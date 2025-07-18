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озеро Тургояк – экскурсии в Миассе

Найдено 3 экскурсии в категории «озеро Тургояк» в Миассе, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
На машине
Джиппинг
6 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
Путешествие по Миассу на внедорожниках и пешком. Узнайте легенды и насладитесь видами с хребта Заозёрный
Начало: В районе Машгородок
Расписание: ежедневно в 10:00
1 авг в 10:00
2 авг в 10:00
6000 ₽ за человека
Обзорная экскурсия г. Миасс
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия г. Миасс
Начало: Миасс
Расписание: Любое время, любой день
2 авг в 09:00
7 авг в 09:00
8000 ₽ за всё до 4 чел.
На остров святой Веры
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На остров святой Веры (Вера в веслах): активный отдых на озере Тургояк
Активный отдых на озере Тургояк: экскурсия на остров Веры, культурное наследие и музей под открытым небом. Легенды и тайны ждут вас
Начало: Миасс
Расписание: Каждый день
2 авг в 10:00
10 авг в 10:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    18 июля 2025
    Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
    Отичный тур одного дня. Насладились видами Тургояка и окрестностей, прокатились по бездорожью вокруг озера, посмотрели где находятся кемпинги туристов на
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    внедорожниках 😀. Ольга прекрасно организовала ход мероприятия, уточнила в какой именно момент нам удобнее устроить пикник, накормила вкусно и напоила зерновым кофе прямо в лесу! После спуска с хребта искупались в озере. Профессиональный водитель искусно маневрировал по всем колдобинам и рытвинам! 😎

    Отичный тур одного дня. Насладились видами Тургояка и окрестностей, прокатились по бездорожью вокруг озера, посмотрели гдеОтичный тур одного дня. Насладились видами Тургояка и окрестностей, прокатились по бездорожью вокруг озера, посмотрели где
  • А
    Александр
    17 июля 2025
    Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
    Все очень понравилось! Успели покорить лысую гору и пик Заозерный, виды просто дух захватывают. Ольга рассказала очень много интересных фактов
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    и легенд, а также подстроилась под наш уровень подготовки, благодаря чему с маршрутом не было никаких проблем. Мы получили тонну удовольствия от похода. Рекомендуем Ольгу как лучшего гида Миасса. Отдельная благодарность Роману за ювелирное вождение по трудным дорогам!

  • Н
    Наталья
    17 июля 2025
    Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
    Огромное спасибо за яркие впечатления и тёплую атмосферу! Нам все очень понравилось, и виды и компания были чудесные. После подъёма чувствуешь
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    духовную перезагрузку, а благодаря заботливому отношению Оли и Ромы путешествие было настолько комфортным, насколько это вообще возможно. Воспоминания об этой экскурсии долго останутся с нами тёплым огоньком в душе. ❤️

  • Н
    Наталья
    11 декабря 2024
    Обзорная экскурсия г. Миасс
    Отличная экскурсия, все понравилось!! Узнали много интересного. Посмотрели много мест где бывают только местные. Посетили краеведческий музей и музей уральского завода.,Виталий увлекательный собеседник. Организовал нам трансфер из гостиницы. Рекомендую.
  • L
    Larisa
    10 января 2024
    Обзорная экскурсия г. Миасс
    Виталий провел прекрасную экскурсию! Все понравилось! Было очень интересно и познавательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Миассу в категории «озеро Тургояк»

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  1. Озеро Тургояк - младший брат Байкала: групповой джип-тур с треккингом
  2. Обзорная экскурсия г. Миасс
  3. На остров святой Веры
Сколько стоит экскурсия по Миассу в июле 2025
Сейчас в Миассе в категории "озеро Тургояк" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 8000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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