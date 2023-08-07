Держим путь на остров Кижи — к деревянным церквям из списка ЮНЕСКО, аутентичным крестьянским домам и карельским пейзажам. Но и сам путь сюда непрост, ведь я познакомлю вас со сказочным Заонежьем.

Описание экскурсии

Красоты и предания карельского Заонежья

Дорога к Кижам пройдёт через Заонежский полуостров — это необычное место на карте Карелии, которое покорит вас природной гармонией, северным характером и самобытностью. За 2 часа пути вы узнаете много интересной информации об истории края, образе жизни местных жителей, местные байки и легенды. Шуньгская ярмарка, шунгит, заонежская вышивка, русские былины о богатырях, мать первого царя из династии Романовых — все это связано с Заонежьем. А еще вы услышите заонежские песни и сказки на заонежском диалекте.

Остров-музей Кижи

Затем с материка мы переместимся на заповедный остров Кижи: летом на катере, зимой — на судне на воздушной подушке. Здесь вас встретят уникальные памятники северного деревянного зодчества 17 — 19 веков. Вы познакомитесь с укладом и бытом крестьян Русского Севера и, конечно, увидите главные объекты музейного комплекса: церкви Преображения и Покрова Пресвятой Богородицы, дома и хозяйственные постройки. Вместе мы поразимся мастерству людей, которые с помощью топора создали деревянные шедевры Кижей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается в Медвежьегорске. Мы заберём вас от места вашего размещения.

Основная часть пути пройдёт на автомобиле или микроавтобусе (2,5 часа), затем будет переезд на Кижи на комфортабельном и безопасном катере или судне с воздушной подушкой. Экскурсия по музею Кижи проходит пешком

Экскурсию на острове проводит экскурсовод от музея в составе сборной группы

Что входит в стоимость, а что — нет