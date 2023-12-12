Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Попробуете национальную кухню и целебную воду из минерального источника, зарядитесь эмоциями от общения с животными, а мы поделимся фактами о местной природе, истории и культуре.
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даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой возьмите: брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу), ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую), ёмкость для воды, купальники и наряды для фотосессий, личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости), обувь с рифлёной подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту, плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранную куртку, солнцезащитные очки и крем, спортивный костюм, треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку», эластичный бинт.
Порядок проведения экскурсий может быть изменён на усмотрение гида.
Проживание. На семейном фермерском хозяйстве «Aуdin El» в 2-3-местных комнатах со всеми удобствами.
Питание. Включены завтраки, питание на маршрутах (сухой паёк), ужины. Обед в день приезда не в ходит в стоимость.
Уровень сложности. Средний, вас ожидает умеренная физическая нагрузка. Тур подходит для людей среднего уровня физической подготовки, не имеющих опыта верховой езды. Не рекомендуется людям с аллергическими реакциями и серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Путь на экоферму и вечер у камина
Встречаемся и едем до уединённой экофермы в урочище реки Верхняя Мара. При подходящей погоде проедем через перевал Гум-Баши, чтобы насладиться видами гор, или проложим маршрут через Черкесск — столицу Карачаево-Черкесии.
По прибытии на ферму разместимся в уютных номерах. После обеда (не входит в стоимость) инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и даст уроки верховой езды. Длительность инструктажа — на усмотрение инструктора. Вечером после ужина нас ждёт свободный вечер у камина.
Прогулка по урочищу Арба-Кол и пикник на природе
После завтрака выходим на маршрут, который пройдёт по тропам в окружении первозданной природы горного Кавказа. Прогуляемся верхом по урочищу правого притока реки Мары Арба-Кол, что в переводе с карачаевского означает «балка, куда можно въехать на арбе».
Устроим привал-пикник и пообедаем взятыми с собой припасами. Полюбуемся пейзажами, сделаем много потрясающих кадров и вернёмся на базу, где поужинаем, поделимся впечатлениями и отдохнём.
Поход к «сырным» пещерам и минеральному источнику
Сегодня вы закрепите навыки верховой езды, освоите виды конного шага. Наша компания на красивых и выносливых лошадях отправится на прогулку вдоль ущелья реки к «сырным» пещерам, состоящим из песчаника и напоминающим пористый маасдам, и нарзанному источнику Мара — попробуем, какая водичка на вкус.
После обеда и сборов едем в Минеральные Воды. До новых встреч на Кавказе!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Медицинская аптечка
- Питание по программе
- Проживание
- Прокат лошадей
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды - семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» - Минеральные Воды
- Услуги инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит в цену
- Проезд до Минеральных Вод из вашего города и обратно
- Питание вне программы
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Индивидуальный трансфер
- Экскурсии вне программы
- Одноместное размещение - 6000 руб. за тур
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
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1-й день. Встретили в Минводах. Трансфер в хорошем микроавтобусе до турбазы — почти 3 часа замечательных видов. По приезду обеда не было (как обещают в программе). На ужин была большая тарелка супа и овощи на общей тарелке (пока ел суп, салат закончился:). Ребенок есть это не стал и так как выбора нет остался бы голодный, но в кафе есть хычины. Инструктажа в 1-й день (как обещают в программе) тоже не было. База хорошая, номера комфортные.
2-й день. Завтрак отличный — вкусно, сытно. Можно выбирать блюда. Ребенок смог поесть хорошо. Дальше был инструктаж минут на 15 в формате «Это лошадь, это стремя, это повод». Мне, как человеку первый раз севшему на коня, было страшновато и явно не хватило инструктажа в первый день, особенно учитывая, что предстояла большая поездка.
Сама поездка отличная. Виды чумовые. Управлять лошадью сложно, она просто вас не слушается — хочу ем, хочу бегу быстрее за остальными и т. д. Обед — два бутерброда, яблоко и апельсин (не густо). Поездка с обедом и всеми остановками заняла 6-7 часов. Для меня и жены это было физически тяжело: ужасно болели колени, голени, копчик. Берите пенки на сидение и щитки для голени. Как спасти колени не знаю. Вечером думал, что утром не смогу встать с кровати. А дочь вечером спрыгнула с лошади и побежала играть с животными — ноль усталости.
На ужин была тарелка картошки с мясом и горой лука. Вкусно, но ребенок есть снова отказался и, чтобы не остаться голодным ел хычин. Меню в кафе, к сожалению, бедное, а до ближайшего магазина или кафе 20 мин на машине в Карачаевск (но мы-то без машины).
3-й день. На удивление физически чувствовали себя более-менее. Завтрак снова отличный. К сырной пещере из взрослых не поехал никто кроме нас. Физ. нагрузки во второй день всем хватило с лихвой.
По программе должен был быть обед, спокойный сбор и трансфер. По факту после поездки все разошлись по номерам и нас начали быстро собирать «Бегите обедать, там и трансфер за вами уже приехал». Народ начал суетливо собираться. Пришли на обед, а там ничего нет и оказывается ничего не планировалось. После долгих разговоров организаторов всем выдали… хычины. Ну а дальше мы почти 30 минут сидели в микроавтобусе и чего-то ждали. Куда и зачем нас гнали я так и не понял.
По итогу. Тренировкой езды на лошадях я бы это не назвал. Поездка да. Вокруг красота и тишина — это очень сильно влияет на общее впечатление. Фактов о культуре и истории не было. Проживание хорошее. Питание с нюансами. Люди вежливые и дружелюбные, Аслану отдельное спасибо.
Мне очень жаль, что ваш отдых не в некоторой части несоответствовал вашим ожиданиям. Отвечая по пунктам, обед в день приезда не в ходит в стоимость, но тут об этом написано не очевидно, в перечне что входит в стоимость мы написали, завтрак -ужин и сухпай на маршруте.
Неочевидно почему инструктаж был такой короткий, но в целом на усмотрение инструктора, а им судя по отзыву вы очень довольны. Мы проведем работу над ошибками.
В любом случае мы работаем для того, что бы организовать отдых от которого люди в восторге и хотят вернуться. Поэтому позвольте от лица компании исправить ситуацию и вручить вам купон на 5000 рублей для оплаты любых наших услуг. Мы искренне верим, что в следующий раз вам будет намного комфортнее отдыхать с нами. Пишите нам заранее, предупреждайте о вкусовых предпочтениях и пожеланиях, а так же о противопоказаниях и мы обязательно подстроимся.
С уважением, Умар.