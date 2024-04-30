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По популярности
Индивидуальная
8 часов
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Увидеть вулкан возрастом 2 миллиарда лет, «спящий» водопад и другие чудеса природы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 4 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 550₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
- ММарина1 октября 2023Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
- ААндрей6 сентября 2023Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
- ААндрей19 августа 2023Очень понравилось, что рассказ о красотах и достопримечательностях Медвежьегорска и окрестностей Александр сопроводил качественными аудиоматериалами. К тому же отвечал на заковыристые вопросы вне рамок экскурсии. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в июне 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 550. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
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