Джип-тур по Карачаево-Черкессии

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Краткий объемный активный джип тур на Северном Кавказе! Больше природы и активностей за ограниченный срок. Горы и озера, древние храмы и горные перевалы. В одном туре вы посетите территории курортов Архыза, Домбая, Теберды и региона Кубани. Увидите красивейшие места Архыза, Домбая, Теберды и Гумбаши и сделаете эксклюзивные фото. Отдохнете на берегу реликтового высокогорного озера и искупаетесь в его живой воде. Совместите автопробеги с горным треккингом и содержательными экскурсиями.
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Джип-тур по Карачаево-Черкессии
Ближайшие даты:
12
мая
26
мая
9
июн
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июн
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июл
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даты

Что вас ожидает:

Джиппинг
Джиппинг
Отправимся в поездку на джипах по живописным горам Северного Кавказа
Головокружительные высоты
Головокружительные высоты
Мы поднимемся на верхнюю точку горы Мусса-Ачитара по канатной дороге
Озеро Туманлы-Кель
Озеро Туманлы-Кель
Отдохнем на берегу реликтового высокогорного озера и искупаемся в его живой воде
Высокогорный душ
Высокогорный душ
Совершим легкий пеший подъем или мини-треккинг к Софийским водопадам и искупаемся в них
Телескоп обсерватории РАН
Телескоп обсерватории РАН
Увидим комплекс телескопов самой крупной в Европе астрофизической обсерватории на высоте 2070 м.

Программа тура по дням

1 день

Минеральные Воды. Архыз

Мы встретим Вас в аэропорту или на ж/д вокзале в 12:00 и в 18:00 в г. Минеральные Воды.

В известном всесезонном курорте Карачаево-Черкесии Архызе начинается активный джип тур на Северном Кавказе.

В нем совместились уют и комфорт номеров отелей, треккинг и небольшие пешие походы, познавательные экскурсии и легкие прогулки, романтические вечера и рассветы в самых изумительных и прекрасных местах Карачаево-Черкесии.

Кроме того, вас ждут артефакты и памятники природы, науки, культуры, истории и цивилизации!

И, разумеется, основное — это джиппинг по живописным горам Северного Кавказа! Уже завтра вас ждет ветер перемен!

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: ужин в гостинице.

Перепад высот: 1300 м. Автомобильная часть маршрута: 221 км.

Минеральные Воды. АрхызМинеральные Воды. АрхызМинеральные Воды. АрхызМинеральные Воды. Архыз
2 день

Софийская долина. Софийские водопады

Активный джип тур на Кавказе предлагает сегодня джиппинг в Софийскую долину Архыза, красивейшее ущелье, всегда манящее и привлекающее туристов.

Вам предстоит совершить легкий пеший подъем или мини-треккинг к Софийским водопадам и искупаться в горном душе!

Налюбоваться каскадами, падающими с огромного Софийского ледника, невозможно, — высокогорные водопады отличаются по высоте, мощи, форме, их белоснежная завеса и игра радуги в водных летающих облаках восхищают и поражают всех!

Дивного вида и запаха острова зарослей кавказской розы или рододендрона приветствуют вас на пути — так путешествие на Кавказе сразу погружает вас в атмосферу настоящего праздника жизни!

Проживание: гостиница 3*, поселок Архыз.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 300 м. Пешая часть маршрута: 5-6 км. Автомобильная часть маршрута: 30 км.

Софийская долина. Софийские водопадыСофийская долина. Софийские водопадыСофийская долина. Софийские водопадыСофийская долина. Софийские водопады
3 день

Нижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. Домбай

В универсальном джип туре на Кавказе вас ждут экскурсии в древнюю историю и ультра-современность.

Сначала — столица древнейшей Алании — Магас, природный музей-заповедник Нижнеархызское городище с его средневековыми храмами, затем — комплекс телескопов самой крупной в Европе астрофизической обсерватории на высоте 2070 м.

По «верхам» внедорожники проедут на горы Святилище и Святая гора, где стоят аланские храмы Х века: Шоанинский и Сентинский.

По пути открываются панорамы волшебного мира гор и ущелий, которые не привидятся и во сне! Финал джиппинга по Кавказу — Домбай, знаменитый курорт Карачаево-Черкесии.

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 400 м. Пешая часть маршрута: 2-4 км. Автомобильная часть маршрута: 245 км.

Нижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. ДомбайНижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. ДомбайНижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. ДомбайНижнеархызское городище. Телескоп обсерватории РАН. Шоанинский и Сентинский храмы. Домбай
4 день

Домбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-Ачитара

Сегодня — джиппинг на высокогорное Туманлы-Кель или Туманное озеро.

Его живописные берега и зеркальная гладь в любую погоду очаровывают и радуют любителей фотосессий, и в нем смело можно искупаться!

Гора Мусса-Ачитара с ее канатным подъемником и великолепной обзорной площадкой, представляющей панорамные виды 30-ти километровой цепи гор, хвойных лесов, альпийских лугов, бурных рек, сверкающих водопадов, заснеженных вершин, зеркальных ледников, живописных ущелий и причудливых пиков, — следующий пункт экскурсионного тура по Карачаево-Черкесии.

Уникальная красота Домбая — как на ладони!

Путешествие на Северном Кавказе — это всегда «горы» эмоций и «»водопады» впечатлений!

Проживание: гостиница 3*, поселок Домбай/ г. Теберда.

Питание: завтрак и ужин в гостинице, обед на маршруте.

Перепад высот: 2000 м. Пешая часть маршрута: 1-3 км. Автомобильная часть маршрута: 50 км.

Домбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-АчитараДомбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-АчитараДомбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-АчитараДомбай. Озеро Туманлы-Кель. Канатная дорога. Гора Мусса-Ачитара
5 день

Домбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. Отъезд

Специально для вас в путешествии по Кавказу — уникальная возможность джиппинга к древнему Хумаринскому городищу на горе Калеж и на перевал Гумбаши, откуда открываются потрясающие воображение панорамы гор, ущелий и самого исполинского стратовулкана — Эльбруса.

Здешние фотосессии — лучшие за весь период джиппинга на Кавказе!

Питание: завтрак в гостинице.

Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия — 16:00.

Перепад высот: 1500 м. Автомобильная часть маршрута: 224 км.

Домбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. ОтъездДомбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. ОтъездДомбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. ОтъездДомбай. Хумаринское городище. Перевал Гумбаши. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в 2-3-х местных номерах со всеми удобствами. Подробности узнавайте при бронировании.

Доплата за одноместное размещение – 7 000 руб. за весь период тура.

Минимальная цена указана на одного туриста, при условии что в туре 4 человека!
  • при группе 1 человек — 153 500 руб. /чел.
  • при группе 2 человека — 99 800 руб. /чел.
  • при группе 3 человека — 81 900 руб. /чел.
  • при группе 4 человека — 73 000 руб. /чел.

Скидка для пенсионеров — 5%.

Варианты проживания

Гостиница 3* в поселках Архыз и Домбай

4 ночи

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки, ужины, питание на маршрутах
  • Проживание в гостинице в 2-х / 3-х местных номерах со всеми удобствами
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Трансфер: Минеральные Воды - пос. Архыз, Карачаевск - Минеральные Воды
  • Услуги гида-водителя
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Дополнительные экскурсии
  • Подъемы по канатным дорогам
  • Входные билеты в объекты культуры и отдыха вне программы тура
  • Доплата за одноместное размещение - 7 000 руб. за весь период тура
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ёмкость для воды;
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
  • непромокаемую ветрозащитную куртку и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой!;
  • треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушку».
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Есть возможность увеличения количества дней в туре?

Активный джип тур на Северном Кавказе можно продлить. Для расчета программы обращайтесь к менеджеру

Где происходит начало и окончание тура?

Место и время сбора группы

г. Минеральные Воды, аэропорт или ж/д вокзал встреча в 12:00 и в 18:00 часов трансфер в пос. Архыз (ориентировочно 4 часа).

Место и время завершения тура

г. Карачаевск трансфер в г. Минеральные Воды после экскурсии, ориентировочное время прибытия 16:00 рекомендованное время вылета — после 17:00 часов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
24 сен 2022
Хочу выразить огромную благодарность, тур просто потрясающий.
Мы очень сильно переживали из-за погоды, т. к. на всю неделю обещали дожди, но удалось посмотреть и насладиться всеми видами, которые запланировали. Отдельная благодарность гиду Абдуррахману! Потрясающий, вежливый человек, переживал за нас и наше самочувствие больше, чем мы сами! Рассказал нам очень много интересной информации, вся поездка прошла на легке и позитиве.
Обязательно приедем к вам ещё!
Д
23 мая 2022
Все прошло на высшем уровне, гостевые дома приличные, наш гид Тимур лучший из всех тех, с кем мы путешествовали. Грустно было расставаться. Программа наполнена хорошо, в первый день можно добавить ещё какую-нибудь экскурсию, помимо Софийских водопадов.
З
14 апр 2024
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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