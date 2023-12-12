Верхом по Карачаево-Черкесии
Авторский тур в Минеральных Водах

Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы

4.7
3 отзыва
Вы потренируетесь в езде на лошадях в познавательных походах по живописным ущельям и плато, полюбуетесь видами Главного Кавказского хребта и поживёте на уединённой экоферме.

Попробуете национальную кухню и целебную воду из минерального источника, зарядитесь эмоциями от общения с животными, а мы поделимся фактами о местной природе, истории и культуре.
Верхом по Карачаево-Черкесии
Верхом по Карачаево-Черкесии
Верхом по Карачаево-Черкесии
Ближайшие даты:
3
мая
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
С собой возьмите: брюки свободные, хлопчатобумажные, без внутренних швов (джинсы неудобны и растирают кожу), ветрозащитную непромокаемую куртку с капюшоном (не очень яркую, не шуршащую), ёмкость для воды, купальники и наряды для фотосессий, личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости), обувь с рифлёной подошвой для удобства передвижения на лошади и по грунту, плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранную куртку, солнцезащитные очки и крем, спортивный костюм, треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку», эластичный бинт.

Порядок проведения экскурсий может быть изменён на усмотрение гида.

Проживание. На семейном фермерском хозяйстве «Aуdin El» в 2-3-местных комнатах со всеми удобствами.

Питание. Включены завтраки, питание на маршрутах (сухой паёк), ужины. Обед в день приезда не в ходит в стоимость.

Уровень сложности. Средний, вас ожидает умеренная физическая нагрузка. Тур подходит для людей среднего уровня физической подготовки, не имеющих опыта верховой езды. Не рекомендуется людям с аллергическими реакциями и серьёзными заболеваниями сердечно-сосудистой и костно-мышечной систем.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Путь на экоферму и вечер у камина

Встречаемся и едем до уединённой экофермы в урочище реки Верхняя Мара. При подходящей погоде проедем через перевал Гум-Баши, чтобы насладиться видами гор, или проложим маршрут через Черкесск — столицу Карачаево-Черкесии.

По прибытии на ферму разместимся в уютных номерах. После обеда (не входит в стоимость) инструктор проведёт инструктаж по технике безопасности и даст уроки верховой езды. Длительность инструктажа — на усмотрение инструктора. Вечером после ужина нас ждёт свободный вечер у камина.

Путь на экоферму и вечер у каминаПуть на экоферму и вечер у каминаПуть на экоферму и вечер у каминаПуть на экоферму и вечер у каминаПуть на экоферму и вечер у каминаПуть на экоферму и вечер у каминаПуть на экоферму и вечер у каминаПуть на экоферму и вечер у каминаПуть на экоферму и вечер у камина
2 день

Прогулка по урочищу Арба-Кол и пикник на природе

После завтрака выходим на маршрут, который пройдёт по тропам в окружении первозданной природы горного Кавказа. Прогуляемся верхом по урочищу правого притока реки Мары Арба-Кол, что в переводе с карачаевского означает «балка, куда можно въехать на арбе».

Устроим привал-пикник и пообедаем взятыми с собой припасами. Полюбуемся пейзажами, сделаем много потрясающих кадров и вернёмся на базу, где поужинаем, поделимся впечатлениями и отдохнём.

Прогулка по урочищу Арба-Кол и пикник на природеПрогулка по урочищу Арба-Кол и пикник на природеПрогулка по урочищу Арба-Кол и пикник на природеПрогулка по урочищу Арба-Кол и пикник на природеПрогулка по урочищу Арба-Кол и пикник на природе
3 день

Поход к «сырным» пещерам и минеральному источнику

Сегодня вы закрепите навыки верховой езды, освоите виды конного шага. Наша компания на красивых и выносливых лошадях отправится на прогулку вдоль ущелья реки к «сырным» пещерам, состоящим из песчаника и напоминающим пористый маасдам, и нарзанному источнику Мара — попробуем, какая водичка на вкус.

После обеда и сборов едем в Минеральные Воды. До новых встреч на Кавказе!

Поход к «сырным» пещерам и минеральному источникуПоход к «сырным» пещерам и минеральному источникуПоход к «сырным» пещерам и минеральному источникуПоход к «сырным» пещерам и минеральному источникуПоход к «сырным» пещерам и минеральному источникуПоход к «сырным» пещерам и минеральному источнику

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Медицинская аптечка
  • Питание по программе
  • Проживание
  • Прокат лошадей
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды - семейное фермерское хозяйство «Aуdin El» - Минеральные Воды
  • Услуги инструктора-проводника по конному туризму
Что не входит в цену
  • Проезд до Минеральных Вод из вашего города и обратно
  • Питание вне программы
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Индивидуальный трансфер
  • Экскурсии вне программы
  • Одноместное размещение - 6000 руб. за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:00
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 15:00. Рекомендованное время вылета - после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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И
12 дек 2023
Здравствуйте! Мы очень переживали перед поездкой, поскольку впервые отправлялись в такой тур, но вся команда нам так быстро отвечали и все подробно рассказывали в беседе, что сразу стало спокойнее! Очень обрадовались, когда за несколько дней до поездки нам написал водитель с подробной информацией. (также было и при отъезде). Люди на самой ферме просто замечательные! Мы были вообще в полнейшем восторге, никак такого не ожидали. У них у всех такие большие сердца и любовь к тем местам, что сразу чувствуется в их общении и подходе к делу. Я уже была готова уволиться с работы и остаться там навсегда😂😂
Обязательно воспользуемся вашим сервисом еще раз❤
Антон
10 дек 2023
Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего — природа, лошади и прочие животные. Ездила на лошади самостоятельно. Большое спасибо инструктору Аслану. У меня же остались и неприятные воспоминания, хотя на общем фоне, конечно, это все мелочи.

1-й день. Встретили в Минводах. Трансфер в хорошем микроавтобусе до турбазы — почти 3 часа замечательных видов. По приезду обеда не было (как обещают в программе). На ужин была большая тарелка супа и овощи на общей тарелке (пока ел суп, салат закончился:). Ребенок есть это не стал и так как выбора нет остался бы голодный, но в кафе есть хычины. Инструктажа в 1-й день (как обещают в программе) тоже не было. База хорошая, номера комфортные.

2-й день. Завтрак отличный — вкусно, сытно. Можно выбирать блюда. Ребенок смог поесть хорошо. Дальше был инструктаж минут на 15 в формате «Это лошадь, это стремя, это повод». Мне, как человеку первый раз севшему на коня, было страшновато и явно не хватило инструктажа в первый день, особенно учитывая, что предстояла большая поездка.

Сама поездка отличная. Виды чумовые. Управлять лошадью сложно, она просто вас не слушается — хочу ем, хочу бегу быстрее за остальными и т. д. Обед — два бутерброда, яблоко и апельсин (не густо). Поездка с обедом и всеми остановками заняла 6-7 часов. Для меня и жены это было физически тяжело: ужасно болели колени, голени, копчик. Берите пенки на сидение и щитки для голени. Как спасти колени не знаю. Вечером думал, что утром не смогу встать с кровати. А дочь вечером спрыгнула с лошади и побежала играть с животными — ноль усталости.

На ужин была тарелка картошки с мясом и горой лука. Вкусно, но ребенок есть снова отказался и, чтобы не остаться голодным ел хычин. Меню в кафе, к сожалению, бедное, а до ближайшего магазина или кафе 20 мин на машине в Карачаевск (но мы-то без машины).

3-й день. На удивление физически чувствовали себя более-менее. Завтрак снова отличный. К сырной пещере из взрослых не поехал никто кроме нас. Физ. нагрузки во второй день всем хватило с лихвой.

По программе должен был быть обед, спокойный сбор и трансфер. По факту после поездки все разошлись по номерам и нас начали быстро собирать «Бегите обедать, там и трансфер за вами уже приехал». Народ начал суетливо собираться. Пришли на обед, а там ничего нет и оказывается ничего не планировалось. После долгих разговоров организаторов всем выдали… хычины. Ну а дальше мы почти 30 минут сидели в микроавтобусе и чего-то ждали. Куда и зачем нас гнали я так и не понял.

По итогу. Тренировкой езды на лошадях я бы это не назвал. Поездка да. Вокруг красота и тишина — это очень сильно влияет на общее впечатление. Фактов о культуре и истории не было. Проживание хорошее. Питание с нюансами. Люди вежливые и дружелюбные, Аслану отдельное спасибо.
Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего
Умар
Умар
Ответ организатора:
Антон, Здравствуйте, упустили ваш отзыв.
Мне очень жаль, что ваш отдых не в некоторой части несоответствовал вашим ожиданиям. Отвечая по пунктам, обед в день приезда не в ходит в стоимость, но тут об этом написано не очевидно, в перечне что входит в стоимость мы написали, завтрак -ужин и сухпай на маршруте.
Неочевидно почему инструктаж был такой короткий, но в целом на усмотрение инструктора, а им судя по отзыву вы очень довольны. Мы проведем работу над ошибками.
В любом случае мы работаем для того, что бы организовать отдых от которого люди в восторге и хотят вернуться. Поэтому позвольте от лица компании исправить ситуацию и вручить вам купон на 5000 рублей для оплаты любых наших услуг. Мы искренне верим, что в следующий раз вам будет намного комфортнее отдыхать с нами. Пишите нам заранее, предупреждайте о вкусовых предпочтениях и пожеланиях, а так же о противопоказаниях и мы обязательно подстроимся.
С уважением, Умар.
Ирина
10 июля 2022
Это была восхитительная поездка! Невероятно красивые места! Сама ферма, где жили тоже оставила очень приятное впечатление. Размещение отличное - 2хкомнатные номера с небольшой кухне, есть даже белоснежные махровые халаты и одноразовые тапочки. В номере чисто, красиво, стильно. Еда вкусная, порции большие. У меня были некоторые ограничения по питанию, сказала организаторам заранее, всё было учтено. Очень доброе и внимательное отношение! Ну про прогулки на лошадях по таким живописным местам что писать, если вы заинтересовались этим туром, сами знаете, что это будет прекрасно! Если вы совсем без подготовки, лучше ехать к ним на недельный тур. Там более постепенное вхождение и есть дни перерывов. Моё тело, признаюсь, было в шоке после субботы:) но я ни на секунду не пожалела, что отправилась в эту поездку!

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры3-дневные турыПрирода и пейзажиКарачаево-ЧеркессияВыездные

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