Дорога к Кижам пройдёт через Заонежский полуостров — это необычное место на карте Карелии, которое покорит вас природной гармонией, северным характером и самобытностью. За 2 часа пути вы узнаете много интересной информации об истории края, образе жизни местных жителей, местные байки и легенды. Шуньгская ярмарка, шунгит, заонежская вышивка, русские былины о богатырях, мать первого царя из династии Романовых — все это связано с Заонежьем. А еще вы услышите заонежские песни и сказки на заонежском диалекте.
Остров-музей Кижи
Затем с материка мы переместимся на заповедный остров Кижи: летом на катере, зимой — на судне на воздушной подушке. Здесь вас встретят уникальные памятники северного деревянного зодчества 17 — 19 веков. Вы познакомитесь с укладом и бытом крестьян Русского Севера и, конечно, увидите главные объекты музейного комплекса: церкви Преображения и Покрова Пресвятой Богородицы, дома и хозяйственные постройки. Вместе мы поразимся мастерству людей, которые с помощью топора создали деревянные шедевры Кижей.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
Экскурсия начинается в Медвежьегорске. Мы заберём вас от места вашего размещения.
Основная часть пути пройдёт на автомобиле или микроавтобусе (2,5 часа), затем будет переезд на Кижи на комфортабельном и безопасном катере или судне с воздушной подушкой. Экскурсия по музею Кижи проходит пешком
Экскурсию на острове проводит экскурсовод от музея в составе сборной группы
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено: трансфер на автомобиле, путевая аудиоэкскурсия по Заонежью
Дополнительно оплачивается: переезд на катере (от 1000 ₽ за чел.) или судне на воздушной подушке, вход в музей (1000 ₽ за взр., 500 ₽ за детей и пенсионеров), экскурсия в составе сборной группы — 300 ₽ за чел., индивидуальный экскурсовод на острове — 10 000 ₽ за группу, дополнительные программы на острове (по желанию)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Медвежьегорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 783 туристов
Работаем с 2007 года. Отдельное направление нашей работы — организация экскурсий и поездок из Медвежьегорска по достопримечательностям Карелии. Сотрудники агентства разработали эксклюзивные авторские маршруты и экскурсии по Заонежью, Медвежьегорску и Медвежьегорский району. Руководители агентства — финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для проведения экскурсий мы привлекаем лучших гидов города.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Спасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной город Медвежьегорск, про Заонежье, про шунгитовые штольни, про Кижи… сумел заинтересовать подростка (а заинтересовать современных детей это целая проблема)… экскурсия прошла на одном дыхании, не занудно… Побольше бы таких энтузиастов, а Заонежью-процветания!
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Светлана
Нам понравилась экскурсия, она была хорошо организована. Мы выехали из Медвежьегорска в 9 утра, два часа ехали в микроавтобусе в комфортных условиях до пристани. Нам включили аудиогида, это было интересно читать дальшеуменьшить
и познавательно, с песнями и карельскими сказками, материал был подан просто и не скучно. На все дополнительные вопросы Владимир отвечал грамотно и с удовольствием. По приезде в Кижи мы приобрели входные билеты (900 р чел), и группой из 22 человек нас повела на экскурсию гид по Кижи- молодая приятная девушка. Экскурсия по острову длилась 1,5 часа, и у нас оставалось 2,5 часа самостоятельной прогулки. Мы все проголодались к тому времени и вернулись к кассам- кафе только там, так что если не хотите тратить время на кафе, то возьмите с собой перекус. После обеда мы погуляли по острову, времени нам вполне хватило. Затем на небольшом катере нас доставили обратно на пристань и мы поехали в Медвежьегорск. По обратному пути мы заезжали на святой источник, а так же в шунгитовые штольни. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Так же хочу отметить, что мы сначала заказывали экскурсию индивидуальную, но затем набралась группа (шесть человек, чудесные люди, мы так вместе и ходили по острову, было комфортно)), и нам сделали перерасчёт. Я однозначно рекомендую эту экскурсию.
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О
Ольга
Цена указана не за экскурсию, а за трансфер из Медвежьегорска до переправы на Кижи и обратно. Т. е. если на машине своей или есть возможность взять в аренду, то в читать дальшеуменьшить
таком дорогом трансфере нет никакого смысла. Чуть больше часа езды в одну сторону с аудио сопровождением больше музыкальным, чем информативным, хотя и достаточно приятным и хорошо записанным. Слушать было приятно, но информации очень мало. После экскурсии просто читала в интернете все что хотела узнать. На переправе нужно оплатить катер, потом на Кижах нужно оплатить вход на территорию острова, присоединится самим к какому то там работающему экскурсоводу. Погода была хорошая, народа много на острове, задача экскурсовода побыстрее вернуться к следующей группе. Дошли мы с ней до середины острова, экскурсия в стиле посмотрите на право, посмотрите на лево, информации очень мало. Чтобы зайти в постройки нужно отдельно оплачивать вход в каждый домик и экскурсовод уже туда не идет. Я так поняла нужно брать расширенный билет на входе, мы не знали и взяли базовый. И так же брать аудио сопровождение чтобы хоть что то узнать. На острове пекло, деревьев нет, купаться нельзя, соответственно делать нечего. Пошли на причал обратно в едальни, в ресторане кондиционера нет, видимо специально, чтобы народ кушал и уходил, т. к. людей много. Купили вкусняшек и пошли на улицу на травку. В любом случае спасибо за предоставленную возможность побывать на острове, была в Карелии впервые и без машины.
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М
Марина
Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
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Андрей
Очень понравилось, что рассказ о красотах и достопримечательностях Медвежьегорска и окрестностей Александр сопроводил качественными аудиоматериалами. К тому же отвечал на заковыристые вопросы вне рамок экскурсии. Спасибо
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А
Андрей
Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
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