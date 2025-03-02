В край гор и водопадов Адыгеи

Тур идеально подходит для тех, кто хочет побывать в Адыгее, но не знает с чего начать! За 7 дней вы посетите Хаджохскую теснину, водопады Руфабго, подземное царство Азишской и Нежной
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пещер и отправитесь на экскурсию к вечным снегам — на плато Лаго-Наки. Изюминкой тура будет сплав на рафтах по реке Белая. Участок реки легкий и безопасный, а к сплаву допускаются новички.

В край гор и водопадов Адыгеи
В край гор и водопадов Адыгеи
В край гор и водопадов Адыгеи
Ближайшие даты:
2
мар9
мар16
мар23
мар30
мар6
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Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Экскурсия к Хаджохской теснине

Размещение в гостинице в поселке Каменномостский, знакомство с инструктором.

Экскурсия к Хаджохской теснине — сверху ущелье и реку практически не видно, поскольку ширина его в некоторых местах достигает всего 2-3 метров, зато глубина колеблется от 20 до 40 метров.

Затем пройдем вверх по течению к скальным Хаджохским лабиринтам.

Вернемся на базу к ужину.

Прибытие. Экскурсия к Хаджохской теснинеПрибытие. Экскурсия к Хаджохской теснинеПрибытие. Экскурсия к Хаджохской теснинеПрибытие. Экскурсия к Хаджохской теснине
2 день

Экскурсия в ущелье Руфабго

Этот день мы проведем в ущелье реки Руфабго.

Вы увидите шесть красивейших водопадов: «Шум», «Каскадный», «Сердце Руфабго», «Девичья коса», «Чаша Любви» и «Девичьи слезы».

Ущелье богато небольшими гротами, а его стены имеют необыкновенный складчатый вид.

В летнюю жару здесь всегда прохладно и приятно, а зимой всё покрыто льдом и гигантскими сосульками, даже водопады замерзают в причудливых ледяных фигурах.

На обед остановимся в Инструкторском гроте, скрытом от посторонних глаз.

Обратный путь мы проделаем по верхней тропе хребта Азиш-Тау.

С нее открываются великолепные панорамы на долину реки Белой и противоположный хребет Уна-Коз.

По пути мы посетим пещеру Сквозная (Провал).

Возвращение на базу, ужин, свободное время.

Экскурсия в ущелье РуфабгоЭкскурсия в ущелье РуфабгоЭкскурсия в ущелье РуфабгоЭкскурсия в ущелье Руфабго
3 день

Экскурсия в ущелье Мишоко, посещение экстрим-парка. Термальные источники

После завтрака мы отправимся на прогулку в ущелье Мишоко, в котором протекает красивый горный ручей со множеством водопадов.

Тропа ведет вверх по течению, вдоль крутого высокого скальника, мимо красивых гротов.

На одной из красивых полянок остановимся на отдых и обед.

Вторая половина дня пройдет экстремально.

В программе полеты через ущелье по троллею на высоте 150 метров, преодоление отвесной скальной стены по виа-феррате, прогулка по красивым панорамным точкам хребта Уна-Коз.

После ужина по желанию едем купаться на термальные источники, они бьют прямо из-под земли и круглый год сохраняют высокую температуру.

Рядом с ними построены бассейны с прохладной водой, есть крытые и уличные беседки, скамейки, красивые парковые зоны.

Некоторые из термальных источников обладают лечебными свойствами и, безусловно, каждый из них заряжает здоровьем, бодростью и отличным настроением!

Экскурсия в ущелье Мишоко, посещение экстрим-парка. Термальные источникиЭкскурсия в ущелье Мишоко, посещение экстрим-парка. Термальные источникиЭкскурсия в ущелье Мишоко, посещение экстрим-парка. Термальные источникиЭкскурсия в ущелье Мишоко, посещение экстрим-парка. Термальные источники
4 день

Плато Лаго-Наки, пещеры Большая Азишская и Нежная

Этот день мы проведем в путешествиях!

Первым делом едем на плато Лаго-Наки.

По пути спустимся в пещеры Большая Азишская и Нежная.

Далее едем в поселок Хамышки.

По дороге посетим дольмены.

После обеда нам предстоит сплав на рафтах по реке Белая.

Участок реки легкий и безопасный, к сплаву допускаются новички.

С вами будет находиться инструктор водного туризма, который научит управлять рафтом и поможет правильно преодолеть все водные препятствия.

Плато Лаго-Наки, пещеры Большая Азишская и НежнаяПлато Лаго-Наки, пещеры Большая Азишская и НежнаяПлато Лаго-Наки, пещеры Большая Азишская и НежнаяПлато Лаго-Наки, пещеры Большая Азишская и Нежная
5 день

Поездка в Гузерипль, Партизанская поляна, Гранитный каньон, Свято-Михайловский мужской монастырь

Сегодняшний день мы начнем с поездки в Гузерипль — самое верхнее селение на реке Белой.

Здесь начинается Кавказский природный заповедник.

На его территории находится самый большой и хорошо сохранившийся дольмен.

Рядом расположен музей, который мы непременно посетим.

Сотрудники заповедника проведут интересную экскурсию и расскажут о его обитателях и редких растениях.

После обеда мы поедем в живописное местечко под названием «Партизанская поляна».

Отсюда открывается невероятный вид на Фишт-Оштеновский массив и хребет Каменное море.

Далее едем к Гранитному каньону реки Белой, где удивительное сочетание красного гранита с зеленовато-голубым цветом реки и буйной зеленью подступающего леса завораживает и успокаивает.

После небольшой прогулки едем в Свято-Михайловский мужской монастырь XIX века.

Желающие могут зайти внутрь и помолиться.

Затем мы отведаем свежеиспеченных блинов, погуляем по территории, где каждый камень напоминает о прошлых столетиях и спустимся в старые подземные коридоры монастыря, заглянем в подземные кельи.

После мы отправимся в пешую экскурсию на гору Физиабго, а на пути к вершине подойдем к святому источнику, из которого можно испить воды и окунуться в купель целителя Пантелеймона.

Поездка в Гузерипль, Партизанская поляна, Гранитный каньон, Свято-Михайловский мужской монастырьПоездка в Гузерипль, Партизанская поляна, Гранитный каньон, Свято-Михайловский мужской монастырьПоездка в Гузерипль, Партизанская поляна, Гранитный каньон, Свято-Михайловский мужской монастырьПоездка в Гузерипль, Партизанская поляна, Гранитный каньон, Свято-Михайловский мужской монастырь
6 день

Путешествие в Гуамское ущелье

Нам предстоит путешествие в Гуамское ущелье!

Красивейшее место с необыкновенной природой.

Длина ущелья 3,5 км, а глубина достигает 400 метров, местами ущелье сужается до 2 метров.

Через ущелье проложена узкоколейная железная дорога, по которой ходит экскурсионный паровозик.

С одной стороны железной дороги стоит неприступная скала, а с другой причудливо извивается река Курджипс.

Множество речных порогов, перекатов, небольших водопадов придают ущелью свое очарование.

На склонах Гуамского ущелья можно увидеть реликтовый самшит.

Вечером праздничный прощальный ужин.

Путешествие в Гуамское ущельеПутешествие в Гуамское ущельеПутешествие в Гуамское ущельеПутешествие в Гуамское ущелье
7 день

Отъезд

Отъезд.

По вашему желанию возможно организовать трансфер (доп. плата).

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаСтандартКомфортДоплата за 1-местное размещение
Гостиница «Дего — Дети гор» 46 00049 00010 500

Возможность одноместного размещения обговаривается индивидуально.

Варианты проживания

Гостиница «Дего - Дети гор»

6 ночей

Комфортабельная гостиница «Дего» находится в поселке Каменномостский. На территории есть летний бассейн, автостоянка и бесплатный интернет в местах общего пребывания.

Для Вашего качественного и беззаботного отдыха есть в номерах вся необходимая мебель и техника. В ванной комнате установлен душ и туалет, дополнительно предоставляются средства индивидуальной гигиены.

В гостинице есть общая кухня, там все желающие могут приготовить себе еду. Имеется посуда, бытовая техника и все удобства. При желании гости могут воспользоваться принадлежностями для шашлыка.

Отель имеет хорошее месторасположение и пользуется популярностью у отдыхающих в этом регионе. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации оперативно помогут решить любой вопрос.

Гостиница «Дего - Дети гор»Гостиница «Дего - Дети гор»Гостиница «Дего - Дети гор»Гостиница «Дего - Дети гор»Гостиница «Дего - Дети гор»Гостиница «Дего - Дети гор»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Работа инструкторов
  • Проживание в гостинице Дети Гор (номера стандарт, с удобствами в номере)
  • Нахождение на территории заповедника
  • 3-разовое питание
  • Баня (1 час)
  • Трансфер по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод / Краснодара и обратно
  • Входные билеты на экскурсионные объекты: Хаджохская теснина - 600 руб. /чел
  • Хаджохская теснина - 600 руб. /чел
  • Услуги экстрим-парка Мишоко (троллей, виа-феррата, мост, троллей) - 2 000 руб. /чел
  • Доплата за 1-местное размещение - 10 500 руб
  • Рафтинг - 2 000 руб. /чел
  • Термальные источники
  • Трансфер до начала маршрута и обратно (п. Каменномостский): аэропорт или ж/д вокзал - гостиница - аэропорт или ж/д вокзал (средняя стоимость машины в одну строну: уточняется
Место начала и завершения?
Краснодар / Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • куртка;
  • паспорт;
  • штаны спортивные;
  • кепка;
  • сидушка;
  • накидка от дождя;
  • сменная обувь;
  • маленький рюкзак для воды и личных вещей;
  • сменная одежда/обувь на случай, если что-то намокнет или выйдет из строя.

Главное — удобно, практично.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт будет в туре?

Зависит от группы. Это может быть легковой автомобиль, а может быть микроавтобус.

Предусмотрен ли трансфер до пос. Каменномостский и обратно?

Трансфер:

Трансфер до пос. Каменномостский и обратно не входит в стоимость.

Время заселения в гостиницу: не раньше 14:00.

Расстояние Минеральные Воды Каменномостский по трассе составляет 332 км.

Расстояние от Краснодара до Каменномостского по трассе — 165 км.

Чтобы воспользоваться трансфером из аэропорта Минеральных Вод/Ставрополя, нужно прилететь в первый день программы до 9:00. В последний день тура планируйте вылет после 18:00. Ехать из Минвод до поселка ориентировочно 6 часов.
Чтобы воспользоваться трансфером из Краснодара, нужно прибыть на ж/д вокзал в первый день программы до 9:00. В последний день тура выбирайте поезда, отправляющиеся после 15:00.

Может ли программа быть изменена?

Исполнитель оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, сохраняя уровень качества услуг. В случае неблагоприятных погодных условий в целях обеспечения безопасности туристов экскурсии могут быть заменены на равноценные.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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