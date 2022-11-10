Заселение в отель.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
6:30 Экскурсия "Эльбрус".
Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Экскурсия к подножию высочайшей вершины Кавказа, России и Европы Эльбрусу, которая является самой загадочной и мистической горой Кавказа.
По программе экскурсии:
Остановка на завтрак в 8.00. в придорожном кафе.
Завтрак за доп. плату (~ 200 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м.
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (оплачиваются сразу 2 уровня).
Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса.
Подъем по закрытым канатным дорогам за доп. плату на 1 человека — 1 500 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня)..
Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00.
Национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), манты (300 руб), хычины (200 руб.).
Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.)на обратном пути с Эльбруса.
Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
Возвращение в отель ~ в 19:30.
Ужин в отеле (если предусмотрено).
Сегодня предлагается две экскурсии на выбор:
Определиться с экскурсией необходимо при покупке тура.
Вариант 1. Экскурсия "Кисловодский комплекс".
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
8:00 Выселение из отеля.
08:20 Экскурсия "Кисловодский комплекс".
По программе экскурсии:
Гора Кольцо — одно из Лермонтовских мест Кисловодска.
Чайный домик (бесплатная дегустация чая на травах и множества видов варенья.
Есть возможность купить: варенья, травы, сладости).
Медовые водопады — ущелье реки Аликоновка, украшенное несколькими водопадами.
На территории турбазы этнографический музей «Карачаевское подъворье», национальные костюмы для фото.
Доп. расходы 100 руб. — экологический сбор на территории турбазы.
Обед на маршруте за доп. плату
Замок коварства и любви — окрестность Кисловодска, скала «Замок» расположена в Аликоновском ущелье.
Кисловодск — город парк.
Посещение Нижнего кисловодского курортного парка: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд со Стеклянной струей, клумба календарь, памятник А. С. Пушкину, Лермонтовская площадка с памятником М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея с тремя нарзанами (общий, сульфатный и доломитный), Курортный бульвар, Главные Нарзанные ванны.
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Вариант 2. Города КВМ
Завтрак в отеле (если предусмотрено).
8:30 Выселение из отеля.
9:00 Экскурсия города Кавказских Минеральных Вод.
В Пятигорске посещение озера Провал, места дуэли М. Ю. Лермонтова.
В Железноводске прогулка по курортному парку: бывшая дача эмира Бухарского (санаторий им. Тельмана), Пушкинская галерея, памятник А. С. Пушкину, Славяновский источник, Смирновский источник, Каскадная лестница.
В Кисловодске прогулка по Нижнему курортному парку: мостик «Дамский каприз», Зеркальный пруд и Стеклянная струя, памятник А. С. Пушкину, клумба Календарь, Лермонтовская площадка, бюст М. Ю. Лермонтову, Главная Нарзанная галерея, Колоннада.
В Ессентуках прогулка по курортному парку, Грязелечебница, бюветы источников Ессентуки №4 и Ессентуки №17.
Обед на маршруте за доп. плату (400-500 руб.).
Возвращение в Пятигорск в 18:00.
Отправление домой.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Детям до 10 лет предоставляется скидка — 5 %.
Тур проводится круглогодично, заезды каждую пятницу.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в непраздничные дни, руб:
|ГОСТИИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 20 200 руб.
комфорт 21 400 руб.
|Стандарт 15 500 руб.
комфорт 16 150 руб.
люкс 17 400 руб.
|Семейный 15 750 руб.
|Семейный 14 500 руб.
|МАШУК
|Эконом 16 800 руб.
стандарт 17 200 руб.
|Эконом 13 950 руб.
стандарт 14 300 руб.
комфорт 17 450 руб.
|Комфорт 14 950 руб.
семейный 16 700 руб.
Семейный 15 000 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 16 500 руб.
Полулюкс 18 750 руб.
|Стандарт 13 250 руб.
Полулюкс 14 500 руб.
|Полулюкс 14 000 руб.
|-
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
|Стандарт 21 200 руб.
Делюкс 22 450 руб.
|Стандарт 14 950 руб.
Делюкс 15 550 руб.
Полулюкс 16 200 руб.
|-
|-
|БЕШТАУ
|Стандарт 17 950 руб.
комфорт 19 200 руб.
|Стандарт 13 300 руб.
комфорт 13 950 руб.
люкс 15 200 руб.
|Семейный 13 550 руб.
|Семейный 12 300 руб.
|МАШУК
|Эконом 15 550 руб.
стандарт 15 950 руб.
|Эконом 12 650 руб.
стандарт 13 050 руб.
комфорт 16 200 руб.
|Комфорт 13 700 руб.
семейный 15 450 руб.
Семейный 13 750 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 15 200 руб.
Полулюкс 17 450 руб.
|Стандарт 11 900 руб.
Полулюкс 13 200 руб.
|Полулюкс 12 650 руб.
|-
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения в праздничные дни, руб:
24.02.2023 - 26.02.2023
10.03.2023 - 12.03.2023
28.04.2023 - 30.04.2023
05.05.2023 - 07.05.2023
09.06.2023 - 11.06.2023
27.10.2023 - 29.10.2023
03.11.2023 - 05.11.2023
|ГОСТИИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 21 400 руб.
комфорт 22 650 руб.
|Стандарт 16 150 руб.
комфорт 16 750 руб.
люкс 17 800 руб.
|Семейный 16 150 руб.
|Семейный 14 800 руб.
|МАШУК
|Эконом 17 700 руб.
стандарт 18 700 руб.
|Эконом 14 550 руб.
стандарт 14 800 руб.
комфорт 18 550 руб.
|Комфорт 15 700 руб.
семейный 17 700 руб.
Семейный 15 700 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 17 500 руб.
Полулюкс 20 000 руб.
|Стандарт 15 000 руб.
Полулюкс 16 250 руб.
|Полулюкс 16 250 руб.
|-
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
|Стандарт 21 200 руб.
Делюкс 22 450 руб.
|Стандарт 14 950 руб.
Делюкс 15 550 руб.
Полулюкс 16 200 руб.
|-
|-
|БЕШТАУ
|Стандарт 19 200 руб.
комфорт 20 450 руб.
|Стандарт 13 950 руб.
комфорт 14 550 руб.
люкс 15 800 руб.
|Семейный 13 950 руб.
|Семейный 12 600 руб.
|МАШУК
|Эконом 16 450 руб.
стандарт 17 450 руб.
|Эконом 13 300 руб.
стандарт 13 550 руб.
комфорт 17 300 руб.
|Комфорт 14 450 руб.
семейный 16 450 руб.
Семейный 14 450 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 16 200 руб.
Полулюкс 18 700 руб.
|Стандарт 13 650 руб.
Полулюкс 14 950 руб.
|Полулюкс 14 950 руб.
|-
Стоимость доп. суток указана в разделе “Важно знать”.
Расположен в центре Пятигорска. К услугам гостей номера с замечательным видом на гору Бештау или Кавказские горы, круглосуточный ресторан и спортивный клуб. Гости отеля «Бештау» могут посетить спортивный клуб с турецкой баней, сауной, современным тренажерным залом и бассейном с массажными водопадами.
При отеле «Бештау» работает ресторан в классическом стиле, где подают блюда европейской, русской и кавказской кухни. По вечерам в ресторане звучит живая музыка. В круглосуточном лобби-баре можно заказать горячие и холодные закуски.
Поездка от отеля «Бештау» до железнодорожного вокзала Пятигорска занимает 10 минут. До международного аэропорта Минеральные Воды 30 минут езды. По запросу организуется трансфер от/до аэропорта.
В номере: кондиционер и телевизор с плоским экраном, установлен душ с гидромассажем или гидромассажная ванна. В распоряжении гостей балкон. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. На всех этажах можно воспользоваться кулером с водой.
Расположен в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги, недалеко от парка «Цветник». В отеле можно пройти процедуры по программе санатория «Машук». К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. В гостинице «Машук» можно воспользоваться услугами круглосуточной стойки регистрации, экскурсионного бюро и камеры хранения багажа, а также посетить небольшой сад и кафе.
Железнодорожный вокзал Пятигорска находится в 3 км. Расстояние до аэропорта Минеральные Воды составляет 24 км.
В номере: собственная ванная комната с душем и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Из светлых номеров открывается вид на горы.
В номерах отеля имеется телевизор с плоским экраном, кондиционер и шкаф. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В ресторане на территории отеля подают блюда европейской и кавказской кухни.
Отель идеально расположен для путешествующих на своем автомобиле, и желающих увидеть все многообразие Северного Кавказа. Мы находимся в долине между горами Бештау и Машук в 7 км от центра Пятигорска, и 8 км от Железноводска. Нас часто выбирают путешественники по пути в Грузию, Грозный, горнолыжные курорты КЧР и КБР. Высокая транспортная доступность позволяет без пробок проехать к любому городу КМВ, аэропорту Минеральных Вод и железнодорожному вокзалу.
Гостиница «Пятигорск» находится в центре города, в 20 метрах от поющих фонтанов. На ее территории предоставляется бесплатный WiFi.
Номера оснащены кондиционером, холодильником и телевизором с плоским экраном.
В гостинице работает ресторан и бар.
Железнодорожный вокзал Пятигорска расположен в 1,7 км от гостиницы «Пятигорск», аэропорт им. М. Ю. Лермонтова в Минеральных Водах — в 26,5 км.
Гостиница «Южная» расположена в 2 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Пятигорска. К услугам гостей ярко оформленные в строгом стиле номера с кондиционерами.
В каждом номере установлен телевизор и есть балкон. Некоторые номера оснащены отдельным туалетом, а другие располагают собственной ванной комнатой с бесплатными туалетными принадлежностями, халатами и тапочками.
Гости могут либо перекусить в собственном баре отеля или пообедать в местных кафе рядом с отелем.
Международный аэропорт города Минеральные Воды расположен в 25,5 км от гостиницы «Южная».
Отель «Central City Пятигорск» расположен в Пятигорске. К услугам гостей бесплатная частная парковка и бесплатный Wi-Fi.
В номерах имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. Из некоторых номеров отеля открывается вид на город. Кроме того, в каждом номере можно пользоваться кофемашиной. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Каждое утро в отеле «Central City Пятигорск» сервируется континентальный завтрак.
Город Кисловодск находится в 32 км от отеля, а город Минеральные Воды — в 19 км. Расстояние от отеля до аэропорта Минеральные Воды составляет 20 км. Для гостей организуется платный трансфер от/до аэропорта.
Документы
Первое и самое важное это документы! ПАСПОРТ и свидетельство о рождении ребенка (если вы едете с детьми). Зачем? Во-первых, в своих путешествиях Вы будете пересекать границы субъектов РФ и поэтому возможен паспортный контроль. Во-вторых, на всех канатных дорогах предоставляется скидка для детей, но только при предъявлении свидетельства о рождении!
Одежда должна быть легкой, удобной и теплой. Путешествуя по горам, вам, скорее всего, предстоит пересекать сразу несколько климатических зон, а это значит, что перепад температур гарантирован. Поэтому не ленитесь надевать сразу несколько вещей. Пусть на вас будет и футболка, и теплая кофта, и пуховая жилетка. Вы всегда сможете скинуть верхний «слой», или наоборот, быстро утеплиться по мере необходимости. И обязательно теплая влагонепроницаемая обувь. А также возьмите с собой запасные сухие носки (брать с собой на экскурсии, если промокнут ноги). Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов
Крем от загара для того, чтобы избежать солнечных ожогов просто необходим! Ведь получить их в горах значительно легче, нежели на равнинной части. Не забудьте гигиеническую помаду, потому как в горах часто бывает ветрено и Вы можете обветрить губы. А также солнцезащитные очки.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В каждый день тура определенный экскурсионный маршрут. В тот день, когда предлагается выбрать экскурсию, туристу надо определиться с экскурсией при покупке тура. В противном случае организатор оставляет за собой право определить экскурсию на свое усмотрение и в этом случае претензии не принимаются.
Ежедневная связь с туристом:
Каждый день с туристами будет связываться менеджер компании: сообщать номер автобуса на экскурсии и уточнять время и место посадки. На утренние экскурсии номер автобуса сообщается после 20:00 накануне поездки, на обеденные экскурсии номер автобуса сообщается за 30-40 минут до начала.
Место посадки на экскурсии:
Гостиница «БЕШТАУ» - посадка у отеля Бештау (ул. 1-я Бульварная ул.)
Гостиница «МАСК» - посадка у отеля Маск (г. Пятигорск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, 213а)
Гостиница «МАШУК» - посадка у санатория Тарханы (ул. Карла Маркса, 14)
Гостиница «НАУТИЛУС» - посадка у входа в парк Цветник (пр. Кирова 23)
Организатор оставляет за собой право менять порядок проведения экскурсий, а при невозможности проведения какой-либо экскурсии – заменять её на равнозначную, не уменьшая общего объёма программы. Компания оставляет за собой право вносить изменения в расписание тура в зависимости от объективных обстоятельств. Организатор не несёт ответственности за погодные условия, и ситуацию на дорогах.
Размер группы зависит от конкретной экскурсии и может составлять от 12 до 50 человек.
Особенностью региона является отсутствие возможности расплачиваться по карте, на Кавказе почти везде оплата за наличность. На рынках, в кафе, на канатных дорогах везде нужны с собой наличные деньги. Не всегда есть возможность сделать перевод, так как в горах связь и интернет не стабильны.
На Кавказе проживает много различных народностей, у которых свои традиции и обычаи. И к традициям народов, к которым мы приезжаем в гости, надо относиться с уважением. У мужчин должны быть закрыты колени, лучше надевать брюки. Вместо майки надо надевать футболку или рубашку. У женщин должны быть закрыты плечи и ноги, лучше надевать в пол платье или юбку. Брюки женщинам можно, но не шорты.
В минеральных водах не рекомендовано находиться больше одного часа, и лучше разделить этот час на несколько коротких погружений по 15 минут, так как воды насыщенны большим количеством минералов и полезных веществ, которые сразу в больших дозах принимать не рекомендуется.
В воде лучше находится по грудь, не опуская тело по шею, и ни в коем случае нельзя нырять.
Если у вас есть проблемы со здоровьем (сердечно-сосудистые заболевание и сопутствующие), подъем по канатным дорогам не рекомендуется!
Стоимость дополнительных суток в непраздничные дни:
Доп. Сутки + питание
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 6 300 руб.
комфорт 7 000 руб.
|Стандарт 3 750 руб.
комфорт 4 050 руб.
люкс 4 700 руб.
|Семейный 3 800 руб.
|Семейный 3 150 руб.
|МАШУК
|Эконом 4 400 руб.
стандарт 4 600 руб.
|Эконом 2 850 руб.
стандарт 3 050 руб.
комфорт 4 750 руб.
|Комфорт 3 400 руб.
семейный 4 350 руб.
|Семейный 3 450 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 4 350 руб.
Полулюкс 5 550 руб
|Стандарт 2 600 руб.
Полулюкс 3 250 руб.
|Полулюкс 3 000 руб.
|-
Доп. Сутки + без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
|Стандарт 6 750 руб.
Делюкс 7 450 руб
|Стандарт 3 400 руб.
Делюкс 3 750 руб.
Полулюкс 4 050 руб.
|-
-
|БЕШТАУ
|Стандарт 5 150 руб.
комфорт 5 850руб.
|Стандарт 2 600 руб.
комфорт 2 900 руб.
люкс 3 550 руб.
|Семейный 2 650 руб.
|Семейный 2 000 руб.
|МАШУК
|Эконом 3 750 руб.
стандарт 3 950 руб.
|Эконом 2 200 руб.
стандарт 2 400 руб.
комфорт 4 050 руб.
|Комфорт 2 700 руб.
семейный 3 650 руб.
|Семейный 2 750 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 3 550 руб.
Полулюкс 4 750 руб
|Стандарт 1 750 руб.
Полулюкс 2 450 руб.
|Полулюкс 2 150 руб.
|-
Стоимость дополнительных суток в праздничные дни:
Доп. Сутки + питание
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|БЕШТАУ
|Стандарт 6 850 руб.
комфорт 7 550 руб.
|Стандарт 4 000 руб.
комфорт 4 350 руб.
люкс 5 050 руб.
|Семейный 4 000 руб.
|Семейный 3 300 руб.
|МАШУК
|Эконом 4 900 руб.
стандарт 5 450 руб.
|Эконом 3 200 руб.
стандарт 3 350 руб.
комфорт 5 350 руб.
|Комфорт 3 800 руб.
семейный 4 900 руб.
|Семейн 3 800 руб.
|НАУТИЛУС
|Стандарт 4 900 руб.
Полулюкс 6 250 руб.
|Стандарт 3 550 руб.
Полулюкс 4 200 руб.
|Полулюкс 4 200 руб.
|-
Доп. Сутки + без питания
|ГОСТИНИЦА
1-НО
МЕСТНОЕ
2-Х
МЕСТНОЕ
3-Х
МЕСТНОЕ
4-Х
МЕСТНОЕ
|МАСК
|Стандарт 6 750 руб.
Делюкс 7 450 руб
|Стандарт 3 400 руб.
Делюкс 3 750 руб.
Полулюкс 4 050 руб.
|-
-
|БЕШТАУ
|Стандарт 5 700 руб.
комфорт 6 350 руб.
|Стандарт 2 850 руб.
комфорт 3 200 руб.
люкс 3 850 руб.
|Семейный 2 850 руб.
|Семейный 2 150 руб.
|МАШУК
|Эконом 4 200 руб.
стандарт 4 750 руб.
|Эконом 2 500 руб.
стандарт 2 650 руб.
комфорт 4 650 руб.
|Комфорт 3 150 руб.
семейный 4 200 руб.
|Семейн 3 150 руб.
|НАУТИЛУС
Стандарт 4 050 руб.
Полулюкс 5 450 руб.
|Стандарт 2 700 руб.
Полулюкс 3 400 руб.
|Полулюкс 3 400 руб.
|-