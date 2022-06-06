Мы встречаем Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Минеральных Водах с 09:00 до 19:00.
Это самый насыщенный и активный конный тур на Северном Кавказе.
Вы разместитесь в отеле или на базе отдыха в пригороде, познакомитесь с гидом и друг с другом, ведь вам предстоит провести вместе дни в отдалении от суеты и суматохи мира, сплотиться в единую по духу команду всадников.
Первый ужин в неформальной обстановке очень способствует сближению, а ночь под звездами кавказского неба — погружению в атмосферу гор и акклиматизации.
Идеально обученные лошади на конной базе уже ждут вас, и завтра стартует ваш поход верхом по тропам Карачаево-Черкесии.
Впереди для вас, любителей лошадей и конных прогулок, ценителей красот уникальной природы, поклонников динамики, движения, разнообразия и необычного времяпрепровождения – яркие увлекательные приключения на Кавказе!
Проживание: гостиница 3*/ Aydin_EL.
Питание: ужин в гостинице.
Протяженность 20 км, перепад высот 1000 метров.
Рядом с одним из древнейших аулов Хурзук Карачаево-Черкесии в Кубанском ущелье находится конная база.
Пора выбирать и седлать лошадей!
Вдоль реки Уллу-Хурзук вы отправляетесь на западный склон Эльбруса.
Вы побываете на лечебных теплых минеральных источниках Джылы-Суу Карачаевское.
Путь не долгий, всего 20 км по грунтовке, но в нем есть свои затеи – не раз придется пересечь реку и по мосту, и вброд, набор высоты – почти километр.
Награда за труды – купание в ваннах с горячей водой!
Место Битюк-Тюбю – магическое, с самым необычным видом Эльбруса, который «спрятал» одну голову, — Восточная вершина скрывается за Западной высотой 5642 м.
В завершение дня – вечерние звезды, костер, ужин, отдых.
Лучшего и придумать невозможно!
Проживание: палаточный лагерь.
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин на маршруте.
Протяженность 40 км, перепад высот 800 метров.
Пленительный рассвет, утреннее купание, – и ваш организм зарядился для нового путешествия.
Сегодня Вы окажетесь в долине с живописными холмами.
Здесь покоится реликтовое озеро Хурла-Кель, овеянное древними легендами.
Хорошо, когда можно полностью довериться друзьям!
Крутой подъем и спуск нипочем вашим лошадям карачаевской породы, самым выносливым и великолепно чувствующим себя на горных склонах.
Карачаевские лошади в составе кавалерийских частей русской армии участвовали в переходе Альп, в сражении за Шипку, и вас они точно не подведут!
После установки лагеря, устройства костра и приготовления ужина вас ждет закат на озере.
Проживание: палаточный лагерь.
Питание: 3-х разовое питание на маршруте.
Высота озера – 2000 метров над уровнем моря.
Какой прекрасный день!
Лошади отдыхают, а вам предстоит безудержное наслаждение «от и до»!
В этом супер-дне на озере Хурла-Кель уместятся и купания, и прогулки по холмам и по лесу, и сбор ягод, и лучшие фотосессии на зависть всему миру в ваших фото-нарядах, которые, конечно, вы не забыли захватить в этот активный тур по Карачаево-Черкесии.
Полное выключение из режима прежней напряженной жизни, отдых и релаксация, покой и мир в гармонии с удивительной природой – вы это заслужили!
Вечером – ужин у костра, легенды и песни, закат сокрушительной красоты, ночевка под звездным покрывалом гостеприимного кавказского неба.
Конные походы по Северному Кавказу – это не просто путешествие, это настоящая сказка наяву!
Проживание: палаточный лагерь.
Питание: 3-х разовое питание на маршруте.
Путешествие на Северном Кавказе продолжается конным переходом в Хурзук.
Переход не будет легким, но виды и панорамы, которые откроются вам, заставят забыть обо всех трудностях и тяготах. Вы спуститесь к старинному карачаевскому селению Карт-Джурт, а дальше дорога ведет в аул Хурзук.
Здесь вас ожидает ночевка в карачаевском доме.
Вы приобщитесь к кавказскому празднику с его самобытным национальным колоритом, – сами попробуете сделать хычины, вкуснейшее кавказское блюдо, оцените щедрую кухню горцев, которая славится в веках!
Сила и здоровье вкупе с неповторимым ароматом и вкусом, – это ли не мечта каждого гурмана!?
По приезде домой у вас точно будет, чем похвалиться и порадовать близких!
Проживание: гостевой дом.
Питание: завтрак и обед на маршруте, ужин в гостевом доме.
Протяженность 35 км, перепад высот 1350 метров над уровнем моря.
Наездники, подъем!
Подъем сразу в двух в смыслах: просыпайтесь и поднимайтесь на лошадях круто-круто вверх – на Даутский хребет.
Путь к древнему высокогорному озеру Уллу-Кель – это приключение на Северном Кавказе!
После выезда из аула Хурзук вам предстоит свернуть с дороги налево, и через несколько километров после селения Верхний Учкулан тропа пойдет вверх по течению речки Кичкине-Кол.
Из всех озер бассейна Кубани Уллу-Кель – самое большое.
В высокогорной чаше даже летом в ледяной воде плавают льдины-айсберги, а по берегам лежат острова снега.
После спуска в долину и выбора уютного места для установки лагеря, прогуляйтесь по берегам, устройте треккинг по скалистым суровым монументам, – фотосессии в программе обязательны!
Рискните искупаться в мертвой воде, — сказки и предания уверяют, что все болезни убегут от вас в один миг!
Проживание: палаточный лагерь.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед и ужин на маршруте.
Протяженность конного маршрута 24 км, автомобильного – 60 км. Перепад высот до 2000 метров.
Вчера вы встречали волшебные переливы заката, сегодня полюбуетесь переменчивостью красок рассвета на Уллу-Кель.
Последние уникальные фотоснимки, — и команда всадников по горному ущелью движется к древнему, сохранившему национальную старинную культуру, аулу Учкулан.
Здесь вам предстоит своеобразный экскурс в историю Карачаево-Черкесии, а затем придет пора возвращаться на конную базу.
Прощайте, добрые, умные и так полюбившиеся друзья-лошади!
Активный и временами даже экстремальный конный тур на Северном Кавказе финиширует в Карачаевске.
Здесь вы сможете привести себя в порядок, принять ванну или попариться в баньке.
Путешествие по Кавказу было очень насыщенным, и вам нужно отдохнуть на славу перед завтрашним отъездом!
Проживание: гостиница 3*/ Aydin_EL.
Питание: завтрак и обед на маршруте, ужин в гостинице.
Поздравляем вас, друзья, – в вашем активном конном туре на Северном Кавказе вы совершили подвиг, вы дошли до финала!
Смело можно сказать, что с вами теперь можно и в строй, и в бой!
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды в 11:00, ориентировочное время прибытия — 15:00.
Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами – две ночи / на турбазе – одна ночь.
Ночевки в туристических палатках.
Одноместное размещение – 4 000 руб. за весь период тура.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
Иностранным гражданам бронирование тура не менее чем за 30 дней до начала поездки, в связи с оформлением пограничного пропуска.
Гражданам РФ бронирование не менее чем за 15 дней до начала поездки, в связи с оформлением пограничного пропуска.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.
Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Карачаевск или база отдыха в пригороде (ориентировочно 2 — 3 часа).
Место и время завершения тура: г. Карачаевск или база отдыха в пригороде, трансфер в г. Минеральные Воды Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.