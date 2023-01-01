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Описание

Поездка в музей деревянного зодчества "Кижи" из Медвежьегорска. 2,5 часа пути проходит по территории Заонежского полуострова. За это время вы узнаете историю Заонежья, познакомитесь с его культурой и языком, услышите заонежские песни и сказки. Шунгит, ярмарки, заонежская вышивка, русские былины, старинные деревянные дома и часовни - это все Заонежье… А в конце пути мы переправимся на катере на Кижи,где пройдет экскурсия по знаменитому музею.