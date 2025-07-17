Приглашаю вас посетить несколько природных локаций за одну поездку. Мы отправимся в красивые места, куда редко заезжают туристы — базальтовый карьер с потрясающим пейзажем,"каменную" реку и живописный водопад. Я расскажу легенды и истории этого края, а на память вы увезёте с собой кусочек карельского базальта.

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Описание экскурсии

Гирвасский вулкан, которому более 2 миллиардов лет. Это настоящее место силы. Застывшие потоки лавы поражают воображение. Я объясню, как этого «старца» случайно обнаружили в 60-х годах 20 века. Если повезёт, и будет открыт водосброс, мы увидим на месте вулкана мощный водопад!

Водопад Поор-Порог, «уснувший» 100 лет назад. Когда-то он был самым большим в Карелии, а сейчас представляет собой живописное лесное урочище, которое редко посещают туристы.

Заповедник «Кивач» и ещё один водопад, на этот раз действующий, воспетый первым губернатором Олонецкой губернии и поэтом Державиным. Я расскажу, как появилась водопад и какую легенду о его происхождении карелы передают из поколения в поколение. В заповеднике вы увидите питомник знаменитой карельской берёзы и посетите музей природы.

Организационные детали