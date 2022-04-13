Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска

Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник

Индивидуальная
Держим путь на остров Кижи — к деревянным церквям из списка ЮНЕСКО, аутентичным крестьянским домам и карельским пейзажам.

Но и сам путь сюда непрост, ведь я познакомлю вас со сказочным Заонежьем.

Здесь мы наберем горсти шунгита, рассмотрим заонежскую вышивку и пройдем по былинным тропам, которые расскажут о Карелии гораздо больше, чем туристические места.
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
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Что вас ожидает

Красоты и предания карельского Заонежья

Дорога к Кижам пройдёт через Заонежский полуостров — это необычное место на карте Карелии, которое покорит вас природной гармонией, северным характером и самобытностью. За 2,5 часа пути мы успеем:

  • посмотреть на старые шунгитовые штольни, взять кусочки шунгита на память, поговорить о Шунгитовой ярмарке и разобраться, почему единственное месторождение минерала находится в Заонежье;
  • посетить место, где отбывала ссылку мать первого царя из династии Романовых — Ксения Ивановна Романова, и набрать целебной воды из источника;
  • познакомиться с заонежской вышивкой и посетить магазин при фабрике;
  • вспомнить былины о богатырях, которые сохранились и были записаны в Заонежье;
  • заехать в старинные села и осмотреть крестьянские дома 19 века.

Остров-музей Кижи

Затем с материка мы переместимся на заповедный остров Кижи: летом на катере, зимой — на судне на воздушной подушке. Здесь вас встретят уникальные памятники северного деревянного зодчества 17 — 19 веков. Вы познакомитесь с укладом и бытом крестьян Русского Севера и, конечно, увидите главные объекты музейного комплекса: церкви Преображения и Покрова Пресвятой Богородицы, дома и хозяйственные постройки. Вместе мы поразимся мастерству людей, которые с помощью топора создали деревянные шедевры Кижей.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в Медвежьегорске. Я заберу вас от места вашего размещения.
  • Основная часть пути пройдет на автомобиле или микроавтобусе с остановками в достопримечательных местах (2,5 часа), затем будет переезд на Кижи на комфортабельном и безопасном катере или судне с воздушной подушкой. Экскурсия по музею Кижи проходит пешком.
  • Экскурсию на острове провожу я либо экскурсовод от музея, если нас присоединяют к другим группам
  • С собой можно взять емкость для целебной воды из Царицыного ключа и пакет для шунгита

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: трансфер на автомобиле, переезд на катере летом и зимой, экскурсионное сопровождение на острове и по пути
  • Дополнительно оплачивается вход в музей Кижи (взрослые — 600 руб., пенсионеры и дети — 300 руб.), а также различные дополнительные программы на острове (по желанию)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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