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Экскурсии в Карелию из Медвежьегорска

Найдено 3 экскурсии в категории «Карелия» в Медвежьегорске, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 14 чел.
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Отправляйтесь в уникальное путешествие из Медвежьегорска к острову Кижи через Заонежье. Узнайте о культуре и истории Карелии на увлекательной экскурсии
«Дорога к Кижам пройдёт через Заонежский полуостров — это необычное место на карте Карелии, которое покорит вас природной гармонией, северным характером и самобытностью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 14 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
«Когда-то он был самым большим в Карелии, а сейчас представляет собой живописное лесное урочище, которое редко посещают туристы»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.
В укрепрайон на электроквадроциклах
1.5 часа
Индивидуальная
Путешествие на электроквадроциклах
Электроквадроциклы - лёгкие и простые в управлении. Откройте для себя природу Карелии, старые финские укрепления и живописные леса
Начало: На ул. Лермонтова
«И конечно, полюбуетесь природой Карелии, ведь маршрут проходит через живописный лес»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    17 июля 2025
    Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
    Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами посмотрели, где-то гид провел,
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    рассказал и показал, в дороге послушали историю, поверья и сказки)), задали вопросы и получили ответы. Красота потрясающая, впечатлений море, даже по пути ягод поели))), очень терпеливый гид. Однозначно рекомендую!

    Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то самиОтличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то самиОтличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то самиОтличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то самиОтличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то самиОтличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то самиОтличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами
  • А
    Александр
    9 мая 2025
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Очень интересная экскурсия. Александр знаток края по дороге рассказал много интересных и познавательных историй.
  • С
    Светлана
    6 августа 2024
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Нам понравилась экскурсия, она была хорошо организована. Мы выехали из Медвежьегорска в 9 утра, два часа ехали в микроавтобусе в
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    комфортных условиях до пристани. Нам включили аудиогида, это было интересно и познавательно, с песнями и карельскими сказками, материал был подан просто и не скучно. На все дополнительные вопросы Владимир отвечал грамотно и с удовольствием. По приезде в Кижи мы приобрели входные билеты (900 р чел), и группой из 22 человек нас повела на экскурсию гид по Кижи- молодая приятная девушка. Экскурсия по острову длилась 1,5 часа, и у нас оставалось 2,5 часа самостоятельной прогулки. Мы все проголодались к тому времени и вернулись к кассам- кафе только там, так что если не хотите тратить время на кафе, то возьмите с собой перекус. После обеда мы погуляли по острову, времени нам вполне хватило. Затем на небольшом катере нас доставили обратно на пристань и мы поехали в Медвежьегорск. По обратному пути мы заезжали на святой источник, а так же в шунгитовые штольни. Экскурсия полностью оправдала наши ожидания. Так же хочу отметить, что мы сначала заказывали экскурсию индивидуальную, но затем набралась группа (шесть человек, чудесные люди, мы так вместе и ходили по острову, было комфортно)), и нам сделали перерасчёт. Я однозначно рекомендую эту экскурсию.

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Цена указана не за экскурсию, а за трансфер из Медвежьегорска до переправы на Кижи и обратно. Т. е. если на
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    машине своей или есть возможность взять в аренду, то в таком дорогом трансфере нет никакого смысла. Чуть больше часа езды в одну сторону с аудио сопровождением больше музыкальным, чем информативным, хотя и достаточно приятным и хорошо записанным. Слушать было приятно, но информации очень мало. После экскурсии просто читала в интернете все что хотела узнать. На переправе нужно оплатить катер, потом на Кижах нужно оплатить вход на территорию острова, присоединится самим к какому то там работающему экскурсоводу. Погода была хорошая, народа много на острове, задача экскурсовода побыстрее вернуться к следующей группе. Дошли мы с ней до середины острова, экскурсия в стиле посмотрите на право, посмотрите на лево, информации очень мало. Чтобы зайти в постройки нужно отдельно оплачивать вход в каждый домик и экскурсовод уже туда не идет. Я так поняла нужно брать расширенный билет на входе, мы не знали и взяли базовый. И так же брать аудио сопровождение чтобы хоть что то узнать. На острове пекло, деревьев нет, купаться нельзя, соответственно делать нечего. Пошли на причал обратно в едальни, в ресторане кондиционера нет, видимо специально, чтобы народ кушал и уходил, т. к. людей много. Купили вкусняшек и пошли на улицу на травку. В любом случае спасибо за предоставленную возможность побывать на острове, была в Карелии впервые и без машины.

  • Е
    Екатерина
    30 апреля 2024
    Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
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    Поор-порог активны только несколько недель весной, когда идет сброс излишков воды. Мощь природной стихии впечатлила и взрослых, и 11-летнего ребенка! Александр рассказал об истории этих водопадов, показал разные ракурсы. Отличная прогулка получилась, не перегруженная историческими фактами

    Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день
  • М
    Марина
    1 октября 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
  • А
    Андрей
    6 сентября 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
  • А
    Андрей
    19 августа 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Очень понравилось, что рассказ о красотах и достопримечательностях Медвежьегорска и окрестностей Александр сопроводил качественными аудиоматериалами. К тому же отвечал на заковыристые вопросы вне рамок экскурсии. Спасибо
  • И
    Ирина
    8 августа 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Все очень хорошо организованно. Александр знает свое дело,с ним очень приятно общаться.
  • А
    Александра
    7 августа 2023
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Спасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной город Медвежьегорск, про Заонежье, про
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    шунгитовые штольни, про Кижи… сумел заинтересовать подростка (а заинтересовать современных детей это целая проблема)… экскурсия прошла на одном дыхании, не занудно… Побольше бы таких энтузиастов, а Заонежью-процветания!

    Спасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной городСпасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной городСпасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной городСпасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной городСпасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной городСпасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной городСпасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной город
  • А
    Александр
    21 июля 2022
    Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
    Кроме просто Кижей мы получили целый букет интересных мест и рассказов. Супер. Так держать!

Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Карелия»

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  3. В укрепрайон на электроквадроциклах
Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в августе 2025
Сейчас в Медвежьегорске в категории "Карелия" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсионные туры в Карелию из Медвежьегорска с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025