Экскурсии на 1 день в Медвежьегорске

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Медвежьегорске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
от 4 000 за человека
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Увидеть вулкан возрастом 2 миллиарда лет, «спящий» водопад и другие чудеса природы
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
от 4 000 за человека
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
15 июня в 09:00
22 июня в 09:00
4 550 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
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    Поор-порог активны только несколько недель весной, когда идет сброс излишков воды. Мощь природной стихии впечатлила и взрослых, и 11-летнего ребенка! Александр рассказал об истории этих водопадов, показал разные ракурсы. Отличная прогулка получилась, не перегруженная историческими фактами

    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день
  • М
    Марина
    1 октября 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
  • А
    Андрей
    6 сентября 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
  • А
    Андрей
    19 августа 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Очень понравилось, что рассказ о красотах и достопримечательностях Медвежьегорска и окрестностей Александр сопроводил качественными аудиоматериалами. К тому же отвечал на заковыристые вопросы вне рамок экскурсии. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «На весь день»

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  1. Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
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  3. На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в июне 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 550. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
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