Индивидуальные экскурсии в Миассе с личным гидом

Найдено 11 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Миассе, цены от 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная экскурсия г. Миасс
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Обзорная экскурсия г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
4 000 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
5 000 за всё до 4 чел.
Велосипедная обзорная по г. Миасс
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
500 за человека
Ильмен-тау: первое восхождение
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Ильмен-тау: первое восхождение
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
3 000 за всё до 4 чел.
Обзорная по городу Челябинск
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Обзорная по городу Челябинск
Начало: Миасс
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
7 000 за всё до 4 чел.
Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
Индивидуальная
8 часов
Кыштым. Касли. По стопам Демидовых (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
11 июня в 13:00
12 июня в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Азартная рыбалка в рыбхозе
Индивидуальная
4 часа
Азартная рыбалка в рыбхозе
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
4 000 за всё до 5 чел.
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Индивидуальная
9 часов
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
7 000 за всё до 4 чел.
Миасс - аэропорт Екатеринбург
Индивидуальная
4 часа
Миасс - аэропорт Екатеринбург
Начало: Миасс
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
5 000 за всё до 4 чел.
Миасс - аэропорт Челябинск
Индивидуальная
2 часа
Миасс - аэропорт Челябинск
Начало: Миасс
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
3 500 за всё до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах)
Индивидуальная
6 часов
На остров святой Веры (Вера в веслах)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
6 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • L
    Larisa
    10 января 2024
    Обзорная экскурсия г. Миасс
    Виталий провел прекрасную экскурсию! Все понравилось! Было очень интересно и познавательно.
  • М
    Марина
    4 сентября 2023
    Обзорная по городу Челябинск
    Провела день с Виталием, прекрасный экскурсовод с хорошо поставленной речью, отлично знающий историю края! Собиралась на обзорную по Челябинску, но
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    удалось расширить горизонты и посмотреть Кыштым, Касли и многое другое! Полный восторг! Рекомендую и советую не сидеть дома, а отправляться на экскурсии с Виталием!!!

  • М
    Михаил
    25 июля 2023
    Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
    Всё понравилось, ходили с детьми, они в восторге. Обязательно сходим ещё раз, на более продолжительный маршрут.
  • I
    Irina
    17 июля 2023
    Велосипедная обзорная по г. Миасс
    Погуляли по заповеднику Таганай с Виталием Пономаревым, заповедная природа супер, экскурсовод супер, провёл по тропам и интересным местам, сопровождая рассказом,
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    ни один вопрос не остался без ответа, очень приятный и знающий историю края молодой человек. Рекомендую всем, кто приедет на Южный урал. Также поднялись с Виталием на Ильмен-Тау, много нового узнали о городах Златоуст и Миасс!!!

  • Н
    Николай
    3 июля 2023
    Обзорная экскурсия г. Миасс
    Все прошло супер. Начиная с того, что Виталий забрал нас на собственном авто с места проживания, а не с точки
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    начала экскурсии, что приятно порадовало. Машина чистая, что тоже большой плюс. Проехали по всему городу, посетили все значимые места. Узнали очень много интересного об истории города и людей. Время пролетело незаметно и осталась масса положительных эмоций. Берите экскурсии с Виталием, не пожалеете. Так же он посоветует, куда еще можно сходить. Обязательно соглашайтесь. Рекомендую всем!

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2023
    Ильмен-тау: первое восхождение
    Были с Виталием на обзорной экскурсии по Миассу. Очень интересно, понравилось даже детям. Отличный рассказ об истории Миасса, куча красивых мест. Спасибо Виталию за такой чудесный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Индивидуальные»

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Сколько стоит экскурсия по Миассу в июне 2024
Сейчас в Миассе в категории "Индивидуальные" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 500 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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