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Авторский тур
4 дня
Популярное предложение
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
«Мы предлагаем побывать сразу на всех крупных курортах — на Архызе, Домбае и Эльбрусе»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
Увидеть огромные телескопы в обсерватории Архыза и встретить закат в горах Домбая
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или другое место по дого...
«В путешествии в Архыз, Домбай и на Эльбрус будет много местных вкусностей, свежего горного воздуха, нарзана из источников и фантастических видов»
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
27 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
«Окажемся на высоте 2380 метров у подножия северного склона Эльбруса — высочайшей точки в Европе»
14 июня в 07:00
21 июня в 07:00
26 655₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Трип по городам КМВ и ночная экскурсия в обсерваторию
Попробовать разные сорта минеральной воды, расслабиться в термах и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, до 13:00
«С высоты 993 метра в ясную погоду можно увидеть Кавказский хребет и даже величественный Эльбрус»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3400030 600₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Автотур по Кабардино-Балкарии: туда, где нет асфальта
Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, ...
«Посетим два плато, три водопада, четыре озера и пять перевалов, побываем на самом высоком стратовулкане Европы — горе Эльбрус»
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
39 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«На Эльбрусе находится самая высокогорная канатная дорога, которая поднимает до станции Гара-Баши на высоту 3780 м — здесь практически всегда лежит снег»
10 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
«Сделаем остановку на перевале Кум-Баши: отсюда открывается фантастический вид на Эльбрус и Главный Кавказский хребет»
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Погуляем на высоте более 3000 м над уровнем моря, увидим Главный Кавказский хребет, двуглавый Эльбрус и Белалакаю, символ Домбая»
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Конный тур через Домбай и Эльбрус: Кубанское кольцо
Начало: Минеральные Воды
«Преодолевая перевал Къызыл-айры, мы восхищаемся необъятными видами, которые открываются на Эльбрус»
29 июня в 10:00
6 июля в 10:00
от 76 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Притяжение Эльбруса. Треккинговый тур
Начало: Г. Минеральные Воды
«Эльбрус и горная Кабардино-Балкария в первоклассном путешествии по Приэльбрусью»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
73 200₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Начало: г. Минеральные Воды
«Раскройте тайны седого Эльбруса вместе с нами»
18 июня в 10:00
2 июля в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Мульти-актив от Домбая до Эльбруса
Начало: г. Минеральные Воды
«А если вам повезет с погодой, среди горных вершин вы увидите двуглавого исполина Эльбруса»
14 июня в 10:00
28 июня в 10:00
от 77 000₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Восхождение на Эльбрус с юга. Комфорт
Начало: г. Минеральные Воды
«Эльбрус — высочайшая вершина не только на Кавказе, но и в Европе»
21 июня в 10:00
2 авг в 10:00
от 83 000₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Восхождение на Эльбрус с южной стороны. Стандарт
Начало: г. Минеральные Воды
«Принято считать, что двуглавый великан Эльбрус принимает в свои владения только самых отважных, сильных и активных»
12 июня в 10:00
26 июня в 10:00
от 61 200₽ за человека
Авторский тур
11 дней
Восхождение на Эльбрус с южной стороны с проживанием в палатках
Начало: г. Минеральные Воды
«Наша программа восхождения на Эльбрус проходит по самому популярному южному маршруту, но при этом подход к верхнему лагерю лежит в стороне от отелей и канатной дороги»
11 июня в 10:00
25 июня в 10:00
от 38 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Приэльбрусье без рюкзаков
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Изюминкой тура является подъем по канатной дороге на горы Чегет и Эльбрус»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 45 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Восхождение на Эльбрус с юга
Начало: г. Минеральные Воды
«По дороге нам откроются живописные панорамы могучего Эльбруса и ледника "Семерка", названного так за характерную форму»
25 июня в 10:00
69 500₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Эльбрус. Восхождение с Юга
Начало: Г. Минеральные Воды
«Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра»
11 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 14 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Эльбрус. Восхождение с Севера
Начало: Г. Минеральные Воды
«Эльбрус, высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота Западной вершины 5642 метра, Восточной 5621 метр, при восхождении с Севера чаще всего поднимаются на Восточную вершину – это маршрут первовосходителей на Эльбрус»
7 июля в 10:00
5 авг в 10:00
от 36 000₽ за человека
Авторский тур
12 дней
Эльбрус. Восхождение с востока
Начало: г. Минеральные Воды
«Эльбрус — высочайшая вершина Кавказа, России и Европы, высота восточной вершины — 5621 метра»
19 июня в 10:00
20 июля в 10:00
от 49 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Восхождение на Эльбрус (5642 м) с юга
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Маршрут с юга 1Б категории трудности считается классическим для Эльбруса и подходит для первого восхождения на гору»
13 окт в 10:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Рождественский мультиактив на Эльбрусе. 3 ущелья Кабардино-Балкарии
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Подъем на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3800 м на канатной дороге (доп»
1 янв в 10:00
от 40 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Города Кавказских Минеральных Вод и Архыз
Насладиться видами заснеженных вершин, погулять по курортам и искупаться в термальных источниках
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, утро
«Устроим небольшое чаепитие и насладимся видами Кавказского хребта, а при ясной погоде увидим Эльбрус»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
3150028 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На внедорожниках по авторскому маршруту Домбай - Джилы-Су
Подняться на высоту более 3000 метров, попробовать нарзан и погулять по плато
Начало: Аэропорт Минеральные Воды, до 10:30
«В ясную погоду покажется и сам Эльбрус»
21 июня в 08:00
3 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Начало: Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
«Вы полюбуетесь реками, водопадами и ледниками и, конечно, увидите незабываемый Эльбрус — высочайшую точку России и Европы»
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
50 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На авто по Домбаю и Кабардино-Балкарии
Проехать по живописным горным локациям, увидеть Эльбрус и полюбоваться зеркалом озёр
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, в течение дня
«Остановимся на смотровой площадке на высоте больше двух километров над уровнем моря, чтобы вы насладились видом двуглавого красавца-Эльбруса»
13 июня в 08:00
4 июля в 08:00
51 000₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
«Ночёвка в гостевом доме имама местной мечети в селе Терскол или в высокогорной хижине на юго-восточном склоне Эльбруса (либо хостел «Black Point» в Терсколе)»
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
21 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
«Каждое утро будем встречать с Эльбрусом, наблюдать разноцветные рассветы и закаты из палатки»
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Поднимемся на канатной дороге на склон Эльбруса на высоту 3850 метров»
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
«Поднимемся на канатной дороге на Эльбрус и сможем попробовать местные блюда в кафе»
23 июня в 11:00
25 авг в 11:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Перезагрузка в Чегеме: йога, медитации и красоты Северного Кавказа
Поймать дзен в уединённых местах, побывать на Эльбрусе и полетать на параплане
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, время зависит от вре...
«Вас ждут медитация у горного озера Гижгит, Чегемские водопады и нарзан, йога с видом на разноцветные скалы и, конечно, подъём на Эльбрус»
Завтра в 12:00
23 июня в 12:00
77 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
«Поднявшись повыше, получим первый подарок – в ясную погоду отсюда виден Эльбрус»
Расписание: Согласно расписанию
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, выход у терминала прилёт...
«Побываете у склонов Эльбруса, Поляны нарзанов, Чегемского ущелья и водопадов»
20 сен в 12:30
3 янв в 12:30
22 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
«Закат встретим в панорамной точке с видом на Эльбрус»
27 июня в 12:10
25 июля в 12:10
42 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
«Сегодня мы наконец увидим самую высокую гору России и Европы — его величество Эльбрус»
26 дек в 12:00
43 100₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
«Вы полюбуетесь видами величественного Эльбруса, на лошадях доберётесь до нарзанных источников и двух живописнейших достопримечательностей — плато Бермамыт и Худесского лабиринта»
14 июня в 08:00
21 июня в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
«По канатной дороге поднимемся до станции Гара-Баши и окажемся на высоте 3847 метров, откуда открывается головокружительный вид на Эльбрус»
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Начало: Минеральные Воды, аэропорт, 19:00
«Вы погуляете по вершине горы на Домбае, посмотрите на величественный Эльбрус и оцените целительную силу минеральной воды»
12 июня в 08:00
19 июня в 08:00
59 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Горы, облака, релакс: путешествие с треккингами и восхождениями
Подняться на Эльбрус, отдохнуть в термальном источнике и увидеть яков
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 9:50
«Встречаемся в аэропорту и отправляемся к Эльбрусу»
3 авг в 10:00
35 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана3 июня 2024Благодарю за насыщенный тур организатора, также гида Радмира за интересную подачу информации, юмор и душевность)) Однозначно рекомендую данный тур, он очень
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ССтанислава29 мая 2024В конце мая 2024 года были с мужем в туре «Притяжение Эльбруса». Все очень понравилось, очень насыщенная программа. Рекомендую внимательно с
- ДДмитрий27 мая 2024Даже не знаю, как описать восхищение этим туром! Каждый день в туре подарил незабываемые эмоции! Прекрасно подобранные маршруты и локации, сотни фотографий и только восхищение от проведенного времени! Алексей прекрасный инструктор, начитанный, грамотный. Часы увлекательных историй и рассказов не давали заскучать.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ССергей19 мая 2024Все прошло хорошо, спасибо гиду Вячеславу. Все четко по времени, машина хороша. Организация маршрута на хорошем уровне. Единственно, я бы первый день поменял вместо Архыза свозил бы туристов на какой-нибудь природный маршрут, например Джиил-су, плато Канжоол или Бермамыт.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё классно. Спасибо) Природа потрясающая. Нагрузки умеренные. Гостиница прекрасная (Седьмой регион). Инструкторы - нормальные люди, адекватные, вежливые, компетентные. Было облачно почти всё
- ССтас14 мая 2024познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
- ММарина13 мая 2024Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
- ГГалина12 мая 2024Я была с дочерью-подростком. И молодая пара. Понравилось абсолютно всё!!! Программа выполнена на 200%. У нас был гид Мурат. Огромная
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Эльбрус»
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Сейчас в Минеральных Водах в категории "Эльбрус" можно забронировать 39 авторских туров от 14 000 до 83 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 136 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Туры на Эльбрус – отличный вариант времяпровождения, который позволит жителям и гостям Минеральных Вод посетить самую высокую горную вершину Европы. Путешествие с опытным гидом подарит вам массу ярких эмоций и незабываемых впечатлений, позволит насладиться красивейшими горными пейзажами и сделать крутые фото. Забронировать места для поездки на Эльбрус из Минеральных Вод на автобусе или машине по привлекательным ценам вы можете из списка ниже