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Экскурсии в Медвежьегорске

Найдено 7 экскурсий в Медвежьегорске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Знакомство с Медвежьегорском
На машине
2.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
На машине
3 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
Отправимся в посёлок Повенец, где в 30-е годы началась большая стройка силами заключённых
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
3 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
Путешествие по Медвежьегорску откроет вам его уникальные уголки и богатую историю. Узнайте больше о местах съемок фильма «Любовь и голуби»
19 авг в 16:30
20 авг в 08:30
от 6300 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Увидеть скалы возрастом 2 миллиарда лет, водопад и другие чудеса природы
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мистическая гора Воттоваара - из Медвежьегорска или Петрозаводска
На машине
13 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистическая гора Воттоваара - из Медвежьегорска или Петрозаводска
Подняться на вершину и открыть необычное среди удивительной северной природы
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 50 000 ₽ за всё до 5 чел.
В укрепрайон на электроквадроциклах
1 час
Индивидуальная
В укрепрайон на электроквадроциклах
Научиться управлять экологичным бесшумным транспортом и познакомиться с природой Карелии
Начало: На ул. Лермонтова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

А
Знакомство с Медвежьегорском
Дата посещения: 16 июн 2026
Спасибо большое за классную экскурсию, на все вопросы были ответы. Все конкретно и без воды. Советуем! Очень интересно.
Спасибо большое за классную экскурсию, на все вопросы были ответы. Все конкретно и без воды. Советуем! Очень интересно.
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А
Знакомство с Медвежьегорском
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно провёл экскурсию. Все локации
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посетили и особо не напрягались, так как от точки до точки перемещались на его авто. Было познавательно и забавно. И вокзал и гора Лысуха, а особенно дом где снимали фильм Любовь и голуби. После этого мы ещё раз пересмотрели наш любимый фильм. Сделали много фотографий. Итог - всем рекомендую посетить данную экскурсию! Буду вспоминать с теплотой.

Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно+15
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно
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В
Знакомство с Медвежьегорском
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он краевед. Он любит и знает свой Медвежьегорск. Рекомендую.
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он+4
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он
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Л
Знакомство с Медвежьегорском
Очень понравилась экскурсия, было интересно и детям и взрослым
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Я
Знакомство с Медвежьегорском
огромное спасибо за экскурсию (проводил её Георгий).
мы побывали в замке Кархумяки, посмотрели место съёмок фильма "Любовь и голуби", съездили посмотрели
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"зубы дракона".
Георгий отвечал на все вопросы, а я задаю их очень много, был очень вежлив, тактичен, терпеливо ждал, когда мы фотографировались.
Вся экскурсия заняла 2,5 часа, мы остались очень довольны.
по завершению экскурсии приехали обратно на вокзал, где всё и началось, а у на. оказалось пробито колесо.
спасибо огромнейшее Александру, он приехал по первому же звонку, помог справиться с колесом и сопроводил нас на шиномонтаж, хотя в принципе мог этого и не делать!
рекомендую, видно что ребята стараются, чтобы всё понравилось.
индивидуальные экскурсии однозначно лучше самостоятельной или групповой!

огромное спасибо за экскурсию (проводил её Георгий).
огромное спасибо за экскурсию (проводил её Георгий).
огромное спасибо за экскурсию (проводил её Георгий).
огромное спасибо за экскурсию (проводил её Георгий).+2
огромное спасибо за экскурсию (проводил её Георгий).
огромное спасибо за экскурсию (проводил её Георгий).
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Ю
Знакомство с Медвежьегорском
Медвежьегорск небольшой город в Карелии! Казалось бы, что можно про него рассказать.
Было настолько интересно, доходчиво и живо, что мы не
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заметили, как быстро пролетело время, отведенное на экскурсию.
Александр и его сын Георгий достаточно подробно нам все рассказали и показали о Медвежьегорске и его окрестностях. Приятно быть с экскурсоводом, у которого с собой были исторические фотографии, которые мысленно позволяют находится при тех самых исторических событиях.
Александр, оказывается, титулованный историк с богатейшим опытом и знаниями о своем крае.
Александр - дипломированный специалист, продолжающий семейное дело!
Выражаем благодарность за проведенную экскурсию! Желаем больше заинтересованных туристов, новых открытий исторических фактов, о которых можно будет рассказывать на экскурсиях.
Однозначно будем рекомендовать своим знакомым Александра и Георгия!

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У
Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
Великолепная экскурсия. Профессионально, очень познавательно и интересно.
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И
Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
Экскурсия замечательная, очень содержательная и совсем не утомительная! Обаятельная Евгения не просто провела нас по любопытным уголкам милого карельского городка,
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где когда-то снимали знаменитую и многими любимую лирическую комедию, но и поделилась множеством занимательных фактов из жизни города. Её любовь к родному краю передалась и нам — мы влюбились в красоту здешних мест! Огромное спасибо за увлекательное повествование и погружение в историю Медвежьегорска и Карелии, за профессионализм и теплую атмосферу!!!

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И
Знакомство с Медвежьегорском
Были на экскурсии у Александра 9 июля с двумя детьми (10 и 13 лет).
Экскурсия понравилась как взрослым так и детям.
Александр очень начитанный и приятный гид! Информация доносилась просто и понятно.
Рекомендую к посещению!
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Мария
Знакомство с Медвежьегорском
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали в музее ж-д, поднялись в кабину паровоза, изучили укрепления Маннергейма, проехались по местам съёмок фильма Любовь и голуби. Всем рекомендуем.
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали+6
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали
Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали
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Всего 81 отзыв в Медвежьегорске

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Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску

Самые популярные экскурсии в Медвежьегорске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7:
  1. Знакомство с Медвежьегорском;
  2. Из Медвежьегорска - к Беломорканалу;
  3. Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска;
  4. Медвежьегорск и голуби - на вашем авто;
  5. Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете.
Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в августе 2026
Сейчас в Медвежьегорске можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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