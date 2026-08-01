Пять дней на термальных источниках Адыгеи
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Подходит всем, кто хочет увидеть горы, не торопясь походить, подышать свежим воздухом и провести день без спешки и экстрима»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 32 000 ₽ за человека
Летний калейдоскоп приключений в Адыгее
Начало: Г. Краснодар / Минеральные Воды
«Настоящий поход по территории Кавказского заповедника, в зоне альпийских лугов»
Завтра в 10:00
93 000 ₽ за человека
Выходные на термальных источниках Адыгеи. Лето-осень
Начало: Минеральные Воды / Краснодар / Армавир
«Подходит всем, кто хочет увидеть горы, не торопясь походить, подышать свежим воздухом и провести день без спешки и экстрима»
26 авг в 10:00
2 сен в 10:00
от 21 000 ₽ за человека
Осеннее очарование гор Адыгеи
Встречайте осень в объятиях Адыгейских гор с нашим экскурсионным туром, полным приключений и красоты
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды / Краснодар
«В этот день идём в настоящий поход»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
80 000 ₽ за человека
Осенний калейдоскоп. Самый активный тур в Адыгею
Начало: Краснодар / Минеральные воды
«В этот день идём в настоящий поход»
5 сен в 10:00
12 сен в 10:00
85 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Многодневные походы»
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