Водлозеро — одно из самых рыбных мест в Карелии. Здесь вылавливают и щуку весом 10 кг, и даже лосося. Будем жить в палатках на берегу и посвятим полные 6 дней ловле на моторных лодках, с берега, на реке, озере и у плотины. В окружении карельских сосновых лесов поймаем и приготовим рыбные деликатесы. Инструкторы покажут проверенные места и научат новичков. Попаримся в бане 2 раза, поедим шашлыки и плов, соберём грибы и ягоды. Займёмся любимым делом в компании единомышленников и постараемся установить новые личные рекорды.

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Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: костюм от дождя или надёжный дождевик, два тёплых комплекта одежды, куртку, шапку, сапоги, кроссовки, индивидуальный набор посуды, фонарик, пенку-сидушку, средство от комаров.

Детей берём. Но стоит понимать, что 6 полных дней мы проведём за рыбалкой. Отдельных развлечений для детей не предусмотрено. Большую часть живём в полевых условиях.

Погода в Карелии часто капризничает. Просим ответственно подойти к выбору одежды и проверить прогноз за пару дней до поездки.