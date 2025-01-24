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Гостиница старая и требует обновления. На территории после экскурсии совершенно нечем заняться, нет ни нормальной зоны отдыха, ни вай фай, из телевидения был один канал, который хорошо работал- мультики. Хозяевам гостиницы пора понять нужны хотя бы маленькие изменения… (поставьте хотя бы нормальные удобные лавочки, а не убогий пенек с доской. . кстати мой сын сел и упал вместе с ней:())Отель рядом с дорогой и ночью слышно движение как авто, так и ж/д транспорта. Но сами номера чистые, персонал отличный, питание хорошие. Сам тур был тоже организован с нюансами: нас забрали с Краснодара поздно не по времени, один раз забыли забрать на экскурсию, при звонках местному координатору ответ не получили🤔Рекомендацию взять дополнительный комплект одежды на смену при посещение необорудованных пещер, нам не дали… А это необходимо! Сам тур отличный. Однозначно рекомендую. Восторг от природы!! Раф, катание на коняшках 😍Гиды отличные!! Попали на один день с группой из отеля Домик в Горах (ну или тот, что подороже был, название не помню отеля) день был очень насыщенный, гид Ислам потрясающий харизмы человек. . ₽&: однозначно выбирайте отдых в этом туре!! Это кайф души. . Нам очень все понравилось Отзыв выше, что бы при выборе туристы понимали нюансы и не были слегка расстроены размещением…