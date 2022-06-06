Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо

Уникальный конный тур для любителей лошадей и чудес природы Кавказа

4.7
3 отзыва
Уникальный конный тур для любителей лошадей и чудес природы Кавказа.

В одном туре вы побываете в Худесском и Махарском ущельях, на высокогорных реликтовых озерах Хурла-Кель и Уллу-Кель, на западном склоне Эльбруса с горячими термальными источниками Джылы-Суу.
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день
Минеральные Воды, трансфер в Карачаевск или база отдыха на природе

Мы встречаем Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Минеральных Водах с 09:00 до 19:00.

Это самый насыщенный и активный конный тур на Северном Кавказе. 

Вы разместитесь в отеле или на базе отдыха в пригороде, познакомитесь с гидом и друг с другом, ведь вам предстоит провести вместе дни в отдалении от суеты и суматохи мира, сплотиться в единую по духу команду всадников. 

Первый ужин в неформальной обстановке очень способствует сближению, а ночь под звездами кавказского неба — погружению в атмосферу гор и акклиматизации. 

Идеально обученные лошади на конной базе уже ждут вас, и завтра стартует ваш поход верхом по тропам Карачаево-Черкесии. 

Впереди для вас, любителей лошадей и конных прогулок, ценителей красот уникальной природы, поклонников динамики, движения, разнообразия и необычного времяпрепровождения – яркие увлекательные приключения на Кавказе!

Проживание: гостиница 3*/ Aydin_EL.

Питание: ужин в гостинице.

2 день
Ауд Хурзук – западный склон Эльбруса, термальные источники Джилы-Суу Карачаевское (Битюк-Тюбю)

Протяженность 20 км, перепад высот 1000 метров.

Рядом с одним из древнейших аулов Хурзук Карачаево-Черкесии в Кубанском ущелье находится конная база. 

Пора выбирать и седлать лошадей! 

Вдоль реки Уллу-Хурзук вы отправляетесь на западный склон Эльбруса. 

Вы побываете на лечебных теплых минеральных источниках Джылы-Суу Карачаевское.

Путь не долгий, всего 20 км по грунтовке, но в нем есть свои затеи – не раз придется пересечь реку и по мосту, и вброд, набор высоты – почти километр. 

Награда за труды – купание в ваннах с горячей водой! 

Место Битюк-Тюбю – магическое, с самым необычным видом Эльбруса, который «спрятал» одну голову, — Восточная вершина скрывается за Западной высотой 5642 м.

В завершение дня – вечерние звезды, костер, ужин, отдых. 

Лучшего и придумать невозможно!

Проживание: палаточный лагерь.
Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин на маршруте.

3 день
Джилы-Суу – озеро Хурла-Кель

Протяженность 40 км, перепад высот 800 метров.

Пленительный рассвет, утреннее купание, – и ваш организм зарядился для нового путешествия. 

Сегодня Вы окажетесь в долине с живописными холмами. 

Здесь покоится реликтовое озеро Хурла-Кель, овеянное древними легендами. 

Хорошо, когда можно полностью довериться друзьям! 

Крутой подъем и спуск нипочем вашим лошадям карачаевской породы, самым выносливым и великолепно чувствующим себя на горных склонах. 

Карачаевские лошади в составе кавалерийских частей русской армии участвовали в переходе Альп, в сражении за Шипку, и вас они точно не подведут!

После установки лагеря, устройства костра и приготовления ужина вас ждет закат на озере.

Проживание: палаточный лагерь.
Питание: 3-х разовое питание на маршруте.

4 день
Озеро Хурла-Кель

Высота озера – 2000 метров над уровнем моря.

Какой прекрасный день!

Лошади отдыхают, а вам предстоит безудержное наслаждение «от и до»! 

В этом супер-дне на озере Хурла-Кель уместятся и купания, и прогулки по холмам и по лесу, и сбор ягод, и лучшие фотосессии на зависть всему миру в ваших фото-нарядах, которые, конечно, вы не забыли захватить в этот активный тур по Карачаево-Черкесии. 

Полное выключение из режима прежней напряженной жизни, отдых и релаксация, покой и мир в гармонии с удивительной природой – вы это заслужили!

Вечером – ужин у костра, легенды и песни, закат сокрушительной красоты, ночевка под звездным покрывалом гостеприимного кавказского неба. 

Конные походы по Северному Кавказу – это не просто путешествие, это настоящая сказка наяву!

Проживание: палаточный лагерь.
Питание: 3-х разовое питание на маршруте.

5 день
Хурла-Кель – Карт-Джурт – Хурзук

Путешествие на Северном Кавказе продолжается конным переходом в Хурзук

Переход не будет легким, но виды и панорамы, которые откроются вам, заставят забыть обо всех трудностях и тяготах. Вы спуститесь к старинному карачаевскому селению Карт-Джурт, а дальше дорога ведет в аул Хурзук. 

Здесь вас ожидает ночевка в карачаевском доме. 

Вы приобщитесь к кавказскому празднику с его самобытным национальным колоритом, – сами попробуете сделать хычины, вкуснейшее кавказское блюдо, оцените щедрую кухню горцев, которая славится в веках! 

Сила и здоровье вкупе с неповторимым ароматом и вкусом, – это ли не мечта каждого гурмана!? 

По приезде домой у вас точно будет, чем похвалиться и порадовать близких!

Проживание: гостевой дом.
Питание: завтрак и обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

6 день
Хурзук – Верхничй Учкулан – озеро Уллу-Кель

Протяженность 35 км, перепад высот 1350 метров над уровнем моря.

Наездники, подъем! 

Подъем сразу в двух в смыслах: просыпайтесь и поднимайтесь на лошадях круто-круто вверх – на Даутский хребет. 

Путь к древнему высокогорному озеру Уллу-Кель – это приключение на Северном Кавказе!

После выезда из аула Хурзук вам предстоит свернуть с дороги налево, и через несколько километров после селения Верхний Учкулан тропа пойдет вверх по течению речки Кичкине-Кол. 

Из всех озер бассейна Кубани Уллу-Кель – самое большое. 

В высокогорной чаше даже летом в ледяной воде плавают льдины-айсберги, а по берегам лежат острова снега. 

После спуска в долину и выбора уютного места для установки лагеря, прогуляйтесь по берегам, устройте треккинг по скалистым суровым монументам, – фотосессии в программе обязательны! 

Рискните искупаться в мертвой воде, — сказки и предания уверяют, что все болезни убегут от вас в один миг!

Проживание: палаточный лагерь.
Питание: завтрак в гостевом доме, обед и ужин на маршруте.

7 день
Озеро Уллу-Кель, Учкулан, Карачаевск или база отдыха на природе

Протяженность конного маршрута 24 км, автомобильного – 60 км. Перепад высот до 2000 метров.

Вчера вы встречали волшебные переливы заката, сегодня полюбуетесь переменчивостью красок рассвета на Уллу-Кель. 

Последние уникальные фотоснимки, — и команда всадников по горному ущелью движется к древнему, сохранившему национальную старинную культуру, аулу Учкулан. 

Здесь вам предстоит своеобразный экскурс в историю Карачаево-Черкесии, а затем придет пора возвращаться на конную базу. 

Прощайте, добрые, умные и так полюбившиеся друзья-лошади! 

Активный и временами даже экстремальный конный тур на Северном Кавказе финиширует в Карачаевске. 

Здесь вы сможете привести себя в порядок, принять ванну или попариться в баньке.

Путешествие по Кавказу было очень насыщенным, и вам нужно отдохнуть на славу перед завтрашним отъездом!

Проживание: гостиница 3*/ Aydin_EL.
Питание: завтрак и обед на маршруте, ужин в гостинице.

8 день
Трансфер в г. Минеральные Воды. Отъезд

Поздравляем вас, друзья, – в вашем активном конном туре на Северном Кавказе вы совершили подвиг, вы дошли до финала! 

Смело можно сказать, что с вами теперь можно и в строй, и в бой! 

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал г. Минеральные Воды в 11:00, ориентировочное время прибытия — 15:00.

Проживание

Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами – две ночи / на турбазе – одна ночь.

Ночевки в туристических палатках.

Одноместное размещение – 4 000 руб. за весь период тура.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Минеральные Воды — Карачаевск или база отдыха в пригороде и обратный
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами — две ночи / на турбазе — одна ночь
  • Питание: 1 день — ужин, 2-7 день — 3-разовое питание, 8 день — завтрак
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Прокат лошадей
  • Экологические сборы заповедников, входные билеты к комплекс термальных источников
  • Палаточный инвентарь — палатка, спальник, каремат
  • Костровое имущество — газ, горелка, котел, чайник
  • Услуги по оформлению пограничных пропусков
  • Медицинская аптечка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Одноместное размещение – 4 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обувь с рифленой подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту;
  • ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую);
  • брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу);
  • спортивный костюм;
  • теплую куртку;
  • головные уборы легкий и теплый, перчатки;
  • треккинговый рюкзак и «сидушку»;
  • плащ-дождевик или плащ-палатку;
  • термобелье (или аналогичное) и носки (несколько пар хлопчатобумажных и пару теплых);
  • КЛМН — кружку, ложку, миску, нож;
  • емкость для воды;
  • солнцезащитные очки и крем, эластичный бинт;
  • купальники, одежду для фотосессий, легкую одежду для отдыха в лагере;
  • средства личной гигиены;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости).
Какие документы нужны иностранным гражданам?

Иностранным гражданам бронирование тура не менее чем за 30 дней до начала поездки, в связи с оформлением пограничного пропуска.

Гражданам РФ бронирование не менее чем за 15 дней до начала поездки, в связи с оформлением пограничного пропуска.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас.

Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Где начинается и заканчивается тур?

Место и время сбора группы: г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал. Встреча с 9:00 до 19:00, трансфер в г. Карачаевск или база отдыха в пригороде (ориентировочно 2 — 3 часа).

Место и время завершения тура: г. Карачаевск или база отдыха в пригороде, трансфер в г. Минеральные Воды Рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
А
6 июня 2022
Все понравилось!
Н
6 июня 2022
Турфирма предоставила интересный, обширный тур по Кавказу, программа отличная, продуманная, гостиницы и организация питания отличная!
Спасибо!
Г
27 мая 2022
Организация тура была превосходная.

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