой.

Фантастическая особенность озера

Одной из самых интересных особенностей озера является то, что родники, впадающие в него, обладают разным вкусом. Это делает экскурсию не только познавательной, но и увлекательной для всех любителей природы.

Купание в озере

Для тех, кто ищет новые ощущения, у нас есть возможность искупаться в озере. Температура воды в среднем составляет около 6°C, и только самые закаленные смогут насладиться этой прохладой.

Что вас ждет на экскурсии

Уникальные природные ландшафты

Чистый воздух и умиротворение

Возможность попробовать воду из разных родников

Незабываемые впечатления от купания

Не упустите шанс окунуться в атмосферу красоты и спокойствия, которые дарит озеро Псенодах. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и создайте незабываемые воспоминания!