На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье

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На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
На Кижи из Медвежьегорска через Заонежье
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Описание

Поездка в музей деревянного зодчества "Кижи" из Медвежьегорска. 2,5 часа пути проходит по территории Заонежского полуострова. За это время вы узнаете историю Заонежья, познакомитесь с его культурой и языком, услышите заонежские песни и сказки. Шунгит, ярмарки, заонежская вышивка, русские былины, старинные деревянные дома и часовни - это все Заонежье… А в конце пути мы переправимся на катере на Кижи,где пройдет экскурсия по знаменитому музею.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд на автомобиле
  • Путевая экскурсия
  • Экскурсия по музею
Что не входит
  • Трансфер по озеру на судне на катере или воздушной подушке (от 500 р)
  • Входные билеты в музей (300-600 р)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
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