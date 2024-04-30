1 чел.
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Индивидуальная
8 часов
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Открыть неизведанные и полные преданий уголки Карелии и посетить музей-заповедник
Завтра в 09:00
24 июня в 09:00
от 13 400₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Увидеть вулкан возрастом 2 миллиарда лет, «спящий» водопад и другие чудеса природы
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Из Медвежьегорска - к Беломорско-Балтийскому каналу
Отправимся в посёлок Повенец, где в 30-е годы началась большая стройка силами заключённых
24 июня в 13:00
25 июня в 08:00
от 8 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
- ММарина1 октября 2023Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
- ААндрей6 сентября 2023Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
- ААндрей19 августа 2023Очень понравилось, что рассказ о красотах и достопримечательностях Медвежьегорска и окрестностей Александр сопроводил качественными аудиоматериалами. К тому же отвечал на заковыристые вопросы вне рамок экскурсии. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в июне 2024
Сейчас в Медвежьегорске в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 8 000 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.4 из 5
Экскурсии по окрестностям Медвежьегорска и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август