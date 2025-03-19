Описание тура
Уникальная экскурсия на озеро Псенодах
Приглашаем вас насладиться теплом ласкового солнца и умиротворением души, созерцая красоту высокогорного водоема. Озеро Псенодах — это место, где природа удивляет своими особенностями и красотой.
Фантастическая особенность озера
Одной из самых интересных особенностей озера является то, что родники, впадающие в него, обладают разным вкусом. Это делает экскурсию не только познавательной, но и увлекательной для всех любителей природы.
Купание в озере
Для тех, кто ищет новые ощущения, у нас есть возможность искупаться в озере. Температура воды в среднем составляет около 6°C, и только самые закаленные смогут насладиться этой прохладой.
Что вас ждет на экскурсии
- Уникальные природные ландшафты
- Чистый воздух и умиротворение
- Возможность попробовать воду из разных родников
- Незабываемые впечатления от купания
Не упустите шанс окунуться в атмосферу красоты и спокойствия, которые дарит озеро Псенодах. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и создайте незабываемые воспоминания!
26 – 27 августа. Выезд в 26.08 в 09:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Хребет Каменное море
- Гора Оштен
- Озеро Псенодах
- Лагонакское нагорье
Что включено
- Гид
- Трансфер от станицы Даховской до старта маршрута и обратно
- Костровое снаряжение на группу
- Питание
- Входные билеты
- Помощь в подборе снаряжения.
Что не входит в цену
- Личное снаряжение, при необходимости имеется прокат
- Проживание в отеле.
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Для подтверждения бронирования необходимо связаться с куратором по следующим телефонам: 8-989-816-60-18 8-918-435-05-46