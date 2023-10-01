Приглашаю вас посетить четыре природные локации за одну поездку. Мы отправимся в красивые места, куда редко заезжают туристы — к Гирвасскому вулкану, водопаду Поор-Порог, в заповедник «Кивач» и парк «Белая Гора». Я расскажу легенды и истории этого края, а на память вы увезёте с собой кусочек карельского мрамора.

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Описание

Что вас ожидает

Гирвасский вулкан, которому более 2 миллиардов лет. Это настоящее место силы. Застывшие потоки лавы поражают воображение. Я объясню, как этого «старца» случайно обнаружили в 60-х годах 20 века. Если повезёт, и будет открыт водосброс, мы увидим на месте вулкана мощный водопад!

Водопад Поор-Порог, «уснувший» 100 лет назад. Когда-то он был самым большим в Карелии, а сейчас представляет собой живописное лесное урочище, которое редко посещают туристы.

Заповедник «Кивач» и ещё один водопад, на этот раз действующий, воспетый первым губернатором Олонецкой губернии и поэтом Державиным. Я расскажу, как появилась водопад и какую легенду о его происхождении карелы передают из поколения в поколение. В заповеднике вы увидите питомник знаменитой карельской берёзы и посетите музей природы.

Парк «Белая Гора», где когда-то добывали мрамор для строительства дворцов Санкт-Петербурга. Поделюсь историей этих мест и легендами, связанными с ним. На память возьмёте кусочек карельского мрамора.

Организационные детали

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Grand Starex. Есть детские кресла.

Дорога в одну сторону займёт 1-1,5 часа. Все объекты находятся на расстоянии 60-100 км в одном направлении.

В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги гида

Экскурсия доступна всем, длинных переходов и тяжёлых подъёмов нет

Дополнительные расходы: