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Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия «Таганай» (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велосипедная обзорная по г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ильмен-тау: первое восхождение
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
3 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная по городу Челябинск
Начало: Миасс
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Каждый день
11 июня в 13:00
12 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Азартная рыбалка в рыбхозе
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 11:00
11 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таганай: первое восхождение (выезд из г. Миасс)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Миасс - аэропорт Екатеринбург
Начало: Миасс
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
5 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Миасс - аэропорт Челябинск
Начало: Миасс
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
На остров святой Веры (Вера в веслах)
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:00
11 июня в 13:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- LLarisa10 января 2024Виталий провел прекрасную экскурсию! Все понравилось! Было очень интересно и познавательно.
- ММарина4 сентября 2023Провела день с Виталием, прекрасный экскурсовод с хорошо поставленной речью, отлично знающий историю края! Собиралась на обзорную по Челябинску, но
- ММихаил25 июля 2023Всё понравилось, ходили с детьми, они в восторге. Обязательно сходим ещё раз, на более продолжительный маршрут.
- IIrina17 июля 2023Погуляли по заповеднику Таганай с Виталием Пономаревым, заповедная природа супер, экскурсовод супер, провёл по тропам и интересным местам, сопровождая рассказом,
- ННиколай3 июля 2023Все прошло супер. Начиная с того, что Виталий забрал нас на собственном авто с места проживания, а не с точки
- ЕЕкатерина29 мая 2023Были с Виталием на обзорной экскурсии по Миассу. Очень интересно, понравилось даже детям. Отличный рассказ об истории Миасса, куча красивых мест. Спасибо Виталию за такой чудесный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Миассу в июне 2024
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