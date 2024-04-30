1 чел.
По популярности
8 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кижи и Заонежье: путешествие из Медвежьегорска
Путешествие на остров Кижи через сказочное Заонежье. Деревянные церкви, шунгит и карельские легенды ждут вас
«Дорога к Кижам пройдёт через Заонежский полуостров — это необычное место на карте Карелии, которое покорит вас природной гармонией, северным характером и самобытностью»
Завтра в 16:00
21 июля в 09:00
от 16 000₽ за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие из Медвежьегорска: Карелия, которую вы ещё не знаете
Посетите четыре уникальные природные локации Карелии за одну поездку. Гирвасский вулкан, Поор-Порог, заповедник Кивач и парк Белая Гора ждут вас
«В заповеднике вы увидите питомник знаменитой карельской берёзы и посетите музей природы»
21 июля в 16:00
22 июля в 08:00
от 15 000₽ за всё до 5 чел.
1 час
Индивидуальная
Путешествие на электроквадроциклах
Электроквадроциклы - лёгкие и простые в управлении. Пройдите инструктаж и отправляйтесь в увлекательное путешествие по живописным местам Карелии
Начало: На ул. Лермонтова
«И конечно, полюбуетесь природой Карелии, ведь маршрут проходит через живописный лес»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина30 апреля 2024Нам повезло увидеть три водопада в один день. И если Кивач можно посмотреть в любой день года, то Гирвас и
- ММарина1 октября 2023Замечательная поездка! Отличная организация всей экскурсии. Очень интересные аудио-тексты, которые знакомят с историей тех мест, куда вы направляетесь. На острове, достаточно свободного времени, есть возможность самостоятельно там побродить и увидеть сверх, экскурсионного маршрута.
- ААндрей6 сентября 2023Второй раз путешествовали с Александром и второй раз в полном восторге. Кроме, собственно, Кижей и шунгита наковыряли и вокруг поглазели.
Ответы на вопросы от путешественников по Медвежьегорску в категории «Природа и пейзажи»
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