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Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете

Увидеть скалы возрастом 2 миллиарда лет, водопад и другие чудеса природы
Приглашаю вас посетить несколько природных локаций за одну поездку.

Мы отправимся в красивые места, куда редко заезжают туристы — базальтовый карьер с потрясающим пейзажем,"каменную" реку и живописный водопад.

Я расскажу легенды и истории этого края, а на память вы увезёте с собой кусочек карельского базальта.
5
2 отзыва
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете

Описание экскурсии

Гирвасский вулкан, которому более 2 миллиардов лет. Это настоящее место силы. Застывшие потоки лавы поражают воображение. Я объясню, как этого «старца» случайно обнаружили в 60-х годах 20 века. Если повезёт, и будет открыт водосброс, мы увидим на месте вулкана мощный водопад!

Водопад Поор-Порог, «уснувший» 100 лет назад. Когда-то он был самым большим в Карелии, а сейчас представляет собой живописное лесное урочище, которое редко посещают туристы.

Заповедник «Кивач» и ещё один водопад, на этот раз действующий, воспетый первым губернатором Олонецкой губернии и поэтом Державиным. Я расскажу, как появилась водопад и какую легенду о его происхождении карелы передают из поколения в поколение. В заповеднике вы увидите питомник знаменитой карельской берёзы и посетите музей природы.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Grand Starex. Есть детские кресла
  • Дорога в одну сторону займёт 1 ч. Все объекты находятся на расстоянии 40 км в одном направлении
  • В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги гида
  • Экскурсия доступна всем, длинных переходов и тяжёлых подъёмов нет
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Медвежьегорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провели экскурсии для 783 туристов
Работаем с 2007 года. Отдельное направление нашей работы — организация экскурсий и поездок из Медвежьегорска по достопримечательностям Карелии. Сотрудники агентства разработали эксклюзивные авторские маршруты и экскурсии по Заонежью, Медвежьегорску и Медвежьегорский району. Руководители агентства — финалисты всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Для проведения экскурсий мы привлекаем лучших гидов города.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Н
Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами посмотрели, где-то гид провел, рассказал и показал, в дороге послушали историю, поверья и сказки)), задали вопросы и получили ответы. Красота потрясающая, впечатлений море, даже по пути ягод поели))), очень терпеливый гид. Однозначно рекомендую!
Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами
Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами
Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами
Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами
Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами
Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами
Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами
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Е
Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и Поор-порог активны только несколько недель весной, когда идет сброс излишков воды. Мощь природной стихии впечатлила и взрослых, и 11-летнего ребенка! Александр рассказал об истории этих водопадов, показал разные ракурсы. Отличная прогулка получилась, не перегруженная историческими фактами
Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день
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