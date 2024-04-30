читать дальше Поор-порог активны только несколько недель весной, когда идет сброс излишков воды. Мощь природной стихии впечатлила и взрослых, и 11-летнего ребенка! Александр рассказал об истории этих водопадов, показал разные ракурсы. Отличная прогулка получилась, не перегруженная историческими фактами

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