1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и бархан Сарыкум
Начало: То желанию туриста
«Дубки, посетите смотровую площадку и сам Сулакский каньон»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Сулакский каньон и уникальный бархан «Сарыкум»
Начало: По договоренности с туристом
«Жемчужиной этого места считается Сулакский каньон»
Расписание: Каждый день в утреннее время с 7:30 до 10:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 13 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону
Начало: По договоренности с туристом
«Предлагаю вам окунуться в авторский тур «Взгляд со всех сторон: VIP-тур по Сулакскому каньону»»
Расписание: ежедневно с 6 утра до 7:30
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
от 27 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Манаса в Сулакский каньон: самый глубокий каньон в мире
Начало: С вашего отеля
«Направление Сулакского каньона является одной из самых известных и посещаемых природных достопримечательностей Дагестана, ежегодно его посещают миллионы туристов со всего мира»
Расписание: каждый день в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:00
от 9 000₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика26 августа 2023Очень понравилась экскурсия на Сунакский каньон, красота неповторимая, высота гор захватывает дух, веселый гид Абдула, хоть и молодой но много знает и интересно рассказывает. Если будем еще раз в Дагестане снова возьмем эту экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Манасу в категории «Сулакский каньон»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Манасе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Сколько стоит экскурсия по Манасу в июне 2024
Сейчас в Манасе в категории "Сулакский каньон" можно забронировать 4 экскурсии от 9 000 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Манасе на 2024 год по теме «Сулакский каньон», 1 ⭐ отзыв, цены от 9000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август