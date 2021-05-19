Полезная информация о Мичуринске
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Местное время в Мичуринске
00:1254
19 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇷🇺 Россия
|Название города
|Мичуринск
|По-английски
|Michurinsk
|Статья о городе
|Статья о Мичуринске
|Население города
|93 499 чел.
|Часовой пояс
|Europe/Moscow
|Средняя высота
|152 м. от уровня моря
Подробная статья
История и достопримечательности Мичуринска
Мичуринск находится в Тамбовской области, является наукоградом Российской Федерации. Мы расскажем о главных достопримечательностях города, а так же немного о его истории, а так же где он находится на карте мира