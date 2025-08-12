Поход на озеро Псенодах
Начало: Улица Мира, 7А, станица Даховская
Расписание: 26 – 27 августа. Выезд в 26.08 в 09:00.
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за человека
Назад в СССР: пионерский лагерь для взрослых (всё включено)
Перенестись в советское детство с тихим часом, играми, песнями у костра и отдохнуть в горах Адыгеи
Начало: Станица Ханская, дом отдыха «Ковчег у реки», 10:00
15 авг в 10:00
13 100 ₽ за человека
На недельку в детство: пионерлагерь для взрослых с походами, соревнованиями и танцами
Отдохнуть в Гуамке и Лаго-Наки, отпраздновать День Нептуна, поучаствовать в «Весёлых стартах»
Начало: Пос. Каменномостский, турбаза «Горная», заселение ...
22 сен в 08:00
51 700 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Групповые»
Самые популярные туры этой рубрики в Майкопе
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Майкопе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Майкопе в августе 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 12 000 до 51 700.
Забронируйте групповые туры в Майкопе из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Майкопа по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь