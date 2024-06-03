Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м

Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...

«Поднимемся на канатной дороге на Эльбрус и сможем попробовать местные блюда в кафе»