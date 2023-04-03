Азартная рыбалка в рыбхозе

Индивидуальный трансфер до рыбхоза в Миассе: рыбалка и релаксация на природе

Описание
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Ответы на вопросы
Рыбалка в рыбхозе словно азартная игра, тут вы сможете поймать карпа, осётра, форель и еще пять видов рыб. Если вы не имеете своего снаряжения, не расстраивайтесь, вы сможете взять его в прокат.

Если вы любите отдохнуть с семьей или в одиночестве на природе, то вам непременно понравится наше предложение.
Азартная рыбалка в рыбхозе
Азартная рыбалка в рыбхозе
Азартная рыбалка в рыбхозе
Азартная рыбалка в рыбхозе
Азартная рыбалка в рыбхозе
Азартная рыбалка в рыбхозе
Ближайшие даты:
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Описание

Расслабление и релакс

Рыбалка то что нужно для расслабления и релакса, но все дело осложняется тем, что вы находитесь в рыбхозе и рыбы тут очень много, что способствует высокому уровню азарта. Ведь интересно когда клюет, правда? В любом случае завораживающая природа не даст вам заскучать.

Внимание:

  • Рыбалка платная.
  • Час 150 руб нахождения группы в пределах комплекса.
  • Снаряжение оборудование можно взять в прокат.
  • Корм продается.
  • За пойманную рыбу придется платить, обратно отпускать нельзя ни при каких обстоятельствах (штраф).
  • В среднем одна форель весит 1,5-1,6 кг в деньгах 1200-1300 рублей.
  • Можно ли заказать копчение рыбы? Да, можно.

Каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до места рыбалки
Что не входит
  • Улов
  • Прокат снаряжения
Место начала и завершения?
Миасс
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Рыбалка платная
  • Если нет снаряжения ничего страшного можно взять в прокат
  • Нахождение на территории 150 час на всю группу
  • Рыбу отпускать нельзя
  • Всего восемь сортов рыб
  • Есть форель, карп, осётр
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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