Возможно участие с детьми от 10 лет.

Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).

Проживание. В 1-й день ночёвка в гостевом доме имама местной мечети либо в хостел «Black Point» в селе Терскол. Во 2-й день — гостевой дом между скал в горном посёлке Эль Тюбю либо хостел «FlyChegem». 4-местные номера.

Питание. Два ужина и два завтрака готовят хозяева гостевых домов, обед на озёрах Шадхурей готовит местная жительница и один обед в кафе с национальной кухней в лагере «FlyChegem».

Километраж. В 1-й день проедем 140 км, во 2-й — 100 км, в 3-й — 120 км. Особой физической подготовки не требуется. Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем.

Связь и интернет. 60% времени связь будет полностью недоступна.