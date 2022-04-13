Что вас ожидает

Красоты и предания карельского Заонежья

Дорога к Кижам пройдёт через Заонежский полуостров — это необычное место на карте Карелии, которое покорит вас природной гармонией, северным характером и самобытностью. За 2,5 часа пути мы успеем:

посмотреть на старые шунгитовые штольни, взять кусочки шунгита на память, поговорить о Шунгитовой ярмарке и разобраться, почему единственное месторождение минерала находится в Заонежье;

посетить место, где отбывала ссылку мать первого царя из династии Романовых — Ксения Ивановна Романова, и набрать целебной воды из источника;

познакомиться с заонежской вышивкой и посетить магазин при фабрике;

вспомнить былины о богатырях, которые сохранились и были записаны в Заонежье;

заехать в старинные села и осмотреть крестьянские дома 19 века.

Остров-музей Кижи

Затем с материка мы переместимся на заповедный остров Кижи: летом на катере, зимой — на судне на воздушной подушке. Здесь вас встретят уникальные памятники северного деревянного зодчества 17 — 19 веков. Вы познакомитесь с укладом и бытом крестьян Русского Севера и, конечно, увидите главные объекты музейного комплекса: церкви Преображения и Покрова Пресвятой Богородицы, дома и хозяйственные постройки. Вместе мы поразимся мастерству людей, которые с помощью топора создали деревянные шедевры Кижей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается в Медвежьегорске. Я заберу вас от места вашего размещения.

Основная часть пути пройдет на автомобиле или микроавтобусе с остановками в достопримечательных местах (2,5 часа), затем будет переезд на Кижи на комфортабельном и безопасном катере или судне с воздушной подушкой. Экскурсия по музею Кижи проходит пешком.

Экскурсию на острове провожу я либо экскурсовод от музея, если нас присоединяют к другим группам

С собой можно взять емкость для целебной воды из Царицыного ключа и пакет для шунгита

Что входит в стоимость, а что — нет