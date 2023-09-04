Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии

Поймать окуня, приготовить уху на костре, попробовать рыбные котлеты из щуки и попариться в бане

Описание
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Ответы на вопросы
Водлозеро — одно из самых рыбных мест в Карелии. Здесь вылавливают и щуку весом 10 кг, и даже лосося.

Будем жить в палатках на берегу и посвятим полные 6 дней ловле на моторных лодках, с берега, на реке, озере и у плотины. В окружении карельских сосновых лесов поймаем и приготовим рыбные деликатесы. Инструкторы покажут проверенные места и научат новичков. Попаримся в бане 2 раза, поедим шашлыки и плов, соберём грибы и ягоды. Займёмся любимым делом в компании единомышленников и постараемся установить новые личные рекорды.
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Река Вама и Водлозеро: гастрономическая рыбалка в Карелии
Ближайшие даты:
4
сен
12
сен
20
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Рекомендуем взять с собой: костюм от дождя или надёжный дождевик, два тёплых комплекта одежды, куртку, шапку, сапоги, кроссовки, индивидуальный набор посуды, фонарик, пенку-сидушку, средство от комаров.

Детей берём. Но стоит понимать, что 6 полных дней мы проведём за рыбалкой. Отдельных развлечений для детей не предусмотрено. Большую часть живём в полевых условиях.

Погода в Карелии часто капризничает. Просим ответственно подойти к выбору одежды и проверить прогноз за пару дней до поездки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Медвежьегорск, ж. - д. вокзал, 13:50
Завершение: г. Медвежьегорск, ж. - д. вокзал, 11:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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