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Минеральные Воды. Архыз
Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в 12:00 и в 18:00 в г. Минеральные Воды.
В известном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии Архызе начинается активный джип тур на Северном Кавказе.
В нем совместились уют и комфорт номеров отелей, треккинг и небольшие пешие походы, познавательные экскурсии и легкие прогулки, романтические вечера и рассветы в самых изумительных и прекрасных местах Карачаево-Черкесии.
Кроме того, вас ждут артефакты и памятники природы, науки, культуры, истории и цивилизации!
И, разумеется, основное — это джиппинг по живописным горам Северного Кавказа! Уже завтра вас ждет ветер перемен!
Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.
Питание: ужин в гостинице.
Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.
Софийская долина. Софийские водопады
Активный джип тур на Кавказе предлагает сегодня джиппинг в Софийскую долину Архыза, красивейшее ущелье, всегда манящее и привлекающее туристов.
Вам предстоит совершить легкий пеший подъем или мини-треккинг к Софийским водопадам и искупаться в горном душе!
Налюбоваться каскадами, падающими с огромного Софийского ледника, невозможно, — высокогорные водопады отличаются по высоте, мощи, форме, их белоснежная завеса и игра радуги в водных летающих облаках восхищают и поражают всех!
Дивного вида и запаха острова зарослей кавказской розы или рододендрона приветствуют вас на пути — так путешествие на Кавказе сразу погружает вас в атмосферу настоящего праздника жизни!
Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.
Нижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. Домбай
В универсальном джип туре на Кавказе вас ждут экскурсии в древнюю историю и ультра-современность.
Сначала — столица древнейшей Алании — Магас, природный музей-заповедник Нижнеархызское городище с его средневековыми храмами, затем — комплекс телескопов самой крупной в Европе астрофизической обсерватории на высоте 2070 м.
По «верхам» внедорожники проедут на горы Святилище и Святая гора, где стоят аланские храмы Х века: Шоанинский и Сентинский.
По пути открываются панорамы волшебного мира гор и ущелий, которые не привидятся и во сне! Финал джиппинга по Кавказу — Домбай, знаменитый курорт Карачаево-Черкесии.
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.
Домбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-Ачитара
Сегодня — джиппинг на высокогорное Туманлы-Кель или Туманное озеро.
Его живописные берега и зеркальная гладь в любую погоду очаровывают и радуют любителей фотосессий, и в нем смело можно искупаться!
Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-ти километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.
Уникальная красота Домбая — как на ладони!
Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!
Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.
Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.
Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 50 км.
Домбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. Отъезд
Специально для вас в путешествии по Кавказу — уникальная возможность джиппинга к древнему Хумаринскому городищу на горе Калеж и на перевал Гумбаши, откуда открываются потрясающие воображение панорамы гор, ущелий и самого исполинского стратовулкана — Эльбруса.
Здешние фотосессии — лучшие за весь период джиппинга на Кавказе!
Питание: завтрак в гостинице.
Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия — 16:00.
Перепад высот: 1500 м. Автомобильная часть маршрута: 224 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.
Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.
- при группе 1 человек — 153 500 руб. /чел.
- при группе 2 человека — 99 800 руб. /чел.
- при группе 3 человека — 81 900 руб. /чел.
- при группе 4 человека — 73 000 руб. /чел.
Скидка для пенсионеров — 5%.
Варианты проживания
Гостиница 3* в поселках Архыз и Домбай
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки, ужины, питание на маршрутах
- Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Трансфер: Минеральные Воды - пос. Архыз, Карачаевск - Минеральные Воды
- Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Дополнительные экскурсии
- Подъемы по канатным дорогам
- Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
- Доплата за одноместное размещение - 7 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ёмкость для воды;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой!;
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Есть возможность увеличения количества дней в туре?
Активный джип тур на Северном Кавказе можно продлить. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру
Где происходит начало и окончание тура?
Место и время сбора группы
г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал встреча в 12:00 и в 18:00 часов трансфер в пос. Архыз (ориентировочно 4 часа).
Место и время завершения тура
г. Карачаевск трансфер в г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия 16:00 рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
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Отзывы и рейтинг
Мы очень сильно переживали из-за погоды, т. к. на всю неделю обещали дожди, но удалось посмотреть и насладиться всеми видами, которые запланировали. Отдельная благодарность гиду Абдуррахману! Потрясающий, вежливый человек, переживал за нас и наше самочувствие больше, чем мы сами! Рассказал нам очень много интересной информации, вся поездка прошла на легке и позитиве.
Обязательно приедем к вам ещё!