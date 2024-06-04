читать дальше

мы посетили музей ж/д транспорта на станции, где для нас провел бесплатную экскурсию создатель музея, а экспонаты приносят местные жители. Александр показал нам «замок Кархумяки», мы спускались в подземные укрепления и удивлялись упорству финнов, отстроивших прекрасно сохранившиеся доты. И, конечно, мы заходили во дворик, где снимали «Любовь и голуби», дворик воссоздан благодаря собственнику участка-энтузиасту. Медвежьегорск нам определенно понравился, спасибо Александру за экскурсию.