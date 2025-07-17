Гирвасский вулкан, которому более 2 миллиардов лет. Это настоящее место силы. Застывшие потоки лавы поражают воображение. Я объясню, как этого «старца» случайно обнаружили в 60-х годах 20 века. Если повезёт, и будет открыт водосброс, мы увидим на месте вулкана мощный водопад!
Водопад Поор-Порог, «уснувший» 100 лет назад. Когда-то он был самым большим в Карелии, а сейчас представляет собой живописное лесное урочище, которое редко посещают туристы.
Заповедник «Кивач» и ещё один водопад, на этот раз действующий, воспетый первым губернатором Олонецкой губернии и поэтом Державиным. Я расскажу, как появилась водопад и какую легенду о его происхождении карелы передают из поколения в поколение. В заповеднике вы увидите питомник знаменитой карельской берёзы и посетите музей природы.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Grand Starex. Есть детские кресла
Дорога в одну сторону займёт 1 ч. Все объекты находятся на расстоянии 40 км в одном направлении
В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги гида
Экскурсия доступна всем, длинных переходов и тяжёлых подъёмов нет
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Медвежьегорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 783 туристов
Работаем с 2007 года. Отдельное направление нашей работы — организация экскурсий и поездок из Медвежьегорска по достопримечательностям Карелии. Сотрудники агентства разработали эксклюзивные авторские маршруты и экскурсии по Заонежью, Медвежьегорску и Медвежьегорский району. Руководители агентства — финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для проведения экскурсий мы привлекаем лучших гидов города.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Наталия
Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами посмотрели, где-то гид провел, рассказал и показал, в дороге послушали историю, поверья и сказки)), задали вопросы и получили ответы. Красота потрясающая, впечатлений море, даже по пути ягод поели))), очень терпеливый гид. Однозначно рекомендую!
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Е
Екатерина
Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и Поор-порог активны только несколько недель весной, когда идет сброс излишков воды. Мощь природной стихии впечатлила и взрослых, и 11-летнего ребенка! Александр рассказал об истории этих водопадов, показал разные ракурсы. Отличная прогулка получилась, не перегруженная историческими фактами
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