Поймать окуня, приготовить уху на костре, попробовать рыбные котлеты из щуки и попариться в бане
Водлозеро — одно из самых рыбных мест в Карелии. Здесь вылавливают и щуку весом 10 кг, и даже лосося.
Будем жить в палатках на берегу и посвятим полные 6 дней ловле на моторных лодках, с берега, на реке, озере и у плотины. В окружении карельских сосновых лесов поймаем и приготовим рыбные деликатесы. Инструкторы покажут проверенные места и научат новичков. Попаримся в бане 2 раза, поедим шашлыки и плов, соберём грибы и ягоды. Займёмся любимым делом в компании единомышленников и постараемся установить новые личные рекорды.
Будем жить в палатках на берегу и посвятим полные 6 дней ловле на моторных лодках, с берега, на реке, озере и у плотины. В окружении карельских сосновых лесов поймаем и приготовим рыбные деликатесы. Инструкторы покажут проверенные места и научат новичков. Попаримся в бане 2 раза, поедим шашлыки и плов, соберём грибы и ягоды. Займёмся любимым делом в компании единомышленников и постараемся установить новые личные рекорды.
Ближайшие даты:
4
сен
сен
12
сен
сен
20
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Рекомендуем взять с собой: костюм от дождя или надёжный дождевик, два тёплых комплекта одежды, куртку, шапку, сапоги, кроссовки, индивидуальный набор посуды, фонарик, пенку-сидушку, средство от комаров.
Детей берём. Но стоит понимать, что 6 полных дней мы проведём за рыбалкой. Отдельных развлечений для детей не предусмотрено. Большую часть живём в полевых условиях.
Погода в Карелии часто капризничает. Просим ответственно подойти к выбору одежды и проверить прогноз за пару дней до поездки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Медвежьегорск, ж. - д. вокзал, 13:50Завершение: г. Медвежьегорск, ж. - д. вокзал, 11:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Медвежьегорске
Наша команда профессиональных инструкторов-проводников на протяжении более 30 лет организует сплав-туры различной сложности по рекам Подмосковья. Идея походов — показать красоту края, живописные места, научить нового участника и детей первичным навыкам туристической жизни. Мы бережно относимся к природе и её обитателям, не вредим, а помогаем поддерживать их дом.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании