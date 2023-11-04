Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
Посетим два плато, три водопада, четыре озера и пять перевалов, побываем на самом высоком стратовулкане Европы — горе Эльбрус.
Заглянем в парапланерную и авиационную школы, пообедаем на берегу озера и исследуем «город мёртвых» Эльтюбю. Будем любоваться панорамами зелёных холмов и горных вершин и есть вкусную национальную еду. Вы зарядитесь адреналином, наберётесь впечатлений и отдохнёте от городской суеты.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|41 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет.
Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).
Проживание. В 1-й день ночёвка в гостевом доме имама местной мечети либо в хостел «Black Point» в селе Терскол. Во 2-й день — гостевой дом между скал в горном посёлке Эль Тюбю либо хостел «FlyChegem». 4-местные номера.
Питание. Два ужина и два завтрака готовят хозяева гостевых домов, обед на озёрах Шадхурей готовит местная жительница и один обед в кафе с национальной кухней в лагере «FlyChegem».
Километраж. В 1-й день проедем 140 км, во 2-й — 100 км, в 3-й — 120 км. Особой физической подготовки не требуется. Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем.
Связь и интернет. 60% времени связь будет полностью недоступна.
Программа тура по дням
Плато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье реки
Встречаемся и едем на экскурсию в клуб авиации. Желающие смогут полетать на самолёте или параплане (за доплату). Затем доедем до горы Верхний Джинал на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики. С её вершины хорошо виден двуглавый снежный Эльбрус. Полюбуемся панорамой и отправимся в ущелье реки Кичмалки, откуда, от заброшенной автобусной остановки, стартуем к водопадам Гедмышх, известным также как Царские. Проедем по грунтовой дороге в окружении холмистых гор, покрытых сочно-зелёной травой, и окажемся у многоструйных потоков, сверкающих на солнце.
Выпьем кофе, послушаем расслабляющий шум воды и спустимся к карстовым озёрам Шадхурей, образованным растворёнными в воде минералами, что делает их цвет насыщенно голубым. С кабардино-черкесского их название переводится как «круглая стоячая вода». Здесь снимали эпизод фильма «Земля Санникова».
Пообедаем в беседке на берегу, а затем преодолеем высокий и сложный перевал к Канжольскому плато, поднимемся на высоту 3000 метров. Отсюда ещё раз насладимся видом Эльбруса и после спустимся к ущелью реки Тызыл, где проводим закат. Через небольшой перевал вернёмся в цивилизацию, в посёлок у подножия Эльбруса. Поужинаем в кафе блюдами национальной кухни и переночуем в гостях у имама местной мечети.
Подъём на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит и перевал Актопарк
После завтрака по канатной дороге поднимемся к лагерю, откуда стартуют восхождения на Эльбрус. Полюбуемся панорамой гор и ледников, погуляем по самой высокой горе Европы. Только представьте, как приятно будет выпить горячего облепихового чаю среди искрящегося от солнечных лучей снега с видом на горные пики! Надышимся свежим морозным воздухом и пофотографирумся на смотровых площадках.
Затем спустимся и доедем до ущелья Ирик-Чат, где пообедаем и покормим осликов. При желании и наличии времени можем подняться по тропе к песчаным замкам. После отправимся к озеру Гижгит ярко-бирюзового цвета. Прогуляемся по берегу, поднимемся к смотровой площадке на скале, и я расскажу вам историю места. Перед закатом побываем на высшей точке перевала Актопрак, ведущего в Чегемское ущелье, где мы проведём завтрашний день.
Вечером приедем в гостевой дом. Хозяйка приготовит для нас вкусный ужин — традиционные блюда балкарской кухни. Желающие попарятся в бане (по предварительному согласованию).
Водопад Абай-Су, альплагерь и некрополь Эльтюбю, парапланерная школа
На завтрак хозяйка испечёт национальное блюдо — хычины — пшеничные лепёшки с картофелем и сыром. Сытые и довольные отправляемся в путь: начнём с подъёма к водопаду Абай-Су, высочайшему на Кавказе, потоки которого образуют непрерывный ливень и направляются к реке Башиль.
Затем проедем вдоль границы с Грузией в заброшенный альплагерь «Башиль», где сохранилось много деревянных построек советских времён: столовая, медпункт, изолятор, бухгалтерия. Прогуляемся по подвесному мосту и полюбуемся горной рекой. На обратном пути посмотрим на руины некрополя в селе Эльтюбю, пройдёмся по средневековому городу древних алан. Здесь же можно будет приобрести домашний сыр, чачу и сладости.
Далее направимся в парапланерную школу «Fly Chegem» — большой центр активного отдыха. Пообедаем и посмотрим на разноцветные парашюты парапланеристов. После отправимся в сторону Пятигорска. Проедем по Чегемской теснине, остановимся у живописных Чегемских водопадов. В Пятигорск прибудем около 19:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Питание
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Работа гида и фотографа
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Дополнительное питание в кафе с национальной кухней
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Нужно брать именно такой тур, который вам покажет все самые красивые места, куда обычные туристы не добираются!
Впечатлений море, решили, что обязательно приедем сюда еще не раз в разные времена года (были в туре с 27 октября, погода была шикарная)
Все было просто шикарно! Антон огромный молодец, что составил такой маршрут, мы получили массу удовольствия
Фотографии никогда не передадут первозданную красоту тех мест
Отдельно стоит сказать спасибо местным жителям, у которых мы останавливались на ночевки, у которых брали выезд на лошадях в горы. Это такие душевные люди! Ощущения были, что вернулся домой после долгого расставания
Спасибо всем огромное, кто причастен к нашему путешествию, за настоящую сказку!))🤗🌸⛰️
Антон не просто гид, это что-то больше. Прекрасно все: и в плане организации, и человеческих качеств, и тд и тп… Взял на себя все заботы, туристу не нужно думать ни о чем: забрал с вещами из другого города, продумал интересные маршруты (а водит Антон очень уверенно, с ним спокойно в любой ситуации) с потрясающе красивыми местами, от которых захватывает дух, накормил, напоил, спать всех уложил, у кого не хватало теплых вещей для подъема на Эльбрус - раздал своё. Человек делает не на «отвали», а на максимум, горит своим делом. Особо отмечу, что не навязывал абсолютно ничего, как это бывает обычно с туристами (привезти в определенное кафе, в определенный магазин к своему другу/брату/свату), такое отношение очень подкупает.
Остались ТОЛЬКО положительные впечатления! Спасибо!!!
Это моё первое путешествие и я в полном восторге!)) Огромное количество живописных мест)
Отдельное место в сердечке - ночёвка в домике посреди гор. Приятный шум реки, свежий горный воздух, ароматы трав и самые вкусные домашние хычины… просто бальзам на душу ☺️
Прикреплю немного фотографий для атмосферы))
Скажу сразу, это не для любителей лакшери отдыха, так как будет и бездорожье, и аутентичность природы. Невероятные виды захватывают дух, что заставляло остановиться и могут 10-20 созерцать и слушать природу и себя. Отсутствие связи на большей части маршрута оторвало от суеты и помогло разгрузить голову.
Невероятные люди в пути, как гид, хозяева гостевого дома, фермеры и моя попутчица украсили тур. Всём огромная и душевная благодарность. Эмоции не передать, их нужно пережить.
С Антоном интересно поговорить и узнать много нового, но что не мало важно, можно и помолчать, что было комфортно.
Так же на пути было мало других туристов, что невероятно украсило поездку. Нет толп и суеты, а есть виды, тишина и горы.
Я ставлю поездке 100 из 10.
Антон внимателен, дипломатичен и интересный собеседник, что делает тур ещё комфортнее и ярче.
Тур производит настолько сильное впечатление, что сложно потом переключиться на другую реальность.
И даже есть желание пройти тур заново с переосмыслением всего виденного и прочувствованного.