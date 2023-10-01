Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете

Увидеть вулкан возрастом 2 миллиарда лет, «спящий» водопад и другие чудеса природы

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Приглашаю вас посетить четыре природные локации за одну поездку.

Мы отправимся в красивые места, куда редко заезжают туристы — к Гирвасскому вулкану, водопаду Поор-Порог, в заповедник «Кивач» и парк «Белая Гора».

Я расскажу легенды и истории этого края, а на память вы увезёте с собой кусочек карельского мрамора.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Гирвасский вулкан, которому более 2 миллиардов лет. Это настоящее место силы. Застывшие потоки лавы поражают воображение. Я объясню, как этого «старца» случайно обнаружили в 60-х годах 20 века. Если повезёт, и будет открыт водосброс, мы увидим на месте вулкана мощный водопад!

Водопад Поор-Порог, «уснувший» 100 лет назад. Когда-то он был самым большим в Карелии, а сейчас представляет собой живописное лесное урочище, которое редко посещают туристы.

Заповедник «Кивач» и ещё один водопад, на этот раз действующий, воспетый первым губернатором Олонецкой губернии и поэтом Державиным. Я расскажу, как появилась водопад и какую легенду о его происхождении карелы передают из поколения в поколение. В заповеднике вы увидите питомник знаменитой карельской берёзы и посетите музей природы.

Парк «Белая Гора», где когда-то добывали мрамор для строительства дворцов Санкт-Петербурга. Поделюсь историей этих мест и легендами, связанными с ним. На память возьмёте кусочек карельского мрамора.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на комфортабельном микроавтобусе Hyundai Grand Starex. Есть детские кресла.
  • Дорога в одну сторону займёт 1-1,5 часа. Все объекты находятся на расстоянии 60-100 км в одном направлении.
  • В стоимость экскурсии входит трансфер и услуги гида
  • Экскурсия доступна всем, длинных переходов и тяжёлых подъёмов нет

Дополнительные расходы:

  • билеты в парк «Белая Гора» – 450 руб. /чел.
  • вход в заповедник «Кивач» – 250 руб. /чел.
  • билеты в парк «Гирвас» – 100 руб. /чел.
  • обед – от 400 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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