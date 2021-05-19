Всё о Мичуринске

Полезная информация о Мичуринске

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Местное время в Мичуринске
00:1254
19 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаМичуринск
По-английскиMichurinsk
Статья о городеСтатья о Мичуринске
Население города93 499 чел.
Часовой поясEurope/Moscow
Средняя высота152 м. от уровня моря

Подробная статья

Мичуринск
История и достопримечательности Мичуринска
Мичуринск находится в Тамбовской области, является наукоградом Российской Федерации. Мы расскажем о главных достопримечательностях города, а так же немного о его истории, а так же где он находится на карте мира

Где находится Мичуринск на карте

Фотографии

Бюст матроса Филиппова
Мичуринск
Где находится Мичуринск на карте
Указатель города на въезде Мичуринска

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