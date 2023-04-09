Увидеть многоцветное озеро, прогуляться по «городу мёртвых» и надышаться ароматами альпийских трав
Отправляемся в насыщенное путешествие по Приэльбрусью: побываем в Долине Нарзанов и продегустируем десятки видов минеральной воды, посетим сказочный замок посреди виноградников и сфотографируемся на скальном выступе над пропастью.
Вас ждут несложный треккинг к горному озеру через альпийские луга, полные чабреца и шалфея, поездки с ветерком на внедорожнике и катание по канатной дороге в поляне Азау.
Вас ждут несложный треккинг к горному озеру через альпийские луга, полные чабреца и шалфея, поездки с ветерком на внедорожнике и катание по канатной дороге в поляне Азау.
Ближайшие даты:
6
мая
мая
15
мая
мая
25
мая
мая
5
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июн
15
июн
июн
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июн
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Участие возможно с 14 лет.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 08:00. Можем забрать вас из Кисловодска, Ессентуков или Пятигорска в 07:00Завершение: Аэропорт Минеральных Вод, 18:00. В Кисловодск, Ессентуки или Пятигорск прибудем в 19:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Я и моя команда приглашаем тебя на Кавказ! Мы не просто организовываем джип-туры по труднодоступным местам Кавказа — с нами вы полюбите горы так, как любим их мы сами. Нестандартные программы, малые группы — вас ждёт путешествие мечты!
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