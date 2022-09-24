1 день

Минеральные Воды. Архыз

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в 12:00 и в 18:00 в г. Минеральные Воды.

В известном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии Архызе начинается активный джип тур на Северном Кавказе.

В нем совместились уют и комфорт номеров отелей, треккинг и небольшие пешие походы, познавательные экскурсии и легкие прогулки, романтические вечера и рассветы в самых изумительных и прекрасных местах Карачаево-Черкесии.

Кроме того, вас ждут артефакты и памятники природы, науки, культуры, истории и цивилизации!

И, разумеется, основное — это джиппинг по живописным горам Северного Кавказа! Уже завтра вас ждет ветер перемен!

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: ужин в гостинице.

Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.