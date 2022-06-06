Уникальный конный тур для любителей лошадей и чудес природы Кавказа. В одном туре вы побываете в Худесском и Махарском ущельях, на высокогорных реликтовых озерах Хурла-Кель и Уллу-Кель, на западном склоне Эльбруса с горячими термальными источниками Джылы-Суу.

Программа тура по дням

1 день Минеральные Воды, трансфер в Карачаевск или база отдыха на природе

Мы встречаем Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в Минеральных Водах с 09:00 до 19:00. Это самый насыщенный и активный конный тур на Северном Кавказе. Вы разместитесь в отеле или на базе отдыха в пригороде, познакомитесь с гидом и друг с другом, ведь вам предстоит провести вместе дни в отдалении от суеты и суматохи мира, сплотиться в единую по духу команду всадников. Первый ужин в неформальной обстановке очень способствует сближению, а ночь под звездами кавказского неба — погружению в атмосферу гор и акклиматизации. Идеально обученные лошади на конной базе уже ждут вас, и завтра стартует ваш поход верхом по тропам Карачаево-Черкесии. Впереди для вас, любителей лошадей и конных прогулок, ценителей красот уникальной природы, поклонников динамики, движения, разнообразия и необычного времяпрепровождения – яркие увлекательные приключения на Кавказе! Проживание: гостиница 3*/ Aydin_EL. Питание: ужин в гостинице.

2 день Ауд Хурзук – западный склон Эльбруса, термальные источники Джилы-Суу Карачаевское (Битюк-Тюбю)

Протяженность 20 км, перепад высот 1000 метров. Рядом с одним из древнейших аулов Хурзук Карачаево-Черкесии в Кубанском ущелье находится конная база. Пора выбирать и седлать лошадей! Вдоль реки Уллу-Хурзук вы отправляетесь на западный склон Эльбруса. Вы побываете на лечебных теплых минеральных источниках Джылы-Суу Карачаевское. Путь не долгий, всего 20 км по грунтовке, но в нем есть свои затеи – не раз придется пересечь реку и по мосту, и вброд, набор высоты – почти километр. Награда за труды – купание в ваннах с горячей водой! Место Битюк-Тюбю – магическое, с самым необычным видом Эльбруса, который «спрятал» одну голову, — Восточная вершина скрывается за Западной высотой 5642 м. В завершение дня – вечерние звезды, костер, ужин, отдых. Лучшего и придумать невозможно! Проживание: палаточный лагерь.

Питание: завтрак в гостинице, обед и ужин на маршруте.

3 день Джилы-Суу – озеро Хурла-Кель

Протяженность 40 км, перепад высот 800 метров. Пленительный рассвет, утреннее купание, – и ваш организм зарядился для нового путешествия. Сегодня Вы окажетесь в долине с живописными холмами. Здесь покоится реликтовое озеро Хурла-Кель, овеянное древними легендами. Хорошо, когда можно полностью довериться друзьям! Крутой подъем и спуск нипочем вашим лошадям карачаевской породы, самым выносливым и великолепно чувствующим себя на горных склонах. Карачаевские лошади в составе кавалерийских частей русской армии участвовали в переходе Альп, в сражении за Шипку, и вас они точно не подведут! После установки лагеря, устройства костра и приготовления ужина вас ждет закат на озере. Проживание: палаточный лагерь.

Питание: 3-х разовое питание на маршруте.

4 день Озеро Хурла-Кель

Высота озера – 2000 метров над уровнем моря. Какой прекрасный день! Лошади отдыхают, а вам предстоит безудержное наслаждение «от и до»! В этом супер-дне на озере Хурла-Кель уместятся и купания, и прогулки по холмам и по лесу, и сбор ягод, и лучшие фотосессии на зависть всему миру в ваших фото-нарядах, которые, конечно, вы не забыли захватить в этот активный тур по Карачаево-Черкесии. Полное выключение из режима прежней напряженной жизни, отдых и релаксация, покой и мир в гармонии с удивительной природой – вы это заслужили! Вечером – ужин у костра, легенды и песни, закат сокрушительной красоты, ночевка под звездным покрывалом гостеприимного кавказского неба. Конные походы по Северному Кавказу – это не просто путешествие, это настоящая сказка наяву! Проживание: палаточный лагерь.

Питание: 3-х разовое питание на маршруте.

5 день Хурла-Кель – Карт-Джурт – Хурзук

Путешествие на Северном Кавказе продолжается конным переходом в Хурзук. Переход не будет легким, но виды и панорамы, которые откроются вам, заставят забыть обо всех трудностях и тяготах. Вы спуститесь к старинному карачаевскому селению Карт-Джурт, а дальше дорога ведет в аул Хурзук. Здесь вас ожидает ночевка в карачаевском доме. Вы приобщитесь к кавказскому празднику с его самобытным национальным колоритом, – сами попробуете сделать хычины, вкуснейшее кавказское блюдо, оцените щедрую кухню горцев, которая славится в веках! Сила и здоровье вкупе с неповторимым ароматом и вкусом, – это ли не мечта каждого гурмана!? По приезде домой у вас точно будет, чем похвалиться и порадовать близких! Проживание: гостевой дом.

Питание: завтрак и обед на маршруте, ужин в гостевом доме.

6 день Хурзук – Верхничй Учкулан – озеро Уллу-Кель

Протяженность 35 км, перепад высот 1350 метров над уровнем моря. Наездники, подъем! Подъем сразу в двух в смыслах: просыпайтесь и поднимайтесь на лошадях круто-круто вверх – на Даутский хребет. Путь к древнему высокогорному озеру Уллу-Кель – это приключение на Северном Кавказе! После выезда из аула Хурзук вам предстоит свернуть с дороги налево, и через несколько километров после селения Верхний Учкулан тропа пойдет вверх по течению речки Кичкине-Кол. Из всех озер бассейна Кубани Уллу-Кель – самое большое. В высокогорной чаше даже летом в ледяной воде плавают льдины-айсберги, а по берегам лежат острова снега. После спуска в долину и выбора уютного места для установки лагеря, прогуляйтесь по берегам, устройте треккинг по скалистым суровым монументам, – фотосессии в программе обязательны! Рискните искупаться в мертвой воде, — сказки и предания уверяют, что все болезни убегут от вас в один миг! Проживание: палаточный лагерь.

Питание: завтрак в гостевом доме, обед и ужин на маршруте.

7 день Озеро Уллу-Кель, Учкулан, Карачаевск или база отдыха на природе

Протяженность конного маршрута 24 км, автомобильного – 60 км. Перепад высот до 2000 метров. Вчера вы встречали волшебные переливы заката, сегодня полюбуетесь переменчивостью красок рассвета на Уллу-Кель. Последние уникальные фотоснимки, — и команда всадников по горному ущелью движется к древнему, сохранившему национальную старинную культуру, аулу Учкулан. Здесь вам предстоит своеобразный экскурс в историю Карачаево-Черкесии, а затем придет пора возвращаться на конную базу. Прощайте, добрые, умные и так полюбившиеся друзья-лошади! Активный и временами даже экстремальный конный тур на Северном Кавказе финиширует в Карачаевске. Здесь вы сможете привести себя в порядок, принять ванну или попариться в баньке. Путешествие по Кавказу было очень насыщенным, и вам нужно отдохнуть на славу перед завтрашним отъездом! Проживание: гостиница 3*/ Aydin_EL.

Питание: завтрак и обед на маршруте, ужин в гостинице.

8 день Трансфер в г. Минеральные Воды. Отъезд