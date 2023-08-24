Переночевать в палатке на берегу, побывать в заповедниках и полюбоваться горными ущельями
Увидите Сырную пещеру и древний Шоанинский храм, загадочное Чёрное озеро (Кара-Кёль) и шумный водопад Алибек.
Целый день посвятим релаксу и увлекательным активностям: поиграем в волейбол, покатаемся на сапах и покачаемся в гамаках. На протяжении всего путешествия вас также ждёт вкусная кавказская кухня.
авг
сен
Описание
Организационные детали
Возьмите с собой: солнцезащитный крем, средства личной гигиены (маленькие баночки), небольшое полотенце, купальник, три пары обуви (кроссовки — 2 пары и сланцы), дождевик, солнцезащитные очки, головной убор (кепку, шапку), лекарственные препараты при необходимости, толстовку, жилетку, спортивный костюм, футболки, термобельё, паспорт РФ.
Когда садится солнце, становится прохладно, поэтому обязательно возьмите тёплые вещи.
Программа тура по дням
Путь в Домбай: перевал Гумбаши, Кавказский и Тебердинский заповедники
Встречаемся и едем на перевал Гумбаши, название которого переводится как «песчаная вершина» — скалы здесь из известняков и песчаников. Это самый высокогорный перевал в нашей стране. Проедем по невероятно живописной дороге: через узкое горное ущелье по долинам рек Подкумок и Мара.
Побываем в Кавказском биосферном заповеднике, крупнейшем горно-лесном заповеднике Европы. Полюбуемся нетронутыми лесами и альпийскими лугами, горными ущельями и заснеженными хребтами. Увидим чистейшую реку Уллу-Муруджу с высоким содержанием серебра — виды тут потрясающие!
Следующая остановка — Тебердинский заповедник. Насладимся девственной природой и посмотрим на озеро с тёмной водой Кара-Кёль, овеянное таинственными слухами и легендами. Посмотрим на водопад Алибек на Домбайской поляне, наверное, самый знаменитый и эффектный в Карачаево-Черкессии.
К вечеру приедем в курортный посёлок Домбай и разместимся в отеле на ночь.
Шоанинский храм, камень Карчи, стоянка на озере Хурла-Кёль
Утром желающие прокатиться по канатной дороге на вершину горы Мусса-Ачитара. Затем отправляемся в древний Шоанинский храм, расположенный на вершине скалы. Заглянем внутрь и пройдём по тропе, ведущей к колоколу.
После остановимся священного для карачаевцев камня Карчи, названного в честь национального героя. По легенде, он сидел на нём, обдумывая планы своих будущих свершений, с него обращался к местному населению и утверждал основы того, что можно назвать карачаевской государственностью.
Побываем в малопосещаемом ущелье Худес, откуда берёт начало река Кубань. Пройдём через Царские ворота — мост над рекой между отвесными скалами — и нам откроется невероятно живописное озеро — озеро Хурла-Кёль. На его берегу разобьём лагерь и останемся тут на 2 ночи.
Отдых на озере
На озере так хорошо, что уехать отсюда сразу будет преступлением! Да и после насыщенных дней самое время отдохнуть и насладиться единением с природой. Можно расслабиться в гамаке, покататься на сапах, поиграть в волейбол и бадминтон, поплавать и покурить кальян.
Сырная пещера, возвращение в Пятигорск
Пора двигаться дальше! Едем к необычной Сырной пещере, которая состоит из песчаника и напоминает пористый сыр. О ней знают местные жители, но редко бывают туристы — вы станете исключением. Посмотрим на углубления — формы выветривания, образованные ветром, дождём и снегом и пройдёмся по узким коридорам и полостям внутри. А фотографии на фоне стен из песчаника получаются очень эффектными.
После выезжаем в Пятигорск.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Кисловодск / Пятигорск / Минеральные Воды, точные место и время - по договорённостиЗавершение: Пятигорск, вечер
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.