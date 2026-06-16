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"зубы дракона".

Георгий отвечал на все вопросы, а я задаю их очень много, был очень вежлив, тактичен, терпеливо ждал, когда мы фотографировались.

Вся экскурсия заняла 2,5 часа, мы остались очень довольны.

по завершению экскурсии приехали обратно на вокзал, где всё и началось, а у на. оказалось пробито колесо.

спасибо огромнейшее Александру, он приехал по первому же звонку, помог справиться с колесом и сопроводил нас на шиномонтаж, хотя в принципе мог этого и не делать!

рекомендую, видно что ребята стараются, чтобы всё понравилось.

индивидуальные экскурсии однозначно лучше самостоятельной или групповой!