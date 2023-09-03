Индивидуальные экскурсии в Манасе с личным гидом

Найдено 15 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Манасе, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гоор и Карадахская теснина из Манаса
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Гоор и Карадахская теснина из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Тур в древний город Дербент
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Тур в древний город Дербент
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: То желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 9 000 за всё до 4 чел.
Путешествие в город Грозный
Индивидуальная
11 часов
Путешествие в город Грозный
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 11:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Дербент и Самурский лес
Индивидуальная
11 часов
Дербент и Самурский лес
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 13:00
10 июня в 08:00
от 14 000 за всё до 4 чел.
Аул-призрак Гамсутль
Индивидуальная
12 часов
Аул-призрак Гамсутль
Начало: По желанию туриста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 15:00
10 июня в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
В Гуниб и к подземному водопаду из Манаса
Индивидуальная
11 часов
В Гуниб и к подземному водопаду из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в указанное время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 13 500 за всё до 2 чел.
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Каждый день в утреннее время с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 13 000 за всё до 2 чел.
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: ежедневно с 6 утра до 7:30
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 27 000 за всё до 2 чел.
Таинственный Гамсутль и аул Чох - из Манаса
Индивидуальная
12 часов
Таинственный Гамсутль и аул Чох - из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для Вас время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 2 чел.
Горный Хунзах, Матлас, Чаша из Манаса
Индивидуальная
11 часов
Горный Хунзах, Матлас, Чаша из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное время
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 500 за всё до 2 чел.
Исторический Дербент и «Лунь» из Манаса
Индивидуальная
10 часов
Исторический Дербент и «Лунь» из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное время с 7 утра до 10ч
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
В Самурские Лиановые джунгли из Манаса
Индивидуальная
11 часов
В Самурские Лиановые джунгли из Манаса
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: В любой день в удобное для Вас время с 7 утра до 10:30ч
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 18 000 за всё до 3 чел.
Из Манаса в Сулакский каньон: самый глубокий каньон в мире
Индивидуальная
10 часов
Из Манаса в Сулакский каньон: самый глубокий каньон в мире
Начало: С вашего отеля
Расписание: каждый день в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
от 9 000 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Манасу в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манасе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Гоор и Карадахская теснина из Манаса
  2. Тур в древний город Дербент
  3. Сулакский каньон и бархан Сарыкум
  4. Путешествие в город Грозный
  5. Экскурсия в Гуниб и Салтинский водопад
Сколько стоит экскурсия по Манасу в июне 2024
Сейчас в Манасе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 9 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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