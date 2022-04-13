Дорога к Кижам пройдёт через Заонежский полуостров — это необычное место на карте Карелии, которое покорит вас природной гармонией, северным характером и самобытностью. За 2,5 часа пути мы успеем:
Затем с материка мы переместимся на заповедный остров Кижи: летом на катере, зимой — на судне на воздушной подушке. Здесь вас встретят уникальные памятники северного деревянного зодчества 17 — 19 веков. Вы познакомитесь с укладом и бытом крестьян Русского Севера и, конечно, увидите главные объекты музейного комплекса: церкви Преображения и Покрова Пресвятой Богородицы, дома и хозяйственные постройки. Вместе мы поразимся мастерству людей, которые с помощью топора создали деревянные шедевры Кижей.