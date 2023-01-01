Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Поездка в музей деревянного зодчества "Кижи" из Медвежьегорска. 2,5 часа пути проходит по территории Заонежского полуострова. За это время вы узнаете историю Заонежья, познакомитесь с его культурой и языком, услышите заонежские песни и сказки. Шунгит, ярмарки, заонежская вышивка, русские былины, старинные деревянные дома и часовни - это все Заонежье… А в конце пути мы переправимся на катере на Кижи,где пройдет экскурсия по знаменитому музею.
Ответы на вопросы
Что входит
Переезд на автомобиле
Путевая экскурсия
Экскурсия по музею
Что не входит
Трансфер по озеру на судне на катере или воздушной подушке (от 500 р)
Входные билеты в музей (300-600 р)
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Медвежьегорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам