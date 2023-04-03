Рыбалка в рыбхозе словно азартная игра, тут вы сможете поймать карпа, осётра, форель и еще пять видов рыб. Если вы не имеете своего снаряжения, не расстраивайтесь, вы сможете взять его в прокат.



Если вы любите отдохнуть с семьей или в одиночестве на природе, то вам непременно понравится наше предложение.