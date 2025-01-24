Активный отдых в Майкопе

Найдено 3 тура в категории «Активный отдых» в Майкопе, цены от 21 200 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Путешествие на плато Лаго-Наки
Пешая
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Путешествие на плато Лаго-Наки
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 июн в 10:00
11 июн в 10:00
от 21 200 за человека
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
Пешая
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 июн в 10:00
11 июн в 10:00
от 27 200 за человека
В край гор и водопадов Адыгеи
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Оксана
    24 января 2025
    Путешествие на плато Лаго-Наки
    Все понравилось, оператор отвечал быстро, совместно выбирали тур, очень подробно объясняли.
  • Ю
    Юлия
    9 января 2025
    Путешествие на плато Лаго-Наки
    Очень понравилось, что чат организовали по прибытию. Вся актуальная информация, расписание на день, изменения оперативно поступали в чат.
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  • П
    Полина
    25 ноября 2024
    Путешествие на плато Лаго-Наки
    Программа очень насыщенная! Размещение в гостинице очень комфортное, номера чистые, еда домашняя, наличие бассейна-огромный плюс! Ездили с ребёнком 9 лет, программу выдержал, но поход в необорудованные пещеры дался трудновато…
    Программа очень насыщенная! Размещение в гостинице очень комфортное, номера чистые, еда домашняя, наличие бассейна-огромный плюс!Программа очень насыщенная! Размещение в гостинице очень комфортное, номера чистые, еда домашняя, наличие бассейна-огромный плюс!Программа очень насыщенная! Размещение в гостинице очень комфортное, номера чистые, еда домашняя, наличие бассейна-огромный плюс!Программа очень насыщенная! Размещение в гостинице очень комфортное, номера чистые, еда домашняя, наличие бассейна-огромный плюс!
  • А
    Алеся
    12 сентября 2024
    Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
    Мультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет если важен комфорт и тишина.
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    Гостиница старая и требует обновления. На территории после экскурсии совершенно нечем заняться, нет ни нормальной зоны отдыха, ни вай фай, из телевидения был один канал, который хорошо работал- мультики. Хозяевам гостиницы пора понять нужны хотя бы маленькие изменения… (поставьте хотя бы нормальные удобные лавочки, а не убогий пенек с доской. . кстати мой сын сел и упал вместе с ней:())Отель рядом с дорогой и ночью слышно движение как авто, так и ж/д транспорта. Но сами номера чистые, персонал отличный, питание хорошие. Сам тур был тоже организован с нюансами: нас забрали с Краснодара поздно не по времени, один раз забыли забрать на экскурсию, при звонках местному координатору ответ не получили🤔Рекомендацию взять дополнительный комплект одежды на смену при посещение необорудованных пещер, нам не дали… А это необходимо! Сам тур отличный. Однозначно рекомендую. Восторг от природы!! Раф, катание на коняшках 😍Гиды отличные!! Попали на один день с группой из отеля Домик в Горах (ну или тот, что подороже был, название не помню отеля) день был очень насыщенный, гид Ислам потрясающий харизмы человек. . ₽&: однозначно выбирайте отдых в этом туре!! Это кайф души. . Нам очень все понравилось Отзыв выше, что бы при выборе туристы понимали нюансы и не были слегка расстроены размещением…

    Мультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет еслиМультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет еслиМультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет еслиМультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет еслиМультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет еслиМультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет еслиМультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет еслиМультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет если
  • Е
    Елена
    29 августа 2024
    Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
    Добрый день, Благодарю Все было замечательно. Гиды показали больше, чем было заявлено в программе, что очень порадовало)
    Добрый день, БлагодарюДобрый день, БлагодарюДобрый день, БлагодарюДобрый день, Благодарю
  • А
    Арина
    31 июля 2024
    Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
    Спасибо организаторам за интересный тур – привезла из отпуска море ярких впечатлений и приятных воспоминаний! Проживание комфортное, гиды доброжелательные, ну а о видах на горы я вообще молчу!)
    Спасибо организаторам за интересный тур – привезла из отпуска море ярких впечатлений и приятных воспоминаний! ПроживаниеСпасибо организаторам за интересный тур – привезла из отпуска море ярких впечатлений и приятных воспоминаний! ПроживаниеСпасибо организаторам за интересный тур – привезла из отпуска море ярких впечатлений и приятных воспоминаний! ПроживаниеСпасибо организаторам за интересный тур – привезла из отпуска море ярких впечатлений и приятных воспоминаний! Проживание

Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Активный отдых»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Путешествие на плато Лаго-Наки
  2. Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
  3. В край гор и водопадов Адыгеи
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  1. Лаго-Наки
  2. Хаджохская теснина
  3. Водопады Руфабго
Сколько стоит тур в Майкопе в феврале 2025
Сейчас в Майкопе в категории "Активный отдых" можно забронировать 3 тура от 21 200 до 46 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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