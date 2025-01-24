4 дня
Путешествие на плато Лаго-Наки
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 июн в 10:00
11 июн в 10:00
от 21 200₽ за человека
5 дней
Мультиактивный отдых в горах Адыгеи. Плато Лаго-наки
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
4 июн в 10:00
11 июн в 10:00
от 27 200₽ за человека
7 дней
В край гор и водопадов Адыгеи
Начало: Краснодар / Минеральные Воды
2 мар в 10:00
9 мар в 10:00
от 46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООксана24 января 2025Все понравилось, оператор отвечал быстро, совместно выбирали тур, очень подробно объясняли.
- ЮЮлия9 января 2025Очень понравилось, что чат организовали по прибытию. Вся актуальная информация, расписание на день, изменения оперативно поступали в чат.
- ППолина25 ноября 2024Программа очень насыщенная! Размещение в гостинице очень комфортное, номера чистые, еда домашняя, наличие бассейна-огромный плюс! Ездили с ребёнком 9 лет, программу выдержал, но поход в необорудованные пещеры дался трудновато…
- ААлеся12 сентября 2024Мультиактивка размещение в Графство Хаджог стандарт. При выборе учтите, что данный отель вам не подойдет если важен комфорт и тишина.
- ЕЕлена29 августа 2024Добрый день, Благодарю Все было замечательно. Гиды показали больше, чем было заявлено в программе, что очень порадовало)
- ААрина31 июля 2024Спасибо организаторам за интересный тур – привезла из отпуска море ярких впечатлений и приятных воспоминаний! Проживание комфортное, гиды доброжелательные, ну а о видах на горы я вообще молчу!)
Ответы на вопросы от путешественников по Майкопу в категории «Активный отдых»
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