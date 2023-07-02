Расслабиться и перезагрузиться среди живописной природы Карачаево-Черкессии
А еще будем много гулять среди гор, озёр и водопадов, устраивать треккинги, а вечером расслабляться в бане.
Вы увидите живописное Плато Буруш Сырты, гаглянете в Сентинский и Шаонинский храмы и подниметесь на гору Мусса-Ачитара.
Это неделя заботы о себе в приятной и теплой компании с уютными посиделками и разговорами у костра за чашкой горячего ароматного глинтвейна.
июл
сен
Описание
Организационные детали
ЧЕК-ЛИСТ ПО СБОРАМ В ПУТЕШЕСТВИЕ
Все нижеперечисленные вещи обязательны для твоего комфорта в горах, так как погода в горах непредсказуема.
Всё остальное на твоё усмотрение. Помни, что в горах нужно одеваться не «красивенько и стильно», а удобно и практично. Если возникнет вопрос по вещам, напиши нам, мы поможем разобраться.
ОДЕЖДА
ОДЕЖДА ДЛЯ ЙОГИ В ЖАРКУЮ И ПРОХЛАДНУЮ ПОГОДУ
футболка с коротким или длинным рукавом / толстовка
легинсы / шаровары / спортивные штаны / шорты не выше середины бедра / велосипедки
ДЛЯ ТРЕКИНГА
шорты / легинсы / велосипедки
футболка – 2 шт для жаркой погоды (желательно синтетические влагоотводящие, если таких нет, ничего страшного, можно любые удобные не стесняющие движения)
брюки / штаны для прохладной погоды (желательно, но не обязательно на мембране)
мембранная куртка или софт-шел которая не продувается и не промокает под дождем (хорошо если закрывает ягодицы)
если есть, тёплое термо-бельё тоже бери
осенне-весенняя шапка и перчатки, и если есть тоненькая пуховка
флисовая кофта
2 пары термо-носков, влагоотводящих (одни на вас, вторые запасные)
ДЛЯ ВЫЕЗДОВ И ЭКСКУРСИЙ
любая комфортная одежда, в которой и в пещеру можно залезть, и на внедорожнике прокатиться, и в кафе посидеть (для жаркой и прохладной погоды)
ДЛЯ ДОМА, ОТЕЛЯ И ГЛЭМПИНГА
шорты / штаны / футболка / кофта – это одежда для дома
обычные носки 2 пары для дома, 1 пара тёплых носков
одежда для сна, лучше пижама подлиннее
3-4 комплекта нижнего белья
ДЛЯ БАНИ И КУПАНИЯ В ВОДОЕМАХ
купальник
В Дагестан лучше брать слитный (стринги, танго точно нет)
ЧТО ТОЧНО НЕ ПОДОЙДЕТ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЕ
джинсовые шорты, блузки, пиджаки, юбки
Помните, что вы едите в гости в республику к другому народу, где есть свои традиции и устои.
Это не значит что нужно надевать одежду в пол и покрывать голову платком. Но важно не оголять тело откровенно.
Просим относиться с пониманием и уважением, и тогда республика гостеприимно и тепло вас встретит
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Аэропорт Минеральные Воды
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.