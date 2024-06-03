Экскурсионные туры на Эльбрус из Минеральных Вод на автобусе или авто с гидом по выгодным ценам

Найдено 39 туров в категории «Эльбрус» в Минеральных Водах, цены от 14 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
«Мы предлагаем побывать сразу на всех крупных курортах — на Архызе, Домбае и Эльбрусе»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000 за человека
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
21 отзыв
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
«В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха, нарзана из источников и фантастических видов»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000 за человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Окажемся на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса — высочайшей точки в Европе»
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655 за человека
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
4 отзыва
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«С высоты 993 метра в ясную погоду можно увидеть Кавказский хребет и даже величественный Эльбрус»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600 за человека
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
14 отзывов
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
«Посетим два плато, три водопада, четыре озера и пять перевалов, побываем на самом высоком стратовулкане Европы — горе Эльбрус»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000 за человека
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«На Эльбрусе находится самая высокогорная канатная дорога, которая поднимает до станции Гара-Баши на высоту 3780 м — здесь практически всегда лежит снег»
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«Сделаем остановку на перевале Кум-Баши: отсюда открывается фантастический вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет»
2 июля в 08:00
52 000 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Погуляем на высоте более 3000 м над уровнем моря, увидим Главный Кавказский хребет, двуглавый Эльбрус и Белалакаю, символ Домбая»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900 за человека
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Начало: Минеральные Воды
«Преодолевая перевал Къызыл-айры, мы восхищаемся необъятными видами, которые открываются на Эльбрус»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 76 000 за человека
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
«Эльбрус и горная Кабардино-Балкария в первоклассном путешествии по Приэльбрусью»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200 за человека
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
«Раскройте тайны седого Эльбруса вместе с нами»
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000 за человека
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
«А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000 за человека
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Начало: г. Минеральные Воды
«Эльбрус — высочайшая вершина не только на Кавказе, но и в Европе»
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 83 000 за человека
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Начало: г. Минеральные Воды
«Принято считать, что двуглавый великан Эльбрус принимает в свои владения только самых отважных, сильных и активных»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 61 200 за человека
Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
Авторский тур
11 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
Начало: г. Минеральные Воды
«Наша программа восхождения на Эльбрус проходит по самому популярному южному маршруту, но при этом подход к верхнему лагерю лежит в стороне от отелей и канатной дороги»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 38 900 за человека
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Изюминкой тура является подъем по канатной дороге на горы Чегет и Эльбрус»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000 за человека
Восхождение на Эльбрус с юга
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Восхождение на Эльбрус с юга
Начало: г. Минеральные Воды
«По дороге нам откроются живописные панорамы могучего Эльбруса и ледника "Семерка", названного так за характерную форму»
25 июня в 10:00
69 500 за человека
Эльбрус. Восхождение с Юга
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с Юга
Начало: Г. Минеральные Воды
«Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра»
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000 за человека
Эльбрус. Восхождение с Севера
Авторский тур
9 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с Севера
Начало: Г. Минеральные Воды
«Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра, Восточной 5621 метр, при восхождении с Севера чаще всего поднимаются на Восточную вершину – это маршрут первовосходителей на Эльбрус»
7 июля в 10:00
5 авг в 10:00
от 36 000 за человека
Эльбрус. Восхождение с востока
Авторский тур
12 дней
3 отзыва
Эльбрус. Восхождение с востока
Начало: г. Минеральные Воды
«Эльбрус — высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота восточной вершины — 5621 метра»
19 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 49 000 за человека
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
🚶 Пешая
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Маршрут с юга 1Б категории трудности считается классическим для Эльбруса и подходит для первого восхождения на гору»
13 окт в 10:00
45 000 за человека
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп»
1 янв в 10:00
от 40 000 за человека
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Устроим небольшое чаепитие и насладимся видами Кавказского хребта, а при ясной погоде увидим Эльбрус»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350 за человека
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
«В ясную погоду покажется и сам Эльбрус»
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000 за человека
Прогулки по Приэльбрусью
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Начало: Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
«Вы полюбуетесь реками, водопадами и ледниками и, конечно, увидите незабываемый Эльбрус — высочайшую точку России и Европы»
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
50 700 за человека
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
«Остановимся на смотровой площадке на высоте больше двух километров над уровнем моря, чтобы вы насладились видом двуглавого красавца-Эльбруса»
13 июня в 08:00
4 июля в 08:00
51 000 за человека
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
«Ночёвка в гостевом доме имама местной мечети в селе Терскол или в высокогорной хижине на юго-восточном склоне Эльбруса (либо хостел «Black Point» в Терсколе)»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
21 000 за человека
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
«Каждое утро будем встречать с Эльбрусом, наблюдать разноцветные рассветы и закаты из палатки»
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400 за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Поднимемся на канатной дороге на склон Эльбруса на высоту 3850 метров»
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000 за человека
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Поднимемся на канатной дороге на Эльбрус и сможем попробовать местные блюда в кафе»
23 июня в 11:00
25 авг в 11:00
52 800 за человека
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
🚶 Пешая
🪂 На параплане
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
«Вас ждут медитация у горного озера Гижгит, Чегемские водопады и нарзан, йога с видом на разноцветные скалы и, конечно, подъём на Эльбрус»
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000 за человека
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
«Поднявшись повыше, получим первый подарок – в ясную погоду отсюда виден Эльбрус»
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000 за человека
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Побываете у склонов Эльбруса, Поляны нарзанов, Чегемского ущелья и водопадов»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Закат встретим в панорамной точке с видом на Эльбрус»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800 за человека
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
«Сегодня мы наконец увидим самую высокую гору России и Европы — его величество Эльбрус»
26 дек в 12:00
43 100 за человека
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Вы полюбуетесь видами величественного Эльбруса, на лошадях доберётесь до нарзанных источников и двух живописнейших достопримечательностей — плато Бермамыт и Худесского лабиринта»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000 за человека
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
«По канатной дороге поднимемся до станции Гара-Баши и окажемся на высоте 3847 метров, откуда открывается головокружительный вид на Эльбрус»
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000 за человека
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«Вы погуляете по вершине горы на Домбае, посмотрите на величественный Эльбрус и оцените целительную силу минеральной воды»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900 за человека
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
«Встречаемся в аэропорту и отправляемся к Эльбрусу»
3 авг в 10:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    3 июня 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
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    насыщен и интересен. Было много различных интересных локаций. На Кавказ хочется возвращаться снова и снова!! Так как покоряет радушие и гостеприимство местных жителей. Да и на Кавказе очень много красивых локаций. Все-таки природа и горы лечат душу.

    Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность))
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • С
    Станислава
    29 мая 2024
    Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
    В конце мая 2024 года были с мужем в туре «Притяжение Эльбруса». Все очень понравилось, очень насыщенная программа. Рекомендую внимательно с
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    ней ознакомиться, прежде чем заказывать, в туре действительно требуется некоторая физическая подготовка. Отдельное спасибо гиду Сергею за безопасность, профессионализм и компанию! Рассказал много интересных деталей о регионе, природе и особенностях культуры)) И огромное спасибо фирме за то, что не отменили наш тур, хотя нас было всего двое, так как группа не набралась!

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
    Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • С
    Сергей
    19 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
    Всё классно. Спасибо) Природа потрясающая. Нагрузки умеренные. Гостиница прекрасная (Седьмой регион). Инструкторы - нормальные люди, адекватные, вежливые, компетентные. Было облачно почти всё
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    время тура, шёл снег небольшой (начало мая). И горы были наполовину скрыты в облаках. Но иногда всё же Солнце было и горы открывались. И когда мы поднялись на канатке, чтобы увидеть Эльбрус - мы его увидели! Ура! В посёлке Терскол и даже на Эльбрусе есть сотовая связь, Интернет. Кормят хорошо. Но если ты веган (а я такая) то выбор блюд будет в несколько раз меньше, чем для всеядных людей. Ну это временно. Я думаю скоро и в таких местах, как Терскол, появятся в меню постные виды плова, шашлыка, пельменей, блинов, растительная колбаса, растительные котлеты и десерты без яиц и молочных продуктов. Может быть, не в каждом кафе это всё будет, но хотя бы одно веганское заведение общепита должно появиться в каждом населённом пункте) Скоро)

    Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)Всё классно. Спасибо)
  • С
    Стас
    14 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
  • М
    Марина
    13 мая 2024
    Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
    Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
  • Г
    Галина
    12 мая 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
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    благодарность ему за наш отдых!!! Благодаря Мурату у нас получился лучший индивидуальный тур! Помимо основных локаций Архыз, Домбай, Эльбрус, включённых в программу он показал нам такие места, которые впечатлили нас даже больше, чем основная часть. Было очень интересно, динамично, насыщенно! Эмоций, воспоминаний и шикарных фото осталось море. В следующий раз поедем на любую экскурсию именно с Муратом! Рекомендую всем!!! Ещё пару важных слов без лишних восхищенных эмоций. Так как я была с ребёнком для меня было важно не только наполнение тура, но также безопасность и комфорт. Это тоже было предоставлено на 100%. И аккуратное вождение, и размещение и даже просто человеческая помощь всё было на высшем уровне! Мы с дочкой благодарны от всей души за эти незабываемые несколько дней!

    Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У насЯ была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Эльбрус»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 39
  1. Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
  2. Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
  3. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
  4. Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
  5. Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Эльбрус" можно забронировать 39 авторских туров от 14 000 до 83 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Минеральных Вод посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Минеральных Вод на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже
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