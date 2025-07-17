Индивидуальная
до 14 чел.
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Отправляйтесь в уникальное путешествие из Медвежьегорска к острову Кижи через Заонежье. Узнайте о культуре и истории Карелии на увлекательной экскурсии
«Дорога к Кижам пройдёт через Заонежский полуостров — это необычное место на карте Карелии, которое покорит вас природной гармонией, северным характером и самобытностью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 14 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
«Когда-то он был самым большим в Карелии, а сейчас представляет собой живописное лесное урочище, которое редко посещают туристы»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
от 20 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Путешествие на электроквадроциклах
Электроквадроциклы - лёгкие и простые в управлении. Откройте для себя природу Карелии, старые финские укрепления и живописные леса
Начало: На ул. Лермонтова
«И конечно, полюбуетесь природой Карелии, ведь маршрут проходит через живописный лес»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия17 июля 2025Отличная, ненавязчивая экскурсия, именно такой формат нам очень понравился, не надо бежать за группой, что-то сами посмотрели, где-то гид провел,
- ААлександр9 мая 2025Очень интересная экскурсия. Александр знаток края по дороге рассказал много интересных и познавательных историй.
- ССветлана6 августа 2024Нам понравилась экскурсия, она была хорошо организована. Мы выехали из Медвежьегорска в 9 утра, два часа ехали в микроавтобусе в
- ООльга25 июля 2024Цена указана не за экскурсию, а за трансфер из Медвежьегорска до переправы на Кижи и обратно. Т. е. если на
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
- ММарина1 октября 2023Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
- ААндрей6 сентября 2023Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
- ААндрей19 августа 2023Очень понравилось, что рассказ о красотах и достопримечательностях Медвежьегорска и окрестностей Александр сопроводил качественными аудиоматериалами. К тому же отвечал на заковыристые вопросы вне рамок экскурсии. Спасибо
- ИИрина8 августа 2023Все очень хорошо организованно. Александр знает свое дело,с ним очень приятно общаться.
- ААлександра7 августа 2023Спасибо огромное Александру!!! Очень много нового открыли для себя из его рассказов про его родной город Медвежьегорск, про Заонежье, про
- ААлександр21 июля 2022Кроме просто Кижей мы получили целый букет интересных мест и рассказов. Супер. Так держать!
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Карелия»
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Сколько стоит экскурсия по Медвежьегорску в августе 2025
Сейчас в Медвежьегорске в категории "Карелия" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсионные туры в Карелию из Медвежьегорска с гидом и трансфером – вы увидите удивительно красивые карельские природные достопримечательности, познакомитесь с местной культурой, а поездка на несколько дней будет комфортной. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2025