Индивидуальный трансфер до рыбхоза в Миассе: рыбалка и релаксация на природе
Рыбалка в рыбхозе словно азартная игра, тут вы сможете поймать карпа, осётра, форель и еще пять видов рыб. Если вы не имеете своего снаряжения, не расстраивайтесь, вы сможете взять его в прокат.
Если вы любите отдохнуть с семьей или в одиночестве на природе, то вам непременно понравится наше предложение.
Если вы любите отдохнуть с семьей или в одиночестве на природе, то вам непременно понравится наше предложение.
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Описание
Расслабление и релаксРыбалка то что нужно для расслабления и релакса, но все дело осложняется тем, что вы находитесь в рыбхозе и рыбы тут очень много, что способствует высокому уровню азарта. Ведь интересно когда клюет, правда? В любом случае завораживающая природа не даст вам заскучать.
Внимание:
- Рыбалка платная.
- Час 150 руб нахождения группы в пределах комплекса.
- Снаряжение оборудование можно взять в прокат.
- Корм продается.
- За пойманную рыбу придется платить, обратно отпускать нельзя ни при каких обстоятельствах (штраф).
- В среднем одна форель весит 1,5-1,6 кг в деньгах 1200-1300 рублей.
- Можно ли заказать копчение рыбы? Да, можно.
Каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до места рыбалки
- Что не входит
- Улов
- Прокат снаряжения
- Место начала и завершения?
- Миасс
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый деньЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Рыбалка платная
- Если нет снаряжения ничего страшного можно взять в прокат
- Нахождение на территории 150 час на всю группу
- Рыбу отпускать нельзя
- Всего восемь сортов рыб
- Есть форель, карп, осётр
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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