1 чел.
По популярности
Индивидуальная
11 часов
Гоор и Карадахская теснина из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Тур в древний город Дербент
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в город Грозный
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Дербент и Самурский лес
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Аул-призрак Гамсутль
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Гуниб и к подземному водопаду из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в указанное время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 13 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в утреннее время с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: ежедневно с 6 утра до 7:30
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 27 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Таинственный Гамсутль и аул Чох - из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, Матлас, Чаша из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Исторический Дербент и «Лунь» из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное время с 7 утра до 10ч
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
В Самурские Лиановые джунгли из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 7 утра до 10:30ч
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Манаса в Сулакский каньон: самый глубокий каньон в мире
Начало: С вашего отеля
Расписание: каждый день в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья3 сентября 2023Все понравилось
- ААнжелика26 августа 2023Очень понравилась экскурсия на Сунакский каньон, красота неповторимая, высота гор захватывает дух, веселый гид Абдула, хоть и молодой но много знает и интересно рассказывает. Если будем еще раз в Дагестане снова возьмем эту экскурсию
- ММария14 августа 2023Понравилась экскурсия, Магомед учел все наши хотелки😍 Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Манасу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Манасу в июне 2024
Сейчас в Манасе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 9 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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