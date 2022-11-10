2 день

Экскурсия на Эльбрус

6:30 Экскурсия "Эльбрус".

Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!

Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.

По программе экскурсии:

Остановка на завтрак в 8.00. в придорожном кафе.

Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.

Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.

Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.

Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).

Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.

Подъем по закрытым канатным дорогам за доп. плату на 1 человека — 1 500 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня)..

1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. - станция «Старый кругозор».

2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. - станция «Мир».

3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. - станция «Гара-Баши».

Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.

Национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).

Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.

Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.

Возвращение в отель ~ в 19:30.

Ужин в отеле (если предусмотрено).