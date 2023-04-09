С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья

Увидеть многоцветное озеро, прогуляться по «городу мёртвых» и надышаться ароматами альпийских трав

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Ответы на вопросы
Отправляемся в насыщенное путешествие по Приэльбрусью: побываем в Долине Нарзанов и продегустируем десятки видов минеральной воды, посетим сказочный замок посреди виноградников и сфотографируемся на скальном выступе над пропастью.

Вас ждут несложный треккинг к горному озеру через альпийские луга, полные чабреца и шалфея, поездки с ветерком на внедорожнике и катание по канатной дороге в поляне Азау.
С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья
С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья
С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья
С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья
С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья
С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья
С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья
С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья
С природой наедине: 4 дня в самых живописных местах Приэльбрусья
Ближайшие даты:
6
мая
15
мая
25
мая
5
июн
15
июн
26
июн
6
июл
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Участие возможно с 14 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 08:00. Можем забрать вас из Кисловодска, Ессентуков или Пятигорска в 07:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00. В Кисловодск, Ессентуки или Пятигорск прибудем в 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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