Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Медвежьегорском
Познакомиться со знаковыми местами молодого карельского городка с непростой историей
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Медвежьегорска - к Беломорканалу
Отправимся в посёлок Повенец, где в 30-е годы началась большая стройка силами заключённых
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 14 чел.
Кижи через Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 30 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Медвежьегорск и голуби - на вашем авто
Путешествие по Медвежьегорску откроет вам его уникальные уголки и богатую историю. Узнайте больше о местах съемок фильма «Любовь и голуби»
19 авг в 16:30
20 авг в 08:30
от 6300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Увидеть скалы возрастом 2 миллиарда лет, водопад и другие чудеса природы
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 30 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Мистическая гора Воттоваара - из Медвежьегорска или Петрозаводска
Подняться на вершину и открыть необычное среди удивительной северной природы
10 авг в 07:00
11 авг в 07:00
от 50 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
В укрепрайон на электроквадроциклах
Научиться управлять экологичным бесшумным транспортом и познакомиться с природой Карелии
Начало: На ул. Лермонтова
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от 5000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 16 июн 2026
Спасибо большое за классную экскурсию, на все вопросы были ответы. Все конкретно и без воды. Советуем! Очень интересно.
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А
Посетили 28.08.2026 дивный, уютный городок Медвежьегорск. Александр, опытный гид, знающий свой город и его историю, интересно провёл экскурсию. Все локации
+15
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В
Главное, что гид не только заоабптыает деньги, что безусловно правильно, но Александр живёт этим делом. Он краевед. Он любит и знает свой Медвежьегорск. Рекомендую.
+4
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Л
Очень понравилась экскурсия, было интересно и детям и взрослым
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Я
огромное спасибо за экскурсию (проводил её Георгий).
мы побывали в замке Кархумяки, посмотрели место съёмок фильма "Любовь и голуби", съездили посмотрели
мы побывали в замке Кархумяки, посмотрели место съёмок фильма "Любовь и голуби", съездили посмотрели
+2
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Ю
Медвежьегорск небольшой город в Карелии! Казалось бы, что можно про него рассказать.
Было настолько интересно, доходчиво и живо, что мы не
Было настолько интересно, доходчиво и живо, что мы не
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У
Великолепная экскурсия. Профессионально, очень познавательно и интересно.
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И
Экскурсия замечательная, очень содержательная и совсем не утомительная! Обаятельная Евгения не просто провела нас по любопытным уголкам милого карельского городка,
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И
Были на экскурсии у Александра 9 июля с двумя детьми (10 и 13 лет).
Экскурсия понравилась как взрослым так и детям.
Александр очень начитанный и приятный гид! Информация доносилась просто и понятно.
Рекомендую к посещению!
Экскурсия понравилась как взрослым так и детям.
Александр очень начитанный и приятный гид! Информация доносилась просто и понятно.
Рекомендую к посещению!
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Спасибо Александру за содержательную и полную экскурсию. Мы получили большое удовольствие от знакомства с Медвежьегорском. Побывали в музее ж-д, поднялись в кабину паровоза, изучили укрепления Маннергейма, проехались по местам съёмок фильма Любовь и голуби. Всем рекомендуем.
+6
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Всего 81 отзыв в Медвежьегорске
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Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску
Самые популярные экскурсии в Медвежьегорске
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Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в августе 2026
Сейчас в Медвежьегорске можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5000 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 81 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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